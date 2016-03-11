Açık plan yaşam alanları hala mümkün mü?

Sizlere sunduğumuz açık plan yaşam alanları farklı alternatiflerle dolu dekorasyonlara sahip. Dilerseniz içlerinden kendinize uygun olanı seçip, hayatınıza geçirebilirsiniz. Eğrisiyle doğrusuyla seçeneklerimizi inceleyin, mekanınızı keyiflendirmek elinizde!
Açık planlı mekanlar mahremiyetine düşkün olanlar ve iç içe yaşantıdan kaçınanlar için olanaklı olmasa da konforlu ve rahat yaşantıyı özleyenler için ideal seçenekler sunuyor. Müstakil loft tipi daireler ya da günümüzde eski fabrika mekanlarının daire olarak tasarlanması bizlere çok farklı imkanlar tanısa da şehir hayatının konut yerleşimi açısından her yerde var olamayabiliyor. Açık planlı yaşam alanları genellikle dairelerde yemek odası, mutfak ve salonun bir arada düşünülerek tasarlanmasıyla oluşuyor. Günümüzdeki konutlar hem stüdyo tipi dairelerin yaygınlaşmasıyla hem de geleneksel kalıpların dışına çıkan oturma odası tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Açık plan yaşam alanları özellikle genç çiftlerin ve öğrencilerin hem maddi anlamda karşılayabileyeceği hem de bir tasarım harikasına dönüşen seçenekleriyle birbirinden farklı kompozisyonlarla örülü. Açık alan dediğimizde zihnimizde beliren karmaşık ve düzensiz yapının çok daha farklı kombinasyonlara dönüştüğünü görebiliyoruz. Örnek fotoğraftaki dekorasyon çözümlemesi bu kaotik yapının tamamiyle alışıldık kalıpların dışında bir seçenek olarak göz önüne çıkmasını sağlıyor. Dekorasyon İskandinav stiline sahip renk ve biçim çözümlemesiyle içlerimizi ferahlatırken farklı bir yaşam pratiğini algılamamızı sağlıyor. Gördüğünüz oturma odası dekorasyonu mutfak ve yemek alanıyla birlikte tasarlanmış. Üç ayrı alanın bir yapıda toplanması mekanı küçültmenin aksine mekanın pratik kullanımını ve sadeliğini gözler önüne seriyor. Örneğin pencere önüne yerleştirilen gri L kanepe sade ve modern çizgisiyle tüm mekanı yumuşatan bir etkiye sahip. Mutfak alanı ve oturma alanı arasında bir seperatör görevi gören beyaz ve ahşap yemek masası takımı mekandaki uçucu etkisiyle ortamdaki genel yalınlığın pekişmesini sağlamış. Mutfak dekorasyonu son derece sade ve detaysız tasarlanarak açık plan yaşantının gözleri yormayacak bir şekilde oluşması sağlanmış. Mutfak dolapları ve mutfak alanındaki duvar karoları beyaz seçilerek mutfak tezgahı ve raflarındaki ahşap malzemeyle birlikteliği tamamlanmış. Oturma alanında neredeyse bir duvarı kaplayan ahşap raf üzerindeki dekoratif illüstrasyon ve resimler mekana yaşamsallık katarken herhangi bir baskın renk kullanılmadan çözümlenmiş. Açık plan yaşam alanları gördüğünüz gibi eğer isterseniz berrak bir üslupla tasarlanabilir ve böylece alanın küçüklüğü ya da iç içeliği sizleri yormanın aksine rahatlatıcı bir etki verebilir.
Açık planlı oturma odası ve mutfak örneklerinde gördüğümüz üzere her mekan hem kendi kimliğini taşıyor hem de etrafındaki mekana etki eden özellikler ile yüklü. Açık planlı dekorasyon örneklerinde öncelik verilen temel öğeler işlevsellik ve estetik bütünlüğü olduğu için ailedeki her bireyin konforu düşünülerek tasarlanıyor. Özellikle arkadaş gruplarıyla birlikte hareket eden ve dostlarıyla yaşam alanlarında çokça vakit geçirmeyi sevenler için açık planlı mekanlar konutlarda aranılan başlıca özelliklerden biri. Örnek fotoğraftaki dekorasyon örneğinde bir önceki örneğe göre çok daha hareketli bir yapının tasarlandığını görüyoruz. Bu hareketli ve devingen yapı aynı zamanda planlanan çözümlemeler sayesinde keyif verici bir stile sahip. Minimalist öğelerle tasarlanmış bu mekan siyah renginin bizlerde uyandırdığı elegan yapıyı da içerisinde barındırıyor. Mutfak ile yemek alanıyla oturma alanını birbirinden ayıran yemek masası ve kitaplık çözümlemesi uyumlu yapılarıyla birbirini vurguluyor. Üst kısmı ahşap olan ve metal konstrüksiyona sahip raf çözümlemesi mutfağın genelindeki koyu bütünlüğe ve ahşabın sıcaklığına değer katıyor. Arkadaşlarınızla birlikte sıklıkla vakit geçirebileceğiniz bu daire dilerseniz bar masası şeklinde tasarlanmış yemek masasıyla ya da televizyon ünitesinin karşısındaki geniş kanepeyle sizlere birbirinden farklı konforlu oturma seçenekleri sunuyor.
