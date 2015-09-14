Konfor sunan tek kişilik yatak ve yavrulu yatak modelleri

Evlerimizin güzide yaşam alanlarından biri yatak odasıdır. Günün koşturmacası, stresi ve yoğunluğunun ortasında aranılan keyif ve dinlence ortamını temsil eder. Çalışan bireyler ve ev hayatını seven kişiler için yatak odasının dekorasyonu, işlevselliği oldukça önemlidir. Yatak odası dekorasyonu için yatak modelleri, gardroplar öncelikli akla gelen mobilya ürünleridir. Gardroplarla ilgili modellerle de ilgileniyorsanız; Hayarınızı kolaylaştıracak 13 yatak odası gardrop modeli yazımıza da bakmanızı tavsiye ederiz. Kaliteli bir yaşam, günün önemli bir kısmını uykuda geçirdiğimiz mekanların konforu ile sağlanabilir. Yatak odası dizaynı ve düzeni temiz bir uyku çekmenizi karşılayabilir. Yaşam kalitenizi yükseltebilir, düşürebilir. İhtiyacı ne doğrultuda karşıladığı önemlidir. Öte yandan kullanışlı, pratik ve zamanınızı çalmayan yerleşim planı rahat bir nefes çektirir. Özellikle çok geniş yatak odası alanına sahip olmayanlar için kullanılan mobilya ürünleri ve yatak modelleri oldukça önemlidir. Pratik kullanım olanakları sunan yavrulu yatak modelleri ise oldukça kullanışlıdır. Hem alan açması yönünden, hem yatak odası düzenini sağlaması bakımından pek çok yönde işlevselliğini koruyan yavrulu yatak modelleri ile ilgili örnekleri sizin için derledik.
Muntazam ve derli toplu modern stil bir yatak odası için, yavrulu yatak modeli oldukça kullanışlı görünüyor. Çocuk odası olarak tasarlanan mekanda, nötr renkler, griler kullanılırken, beyaz ve sarı tonları kullanılmış. Nötr renklerin hakim olduğu bir odada sarı renk nevresim ve aksesuarlar, dekoratif ürünlerle hareket katılmış. Genel olarak renkleri ile öne çıkan çocuk yatak odalarında, düzen ve tertip sağlayan dolap modelleri yine modern stil dizayn edilmiş. Öte yandan yavrulu yatak modeli, pratik kullanım olanaklarıyla ihtiyacı karşılıyor. Gördüğünüz yavrulu yatak modelinin kullanıldığı mekan, İspanya'da bulunan SOFÁS CAMAS CRUCES tarafından dizayn edilmiş.
İstenilirse yatak odasında alan kazandıran yavrulu yatak modeli oldukça kullanışlı. Ana yatakla diğer yatağın yan yana getirilmesi şeklinde çift kişilik yataklara dönüştürülebilme imkanı sunuyor. İstenildiğinde sadece misafirler için ekstra yatak imkanı sunarken, kullanılmadığı zamanlarda yer kaplamıyor. oldukça pratik dizaynları ile ana yatak altına sürülerek gözden kayboluyor. Pembe renginin duvar zemini, mobilya ürünleri detayları ve yatak nevresimlerinde kullanıldığı canlı ve içinizi açan bir yatak odası modeli.
Neredeyse tüm yatak odası mobilya ürünlerinin tek renkten oluştuğu yatak odası dingin bir atmosfer sunuyor. Özellikle pastel renklerin, yatıştırıcı etkilerinin olduğu bir dekorasyon stili yatak odalarının aranılan özelliklerinden biri olabilir. Gere dolap ve çekmece sistemleri ile, gerekse ekstra yatak sunma olanakları ile farklı ihtiyaçları doyuran yatak modelleri tasarlanabilir. Öte yandan bir yatak odasının önemli ihtiyaçlarından biri oda düzeni ve işlevsel kullanım olanakları sunan yatak modelleridir.
Yatak odası dekorasyonunu tamamlayan nevresimler, yine odada kullanılan diğer ürünlerle uyum ve ahenk içinde. Yıldız tematiğini sevenler için pastel renklerle döşenen, göz alıcı bir yatak odası modeli. Hem kullanışlı yatak formu ile, hem yatak altını yeniden değerlendirebileceğiniz modellere bir alternatif sunuyor. Yatak modelinin rolü yeri geldiğinde tüm odanın dekorasyonunu etkileyebilir.
