Su kanalı kenarında bir siyah kulübe

Kırsal bölgede yer alan bir kulübe hayal ettiğimizde aklımıza eminim bugünkü yazımızda inceleyeceğimiz türden bir model gelmez. Ancak çağımızın modern mimarisi günümüz teknolojisinin üstün imkanları ile birleşince, ortaya son derece sıra dışı konutlar çıkabiliyor. Bugünkü yazımızda da tıpkı böyle bir konutu inceleyeceğiz. Kanalları ile ünlü Hollanda'da konumlanan bu kulübe Groningen'li mimarlık firması Kwint Architecten tarafından tasarlanıp inşa edilmiş. Kanal yanında, yemyeşil bir arazide yer alan bu yapı geleneksel çizgiler ile modern mimariyi mükemmel bir şekilde harmanlıyor.
Konut Hollanda'nın meşhur kanallarının birinin yanımda konumlanmış. Oturma odası da bu güzel su manzarasından fevkalade bir şekilde yararlanıyor. İki cepheye yayılan, tavandan tabana cam sürgülü cam kapılar sayesinde konut sakinleri hem manzaranın tadını çıkarabiliyor hem de doğal gün ışığından azami düzeyde yararlanabiliyorlar.
Simsiyah, elegan görünümü ile dikkat çeken kulübe ikinci konut olarak kullanılıyor. İkinci konutlar genelde esas evlere oranda küçük olurlar çünkü yalnızca tatil amaçlı kullanılırlar ve bakımlarının kolay olması beklenir. Kimse hafta sonu kaçamağı olarak gittiği bir evi temizlemekle geçirdiği bir hafta sonu dilemez. Bu kulübe de oldukça makul boyutlara sahip ancak göreceksiniz ki mükemmel aydınlatması ve doğru dekorasyonu sayesinde iç mekanları dışarıdan göründüğünden çok daha genişmiş havası veriyor.
Kulübenin ikinci konut olarak kullanıldığından bahsetmiştik. Dekorasyonu da tam olarak buna uygun şekilde yapılmış. Son derece sade, bir o kadar konforlu. Ve elbette konutun kendisi gibi tarz sahibi ve sofistike. Sert hatlara sahip olan mavi kanepeye ve turuncu koltuk çağdaş çizgileri ve canlı renkleri ile eve hareket getiriyor.
Konutun iç duvarları açık renkli ahşap plakalar ile kaplanmış. Bu uygulama yapıdaki kulübe havasını vurgulamak ancak kontplağın bolca kullanıldığı modernist tasarımlara selam çakmak için ideal bir seçim. Yapının mutfağı keskin çizgilere sahip, dış cephenin aksine bembeyaz bir alan. Duvar boyunca depolama alanları ve ankastre fırın, ada ünitede ise lavabo ve ocak bulunuyor. Yemek masası çevresindeki sandalyeler ise Eames'in ikonik DSR sandalyeleri.
Dışarıdan bakıldığında tek katlıymış gibi görünen yapı aslında dubleks. Kulübenin alt katı oturma odası, yemek odası ve mutfaktan oluşuyor. Üst katta ise yatak odası bulunuyor.
Kulübe doğal gün ışığından maksimum düzeyde yararlanacak şekilde, bol bol pencereye sahip. Hem elektrik tasarrufu sağlayan hem de insanın ruh hali için çok daha iyi olan, gün ışığı evin her yerinde mevcut; normalde konutların en kasvetli yeri olan merdiven boşluğunda bile.
Merdiven tasarımı özellikle dikkat çekici. Evin bu alanında yer alan pencerelerden giren doğal gün ışığını bloke etmeyip geride kalan tüm alana yayan merdiven tasarımı sayesinde antre de aydınlık ve ferah.
Bu konutu beğendiyseniz, kulübe konseptli bir başka evi gezmeye ne dersiniz? ’Beyaz, ferah, çağdaş ve sürdürülebilir’ başlıklı yazımızda, bu sefer bembeyaz bir kulübe ile karşılaşacaksınız.