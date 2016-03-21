Terasım için en uygun ahşap türü hangisi ?

Doğanın yeniden uyandığı, havanın içinizi yavaş yavaş ısıtmaya başladığı şu güzel bahar günlerinde, artık terasınızı kullanıma hazır hale getirmenin zamanı geldi de çattı bile. Bütün kış kendi kaderine mahkum bırakılan terasınız, bu yıl bir yenilenmeyi hak ediyor.

Teras dekorasyonu yaparken ya da zaten mevcut dekorasyonunuzu yenilerken, daha önce hiç tercih etmediğiniz bir konuya ilginizi çekmek istiyoruz: Ahşap zemin döşemeleri… Kulağa biraz garip geliyor olabilir, fakat teras gibi oldukça keyifli ve eğlenceli hatıralara ev sahipliği yapmaya elverişli bir alanda, size sunacağı tüm doğallıyla ahşap bir zemin kaplaması tercih etmelisiniz… Bu yazımızda, genel olarak ahşap zemin kaplamalarının avantajlarına/dezavantajlarına, türlerine ve alternatiflerine yer vermeye çalıştık. Size ilham vermesi açısında, daha fazla örneğe bakmak için teras kategorisini incelemenizi tavsiye ediyoruz…