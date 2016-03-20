Sürprizlerle dolu şaşırtıcı bir ev

Bu gün sürprizlerle dolu şaşırtıcı bir evin tüm gizemini ve güzelliklerini incelemek üzere Portekiz'i ziyaret ediyoruz. Basit bir dış cepheye sahip olan bu ev yenileme projesi öncesinde ilgi çekmeyen, fark edilmeyen her hangi bir ev şeklindeyken yenileme projesi ile Cervera Sanchez tarafından mistik tarzda dekore edilerek şaşırtıcı bir güzelliğe sahip olması sağlanmış. Bu güzelliği ile dışarıdan bakıldığında normal bir ev gibi görünen ancak içerisine girdiğinizde her odanın kendine özgü tasarımı ve dekore edilmesi ile şaşırtıcı derece güzel olan, görselliği ile sizleri her bir oda da farklı bir sürpriz ile karşılayan bir ev haline getirilmiş. Eski zamanlarda sömürge evi olarak kullanılan ve uzun zaman yenilenmeyen bu ev günümüzde başarılı ve görsel açıdan muhteşem bir proje ile modern ve eğlenceli bir ev haline getirilmiş.
Sömürge evi olarak kullanılan bu evin dış cephesi çok basit bir düzende dekore edilmiş. Bir adet tahta giriş kapısı ve bir adet pencereden ibaret olan bu ev dışarıdan bakan birisinin hiç ilgisini çekmiyor. Aynı zamanda nostaljik bir ev görüntüsü çizen bu evin eski kapısı ve orijinal penceresi incelemeye değer olarak görülebilir. Evin içine adımınızı attığınızda dünyanız değişiyor. İçeri girdiğiniz anda bir şaşkınlık yaşıyorsunuz, karşınıza çok farklı ve sürprizlerle dolu bir ev çıkıyor.
Eve girdikten sonra, orijinal yer karoları ile kaplı bir alan görüyorsunuz. Orijinal karoların çok renkli olması, desenlerinin eski ve nostaljik olması sizi büyülüyor. Belirli bir düzen içerisinde oluşturulan giriş holü sadeliği ile dikkat çekiyor. Mobilyalar da oldukça sade seçilerek yerleştirildiğinden minimalist düzen giriş holünden itibaren sizi karşılıyor. İçeri giriş kapıları da özgün kapılar şeklinde yenilenmiş ve koyu yeşil ile gri renk karışımı ile holün aydınlık renklerine uyum sağlamış.
Giriş holünü geçerek doğruca iç avluya ulaşıyorsunuz. evin dışından baktığınızda kutu gibi küçük bir ev olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak evin içine girdiğinizde karşınıza estetik ve şık bir şekilde dekore edilmiş bir bahçeye sahip iç avlu çıkıyor. Bu avlu yaz kış istediğiniz şekilde dekore edebileceğiniz bir bahçeye sahip olduğundan aynı zamanda bir dinlenme alanı olarak kullanılabilir. Evin her yanında beyaz renk hakim olduğundan avluda da beyaz rengin hakim olduğu bir düzenleme yapılmış.
Yemek odası, mutfak ve avlu arkasına entegre edilmiş. Avlu ile karşı karşıya olması yemek keyfini katlamanızı sağlıyor.Yemek odası aynı zamanda üst kata erişim sağlayan merdiven ile alt kat koridorunun birleşme noktasına yerleştirildiği için kolay ulaşılan ve insanların kolayca gezeceği bir alana kurulmuş. Duvarların sade renkli olması ve aydınlık olması aynı zamanda yemek salonunun daha zarif olmasını sağlamış. Yer karoları yine özgün bir şekilde korunarak estetik açıdan daha görsel olması sağlanmış.
Sosyal mekan olarak düzenlenen bu geniş alan yer karoları orijinal bir şekilde düzenlenmiş, tavan pervanesi ve aydınlatması ile şık bir şekilde dekore edilen, duvarda yer alan renkli tablo sayesinde görselliğin daha fazla olması sağlanmış. Kapı orijinal bir şekilde korunmuş ve koyu gri yeşil karışımı bir renk ile odanın rustik havasının korunmasına katkı da bulunmuş.
Evin arka bahçesine ulaştığınızda bir kez daha şaşırıyorsunuz. Evin arka bahçesinde yer alan görsel bahçe ve havuz ile bahçe keyfi yapabilir, havuzda yüzerek yaz aylarının tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca bahçe ve havuzun birleşimi ile ortaya görselliği doruk noktasına ulaşmış bir güzellik ortaya çıkarılmış. dışarıdan baktığınızda eski bir sömürge evi olan bu ev içeriden baktığınızda lüks bir villa görünümüne sahip.