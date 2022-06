Ünlü mimar ve tasarımcılardan öğrendiklerimiz: Ludwig Mies van der Rohe

Homify ekibi olarak sizlere mimari ve dekorasyon hakkında birbirinden güzel örnek tasarımlar ve öneriler bulabileceğiniz yüzlerce yeni fikir yazısı sunduk. Mimari ve dekorasyon hakkında az çok fikir sahibi olabilmek için örnek tasarımlar incelemek yeterli olmayacaktır. Yapı ve mimari dünyasına yön veren ünlü mimar ve tasarımcılar hakkında fikir sahibi olmak da elbette ufkunuzu genişletecektir. Bu yazımızda sizlere modern zamanların en önemli mimar ve tasarımcılarından biri olarak kabul edilen Alman asıllı mimar Ludwig Mies van der Rohe hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Mies'ın, modernist anlayışa yön veren stilini ve minimalist akımın en güçlü ögeleri olarak gösterilen eserlerini büyük bir zevkle okuyacağınıza inanıyoruz.

1886 – 1969 yılları arasında yaşamış olan ünlü mimar Ludwig Mies'ın mimari stili, temel olarak Rus konstrüktivistlerinden ve Hollandalı “de dtijl” akımından etkilenmiş olsa da, cam ve çeliği ağırlıklı kullanımı ve basit işlevsel biçimleri ile modernizmi temsil eder. Mies'ın ünlü mottosu “Less is more” yani “Az çoktur” önermesi modernizm için yapılmış en başarılı tanımdır. Yaşamı boyunca 50'den fazla mimari yapıya imza atmış olan Mies aynı zamanda mobilya tasarımları ile de tanınır. Az ve öz ilkesine göre tasarladığı yapıları, tasarım dünyasına yön veren “Tanrı detayda gizlidir” gibi ünlü sözleri ile Mies mimarlık dünyasının en önemli isimlerindendir. Bir dönem, “Biçim işlevi izler” sloganı ile yapı dünyasının manifestosunu yazan Bauhaus'da yöneticilik de yapmıştır.

1929 Barselona Dünya Sergisi için tasarladığı Alman Pavyonu (Barcelona Pavilion) Mies'ın başyapıtlarından biridir. Uluslararası Üslubun en önemli örneklerinden sayılan bu yapıda, taşıyıcı ve bölücü yapı ögeleri birbirlerinden ayrı ve bağımsız bir düzenleme içinde yer alır. Pavyonun düz çatısı artı biçimindeki krom kaplı ince çelik taşıyıcılar tarafından taşınır. Aralarına işlevleri yalnızca bölmek olan ince duvarlar yerleştirilmiştir. Bu yolla Mies yepyeni bir mekan düzeni gerçekleştirmiş, taşıyıcılardan bağımsız olan bölme duvarlarıyla yapının çatısı altında tek bir bütün oluşturan, birinden ötekine akarak geçen bir mekanlar dizisi yaratmıştır. Alman pavyonu dışında Farnsworth Evi, Bacardi Ofis Binası, Lafayette Kuleleri, Illinois Institute of Technology (IIT) için The Crown Hall, Museum Of Fine Arts gibi onlarca dev yapıya imza atmıştır.

Mies'ın yön verdiği, 20. ve 21. yüzyılın en önemli mimarı akımlarından biri olan Modernizm, basit ve sade geometrik biçimlerin az sayıda renk ile buluşturulduğu, işlevsel yapıları barındırır. Son dönem mimari akımlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için “20. ve 21. yüzyılın en önemli mimarı akımları” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.