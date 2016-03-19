Dışı normal görünen şaşırtıcı ev

Homify'da bu gün ahşap malzemenin yoğun bir şekilde kullanıldığı, dışarıdan bakıldığından normal bir ev gibi görünen ancak evin içini ziyaret ettiğinizde harikalar yaratılmış olduğunu, muhteşem bir görselliğe kavuşturularak zarif bir iç mekana sahip olması sağlanmış bir eve gidiyorsunuz. Evin yapısal malzemesi olarak ahşap kullanılmış. Ahşabın doğal görselliği ve estetiği evin dekorasyonu ile birleştirilerek yaşanabilir ve yaşayan bir ev ortaya çıkarılmış. Brezilya'nın Florianopolis şehrinde yer alan bu ev için ArchDesign Studio mimarları tarafından projelendirilerek modern bir şekilde dekore edilmiş. Ahşap iç döşemeler, ahşap kiriş ve kolonlar beyaz renk ile birleştiğinde göz alıcı bir güzellik oluşturmuş. Sizlerde bu evi ziyaret ettiğinizde hayran kalacak ve evinizde ahşap malzeme kullanmak isteyeceksiniz.