Açık ofislerde hayat kurtaran ipuçları !

İş hayatı, oldukça yorucu ve stresli bir yaşam tarzı sunmanın yanı sıra, verimlilik açısından da çoğu zaman sizi zorlayan koşullar içerir. İş yerindeyken, kimi zaman verimliliğinizin oldukça düştüğünü siz de fark edebilirsiniz. Aslında çalışırken, beklenen verimi gösterememenizin birçok farklı sebebi vardır. Fakat, patronunuz muhtemelen sorunu sizde arayacaktır. Ancak, verimli ve dişe dokunur bir çalışma süreci için, bu duruma elverecek şekilde dizayn edilmiş çalışma ortamı şarttır.
Uzun bir süre önce, evinizi çalışabileceğiniz şekilde dekore etmeyi amaçlayan home ofis dizaynlarını sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü yazımızda ise, daha çok iş yerinizde işinize yarayacak ipuçlarından yola çıkacağız. Çalışma sürecine patron gözünden baktığınızda, veriminizi arttırabilmek için harcadığınız maliyeti minimum düzeyde tutmanız gerektiğini kolayca fark edebilirsiniz. İşte az önce de bahsettiğimiz home ofis dizaynları, iş yeri için kira ödemelerinden kaçınmanın bir yoludur. İş yerine harcanan kirayı düşürmenin başka bir yolu ise, daha küçük bir alanda çalışmayı amaçlayan açık ofislerdir. Açık ofislerin kendilerine göre avantajları ve dezavantajları olabilir. Fakat bugünkü konumuz, daha çok bu tarz ofislerde nasıl davranılması gerektiği üzerine olacak. Bir çok insanın aynı anda tüm dikkatini vererek bir şeyler üretmeye çalıştığı böylesi bir ortamda, bir kaç yanlış hareket tüm süreci berbat edebilir.
Meşhur bir söz vardır; Sizin özgürlüğünüz, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. İşte açık bir çalışma ortamında, iş arkadaşlarınızı rahatsız etmemenin ilk kuralı bu olmalı. İş yerinizde hareket ederken, bu kuralı aklınızdan hiç çıkarmamalısınız. Birazdan daha spesifik örnekler üzerinden konuyu derinlemesine işleyeceğiz, ancak genel olarak kullandığınız araçların başkalarını rahatsız etmediğinden emin olmanızı tavsiye ediyoruz. Daha çok iş hayatına ve çalışma koşullarına yönelik bu yazımız, sizleri çalışma odası dekorasyonları konusunda meraklandırmışsa, çalışma odası kategorisini ziyaret ederek homify profesyonelleri tarafından özenle seçilmiş yüzlerce örneğe yakından bakabilirsiniz…
Düzenli ve verimli bir çalışma sürecinin en büyük kuralı, düzenli ve dağınık olmayan bir çalışma ortamıdır. Ancak ve ancak düzenli bir çalışma ortamı size ihtiyaç duyduğunuz verimli çalışma sürecini sunabilir. Üstelik açık çalışma ortamı sunan ofislerde, sizin dağınıklılığınız yalnızca sizi etkilemez. İş arkadaşlarınız da, düzensizliğinizden yakın etkilenecektir. Çalışma ortamınızı düzene sokmak için, öncelikle masanızı elinizden geldiği kadarı ile düzenli tutmaya çalışın. Masanız, sizin için çalışma sahasıdır. İşte bu sebepten ötürü, dağınık bir masa dikkat dağıtıcı bir unsurdur. Örnek vermek gerekirse, işinizi hallettiğiniz dosyaları ve kağıtları ortamdan uzaklaştırın. Masanızın üzerinde çok fazla aksesuar bulundurmamaya çalışın. Kullanmadığınız eşyalar masanızda dağınık bir görüntüye sebep olacaktır. İşte bu sebepten ötürü, kullanmadığınız eşyaları da ortamdan uzaklaştırmanızda fayda var. Eğer bu eşyaları koyacak fazladan yeriniz yoksa, dolabınızı raflara ayırarak fazladan depolama alanı elde edebilirsiniz.
Çalışma ortamında dikkatinizi en çok dağıtan konulardan biri de hiç şüphesiz gürültüdür. Dışarıdan gelen sesler ve iş arkadaşlarınızın yüksek sesle konuşması, tüm çalışma sürecinizi baltalayabilir. İşte dışarıdan bakıldığında bu denli rahatsız edici görünen bu unsur, sizin tarafınızdan gerçekleştirildiğinde de bir o kadar rahatsız edici olmaktadır. İşte bu sebepten ötürü, iş yerindeyken ve özellikle çalışma saatleri içerisinde, ses tonunuzu kontrol altında tutmanızda büyük fayda var. Yalnızca ses tonunuzla kalmayan bu unsur, özellikle bilgisayarınızın klavyesine dokunduğunuzda, fareye tıkladığınızda da oldukça rahatsız edici bir hal alabilir. Ya da kimi zaman, bir tükenmez kalemi sürekli olarak açıp kapatmak da yeterince rahatsız edici bir unsur halini alabilir. Gürültü konusu oldukça rahatsız edici bir konu olduğu için, bu konuyu ekstra olarak hassasiyet göstermenizi tavsiye ediyoruz. Açık ofis tanımına uyan Reta Mimarlık imzalı bu ofis, gürültü yapmanın sorun yaratacağı ortamlara güzel bir örnek teşkil ediyor.
Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde sizin özgürlüğünüz sona erer. Eğer buna rağmen özgürlüklerinizi kullanmaya çalışırsanız, durum can sıkıcı bir hal alır. Üstelik, olaya empati yaparak yaklaşacak olursanız, rahatsız edilen kişi konumunda olmak da istemezsiniz. İşte tüm bu kurallar, açık çalışma ortamı sunan açık ofislerde de aynen geçerli. Üstelik böylesi hassas bir ortamda, bir iş arkadaşınızı rahatsız edecek olursanız, onun da verimliliğinin düşmesine sebep olursunuz. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, açık ofis gibi kritik bir alanda başka birini rahatsız etmediğinizden emin olmanız gerekiyor. Eğer rahatsız edici bir davranış sergileyip sergilemediğinizden emin olamıyorsanız, kendinize bir an için dışarıdan birinin gözünden bakmaya çalışın. Ancak bu sayede gerçekten rahatsız edici bir şey yapıp yapmadığınızdan emin olabilirsiniz…
İş hayatının ne denli yoğun ve yorucu bir maraton olduğunu tekrar vurgulamamıza gerek bile yok. Üstelik bu denli yoğun bir çalışma süreci, kimi zaman doğru dürüst bir şeyler yemenize bile engel olabilir. Örneğin sabah erkenden kalkmak zorunda iseniz, güzel bir kahvaltı sizin için bir hayal olabilir. Ya da gün içinde halletmeniz gereken işler sebebi ile, bazı zamanlar öğle yemeğini kaçırmanız da oldukça olası. Hal böyle olunca, üstelik yemek yemek de zorunlu bir ihtiyaç iken, aman yokluğu sebebi ile iş başında/çalışma masanızda bir şeyler yemek isteyebilirsiniz. Bunun oldukça haklı bir istek olduğunu kabul etmemiz gerek. Ancak, bu durum bir alışkanlık halini aldığında ortaya istenmeyen sonuçlar çıkabilir. Örnek vermek gerekirse, baştan beri derli toplu olmasının önemini vurgulamaya çalıştığımız çalışma masanız, üzerinde yemek yemeniz sebebi ile kısa sürede düzensiz bir hal alabilir. Üstelik, kahve veya çay gibi içecekler, çalışma masanızda bulunan dosyalar için de büyük bir tehdit potansiyeli taşıyor. Her ne kadar Hilal Tasarım Mobilya'ya ait bu masa dizaynı gibi oldukça şık bir çalışma masanız olsa da, masanızda yemek yememeniz hem siz, hem masanız, hem dosyalarınız hem de çalışma arkadaşlarınız için çok daha yerinde bir karar olacaktır.
Baştan beri belirtmeye çalıştığımız üzere, iş yerinde çalışma arkadaşlarınızı rahatsız etmemeniz kritik bir öneme sahip. İş yerinde iş arkadaşlarınızı en çok rahatsız eden konulardan biri de, ortamdaki gereksiz gürültüdür. Üstelik bu gereksiz gürültünün kaynağı, çoğu zaman zoraki olmayan sebeplerden kaynaklanır. Örnek vermek gerekirse, kulaklıktan bile olsa aşırı yüksek seste müzik dinlemesi nedeniyle insanları rahatsız eden iş arkadaşları, telefon görüşmelerinde oldukça yüksek sesle konuşan kimseler iş yerindeki gürültünün sorumlularındandır. Üstelik çalışma ortamı açık ofis gibi bir yer olunca, bu gürültü oldukça kritik sonuçlar doğurur. Stuido Vertebra imzalı bu açık ofis dizaynında da fark edeceğiniz üzere, ortamdaki en küçük gürültü herkesi yakından etkileyecektir.
İş yerinizdeki verimliliğinizi etkileyen birçok farklı husus bulunmaktadır. Baştan beri bahsettiğimiz düzen ve gürültü, verimliliği etkileyen konuların başında gelir. Bununla birlikte, özellikle ışıklandırma konusu da sizi yakından etkileyen bir husustur. Karanlık veya loş bir çalışma ortamı, tüm çalışma isteğinizin ve enerjinizin yok olmasına sebep olacaktır. Diğer yandan, aşırı derecede parlak bir ışıklandırmaya sahip bir çalışma ortamı da sizi yorarak gözlerinizin ağrımasına neden olacaktır. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, açık ofisteki çalışma masanızın tıpkı Günay Mimarlık'a ait olan bu dekorasyondaki gibi yeterli düzeyde ışık aldığından emin olmalısınız…