Mutfak duvarı uygulamalarında nelere dikkat etmeliyim ?

Mutfaklar, ev hanımlarının özellikle görsel olarak dekore ettiği, naif, estetik ve şık alanlardır. Ev hanımları kendi tecrübeleri ile mutfak düzenlemeleri yaptıkları gibi dışarıdan uzman yardımı alarak ana tasarımı da kendi düşünceleri ışığında yaparlar. Mutfaklar, ev hanımlarının yemek pişirmek için zaman geçirdikleri, ailecek yemek yenilen ve vakit geçirilen, dekorasyonun şıklığına göre misafirlerin ağırlandığı, çay ve kahve keyfi yapılan alanlardır. Bu nedenle dekorasyon yapılırken çok titiz seçimler yapılarak şık bir mutfak ortaya çıkarılması için iyi ve detaylı bir araştırma yapılması gerekir. Bir mutfak dekorasyonunda mutfak mobilyaları olan mutfak dolapları, mutfak tezgahları, mutfak ekipmanları, mutfakta kullanılan diğer araç gereçler, zemin kaplaması, duvar kaplaması aydınlatma tasarımı gibi detaylar kadar mutfak dolabı ile mutfak tezgahı arasında kalan mutfak duvarının dekorasyonu da çok önemlidir. Bu alanda yapacağınız tercihler hem dekorasyonun zarifliğini belirleyecek hem de mutfak dolabı ve mutfak tezgahının uyumu ile görselliğini ortaya koyacaktır. Bu nedenle bu alanın dekorasyonunu yaparken çok titiz davranmalı, zevkinize uygun renkler seçmeli aynı zamanda mutfak mobilyaları ile uyumlu renkler olmasına özen göstermelisiniz. Mutfak için mobilya üreticileri genel olarak ankastre mutfak üretip mutfak dolabı, mutfak tezgahı ile birlikte mutfak duvarının malzemesini de mobilyalara uygun olacak şekilde paket olarak sunar. Sizin yapmanız gereken bu paketler içinde tarzınıza uygun olan mutfağı seçmektir. Ancak mutfak mobilyası üreticileri hem maliyetin düşük olmasını sağlamak hem de mutfak mobilya montajının daha kolay yapılması amacıyla kalitesi düşük olan kaplama malzemesi kullanırlar. Bu aşama da sizin yapmanız gereken mutfak içinde kullanılabilecek malzemeleri incelemek ve kaliteli kaplama malzemeleri seçmek olacaktır. Mutfak tezgahının bulunduğu alanlarda kaplama malzemesi olarak taş malzemeler, ağaç malzemeler, mozaikler, fayanslar, seramikler, plastik malzemeler, 3D stiker çıkartma yapışkanları, cam tuğlalar kullanılabilir. Bu malzemelerden sizin zevkinize uygun olan ve mutfağınızın genel dekorasyonunuzu bozmayacak olan malzeme seçilerek mutfak dolabı ve mutfak tezgahı arasında kalan alan dolap ve tezgahın görselliğini artırabilir. Peki bu malzemeleri seçerken ve duvar uygulaması aşamalarında nelere dikkat etmeliyim ?
Mutfak duvarları için malzeme seçiminden duvar uygulamasına kadar dikkat etmeniz gereken bir çok nokta vardır. Bu noktaların başında malzeme seçimi gelir. Mutfak duvarınız için seçeceğiniz malzeme öncelikle kaliteli bir malzeme olmalıdır. kalitesiz olan malzeme yüzey estetiğini çok kısa sürede kaybedeceğinden kısa bir süre içinde tekrar bir duvar uygulaması yapmak zorunda kalırsınız. Bunun için kesinlikle kalite olarak iyi bir malzeme seçmelisiniz. İkinci nokta ise seçeceğiniz malzemenin mutfağın genel dekorasyonuna uyumlu olması, dekorasyon içinde sırıtmaması gereklidir. Mutfak duvarları için üretilen malzemeler genel olarak parlak yüzeylere sahip ve yansıtıcı özellikle malzemelerdir. Bu malzemeler ışığa maruz kaldığında ışığı yansıtarak mutfağın içinde hem aydınlık bir alan oluşmasını sağlar hem de diğer mobilyaların daha parlak görünmesine neden olarak mobilyaların yüzey estetiğini ortadan kaldırır. Bu nedenle seçimlerinizde olumsuz olan bu etkeni göz önünde bulundurmanız gereklidir. Malzeme olarak seçeceğiniz renkler, mobilya renkleri ile özellikle dolap ve tezgah ile uyumlu olmalıdır. Bu sayede mutfağınızın şıklığı artmış olur. Mutfak kaplama malzemelerinin uygulanması aşamasında da dikkat etmeniz gereken püf noktaları vardır. Öncelikle yapıştırıcı malzemenin çok kaliteli olması ve yapışkan özelliğinin uzun ömürlü olması gereklidir. Bu durum malzemenin duvarda kalma süresini doğrudan etkilediği için çok dikkatli olmalısınız. Kötü kalite de bir yapıştırıcı kullanılması durumunda tekrar bir mutfak dekorasyonu yapmak zorunda kalabilirsiniz. Mutfağınız için yapacağınız dekorasyona göre belirleyeceğiniz malzemenin mutfağınıza ve genel dekorasyona uyumlu olup olmadığı konusunda bir uzmandan yardım almalısınız. Eğer yardım alacağınız kimse yok ise homify mutfak dekorasyonlarının yer aldığı sayfalarımızı ziyaret eder örnek ve estetik mutfak duvarı uygulamalarından fikir edinebilir ve mutfağınıza bu uygulamaların benzerlerini yaptırarak zarif ve şık mutfak dekorasyonlarına sahip olabilirsiniz.
