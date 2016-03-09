Her ihtiyaca cevap veren şık bir aile evi

İlk görselimizde evimizin dıştan nasıl göründüğünü kavramaya çalışıyoruz. Konumun sağladığı muhteşem manzaradan faydalanmak adına bir tepe üzerine inşa edilen evde, mekanın sakinleri evin konumu gereği oldukça geniş bir görüş açısına sahip ancak kendilerinin görülmesi oldukça zor, bu da mahremiyete önem verenler için oldukça cazip bir etken.

Karmaşık olmayan, oldukça basit mimarisiyle dikkat çeken evin dış cephesinde hem siyah hem de beyaz renkler kullanılarak kontrast uygulamasının başarılı bir örneği elde edilmiş. İki araç barındırabilecek genişlikte bir garaj da unutulmamış.