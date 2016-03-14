Parametrik tasarım nedir, nasıl uygulayabiliriz?

Mimaride, ev dekorasyonunda, mobilya ve aksesuar tasarımlarında, ortaya bir öge ya da form çıkarmanın birçok farklı metodu vardır. Önceleri tasarım süreci tamamen tasarımcının el marifeti ile ortaya bir ürün çıkarmasından ibaretken, günümüzde bu süreç çok daha farklı aşamaları kapsar halde. Bir takım hesap ve çizimlerin akabinde ürün yaratmanın yerini, bilgisayar destekli çizim ve tasarım yazılımları sayesinde sonsuz hesap ve parametre değiştirme kolaylığı ile ürün yaratmak aldı. Biz de bu yazımızda sizlere tasarım dünyasına bir metot olarak girip, bir akım halini alan parametrik dizayndan bahsetmek istiyoruz. Birbirinden güzel parametrik tasarım örnekleri ile vereceğimiz bilgiler parametrik dizayn hakkında meraklarınızı gidermenize yardımcı olacak.
Öncelikle parametrik dizaynın bir metot olarak ve bir akım olarak tanımından kısaca bahsedelim. Parametrik tasarım metot olarak bir takım değişkenlere bağlı olarak tasarıma yön verilmesi durumudur. Örneğin tasarlamak istediğiniz ürünün ölçü ve değişkenlerini bir bilgisayar yazılımına girerek ortaya bir form çıkarmasını beklersiniz, ortaya çıkan formda değişiklikler yapmak istediğinizde parametreler ile oynarsınız, tasarım üzerinde sonsuz değişiklik ve düzeltme yapma şansınız vardır. Bu şekilde kafanızdaki bir tek ürün için sonsuz varyasyon üretebilirsiniz. Üreteceğiniz bu sonsuz sayıda formu katmanlar halinde bir arada kullanabilir veya ortaya kusursuz geometrik elemanlar çıkarabilirsiniz. Tasarımda bilgisayar yazılımlarından yararlanmanın avantajlarını kısaca şöyle sıralayabiliriz;
• Çizimlerde daha kolay ve hızlı değişiklik yapabilmenizi sağlar. • Daha kaliteli ve çeşitli ölçeklerde çizimler elde etmenizi sağlar. • Tasarım hassasiyetinin artmasını sağlar. • Tasarım ve analizi birleştirir. • Daha fazla tasarım seçeneği deneyebilme imkanı sunar. • Tasarlanan ürünü görsel olarak algılama şansı verir. • Geometrik özelliklerin kolay oluşturulmasını sağlar. • Kağıt kullanmanın yarattığı riskleri azaltır. • Teknik doküman kalitesini artırır. • Müşterinin istediği değişikliklerin daha kolay yerine getirilmesini sağlar.
Parametrik tasarım akımından bahsetmek gerekirse; bilgisayar destekli tasarım metotlarının gelişmesi sayesinde parametrik tasarımın sadece bir tasarım metodu olarak kalmadığını, kendine ait bir stil de yarattığını söyleyebiliriz. Kusursuz geometrik formların ve çok sayıda katmanın bulunduğu tasarımlar parametrik tasarım ürünü olarak dizayn dünyasındaki yerini aldı. Tasarımda bütün kalıpları yıkan ve geometrik desenlerin tasarımcısı olarak bilinen dekonstrüktivist mimar Zaha Hadid parametrik tasarımın öncülerindendir. Ayrıca tasarımda parametrisizm terimi de ilk olarak Zaha Hadid için çalışan mimar Patrik Schumacher tarafından kullanılmıştır. Dilerseniz birlikte birkaç parametrik tasarım örneğine göz atalım.
Bilgisayar destekli üretim tezgahlarında en rahat kullanılan materyal ahşaptır bu nedenle parametrik dekorasyonda ahşap ögelere sıklıkla rastlayabilirsiniz. Evlerinizde parametrik tasarım özelliği taşıyan unsurlar bulundurmak istiyorsanız bu dizayndaki duvar dekorasyonuna ve yatak modeline bakabilirsiniz. Üst üste dizilmiş ince ahşap levhalardan oluşan bir forma sahip bu yatak odanın hem ahşap dekorasyonuna hem de parametrik özelliğine uyum sağlıyor. Konforlu, doğal aynı zamanda şık bir görüntüye sahip olan bu yatak farklı birçok dekorasyona da uyum sağlayabilir. Yatağın yanı sıra duvar dekorasyonunun da parametrik dizayna uyacak şekilde düzenlendiğini görebilirsiniz. Yatağın formuna uygun bir desende imal edilmiş olan duvar kağıtları sayesinde dekorasyon tamamlanmış.
