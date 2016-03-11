Açık plan yaşam alanları hala mümkün mü?

Açık planlı mekanlar mahremiyetine düşkün olanlar ve iç içe yaşantıdan kaçınanlar için olanaklı olmasa da konforlu ve rahat yaşantıyı özleyenler için ideal seçenekler sunuyor. Müstakil loft tipi daireler ya da günümüzde eski fabrika mekanlarının daire olarak tasarlanması bizlere çok farklı imkanlar tanısa da şehir hayatının konut yerleşimi açısından her yerde var olamayabiliyor. Açık planlı yaşam alanları genellikle dairelerde yemek odası, mutfak ve salonun bir arada düşünülerek tasarlanmasıyla oluşuyor. Günümüzdeki konutlar hem stüdyo tipi dairelerin yaygınlaşmasıyla hem de geleneksel kalıpların dışına çıkan oturma odası tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Açık plan yaşam alanları özellikle genç çiftlerin ve öğrencilerin hem maddi anlamda karşılayabileyeceği hem de bir tasarım harikasına dönüşen seçenekleriyle birbirinden farklı kompozisyonlarla örülü. Açık alan dediğimizde zihnimizde beliren karmaşık ve düzensiz yapının çok daha farklı kombinasyonlara dönüştüğünü görebiliyoruz. Örnek fotoğraftaki dekorasyon çözümlemesi bu kaotik yapının tamamiyle alışıldık kalıpların dışında bir seçenek olarak göz önüne çıkmasını sağlıyor. Dekorasyon İskandinav stiline sahip renk ve biçim çözümlemesiyle içlerimizi ferahlatırken farklı bir yaşam pratiğini algılamamızı sağlıyor. Gördüğünüz oturma odası dekorasyonu mutfak ve yemek alanıyla birlikte tasarlanmış. Üç ayrı alanın bir yapıda toplanması mekanı küçültmenin aksine mekanın pratik kullanımını ve sadeliğini gözler önüne seriyor. Örneğin pencere önüne yerleştirilen gri L kanepe sade ve modern çizgisiyle tüm mekanı yumuşatan bir etkiye sahip. Mutfak alanı ve oturma alanı arasında bir seperatör görevi gören beyaz ve ahşap yemek masası takımı mekandaki uçucu etkisiyle ortamdaki genel yalınlığın pekişmesini sağlamış. Mutfak dekorasyonu son derece sade ve detaysız tasarlanarak açık plan yaşantının gözleri yormayacak bir şekilde oluşması sağlanmış. Mutfak dolapları ve mutfak alanındaki duvar karoları beyaz seçilerek mutfak tezgahı ve raflarındaki ahşap malzemeyle birlikteliği tamamlanmış. Oturma alanında neredeyse bir duvarı kaplayan ahşap raf üzerindeki dekoratif illüstrasyon ve resimler mekana yaşamsallık katarken herhangi bir baskın renk kullanılmadan çözümlenmiş. Açık plan yaşam alanları gördüğünüz gibi eğer isterseniz berrak bir üslupla tasarlanabilir ve böylece alanın küçüklüğü ya da iç içeliği sizleri yormanın aksine rahatlatıcı bir etki verebilir.