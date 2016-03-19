Raf kullanmanın en kolay yolu: Duvar girintileri

Günlük hayatta kullanılan her türlü araç gibi, dekoratif alanda kullanılan her türlü araç ve teknik, belli bir birikimin sonucunda elde edilen şeylerdir. Bugün kullanılan dekoratif araçların veya tekniklerin hiçbiri, çok uzun yıllar önce ortada yoktu. Aslında, kendileri bulunmasa dahi, bu araçların ve tekniklerin ilkel ve kaba atalarının o dönemler bile kullanıldığını söyleyebiliriz.

Teknik gelişim, her alanda olduğu gibi dekorasyon alanında da kendini güçlü biçimde hissettirmektedir. Bu durumu anlamanın en basit yolu, özellikle kazı sonucu elde edilen ev kalıntılarını incelemekten geçer. Bu kalıntılarda bugün hala kullanılan basit teknikler görülebileceği gibi, bugün kullanılan bazı araçların ve tekniklerin ilk formlarına da rastlanabilir. Örnek vermek gerekirse, tavana sıra ile ahşap blokların yerleştirilmesi ve üzerinin kapatılması, MÖ. 2000'li yıllara kadar giden tarihi bir geçmişe sahiptir. Bugünkü konumuz ise, günümüzde evinizdeki dekorasyonun birçok farklı yerinde kendine yuva bulabilen raflarla ilgili olacak. Rafların bugünkü manada şık ve zarif bir konuma gelmesi, oldukça yakın bir tarihe rastlıyor. Eskiden, bu denli şık ve pratik dizaynlar yokken dahi, insanlar raf amacı ile başka tekniklere başvuruyorlardı. Bu tekniklerden ilki ve en sık kullanılanı, bugün hala ev dizaynlarında sık sık görebileceğiniz duvar girintileri…

Şöyle kısaca düşünecek olursanız, eski evlerin duvarlarının şimdiki evlerin duvarlarına göre çok daha kalın bir yapıda olduğunu kolaylıkla fark edebilirsiniz. Hal böyle olunca, üstelik fazla eşyaları depolayacak alan da gerekliyken, bu insanlar genellikle duvarlarında çeşitli girintilere yer vermeye başladılar. Bu girintiler, hem iç mekanda fazla alan harcamıyor hem de istenilen oranda eşyaya ev sahipliği yapıyordu. Aslında bakacak olursanız, bu dizaynın günümüze kadar ulaşmasının ana sebeplerinden biri de, bu denli işlevsel ve kullanışlı bir teknik olmasıdır. Eğer siz de evinizde fazladan bir raf veya dolap bulundurmak istemiyor fakat fazla eşyalarınızı depolayacak bir alan arıyorsanız, oldukça derin bir geçmişe sahip olan bu dizaynı tercih edebilirsiniz. Bu girintili yapıların en büyük avantajlarından biri de, belli bir alanla özdeşleşmiş olmamaları. Birazdan yazımızın kalan kısmını okurken fark edeceğiniz üzere, evinizin herhangi bir alanında, istediğiniz amaçla bu tarz bir dizayna yer verebilirsiniz. Üstelik, girintinin şeklini dilediğiniz biçimde kişiselleştirerek evinizdeki dekorasyonla uyumlu dizaynlar yaratabilirsiniz. Bu girintileri dilediğiniz renge boyayarak, hem işlevselliği hem de şıklığı aynı çizgide buluşturabilirsiniz. Depolama alanı ihtiyacınıza ustaca yanıt verecek olan bu oluşumda tek limit, sahip olduğunuz hayal gücüdür. Bu tarz yaratıcı dizaynlara yakından bakmak isterseniz, oturma odası kategorisini ziyaret ederken birbirinden bağımsız yüzlerce dizaynı ve aracı kolaylıkla inceleyebilirsiniz…