Raf kullanmanın en kolay yolu: Duvar girintileri

Günlük hayatta kullanılan her türlü araç gibi, dekoratif alanda kullanılan her türlü araç ve teknik, belli bir birikimin sonucunda elde edilen şeylerdir. Bugün kullanılan dekoratif araçların veya tekniklerin hiçbiri, çok uzun yıllar önce ortada yoktu. Aslında, kendileri bulunmasa dahi, bu araçların ve tekniklerin ilkel ve kaba atalarının o dönemler bile kullanıldığını söyleyebiliriz.
Teknik gelişim, her alanda olduğu gibi dekorasyon alanında da kendini güçlü biçimde hissettirmektedir. Bu durumu anlamanın en basit yolu, özellikle kazı sonucu elde edilen ev kalıntılarını incelemekten geçer. Bu kalıntılarda bugün hala kullanılan basit teknikler görülebileceği gibi, bugün kullanılan bazı araçların ve tekniklerin ilk formlarına da rastlanabilir. Örnek vermek gerekirse, tavana sıra ile ahşap blokların yerleştirilmesi ve üzerinin kapatılması, MÖ. 2000'li yıllara kadar giden tarihi bir geçmişe sahiptir. Bugünkü konumuz ise, günümüzde evinizdeki dekorasyonun birçok farklı yerinde kendine yuva bulabilen raflarla ilgili olacak. Rafların bugünkü manada şık ve zarif bir konuma gelmesi, oldukça yakın bir tarihe rastlıyor. Eskiden, bu denli şık ve pratik dizaynlar yokken dahi, insanlar raf amacı ile başka tekniklere başvuruyorlardı. Bu tekniklerden ilki ve en sık kullanılanı, bugün hala ev dizaynlarında sık sık görebileceğiniz duvar girintileri…
Şöyle kısaca düşünecek olursanız, eski evlerin duvarlarının şimdiki evlerin duvarlarına göre çok daha kalın bir yapıda olduğunu kolaylıkla fark edebilirsiniz. Hal böyle olunca, üstelik fazla eşyaları depolayacak alan da gerekliyken, bu insanlar genellikle duvarlarında çeşitli girintilere yer vermeye başladılar. Bu girintiler, hem iç mekanda fazla alan harcamıyor hem de istenilen oranda eşyaya ev sahipliği yapıyordu. Aslında bakacak olursanız, bu dizaynın günümüze kadar ulaşmasının ana sebeplerinden biri de, bu denli işlevsel ve kullanışlı bir teknik olmasıdır. Eğer siz de evinizde fazladan bir raf veya dolap bulundurmak istemiyor fakat fazla eşyalarınızı depolayacak bir alan arıyorsanız, oldukça derin bir geçmişe sahip olan bu dizaynı tercih edebilirsiniz. Bu girintili yapıların en büyük avantajlarından biri de, belli bir alanla özdeşleşmiş olmamaları. Birazdan yazımızın kalan kısmını okurken fark edeceğiniz üzere, evinizin herhangi bir alanında, istediğiniz amaçla bu tarz bir dizayna yer verebilirsiniz. Üstelik, girintinin şeklini dilediğiniz biçimde kişiselleştirerek evinizdeki dekorasyonla uyumlu dizaynlar yaratabilirsiniz. Bu girintileri dilediğiniz renge boyayarak, hem işlevselliği hem de şıklığı aynı çizgide buluşturabilirsiniz. Depolama alanı ihtiyacınıza ustaca yanıt verecek olan bu oluşumda tek limit, sahip olduğunuz hayal gücüdür. Bu tarz yaratıcı dizaynlara yakından bakmak isterseniz, oturma odası kategorisini ziyaret ederken birbirinden bağımsız yüzlerce dizaynı ve aracı kolaylıkla inceleyebilirsiniz…
Bu tarz duvar girintilerinin nerede kullanılacağı sorusu, aslında tamamen size ve sizin ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Evinizin hangi alanında depolama konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, orada böylesi bir oyuk dizaynına yer verebilirsiniz. Bu tarz dizaynların depolama ihtiyacını büyük ölçüde çözdüğüne sık sık şahit olabilirsiniz. Bu durumun en güzel örneklerinden biri de, günümüzde oldukça yaygın biçimde kullanılan gömme mobilyalardır. Bununla beraber, mutfakta da özellikle ankastre dizaynlarda bu tekniğin izlerine rastlanmaktadır. Girintilerin sahip olacağı şekil veya renk ise tamamen size bağlı. Dekorasyon anlayışınız ve sahip olduğunuz estetik zevk, zaten zamanla bu dizaynın belli bir kalıba oturmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte, evinizde böyle bir girinti dizaynına yer verirken, duvarlarınızın bu girintilere imkan verecek ölçüde kalın olduğundan emin olun.
