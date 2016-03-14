Parametrik tasarım nedir, nasıl uygulayabiliriz?

Mimaride, ev dekorasyonunda, mobilya ve aksesuar tasarımlarında, ortaya bir öge ya da form çıkarmanın birçok farklı metodu vardır. Önceleri tasarım süreci tamamen tasarımcının el marifeti ile ortaya bir ürün çıkarmasından ibaretken, günümüzde bu süreç çok daha farklı aşamaları kapsar halde. Bir takım hesap ve çizimlerin akabinde ürün yaratmanın yerini, bilgisayar destekli çizim ve tasarım yazılımları sayesinde sonsuz hesap ve parametre değiştirme kolaylığı ile ürün yaratmak aldı. Biz de bu yazımızda sizlere tasarım dünyasına bir metot olarak girip, bir akım halini alan parametrik dizayndan bahsetmek istiyoruz. Birbirinden güzel parametrik tasarım örnekleri ile vereceğimiz bilgiler parametrik dizayn hakkında meraklarınızı gidermenize yardımcı olacak.

Öncelikle parametrik dizaynın bir metot olarak ve bir akım olarak tanımından kısaca bahsedelim. Parametrik tasarım metot olarak bir takım değişkenlere bağlı olarak tasarıma yön verilmesi durumudur. Örneğin tasarlamak istediğiniz ürünün ölçü ve değişkenlerini bir bilgisayar yazılımına girerek ortaya bir form çıkarmasını beklersiniz, ortaya çıkan formda değişiklikler yapmak istediğinizde parametreler ile oynarsınız, tasarım üzerinde sonsuz değişiklik ve düzeltme yapma şansınız vardır. Bu şekilde kafanızdaki bir tek ürün için sonsuz varyasyon üretebilirsiniz. Üreteceğiniz bu sonsuz sayıda formu katmanlar halinde bir arada kullanabilir veya ortaya kusursuz geometrik elemanlar çıkarabilirsiniz. Tasarımda bilgisayar yazılımlarından yararlanmanın avantajlarını kısaca şöyle sıralayabiliriz;

• Çizimlerde daha kolay ve hızlı değişiklik yapabilmenizi sağlar. • Daha kaliteli ve çeşitli ölçeklerde çizimler elde etmenizi sağlar. • Tasarım hassasiyetinin artmasını sağlar. • Tasarım ve analizi birleştirir. • Daha fazla tasarım seçeneği deneyebilme imkanı sunar. • Tasarlanan ürünü görsel olarak algılama şansı verir. • Geometrik özelliklerin kolay oluşturulmasını sağlar. • Kağıt kullanmanın yarattığı riskleri azaltır. • Teknik doküman kalitesini artırır. • Müşterinin istediği değişikliklerin daha kolay yerine getirilmesini sağlar.

Parametrik tasarım akımından bahsetmek gerekirse; bilgisayar destekli tasarım metotlarının gelişmesi sayesinde parametrik tasarımın sadece bir tasarım metodu olarak kalmadığını, kendine ait bir stil de yarattığını söyleyebiliriz. Kusursuz geometrik formların ve çok sayıda katmanın bulunduğu tasarımlar parametrik tasarım ürünü olarak dizayn dünyasındaki yerini aldı. Tasarımda bütün kalıpları yıkan ve geometrik desenlerin tasarımcısı olarak bilinen dekonstrüktivist mimar Zaha Hadid parametrik tasarımın öncülerindendir. Ayrıca tasarımda parametrisizm terimi de ilk olarak Zaha Hadid için çalışan mimar Patrik Schumacher tarafından kullanılmıştır. Dilerseniz birlikte birkaç parametrik tasarım örneğine göz atalım.