Dışı normal görünen şaşırtıcı ev

Homify'da bu gün ahşap malzemenin yoğun bir şekilde kullanıldığı, dışarıdan bakıldığından normal bir ev gibi görünen ancak evin içini ziyaret ettiğinizde harikalar yaratılmış olduğunu, muhteşem bir görselliğe kavuşturularak zarif bir iç mekana sahip olması sağlanmış bir eve gidiyorsunuz. Evin yapısal malzemesi olarak ahşap kullanılmış. Ahşabın doğal görselliği ve estetiği evin dekorasyonu ile birleştirilerek yaşanabilir ve yaşayan bir ev ortaya çıkarılmış. Brezilya'nın Florianopolis şehrinde yer alan bu ev için ArchDesign Studio mimarları tarafından projelendirilerek modern bir şekilde dekore edilmiş. Ahşap iç döşemeler, ahşap kiriş ve kolonlar beyaz renk ile birleştiğinde göz alıcı bir güzellik oluşturmuş. Sizlerde bu evi ziyaret ettiğinizde hayran kalacak ve evinizde ahşap malzeme kullanmak isteyeceksiniz.
Evin içine girdiğinizde karşınıza geniş bir salon çıkıyor. Ahşap çatı ile parlak zemin döşemeleri sayesinde ahşabın görselliğini her alanda hissediyorsunuz. Geniş iç mekan hem salon olarak hem de açık mutfak olacak şekilde tasarlanmış, ahşap merdiven ile üst kata ulaşım sağlanmış. Ahşap çatı ahşap rengine boyanarak parlatılmış, çarpıcı bir görsellik oluşması sağlanmış. Bu sayede evin içine adım atar atmaz gözünüze ilk çarpan görsel çatı olması sağlanmış. Geniş bir alan bırakılarak evin misafir ağırlama kısmı ferah ve havadar bir alan olarak tasarlanmış.
Bina da yapı malzemesi olarak ahşap kullanılmış, dış cephe de geniş cam paneller ile duvarlar oluşturularak evin dış cephe görselliği artırılmış, güneş ışığından daha fazla yararlanma ve ahşap malzemelerin nefes alabilmesi için doğal havalandırma olması sağlanmış. Evin tüm cephelerinde cam duvarlar kullanılarak hem statik yükünün daha az olması sağlanmış hem de evin gece karanlığında muhteşem bir slüete kavuşması sağlanarak görselliği artırılmış.
Salonun oturum alanı olarak tasarlanan bölümünde krem rengi bir oturma grubu tercih edilmiş, arka duvar tuğla duvar görünümünde duvar kağıdı ile kaplanarak evin doğallığı daha da perçimlenmiş. Yere serilen bir hali ile oturma grubu dekorasyonu tamamlanmış. Duvara asılan televizyon için tv ünitesi tercih edilmemiş, beyaz saf duvarın görselliği kullanılarak salonun ve oturum alanının daha görsel olması sağlanmış.
Evin çatı, ölü alan olarak bırakılmamış, titiz ve özenli bir çalışma ile bir çalışma odası haline getirilmiş. Çatı katı ahşap çatıya daha yakın olduğu için bu oda da ahşabın güzelliğine daha yakından tanık oluyorsunuz. Evin dış cephesine bakan duvarda cam pencere açılmış, çalışma odası için gerekli doğal ışık ve doğal oksijen bu şekilde temin edilmiş. Çalışma masası yine ahşap malzemeden tercih edilerek ahşap konsepti bozulmamış. Duvar için modern duvar rafı seçilerek çalışma odası daha estetik ve daha sade bir şekilde dekore edilmiş.
Evin mutfağı modern açık mutfak şeklinde dekore edilmiş. evin iç duvarlarının tamamında olduğu gibi mutfakta da beyaz renk tercih edilmiş. Beyaza zıt renklerden biri olan kahverengi ile karışık bej renk sandalyeler tercih edilerek yemek masası görevi gören mutfak barı mutfağın daha modern bir mutfak olmasını sağlamış, bu sayede mutfağın daha fonksiyonel olması sağlanmış.
Evin yatak odası küçük detaylar ışığında çalışılmış ve ortaya renkli ama sade bir düzene sahip bir yatak odası çıkarılmış. Zemin kiremit rengi bir ahşap ile kaplanmış, duvara estetik görünüme sahip bir kitap rafı yapılarak yatak odasının hem sade olması hem de dekoratif olması sağlanmış. Ayna kapaklı bir dolap ile yatak odasının daha geniş görünmesi sağlanmış.