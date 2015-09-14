Konfor sunan tek kişilik yatak ve yavrulu yatak modelleri

Işıl ışıl mavi beyaz yatak odası yatıştırıcı ve dingin atmosferi ile sizi karşılıyor. Belki de size hitap edecek bu yatak modeli şık dizayn edilmiş formları ile diğer mobilyalar ile uyum sağlıyor. Gerek renk seçimleri ile, gerekse mobilya formlarıyla göz yormayan bir tasarım alternatifi sunuyor. Mavi yatak başlığı hem oda dekorasyonu ile uyumlu hem de oldukça şık ve kullanışlı. Perde ve aydınlatma unsurlarında da uyumun ve ahengin yakalandığı yatak odası, iki rengi baz alarak gözlere ziyafet bir yatak odası oluşturmanın en güzel örneklerinden biri.

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