Mutfak duvarı için seçeceğiniz malzemelerden birisi de estetik desen ve görünüşe sahip tuğlalardır. Eğer evinizin inşasında yapı malzemesi olarak tuğla tercih edilmiş ise yapacağınız işlem mutfağınızı daha şık bir mutfak haline getirmek için biraz titiz bir çalışma ile derz boşluklarını artırmak ve bu boşlukları kırmızı renk ile uyumlu bir ikili olan siyah renge boyamaktır. Eğer yapı malzemesi olarak tuğla kullanılmamışsa yapmanız gereken kaplama malzemesi şeklinde üretilen tuğlalardan satın almak ve duvara uygulanmasını sağlamaktır. Bu sayede mutfak dolabı ile mutfak tezgahı arasında çok şık ve çok estetik bir bir mutfak duvarı oluşturabilirsiniz. Tuğlalar bulundukları her alana zariflik katan malzemeler oldukları için gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.
Mutfak duvarlarında ve evinizin holünde kullanabileceğiniz bir diğer malzeme de mozaiklerdir. Mozaikler çok farklı renklere ve desenlere sahip oldukları için mutfağın genel dekorasyonuna ve mutfak mobilyalarına birebir uyumlu olacak şekilde mutfak duvarına uygulama yapabilirsiniz. Örnek resimde çok farklı renk ve desene sahip mozaikler bir arada kullanılarak hem desen bakımından zengin hem de renk bakımından zengin bir mutfak duvarı uygulaması yapılarak mutfağın renkli ve estetik bir görünüme sahip olması sağlanmış. Tercih etmeniz durumunda benzer zenginlik sizin de mutfağınızda yer alabilir.
Evlerimizde genel olarak kullandığımız duvar kaplama malzemeleri olan fayanslar mutfaklarda mutfak dolapları ile tezgah arasında kalan duvar içinde kullanılabilir. Fayansları istediğiniz renk ve desende tercih edebileceğiniz gibi istediğiniz renk ve desende imal ettirebildiğiniz için mutfak dekorasyonu içinde göze batmayacak, dekorasyonun görselliğini artıracak ve mutfağınıza estetik bir görünüm kazandıracak fayanslar tercih ederek zarif bir mutfak oluşturabilirsiniz. Örnek resimde düz beyaz renge sahip fayansların küçük bir mutfağa uygulanması ile zarif ve şık bir mutfak oluşturulmuş, hacminin küçük olmasına karşın fayanslar ile zarifliği bozulmamıştır.
Ahşaplar her alanda olduğu gibi duvar kaplama malzemesi olarak da kullanılabilir. Ahşaplar kolay işlenilebilen malzemeler oldukları için mutfak duvarlarınıza tek bir levha şeklinde veya panel panel olacak şekilde uygulanabilir. Bu özellikleri ile mutfak duvarlarının da hem şık bir görüntü oluşturacak hem de ısı yalıtım özelliği ile mutfağınızda doğal bir ısı yalıtımı sağlamış olacaksınız. Örnek resimde mat gri renkte ahşap malzemesinin uygulandığı mutfak duvarı çok şık ve estetik bir görünüme sahiptir.
Mutfak duvarları için yapı inşa malzemeleri kullanılabileceği gibi duvar kağıtları da tercih edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta seçilecek duvar kağıdının suya, neme karşı dayanıklı olmasıdır. Bu özelliklere sahip olan bir duvar kağıdını mutfağınızda gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Duvar kağıtları çeşitlilik konusunda size en geniş yelpazeyi sunan malzemeler grubu olduğu için dekorasyona uyumluluk konusunda hi. sıkıntı çekmeden tercihler yapabilirsiniz.
Mutfak duvarları için yukarıda saydığımız özelliklerdeki malzemeleri tercih edebileceğiniz gibi duvar üzerine hiç bir kaplama malzemesi kullanmadan sadece alçı sıva tercih ederek zarif bir duvar uygulaması yapabilirsiniz. Alçı sıvalar evlerimizin duvarlarında kullanılan malzemeler oldukları için gönül rahatlığı ile tercih edebilir sıva içerisine katacağınız renk tozu ile boyama işlemine gerek kalmadan istediğiniz renge sahip bir mutfak duvarına sahip olabilirsiniz.