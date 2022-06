Sürprizlerle dolu şaşırtıcı bir ev

Bu gün sürprizlerle dolu şaşırtıcı bir evin tüm gizemini ve güzelliklerini incelemek üzere Portekiz'i ziyaret ediyoruz. Basit bir dış cepheye sahip olan bu ev yenileme projesi öncesinde ilgi çekmeyen, fark edilmeyen her hangi bir ev şeklindeyken yenileme projesi ile Cervera Sanchez tarafından mistik tarzda dekore edilerek şaşırtıcı bir güzelliğe sahip olması sağlanmış. Bu güzelliği ile dışarıdan bakıldığında normal bir ev gibi görünen ancak içerisine girdiğinizde her odanın kendine özgü tasarımı ve dekore edilmesi ile şaşırtıcı derece güzel olan, görselliği ile sizleri her bir oda da farklı bir sürpriz ile karşılayan bir ev haline getirilmiş. Eski zamanlarda sömürge evi olarak kullanılan ve uzun zaman yenilenmeyen bu ev günümüzde başarılı ve görsel açıdan muhteşem bir proje ile modern ve eğlenceli bir ev haline getirilmiş.