Kamp severlere ilham veren bir fikir olarak çadır intibası yaratan bir yatak modeli tasarımı. Özellikle çocuk ve gençlerin dikkatini çekebilecek yatak modeli, hemen hemen her evi renklendirmeye yetecek şekilde dizayn edilmiş. Doğayı sevenler için yeşil rengin iç açan tonları seçilmiş. Daha farklı renklerde hatta değişik dokularda tercih edilebilir. Öte yandan yatak altının pratik kullanımı çekmeceler ile sağlanıp yatak odası düzenine ayrı bir katkıda bulunulabilir.
Yatak odasında beyaz mobilya ürünleri ve beyaz pembe şık dizayn bir yatak modeli kullanımı tercih edilmiş. Proje kapsamında kız genç odası olarak değerlendirilen yatak odası, apaydınlık ve iç açan bir atmosfer sunuyor. Country tarzın şıklığı ve zarafetinin estiği yatak formu göze hitap ediyor. Pastel renklerin dinlendirici etkisi, yatıştırıcı beyaz ile buluştuğunda, nefis bir uyku çekebileceğiniz şık bir oda dizaynı oluşturuyor. İçinizi açan bu yatak odası modeli, mobilya takımları ile uyumlu yatak formu, dokusu ve renkleri ile dikkat çekiyor.
Grinin nötr renk olarak alındığı yatak odası dekorasyonlarında, hareketlilik ve canlılık katmak isteyenlere kontrast renkler oldukça yardımcı oluyor. Hem göz yormayan bir tasarım yaratmak istiyor hem de gerekli zeminleri canlandırmak istiyorsanız, renklerin dilini kullanabilirsiniz. Modern stil dizayn edilmiş yatak odası dekorasyonu duvar dekoru ve aksesuarlarla tamamlanmış. Yavrulu yatak modeli ihtiyacı görmeyenler için, modern, sade ve şık bir genç yatak odası.
Özellikle genç kızların rüyalarını süsleyecek bir yatak modeli ile devam edelim. Yatak altının işlevsel kullanım olanakları ile şıklığı bir arada yakalayan tasarım gözlere hitap ediyor. Yavrulu yatak modeli olarak değerlendirilebilecek yatak modelleri, istenildiğinde diğer yatağın altına gizlenebilecek şekilde dizayn edilebilir. Tamamen arayışa ve ihtiyaca göre hitap eden yatak modelleri estetik unsurları ile de cazibesini yakalıyor.
Melodi genç odası konseptiyle tasalanan yatak odasında mobilya ürünleri, aksesuarlar, yatak modeli ve hatta yatak başlığı modelinde ahengin yakalandığını görüyoruz. Özellikle gençlere hitap edecek yatak odası modeli, farklı temalarda da dizayn edilebilme alternatiflerine de işaret ediyor. Kırmızının tek aksta her mobilya ürününde çizgisini yakaladığı uyum, odanın en canlı renklerinden biri. Çizgilerin diline gelirsek tek duvar dekoruyla nevresimlerde yakalanan yatak modeli göze hitap ediyor.
Birleştirildiğinde çift kişilik yatak modeline dönüşebilecek yatak modelleri, pratik çözümlerle bir ranza tasarımından ibaret. Bünyesinde birçok ihtiyacı barındıran tasarımıyla ranza ihtiyacı, ve yatak dolabı işlevlerini bir arada görüyor. Küçük yatak odaları için de pratik çözümler sunarken, mekanı olduğundan daha geniş ve ferah gösterecek açık renk tonları, beyaz renk tercih edilmiş. Sadeliğin ve zarafeti bir arada sunan tasarım, kullanışlı ve pratik basamakları kullanarak zeminden yer kazanmanıza yardımcı oluyor. Bünyesinde çok amaçlı hizmetleri bir arada sunan ranza alternatifi aradığınız niteliklerde olabilir. Özellikle genç ve çocuk odası dekorasyonunda akılcı çözümler arayanlar için enfes bir ranza modeli.
Işıl ışıl mavi beyaz yatak odası yatıştırıcı ve dingin atmosferi ile sizi karşılıyor. Belki de size hitap edecek bu yatak modeli şık dizayn edilmiş formları ile diğer mobilyalar ile uyum sağlıyor. Gerek renk seçimleri ile, gerekse mobilya formlarıyla göz yormayan bir tasarım alternatifi sunuyor. Mavi yatak başlığı hem oda dekorasyonu ile uyumlu hem de oldukça şık ve kullanışlı. Perde ve aydınlatma unsurlarında da uyumun ve ahengin yakalandığı yatak odası, iki rengi baz alarak gözlere ziyafet bir yatak odası oluşturmanın en güzel örneklerinden biri.
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