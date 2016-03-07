Su kanalı kenarında bir siyah kulübe

Simsiyah, elegan görünümü ile dikkat çeken kulübe ikinci konut olarak kullanılıyor. İkinci konutlar genelde esas evlere oranda küçük olurlar çünkü yalnızca tatil amaçlı kullanılırlar ve bakımlarının kolay olması beklenir. Kimse hafta sonu kaçamağı olarak gittiği bir evi temizlemekle geçirdiği bir hafta sonu dilemez. Bu kulübe de oldukça makul boyutlara sahip ancak göreceksiniz ki mükemmel aydınlatması ve doğru dekorasyonu sayesinde iç mekanları dışarıdan göründüğünden çok daha genişmiş havası veriyor.