Örnek fotoğraftaki açık plan yaşam alanı dekorasyonu yaşam alanlarını dışarıyla bütünleştiren, bağlayan bir stile sahip. Gümüşlük'te yer alan bu proje Bodrum'un eşsiz doğasını evin içinde hissedeceğiniz şekilde tasarlandı. Kapalı balkon şeklinde tasarlanan bu alan aslında bir oturma odası rahatlığında ve bir çok şeyi bir arada yapabileceğiniz bir alan olarak düşünüldü. ENGEL & VÖLKERS BODRUM adlı firma tarafından tasarlanan bu projede doğal ortamın izleri dekorasyonda ham ahşap kullanılarak çözümlenerek eşsiz bir atmosfer yaratmıştır. Boydan boya camların ardından bahçeye ve peyzajın doğal güzelliğine uzanan bu dekorasyon örneği mekanları birbiriyle birlikte düşünebilenler için ideal bir tasarım. Zemin kaplaması olarak doğal mermer kullanılan dekorasyonda kanepe de beyaz olarak seçilerek üzerindeki yastıklar hareketliliği sağlıyor. Hasır koltuklar ve ahşap sehpalar hem renk hem de üslupsal anlamda birbirini pekiştiren bir yapıya sahip. Açık planlı mekanlar gördüğünüz gibi sadece mutfak ve oturma alanlarının birleşimiyle değil, oturma alanlarının doğayla birleşme kapasitesinde de kendini gösteriyor.
Küçük alanlara sahip konutlar için ayrı odaların birlikte organize edilmesi içinde yaşayanlar için çok daha pratik ve konforlu olabilir. Örnek fotoğrafta gördüğünüz oturma alanı ve mutfak alanı aynı mekan içerisinde planlanmış. Dekorasyonda mutfağın doğru bir şekilde tasarlanması alanın ferahlamasını sağlarken yalın bir çizginin de oluşmasını sağlamış. Tatlı bir tona sahip kahverengi deri kanepenin arkasındaki mutfak alanı küçük de olsa konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Mutfak tezgahının duvar karoları retro seramik karolarıyla döşenerek mutfağın genel siyah dokusunu hareketlendirmiş. Deri kanepenin arkasındaki dar fakat kullanışlı tezgahın üzerinde iki adet aydınlatma çözümlemesi mevcut. Aydınlatmalar kırmızı ve eskiyi andıran tasarımıyla mekanın genel havasını vurgular nitelikte. Deri kanepenin dışında bir adet sarı dinlenme koltuğu yerleştirilen oturma köşesi kitabınızı rahatlıkla okumanız ve küçük şekerlemeleriniz için ayrı bir alan olarak düşünülmüş.
Açık plan yaşam alanları daha önce de belirttiğimiz üzere konforun ve rahat yaşamı sevenlerin vazgeçilmezi. Fakat mutfak alanının ve oturma odasının bir arada olmasının bazı olumsuz sonuçları da olabilir. Örneğin fotoğraftaki dekorasyonda duvarlara kaldırılarak mutfak modern ve ferah bir görünüme kavuşsa da mutfakta pişen yemeğin kokusunun sürekli yaşam alanınızda olması gibi olumsuz sonuçları var. Bunun için üzülmek bir yana sadece bir kaç önemli noktaya dikkat ederseniz bu olumsuzluğu tersine çevirmek mümkün. Örneğin mutfağınızın tasarımına ve boyutuna uygun bir davlumbaz yerleştirmeniz kokuyu evin içine hapsetmenizi önleyecektir. Havanın filtre edilmesi özellikle çocuklarını için sağlıklı bir ortam sunmanızı kolaylaştıracaktır. Bir yandan geniş pencere ve balkon camları odanızın sürekli havalanması ve havadar bir ortamda yaşamanız için idealdir. Örnek fotoğraftaki dekorasyondaki geniş pencereler hem ışığın rahatlıkla girmesini sağaayacak, hem de temiz havanın her gün ciğerlerinize dolmasını kolaylaştıracaktır.
Açık planlı yaşam alanlarında ve günümüzde sıklıkla karşılaştığımız stüdyo tipi dairelerde aynı mekanda bir çok iş birlikte yapıldığından gereksiz bir gürültü içinde olunabilir. Bundan kaçınmak için ise evde yaşayanların mümkün olduğunca birbirinin özel hayatına dikkat etmesi gerekir. Örneğin siz salonda şekerlemenizi yaparken aile bireyleri mutfakta saatlerini geçirmezse çok daha fazla mahremiyet alanı oluşturabilir. Eş zamanlı yapılan hareketlerde ise özenle davranılırsa gürültü kirliliği oluşmayacağı kesin gözüküyor.
Dilerseniz farklı alternatifler için Açık mutfak salon modelleri adlı yazımıza göz atabilir, ilgilendiğiniz tasarımları uzmanlarımıza danışabilirsiniz.