47 m2 lik bir şaheser

Hepimiz geniş evlerde yaşamak isteriz ancak imkanlar dahilinde küçük evlerde ikamet etmek durumunda da kalabiliriz. Homify bu gün toplamda 47 metre kare olan bir evin yeniden doğuşuna şahit olmanız, bir şaheserin yaratılışını incelemeniz için sizi Proje Art. tarafından yenilenen 47 metrekarelik bu eve götürüyor. Eski halinde ayakkabılık, kişisel eşyalar gibi eşya ve mobilyaları koyacak yer bulamadığınız evin yeni hali gözlerini kamaştırıyor. Yenilenen halinde çocukların oyuncakları dahil bir çok eşya için özel depolama alanları oluşturulmuş, evin küçük odaları işlevsel hale getirilmesi için yeniden yapılandırılarak yaşanabilir odalar haline getirilmiş. Son haline baktığınızda yaşanabilir, ferah ve zarif hale gelmiş olan odalar sizleri mest ediyor. İlk bakışta 47 m2 de yaşayamam diyebilirsiniz ancak evin içine girdiğinizde mutlaka burada yaşamalıyım dediğiniz bir stüdyo daire ortaya çıkarılmış.
Polonya'nın batısında Varşova'da yer alan bu ev, yenilenme projesine uygun bir şekilde yenilenmiş, ferah ve estetik çizgiler ile daha zarif hale getirilmiş. Odanın bir köşesi yemek yeme alanı olarak dekore edilmiş, zarif ve insanı mutlu eden bir ahşap yemek masası ile bu alan yemek salonu şeklinde dizayn edilmiş. Yemek masasının üzerine iki adet kırmızı sarkıtma lamba yerleştirilerek yemek masasının özel bir alan olması ve odanın geri kalanından soyutlanması sağlanmış. Ev küçük olduğu için minimalist düzende dekore edilmiş, yemek odası sadece masa ve sandalyeden ibaret olacak şekilde düzenlenmiştir. Yemek masasının arka tarafında depolama alanı için yapılmış sürgülü ayna kapaklı dolap hem odanın daha geniş görünmesini sağlamış hem de depolama alanı olarak ihtiyaçlara cevap vererek evin işlevsel olmasını sağlamış.
Evin odalarından birisi küçük olmasının olumsuzluğunu ortadan kaldırması için eğlenceli ve renkli bir şekilde dekore edilmiş. Yere yakın oturma grubu ve köşe koltuk tercih edilerek renkli objeler le odanın daha farklı bir havaya sahip olması sağlanmış. Bu sayede odaya girdiğinizde ilk karşılaşacağınız odanın küçük olması fikri ortadan kalkmış ve odanın renkliliği ile dekorasyonun görselliği sayesinde şık ve küçük bir oda konsepti oluşturulmuş.
Holler genelde dar ve ince uzun olur ancak evin toplam alanı küçük olduğundan holü de küçük bir alana sahip. Bu nedenle evin holünde özgün bir çalışma yapılarak evin zarifliği pekiştirilmiş. Özel bir aydınlatma elemanı ile aydınlatma sağlanırken, hol duvarının bir kenarı kapaksız askı dolabı olarak dekore edilmiş ve eve girişte ceket kaban gibi giysilerin bu alana asılarak ortalıkta kötü görüntü oluşturması engellenmiş. Holün duvarları beyaza boyanarak aydınlatma ile birlikte daha geniş görünmesi sağlanarak boğucu eski halinden kurtulması sağlanmış.
Evin mutfağı baştan aşağı yenilenmiş ve önceki kalabalık, dar halinden kurtarılarak , mutfak dolabı tezgahının arkasına bir kanepe yerleştirilmiş, mutfakta çay ve kahve keyfi yapılması için iman sağlanmış. Seçilen kanepe sarı renkte tercih edilerek erde desenleri ile uyumlu olması sağlanmış. Pencere kenarına bir yuvarlak masa yerleştirilip masa da yemek yerken dış manzaranın izlenmesine olanak tanınmış.
Banyo her evde olduğu gibi özel bir şekilde yenilenmiş, özgün ve orijinal bir banyo ortaya çıkarılmış.Üçgen ve odaya sığacak büyüklükte bir küvet ve küvete göre tesisatlar yapılmış, odanın lüks görünümlü bir banyo haline gelmesi, sağlanmış. Duvarlar beyaz renklere boyanarak siyah beyaz perdelerin banyoyu daha görsel hale getirmesi sağlanmış.