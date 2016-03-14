Bir mutfağın muhteşem dönüşümü

Homify fikirler kitabında bu gün bir mutfağın planlı bir şekilde muhteşem bir mutfağa dönüşümüne şahit olacaksınız. Bervic İnteriorismo tarafından hayata geçirilen bu proje kapsamında hiç bir estetik çizgisi bulunmayan ve görsel güzellik kavramından çok uzak olan bir mutfağın demode halinden kurtarılıp, modern ve muhteşem bir güzelliğe kavuşturulmuş. Mutfağın bütün alanlarından tam olarak yararlanılmış, bütün ölü alanlar kullanılarak modern bir mutfak ortaya çıkarılmış. Mutfağın tamamı kullanıldığı için fonksiyonel özellik kazandırılarak işlevsel olması sağlanmış. Konfor açısından mutfak kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir mutfak oluşturulmuş. Eski haline nazaran titiz bir çalışma ile zarif bir dekorasyon ile muhteşm güzellikte bir mutfak dönüşümü yapılmış, proje sorumlusu olarak çalışan mimarlar tarafından işlevsel ve zarif bir mutfak oluşturularak ev sahibinin istediği mutfağa kavuşması sağlanmış.