Parametrik tasarım genelde mimaride ya da iç mekan tasarımında kendini gösterse de mobilya ve aksesuarlarda da izlerine rastlamak mümkün. Özellikle geometrik desenleri yaratıcı formlarda kullanmayı sevenler için parametrik mobilyalar ideal olabilir. Bu oturma odası dekorasyonunda kullanılan orta sehpa, cam ve ahşap ögelerin parametrik metotla modern stilde buluşmasının bir ürünü. Başta iskandinav, modern, rustik gibi stiller olmak üzere birçok stilde rahatlıkla kullanılabilir. Oturma odası dekorasyonunuz için masa ve sehpa önerilerine ihtiyacınız varsa “Dekoratif özellikleri ile göz dolduran masa ve sehpalar” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Parametrik dizaynın en yoğun kullanıldığı mobilyalar raf ve kitaplıklar olabilir. Raf sistemi oluşturmak için en uygun metot olarak parametrik metodu söyleyebiliriz. Farklı formlar oluşturmaya oldukça uygun bir yapıya sahip olduklarından raf ve kitaplıklarda sıra dışı tasarımlara rastlamak mümkün. Genelde ahşap ve metal malzemelerin kullanıldığı parametrik raf ve kitaplıklarda her renk rahatlıkla kullanılabilir. OkinLab GmbH tarafından tasarlanan bu çalışma odasında parametrik raf ve kitaplıklarla oluşturulmuş muhteşem bir dizayn görebilirsiniz. Sonsuz kullanım alanı sunan bu duvar rafları hem uygulaması kolay, hem fonksiyonel hem de son derece şık ve modern.
Ahşap dekorasyonun ön planda olduğu mutfak ve banyo tasarımları için ideal bir tezgah/lavabo tasarımı. Özellikle İskandinav ve modern stillerde rahatlıkla kullanılabilecek olan bu tasarım evinize değer katabilir. Parametrik ve derinlik sunan görüntüsüyle mekanları zenginleştirecek bu tasarımı zevkle kullanabilirsiniz. Şık görüntüsünün yanı sıra kullanışlı ve sağlam bir yapıya da sahip.
Geniş bir bahçeniz varsa ve bu geniş bahçe için sıra bir tasarıma ihtiyacınız varsa tercihinizi parametrik pergolalardan yana kullanabilirsiniz. Altına atacağınız masa ve sandalyelerle muhteşem dinlenme alanları sunacak bu parametrik pergolaların birçok farklı modeli mevcut. Üstü açılı kapanır özellikte olanları çok daha işinize yarayabilir. Hem görüntüsü hem tasarımı hem de sağlamlığı ile bahçe mobilyaları arasında özel bir yeri olan ahşap pergolalara bir de parametrik tasarım farkı eklenince eşsiz bir dizayn ögesi ortaya çıkmış.
Yine OkinLab tarafından tasarlanan bu çocuk odasında duvar dekorasyonundan, raf ve kitaplıklara kadar birçok detayda parametrik tasarımın etkilerini görmek mümkün. Duvarlara parametrik şekilde tasarlanmış ahşaptan bir çeşit asma kat inşa edilerek çocuk için muhteşem bir oyun alanı yaratılmış. Oyun alanına çıkan merdivenin boşlukları da parametrik raflarla kitaplık olarak değerlendirilmiş. Hem alan tasarrufu hem de eşya tasarrufu sağlayan çok pratik bir uygulama. Ayrıca odanın sahibinin bu oyun alanın odanın diğer yerlerinden daha çok sevdiğine de hiç şüphe yok. Odanın diğer fotoğraflarını görmek veya firmanın diğer işlerine göz atmak için firma sayfasına da bakmanızı tavsiye ederiz.
Duvar dekorasyonu, mobilya, mimari ve başka birçok alanda parametrik dizayn özelliklerine rastlayabilirsiniz. Bu fotoğraftaki örnek tasarım ise bir aksesuara ait. Geyik formlu duvar aksesuarlarının ne kadar popüler olduğunu söylememize gerek yok sanırız. Parametrik tasarım sayesinde bu aksesuar da sıra dışı bir form kazanmış. Parametrik tasarımı ile benzerlerinden ayrılan bu geyik formlu duvar aksesuarı aynı zamanda modern bir hava da taşıyor.