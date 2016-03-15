4 tarz, 4 salon: Sizinki hangisi?

Evin vitrinidir salon. Zor bir günün ardından huzur bulmak ve dinlenmek için buraya sığınır, misafirlerimizi burada ağırlar, uyumadığımız saatlerin çoğunu burada geçiririz. Dolayısıyla birçoğumuz evimizi dekore ederken en çok salonumuza özenir, buranın hem güzel ve zarif görünmesini, hem zevklerimizi yansıtmasını, hem de evin geri kalanını temsil edecek bir tasarıma sahip olmasını isteriz. Salon dekorasyonunda kimileri daha eklektik ve spontane bir tarzı benimseyip, farklı stilleri zevkine göre kombine ederken; kimileri de salonunun belli bir tarzı yansıtmasını tercih ederler.
Bu yazıda Türkiye'den seçtiğimiz dört farklı tarza sahip salonu tanıtarak hem size fikir vermeye, hem de sizin tarzınızın hangisi olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım.
Modern dekorasyon deyince çok geniş bir şemsiyeden bahsettiğimiz kesin ama klasik süslemelere yer verilmeyen, düz ve keskin hatların ağırbaşlı bir renk skalasıyla bir araya getirildiği ve modern mobilyaların baş köşede bulunduğu bu salon, modern dekorasyon biçimlerinin iyi bir örneği olarak algılanabilir. Kerim Çarmıklı İç Mimarlık adlı şirketin imzasını taşıyan bu örnekte modern bir dekorasyon anlayışı konforu ön plana çıkaran mobilya seçimleri ve ciddiyet taşıyan renk ve aksesuarlarla birleştirilmiş. Eğer ben böyle bir salonda zevk ve huzurla otururum diyorsanız, sizin dekorasyon tarzınız da modern olmalı.
Son zamanlarda sıkça duymaya alıştığımız rustik tarz, şehirden çok kır yaşamına öykünen ve işlenmemiş ahşap malzemelerin gerek dekorasyon, gerekse de temel yapı unsutu olarak kullanıldığı bir üslup olarak öne çıkıyor. CCT Investments imzalı bu salon, büsbütün rustik bir tarza sahip olmasa da, gerek mobilyalar, gerekse de aksesuarlarla bu rustik esintiyi rahat ve sıcak bir tarzla birleştirmeyi başarıyor. Gerek ahşap panelli televizyon ünitesi, gerekse de sehpa ve lamba gibi unsurlarla desteklenen bu rustik vurgu, sol taraftaki duvara asılan dekoratif unsurlarla da iyice perçinlenmiş durumda. Eğer tanıttığımız dört salon arasında sizin favoriniz bu ise, rustik tarzı benimseyerek evinizi yeniden düzenlemeyi düşünebilirsiniz.
Ülkemizde bir şekilde orijinal anlamından uzaklaşarak klasik ve yer yer kitsch sınırlarında gezinen lüks dekorasyon tarzını tarif etmek için kullanılan avangartın en tipik örneklerinden biri bu salon. Telos İç Mimarlık ve Tasarım İmzası taşıyan salon, daha ilk bakışta insanı çarpan taşlı avizelerin yanısıra, mobilya tercihinde beyaz rengin kullanımı, altın sarısı vurguları ve düz hatlar yerine daha kavisli ve yuvarlak hatlı bir tasarım dilinin baskınlığıyla klasik bir salonun her türlü özelliğini bünyesinde taşıyor. Eğer siz de böyle bir salonda huzur ve mutluluk içinde oturabileceğinizi düşünüyorsanız, evinizi klasik ya da Türkiye'de yaygın olan tabirle avangart bir tarz içinde yeniden yorumlamayı düşünebilirsiniz.
Türkiye'de pek popüler olmasa da dünyadaki dekorasyon trendlerini takip edenler açısından her daim gündemde olan minimalist akım ise bu örnekte olduğu gibi vurguyu mobilya ya da aksesuar gibi nesnelerle değil boşluklarla sağlayan bir yaklaşıma sahip. Örneğin Esra Kazmirci Mimarlık imzasını taşıyan bu salon, minimalist bir yaklaşımla İskandinav tasarımını birleştiren, son derece modern bir havaya sahip. Neredeyse tüm mobilya ve aksesuarla belirli bir işleve sahip iken, boşluklardan doğan estetik hissi özel tasarım mobilya ve aksesuarlarla güçlendirilmiş durumda. Tıkış tıkış salonlara alışık olanlar için biraz sıradışı olsa da, bu salon sizin için iç açıcı bir örnek ise, evinizi minimalist tasarım ilkeleri doğrultusunda elden geçirmeyi düşünebilirsiniz.
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