Terasım için en uygun ahşap türü hangisi ?

Doğanın yeniden uyandığı, havanın içinizi yavaş yavaş ısıtmaya başladığı şu güzel bahar günlerinde, artık terasınızı kullanıma hazır hale getirmenin zamanı geldi de çattı bile. Bütün kış kendi kaderine mahkum bırakılan terasınız, bu yıl bir yenilenmeyi hak ediyor.
Teras dekorasyonu yaparken ya da zaten mevcut dekorasyonunuzu yenilerken, daha önce hiç tercih etmediğiniz bir konuya ilginizi çekmek istiyoruz: Ahşap zemin döşemeleri… Kulağa biraz garip geliyor olabilir, fakat teras gibi oldukça keyifli ve eğlenceli hatıralara ev sahipliği yapmaya elverişli bir alanda, size sunacağı tüm doğallıyla ahşap bir zemin kaplaması tercih etmelisiniz… Bu yazımızda, genel olarak ahşap zemin kaplamalarının avantajlarına/dezavantajlarına, türlerine ve alternatiflerine yer vermeye çalıştık. Size ilham vermesi açısında, daha fazla örneğe bakmak için teras kategorisini incelemenizi tavsiye ediyoruz…
Ahşap, yüzyıllardır -hatta binyıllardır- dekoratif anlamda sahnede bulunan bir malzeme türüdür. Gerek kolay elde edilmesi gerekse kolay şekil alması, ahşabın çok uzun bir zamandan beri aktif olarak kullanılmasına neden olmuştur. Üstelik, sahip olduğu doğal dokusu ve verdiği doğallık hissi de ahşabın sahip olduğu avantajlardan biridir. Bu denli avantaja sahip olan bir malzeme, dekoratif manada evinizin her köşesinde kendine yer bulabilirken, terasınızın zemininde neden ahşap kullanmayasınız ? Teras gibi, ailenizle veya dostlarınızla oldukça keyifli vakit geçirmenize olanak sağlayan bir mekanda, ahşap mükemmel bir tercih olabilir. Sağladığı o doğallık hissi, sıcak yaz akşamlarınızda içinizin kıpır kıpır olmasının bir başka nedeni olabilir…
Ahşap, çok uzun zamandan beri kullanıldığı ve görece kolay elde edildiği için, oldukça fazla sayıda çeşide sahiptir. Fakat, sizin tercih edeceğiniz ahşap türü, daha çok bu ahşabı kullanacağınız alanla ilgili. Bugünkü senaryoda, terasınız için ahşap arayışı içerisinde olduğunuzu varsayıyoruz. Hal böyle olunca, ihtiyaç duyduğunuz tür, yağmura, soğuğa, güneşe ve diğer tüm bozucu etkilere karşı dayanıklı, doğallık hissi veren bir tür olmalı. Tüm bu özellikleri karşılayan ve bu alanda da sık sık tercih edilen ahşap türü, hiç şüphesiz cevizdir. Ceviz, sağlam ve dayanıklı bir öze sahip olduğu için terasınızda mükemmel bir tercih olabilir.
Evinizdeki bir alanı dekore ederken, çoğu zaman sizi etkileyen birden fazla şey vardır. Özellikle fiziksel koşullar, genellikle elinizi kolunuzu bağlayan etmenlerin başında gelir. Bununla beraber, kimi zaman da maliyet konusu başınıza iş açabilir. Dekorasyonun maliyetini düşük tutma isteğiniz, tam olarak dilediğiniz gibi dekorasyon yaratmanızın önüne geçebilir. Özellikle, terasınız için ahşap zemin arayışındaysanız, kalan kısmı dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü, ahşap gerek sahip olduğu doğal dokusu ve gerek dayanıklı yapısı sebebi ile, oldukça pahalı sayılabilecek malzemeler arasındadır. Terasınızda ahşap döşeme tercih ederken, daha çok yerli üretim ahşaplar kullanmak, maliyet konusundaki endişelerinize bir nebze olsun cevap verebilir. Çünkü, tıpkı diğer tüm konularda olduğu gibi, ithal ahşap da maliyet açısından sizi zorlayabilir. Eğer hem maliyeti düşük hem de dayanıklı ve sağlam bir ahşap türü arayışı içerisindeyseniz, tüm bu istekleriniz için ceviz ağacını tavsiye edebiliriz. Çünkü ceviz ağacı, diğer ahşap türlerine göre daha sert özlü, suya daha dayanıklı ve daha sağlam bir ahşaptır. Teras gibi bozunmaya oldukça elverişli bir alanda, ceviz gibi dayanıklı bir ahşap türü kullanmak gerekir.
