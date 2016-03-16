Açık ofislerde hayat kurtaran ipuçları !

İş hayatı, oldukça yorucu ve stresli bir yaşam tarzı sunmanın yanı sıra, verimlilik açısından da çoğu zaman sizi zorlayan koşullar içerir. İş yerindeyken, kimi zaman verimliliğinizin oldukça düştüğünü siz de fark edebilirsiniz. Aslında çalışırken, beklenen verimi gösterememenizin birçok farklı sebebi vardır. Fakat, patronunuz muhtemelen sorunu sizde arayacaktır. Ancak, verimli ve dişe dokunur bir çalışma süreci için, bu duruma elverecek şekilde dizayn edilmiş çalışma ortamı şarttır.

Uzun bir süre önce, evinizi çalışabileceğiniz şekilde dekore etmeyi amaçlayan home ofis dizaynlarını sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü yazımızda ise, daha çok iş yerinizde işinize yarayacak ipuçlarından yola çıkacağız. Çalışma sürecine patron gözünden baktığınızda, veriminizi arttırabilmek için harcadığınız maliyeti minimum düzeyde tutmanız gerektiğini kolayca fark edebilirsiniz. İşte az önce de bahsettiğimiz home ofis dizaynları, iş yeri için kira ödemelerinden kaçınmanın bir yoludur. İş yerine harcanan kirayı düşürmenin başka bir yolu ise, daha küçük bir alanda çalışmayı amaçlayan açık ofislerdir. Açık ofislerin kendilerine göre avantajları ve dezavantajları olabilir. Fakat bugünkü konumuz, daha çok bu tarz ofislerde nasıl davranılması gerektiği üzerine olacak. Bir çok insanın aynı anda tüm dikkatini vererek bir şeyler üretmeye çalıştığı böylesi bir ortamda, bir kaç yanlış hareket tüm süreci berbat edebilir.

Meşhur bir söz vardır; Sizin özgürlüğünüz, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. İşte açık bir çalışma ortamında, iş arkadaşlarınızı rahatsız etmemenin ilk kuralı bu olmalı. İş yerinizde hareket ederken, bu kuralı aklınızdan hiç çıkarmamalısınız. Birazdan daha spesifik örnekler üzerinden konuyu derinlemesine işleyeceğiz, ancak genel olarak kullandığınız araçların başkalarını rahatsız etmediğinden emin olmanızı tavsiye ediyoruz. Daha çok iş hayatına ve çalışma koşullarına yönelik bu yazımız, sizleri çalışma odası dekorasyonları konusunda meraklandırmışsa, çalışma odası kategorisini ziyaret ederek homify profesyonelleri tarafından özenle seçilmiş yüzlerce örneğe yakından bakabilirsiniz…