Ekstradan depolama alanına en çok ihtiyaç duyduğunuz alanların başında hiç şüphesiz ki mutfak gelir. Gerek baharatlar, gerek kap çanak, gerekse diğer araç gereçler, çoğu zaman mutfakta size zor anlar yaşatma potansiyeline sahiptir. Hal böyle olunca da, mutfakta fazladan depolama alanı yaratmak elzem bir hal alır. Özellikle kırsal evlerde sık sık rastladığımız bu duvar girintileri, mutfakta da imdadınıza yetişmektedir. Mutfağınızda kendiniz için fazladan depolama alanı yaratarak, mutfaktaki karmaşayı sonlandırmanın en pratik yolu bu girintilerdir. Böylesi şık raflara sahip olduktan sonra, tıpkı bu örnekteki gibi bu alana yerleştireceğiniz pratik kutular alan ihtiyacınızı iyice rahatlatacaktır…
Günümüzde büyük metropollerin yüz ölçümleri sabit kalırken, nüfusları büyük bir hızla artmaktadır. Hal böyle olunca da, giderek büyük bir ivme ile artan nüfusun yerleşim alanı ihtiyacına cevap vermek, ancak her bireyin sahip olduğu alanı azaltmakla mümkün olur. Bu durumda da, payınıza küçük bir alana sahip olan bir ev düşme ihtimali epey fazladır. Üstelik, geniş bir alan üzerine kurulmuş evlerde dahi payına görece dar bir hacim düşen banyolar, böylesi kutu gibi evlerde giderek daha küçük bir alan üzerine kurulmaktadır. Öyle ki, normalde banyonun sahip olduğu işlev gereği geniş, ferah ve rahat bir banyo, böyle bir senaryoda adeta bir lüks halini alabilmekte. Hal böyle olunca da, size düşen görev banyonuzun sahip olduğu hacmi en akıllıca biçimde kullanmak olacaktır. Banyonuzdaki alanı işlevsel bir biçime kullanmaya çalışırken, işinize en çok yarayabilecek konulardan biri başından beri bahsetmeye çalıştığımız duvar girintileridir. Özellikle banyo gibi ufak tefek bir sürü kişisel bakım ürününün bulunduğu böyle bir ortamda, böylesi bir girinti tüm alan ihtiyacını çözebilir. Çünkü mutfağın aksine, bu alana genellikle küçük parçaları koyarsanız. Hal böyle olunca da, basit bir girinti tüm problemlerinizi çözebilir…
Yatak odaları, alan problemi konusunda en göze batmayan fakat yine de alan probleminin oldukça belirgin biçimde yaşandığı alanlardan biridir. Kimse dağınık ve karmakarışık bir yatak odası istemez. Fakat, yatak odasındaki dağınıklığın ve düzensizliğin en büyük kaynağı, eşyalarınızı koyacak pek az yer olmasıdır. Özellikle fazladan yastık, çarşaf veya nevresim gibi zorunlu eşyalarınız ile size ait kişisel eşyalar, yatak odanızda dağınıklık ve düzensizlik yaratmaya çok elverişli eşyalardır. Tüm bu problemlerden kurtulmak adına, yatak odanızda bir girinti dizaynına yer vererek raf kullanmadan tüm bu kişisel eşyalarınız için bir yuva yaratabilirsiniz. Özellikle yatmadan okuduğunuz kitapları, baş ucunuza yerleştirerek bu basit raf sistemine fonksiyonellik de katabilirsiniz. VRLWORKS imzalı bu yatak odası dekorasyonu, yatak odasındaki kitaplara yuva olan raf sistemi sayesinde, şıklığın ve fonksiyonelliğin aynı çizgide birleştiği güzel bir dizayna sahip…
Duvar girintileri raf amacı ile kullanılabileceği gibi, sizin hayal gücünüze bağlı olarak çok farklı amaçlar ile de kullanılabilir. Eski dönemleri konu alan dönem filmlerine göz atacak olursanız, özellikle gaz yağı lambası kullanılan dönemlerde koridorlarda bulunan girintilere yerleştirilen gaz lambalarının, tüm koridoru aydınlatmak için kullanıldığını görebilirsiniz. İşte bu tekniği, daha gelişmiş bir hali ile daha gelişmiş aydınlatma sistemleri için kullanmak pekala mümkün. Koridorunuzun duvarında bu tarz bir girinti oluşturup, bu girintiye spot lambaları ekleyerek koridorun istediğiniz bölümünü aydınlatabilirsiniz. Dilerseniz de, koridorda bulunan bir dekoratif ögeyi veya ayrıntıyı daha önplana çıkarmak için böyle bir tekniğe başvurabilirsiniz…
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, bu duvar girinti dizaynları oldukça geniş bir kullanım yelpazesine sahip. Genel olarak depolama alanı yaratma amacı ile kullanılsa da, koridor gibi alanlarda aydınlatma için de kullanılabiliyor. Diğer yandan, kırsal evlerde kendine daha çok kullanım alanı bulan bu dizaynlar, tıpkı Eco House'a ait olan bu kerpiç ev dekorasyonunda olduğu gibi, ortamdaki o kırsal atmosferin güçlendirilmesinde de oldukça faydalı bir biçimde iş görebiliyor…