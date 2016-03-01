Mutfak duvarı uygulamalarında nelere dikkat etmeliyim ?

Mutfaklar, ev hanımlarının özellikle görsel olarak dekore ettiği, naif, estetik ve şık alanlardır. Ev hanımları kendi tecrübeleri ile mutfak düzenlemeleri yaptıkları gibi dışarıdan uzman yardımı alarak ana tasarımı da kendi düşünceleri ışığında yaparlar. Mutfaklar, ev hanımlarının yemek pişirmek için zaman geçirdikleri, ailecek yemek yenilen ve vakit geçirilen, dekorasyonun şıklığına göre misafirlerin ağırlandığı, çay ve kahve keyfi yapılan alanlardır. Bu nedenle dekorasyon yapılırken çok titiz seçimler yapılarak şık bir mutfak ortaya çıkarılması için iyi ve detaylı bir araştırma yapılması gerekir. Bir mutfak dekorasyonunda mutfak mobilyaları olan mutfak dolapları, mutfak tezgahları, mutfak ekipmanları, mutfakta kullanılan diğer araç gereçler, zemin kaplaması, duvar kaplaması aydınlatma tasarımı gibi detaylar kadar mutfak dolabı ile mutfak tezgahı arasında kalan mutfak duvarının dekorasyonu da çok önemlidir. Bu alanda yapacağınız tercihler hem dekorasyonun zarifliğini belirleyecek hem de mutfak dolabı ve mutfak tezgahının uyumu ile görselliğini ortaya koyacaktır. Bu nedenle bu alanın dekorasyonunu yaparken çok titiz davranmalı, zevkinize uygun renkler seçmeli aynı zamanda mutfak mobilyaları ile uyumlu renkler olmasına özen göstermelisiniz. Mutfak için mobilya üreticileri genel olarak ankastre mutfak üretip mutfak dolabı, mutfak tezgahı ile birlikte mutfak duvarının malzemesini de mobilyalara uygun olacak şekilde paket olarak sunar. Sizin yapmanız gereken bu paketler içinde tarzınıza uygun olan mutfağı seçmektir. Ancak mutfak mobilyası üreticileri hem maliyetin düşük olmasını sağlamak hem de mutfak mobilya montajının daha kolay yapılması amacıyla kalitesi düşük olan kaplama malzemesi kullanırlar. Bu aşama da sizin yapmanız gereken mutfak içinde kullanılabilecek malzemeleri incelemek ve kaliteli kaplama malzemeleri seçmek olacaktır. Mutfak tezgahının bulunduğu alanlarda kaplama malzemesi olarak taş malzemeler, ağaç malzemeler, mozaikler, fayanslar, seramikler, plastik malzemeler, 3D stiker çıkartma yapışkanları, cam tuğlalar kullanılabilir. Bu malzemelerden sizin zevkinize uygun olan ve mutfağınızın genel dekorasyonunuzu bozmayacak olan malzeme seçilerek mutfak dolabı ve mutfak tezgahı arasında kalan alan dolap ve tezgahın görselliğini artırabilir. Peki bu malzemeleri seçerken ve duvar uygulaması aşamalarında nelere dikkat etmeliyim ?

Mutfak duvarları için malzeme seçiminden duvar uygulamasına kadar dikkat etmeniz gereken bir çok nokta vardır. Bu noktaların başında malzeme seçimi gelir. Mutfak duvarınız için seçeceğiniz malzeme öncelikle kaliteli bir malzeme olmalıdır. kalitesiz olan malzeme yüzey estetiğini çok kısa sürede kaybedeceğinden kısa bir süre içinde tekrar bir duvar uygulaması yapmak zorunda kalırsınız. Bunun için kesinlikle kalite olarak iyi bir malzeme seçmelisiniz. İkinci nokta ise seçeceğiniz malzemenin mutfağın genel dekorasyonuna uyumlu olması, dekorasyon içinde sırıtmaması gereklidir. Mutfak duvarları için üretilen malzemeler genel olarak parlak yüzeylere sahip ve yansıtıcı özellikle malzemelerdir. Bu malzemeler ışığa maruz kaldığında ışığı yansıtarak mutfağın içinde hem aydınlık bir alan oluşmasını sağlar hem de diğer mobilyaların daha parlak görünmesine neden olarak mobilyaların yüzey estetiğini ortadan kaldırır. Bu nedenle seçimlerinizde olumsuz olan bu etkeni göz önünde bulundurmanız gereklidir. Malzeme olarak seçeceğiniz renkler, mobilya renkleri ile özellikle dolap ve tezgah ile uyumlu olmalıdır. Bu sayede mutfağınızın şıklığı artmış olur. Mutfak kaplama malzemelerinin uygulanması aşamasında da dikkat etmeniz gereken püf noktaları vardır. Öncelikle yapıştırıcı malzemenin çok kaliteli olması ve yapışkan özelliğinin uzun ömürlü olması gereklidir. Bu durum malzemenin duvarda kalma süresini doğrudan etkilediği için çok dikkatli olmalısınız. Kötü kalite de bir yapıştırıcı kullanılması durumunda tekrar bir mutfak dekorasyonu yapmak zorunda kalabilirsiniz. Mutfağınız için yapacağınız dekorasyona göre belirleyeceğiniz malzemenin mutfağınıza ve genel dekorasyona uyumlu olup olmadığı konusunda bir uzmandan yardım almalısınız. Eğer yardım alacağınız kimse yok ise homify mutfak dekorasyonlarının yer aldığı sayfalarımızı ziyaret eder örnek ve estetik mutfak duvarı uygulamalarından fikir edinebilir ve mutfağınıza bu uygulamaların benzerlerini yaptırarak zarif ve şık mutfak dekorasyonlarına sahip olabilirsiniz.



