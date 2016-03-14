Bir mutfağın muhteşem dönüşümü

Homify fikirler kitabında bu gün bir mutfağın planlı bir şekilde muhteşem bir mutfağa dönüşümüne şahit olacaksınız. Bervic İnteriorismo tarafından hayata geçirilen bu proje kapsamında hiç bir estetik çizgisi bulunmayan ve görsel güzellik kavramından çok uzak olan bir mutfağın demode halinden kurtarılıp, modern ve muhteşem bir güzelliğe kavuşturulmuş. Mutfağın bütün alanlarından tam olarak yararlanılmış, bütün ölü alanlar kullanılarak modern bir mutfak ortaya çıkarılmış. Mutfağın tamamı kullanıldığı için fonksiyonel özellik kazandırılarak işlevsel olması sağlanmış. Konfor açısından mutfak kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir mutfak oluşturulmuş. Eski haline nazaran titiz bir çalışma ile zarif bir dekorasyon ile muhteşm güzellikte bir mutfak dönüşümü yapılmış, proje sorumlusu olarak çalışan mimarlar tarafından işlevsel ve zarif bir mutfak oluşturularak ev sahibinin istediği mutfağa kavuşması sağlanmış.
Mutfağın eski hali, resimde de görüldüğü gibi tek sıra halinde birleştirilmiş olan mutfak mobilyaları ve mutfak tezgahından meydana getirilmiş. İnce uzun olan mutfağın dolap dışında kalan alanı kullanılamadığı için ölü alan olarak kalmış ve mutfağın işlevsel olması, fonksiyonel kullanılması engellenmiş. Mutfağın kullanışsız olması, yerleşiminin kötü olması mutfak kullanıcısının rahat rahat hareket etmesini engellemektedir.
Mutfak yenilenirken diğer mutfak kaplama malzemeleri yerine çekici ve estetik özelliği olan ahşap kullanılmış. Ahşap hem mutfak tezgahının yüzeyinde hem de mutfak duvarının kaplanmasında kullanılarak uyumlu ve zarif bir mutfak oluşması sağlanmış. Profesyonel bir işçilik uygulanarak hem pişirme ünitesi hem de evye ahşap yüzey içine gizlenmiş mutfak tezgahı ile olan uyumu ile mutfağın paket olarak zarif olması ve görselliğinin artması sağlanmış.
Eski mutfak ince uzun olacak şekilde dekore edildiği için mutfağın arka tarafında kalan alan ölü alan olarak kalmış, mutfakta bulunan diğer ekipmanlar bu ölü alan içine dizilerek kalabalık ve dar bir mutfak oluşmasına, dar ve kalabalık olduğu için boğucu bir havaya sahip olmasına neden olmuş. Bu durum aynı zamanda mutfak dolaplarının görselliğini gölgeleyerek daha kötü görünmesine neden olmuş.
Eski halinde ölü alan olarak kullanılamayan bu bölüm proje kapsamında yenilenerek bir yemek masası görevi gören yemek barı şeklinde dekore edilmiş. Bu sayede mutfakta yemek yiyebileceğiniz bir alan oluşturularak mutfağın hem sade görünmesi hem de mutfağın fonksiyonel olması sağlanmış. Özel bir retro tasarımı ile mutfağın bu bölümü çok şık bir şekilde dekore edildiğinden mutfağın görselliği artırılmış ve zarif bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Mutfağın yenilenmesi sonrası mutfağın son hali resimde görüldüğü gibidir. Bu açıdan baktığınızda mutfak için ayrılan alanın ne kadar dar olduğunu göreceksiniz. Yenilemiş hali ile dar olmasına rağmen yerleşiminin planlı bir şekilde yapılmış olması ve dekorasyonun titiz bir çalışma ile yapılmış olması ev sahiplerinin daha rahat hareket edeceği bir mutfağa sahip olması sağlanmış.
Mutfağın yeni hali titiz bir çalışma ile pratik bir mutfak olmuş, kullanıcılar için hem fonksiyonel hem de eski haline göre daha geniş olması sağlanmış. Ev sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde dekore edilerek ferah ve geniş bir mutfak yapılarak evin geri kalan dekorasyonuna uyumlu olmasına özen gösterilmiş.