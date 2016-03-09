Her ihtiyaca cevap veren şık bir aile evi

Bugünkü yazımızda sizlere tanıtacağımız ev Almanya’da yer alıyor ve yine aynı ülkeden K2 Architektur isimli mimarlık bürosu tarafından tasarlandı. Dört kişilik bir aileye uygun olacak şekilde inşa edilen bu müstakil evde, ailenin her bireyinin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayacak donanımın yer almasına ayrı bir özen gösterildi. 1000 metrekarelik bir alana inşa edilen evin kullanım alanı 160 metrekare. Belirttiğimiz gibi aile dostu olacak şekilde tasarlanan ve ana maddesi beton olmak üzere 2013 yılında, yeşillikler içindeki kırsal bir bölgede inşa edilen bu evi şimdi biraz daha yakından tanıyalım.
İlk görselimizde evimizin dıştan nasıl göründüğünü kavramaya çalışıyoruz. Konumun sağladığı muhteşem manzaradan faydalanmak adına bir tepe üzerine inşa edilen evde, mekanın sakinleri evin konumu gereği oldukça geniş bir görüş açısına sahip ancak kendilerinin görülmesi oldukça zor, bu da mahremiyete önem verenler için oldukça cazip bir etken.
Karmaşık olmayan, oldukça basit mimarisiyle dikkat çeken evin dış cephesinde hem siyah hem de beyaz renkler kullanılarak kontrast uygulamasının başarılı bir örneği elde edilmiş. İki araç barındırabilecek genişlikte bir garaj da unutulmamış.
Sıradaki görselimizde evin bahçeden nasıl göründüğüne tanıklık ediyoruz. Yamaçta yer alması sebebiyle sokaktan geçenler tarafından görülmeyen bahçen,in peyzajı da gayet başarı ve ustalıkla tamamlanmış. Dış cephede göze çarpan ahşap kepenkler dekoratif olduğu kadar, aynı zamanda oldukça da fonksiyonel. Evimizin dış cephelerini gördükten sonra, şimdi de iç mekanı incelemeye başlayalım.
Geniş pencerelerin muhteşem kır manzarasını izlemeye rahatlıkla izin verdiği, ferah bir oturma odasına sahip olan evin, az sonra göreceğimiz diğer iç mekanlarında olduğu gibi burada da beyaz renk ağırlığını hissettiriyor. Bahçeyle direk bağlantılı oturma odası, modernizmin bütün çizgilerini üzerinde taşıyor gibi. Bunun yanında yoğun ahşap kullanımı, İskandinav tarzına da dokundurmalar içermiyor değil. Görselin sağ tarafında açık bir mutfak ve yemek alanı da bulunmakta. Böylece ev, sosyalleşmek için oldukça randımanlı bir plan içermekte.
Dekorasyonda kullanılan tonlardan dolayı fotoğrafını gördüğünüz banyo ne kadar doğal bir görüntüye sahip değil mi? Doğal taş ve kum renklerindeki fayanslar, oldukça geniş sayılabilecek bir küvet, geniş pencerenin izin verdiği, bol miktarda doğal ışık, keskin ve düz, geometrik çizgiler. İnsanı içine hapsedecek, hatta meftun edecek güzellikte, apaydınlık bir banyo.
Büyüleyici ve şiirsel sadelikte bir merdiven ve hol kısmını görüyoruz. Merdiven boşluğunu değerlendirmek için son derece uyumlu ve şık bir ahşap dolap yerleştirilmiş. Yüksek tavanlar ve beyaz renk eve bir derinlik ve genişlik katan görsel bir etkiye sahip. İç alanı geniş olduğu bir bakışta anlaşılan dolaplar sayesinde evde tertipsiz ve düzensiz bir görüntüye izin verilmiyor.
Evin müstakbel sakinlerinin isteği üzerine çocuk odası gül renginin ağırlıkta olacağı bir renk kompozisyonuyla hazırlandı. Bu yüzden duvarlar evin geneliyle uyum olacak şekilde beyaz olarak bırakılırken, mobilyalar pembe renkte seçildi. Açık pembe rengin beyazla ve açık renk ahşapla oldukça uyumlu bir görüntü sergilemesi de bu konuda bir avantaj oluşturdu. Üstelik de odanın boyutları çocuklara hiç de küçümsenmeyecek bir hareket alanı sağlıyor.
Bugünkü yazımızda tanıtmış olduğumuz eve benzer aile evlerine merakınız halen baki ise sizlere daha önce yine bu sitede yayınladığımız ve ‘Aileler için vaha gibi bir ev’ başlığını taşıyan yaızmıza bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.