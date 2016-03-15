4 tarz, 4 salon: Sizinki hangisi?

Türkiye'de pek popüler olmasa da dünyadaki dekorasyon trendlerini takip edenler açısından her daim gündemde olan minimalist akım ise bu örnekte olduğu gibi vurguyu mobilya ya da aksesuar gibi nesnelerle değil boşluklarla sağlayan bir yaklaşıma sahip. Örneğin Esra Kazmirci Mimarlık imzasını taşıyan bu salon, minimalist bir yaklaşımla İskandinav tasarımını birleştiren, son derece modern bir havaya sahip. Neredeyse tüm mobilya ve aksesuarla belirli bir işleve sahip iken, boşluklardan doğan estetik hissi özel tasarım mobilya ve aksesuarlarla güçlendirilmiş durumda. Tıkış tıkış salonlara alışık olanlar için biraz sıradışı olsa da, bu salon sizin için iç açıcı bir örnek ise, evinizi minimalist tasarım ilkeleri doğrultusunda elden geçirmeyi düşünebilirsiniz.

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