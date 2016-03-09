47 m2 lik bir şaheser

Polonya'nın batısında Varşova'da yer alan bu ev, yenilenme projesine uygun bir şekilde yenilenmiş, ferah ve estetik çizgiler ile daha zarif hale getirilmiş. Odanın bir köşesi yemek yeme alanı olarak dekore edilmiş, zarif ve insanı mutlu eden bir ahşap yemek masası ile bu alan yemek salonu şeklinde dizayn edilmiş. Yemek masasının üzerine iki adet kırmızı sarkıtma lamba yerleştirilerek yemek masasının özel bir alan olması ve odanın geri kalanından soyutlanması sağlanmış. Ev küçük olduğu için minimalist düzende dekore edilmiş, yemek odası sadece masa ve sandalyeden ibaret olacak şekilde düzenlenmiştir. Yemek masasının arka tarafında depolama alanı için yapılmış sürgülü ayna kapaklı dolap hem odanın daha geniş görünmesini sağlamış hem de depolama alanı olarak ihtiyaçlara cevap vererek evin işlevsel olmasını sağlamış.