Kimi zaman, sık sık tercih edilen seçimlerin yerine, kendinize has bir çizgi oluşturmak maksadıyla hiç denenmemiş veya az tercih edilen seçimlere yönelmek isteyebilirsiniz. Aslında bu konuda haksız da sayılmazsınız zira günümüzde herkesin dekoratif manada söyleyecek birkaç sözü olduğunu söylersek, klişeye düşmenin ve sürekli tekrar eden dekorasyonlardan birini yaratmanın ne denli kolay olduğunu siz de fark edeceksinizdir. İşte bu sebepten ötürü, terasınızın zemininde kullanmak üzere bir ahşap arayışı içerisindeyseniz ve üstelik maliyet konusunda da endişeleriniz yoksa, egzotik ahşap türlerine yönelebilirsiniz. Bu ahşap türlerinden, abanoz, pelesenk veya kevazingo gibi ahşap türleri, özellikle suya karşı sahip oldukları dayanıklı yapıları sayesinde güzel bir tercih olabilirler. Teras gibi her türlü dışsal etmenle sürekli olarak iç içe olan bir alanda, bu saydığımız ahşap türleri gibi suya karşı doğal dayanıklılığa sahip olan egzotik ahşap türleri güzel birer seçim olabilir. Ayrıca bu ahşap türleri, sahip oldukları sert ve dayanıklı özleri sayesinde de bozunmaya, çürümeye ve hatta kabarmaya karşı çok dayanıklıdır.
Yazımızın başından beri, terasınızın zemin kısmında kaplama türü olarak ahşap bloklar seçebileceğinizden bahsetmeye çalıştık. Fakat, geniş, ferah ve havadar terasınız için zemin kaplaması/döşemesi seçerken, tek opsiyonunuz bu ahşap bloklar değildir. Aksine, konu teras olunca bu kategori oldukça zengin bir hal almaktadır. Örnek vermek gerekirse, genellikle banyo dekorasyonlarında tercih edilen fayans seçenekleri, mekan teras olunca sizin için kullanılabilir bir opsiyon olmaktadır. Teras dizaynında, zemin döşemesi olarak ahşap blok yerine fayans tercih etmenin kendine has birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan ilki, mekanın temizliği ile ilgili. Özellikle soğuk kış günlerinden ve yoğun yağış alan bahar günlerinden sonra, terasınızda vakit geçirmeye niyetlendiğinizde terasın oldukça kirli olduğunu fark edersiniz. Üstelik, zemin döşemesinde ahşap tercih edilen teras, temizlik konusunda size elinden gelen tüm zorluğu çıkarır. Fakat, zeminde fayans tercih edilmiş olsa idi, zemini kolayca temizleyebilirdiniz. Teras gibi dışsal etkilerle sürekli olarak iç içe olan bir alanda, güneş ve yağışın etkisi inanılmaz boyutta olacaktır. Hal böyle olunca, zeminde ahşap blok kullanıldığı için, bu ahşaplar kısa sürede bozunmaya uğrar. Dolaylı olarak da ortaya sürekli olarak bir bakım ihtiyacı çıkar. Zemin döşemesinde ahşap kullanılan terasların bakımlarına dair sizlerle fikirlerimizi paylaşacak olsak da, zemininde fayans tercih edilen terasların bakım ihtiyaçlarının çok daha az olduğunu belirtmek isteriz. Dolayısı ile, tüm bu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, teras için fayans güzel bir tercih gibi görünüyor. Üstelik estetik açıdan da bir kaygınız olmasın; Zira Sabuncuoğlu Yapı Malzemeleri'ne ait olan bu teras örneğinde görebileceğiniz gibi, fayans tercihi kendine has ferah bir hava taşımakta.
Evinizde kullandığınız tüm diğer dekoratif araçlar gibi, terasınızda bulunan ahşap dokunun da düzenli olarak sıkı bir bakıma ihtiyacı vardır. Üstelik, terasınızın güneş, yağmur, rüzgar vb. dışsal etmenlerle sürekli iç içe olduğunu düşünecek olursanız, bu alanda kullanılan ahşapların ne denli büyük bir tehdit ile karşı karşıya olduğu da kolayca fark edebilirsiniz. Hal böyle olunca, terasınızın zeminini süsleyen ve ortama yumuşak bir katan bu ahşap doku, zorlu dış etmenler sebebi ile kısa sürede tahrip olabilir. İşte bu sebepten ötürü, gerek kabarmaların gerekse çürümelerin önüne geçmek adına, terasınızda bulunan ahşap dokunun bakımını aksatmamalısınız. Bakım sürecinde, özellikle ahşap zemin kaplaması konusunda uzman olan bir profesyonelden yardım almak, bakımı daha efektif hale getirecektir. Eğer sürekli olarak bakım yapmak ya da terastaki ahşap zemin kaplamasının durumunu düşünmek sizi gittikçe yoracak ise, ahşap türleri arasında dayanıklılığı ve sağlamlığı ile ün yapmış meşeyi deneyebilirsiniz. Bu sayede, terasınızda bulunan ahşap zeminin ihtiyaç duyduğu bakım periyotları, diğer ahşap türlerine göre daha uzun olacaktır…