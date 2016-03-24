Geniş aileler için ideal bir ev dizaynı

Eğimli arazi üzerine ev inşa etmek ? Kulağa biraz zor geliyor olabilir, ancak hemen pes etmeyin. Alman menşeili bir mimarlık firması olan Arno Weirich Architektenburo, eğimli bir arazi üzerinde dahi oldukça şık ve kullanışlı bir ev inşa etmenin pekala mümkün olduğunu kanıtlamak üzere yola çıkmış. Üstelik proje sonunda elde ettiği başarı ile, eğimli bir arazide ev inşa etmiş ve bu eve harika bir manzara kazandırmış.
Evinizde ihtiyaç duyduğunuz rahatlık ve ferahlık hissinin, bir vadi havası ile tam olarak karşılanabileceğini hiç düşünmüş müydünüz ? Üstelik, evinizi bir vadide inşa etmeniz, estetik anlamda başarısız bir ev dizaynı elde etmeniz anlamına gelmiyor. Aksine, bu Alman mimarlık firmasının da kanıtladığı gibi, görsel açıdan şık çizgilere ve harika bir manzaraya sahip olan bu ev, tamamı ile eğimli bir arazi üzerine konumlandırılmış. Buna benzer ev örneklerini yakından incelemeniz ve daha fazla yaratıcı fikre göz atmanız için, sizleri evler kategorisini ziyaret etmenizi öneriyoruz…
İlk bakışta, modern mimariye göre inşa edildiği kolayca anlaşılabilen bu ev, arka cephesinde de farklı renk birlikteliklerine ev sahipliği yapmaya devam etmiş. Genel itibari ile, iki farklı yapının ortadaki köprü görevi gören bağ ile bağlanması sonucu elde edilen bu ev, yamacın güney cephesine bakıyor. Evin büyük bölümünü oluşturan bu iki yapının, çatılarda farklı açılara sahip olması genel görüntüde ayrıntı bir detay oluşturmuş. Arka cephede renk olarak, parlak beyazın büyük ölçüde hakimiyetinden bahsedebiliriz. Diğer yandan farklı ve canlı renkler de bulunmakta…
Evin ön cephesinde ilk dikkat çeken nokta, kırmızı parlak bir renge sahip olan ve normal standartlara göre epey büyük olan metal kapı. Düz bir çatı konsepti yerine tercih edilen bu şekil, bahçedeki yolun bir kısmının üzerine gölge düşmesini sağlamış. Özellikle sıcak yaz günlerinde, öğleden sonraları serinlemek amacı ile bahçede hoş vakit geçirmek için ideal bir ortam sunuyor. Bu çatının göze batan en sıra dışı özelliği, yağışın birikmesini önlemek için aldığı eğik şekli. Her türlü renge ev sahipliği yapan rengarenk bu ön cephe görünümünde, özellikle çatının sebep olduğu gümüş tonlarının biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Kapının sahip olduğu parlak kırmızı ile bu gümüş tonlarının güzel bir birliktelik oluşturduğunu itiraf etmek gerek. Hoş ve canlı bir bahçe, evi tamamen çevrelemiş ve ortama çok doğal bir hava katmış. Şıklık ve doğallığın aynı çizgide birleştiği farklı bir örnek için, NGY Mimarlık imzalı bu projeyi inceleyebilirsiniz…
Evin arkasında bulunan bu harika bahçe, genel olarak çok hafif bir eğime sahip olan yamaç üzerine kurulmuş. Özenle hazırlanan bu bahçe dekorasyonu, çimen, su, ahşap ve taşın harika bir kombinasyonu sonucu meydana gelmiş. Açık alanda bulunan bu harika bahçe, binanın sahip olduğu modern çizgileri geri planda bırakarak, bu alanda kesin bir hakimiyet kazanmış. Üst kısımda bulunan geniş teras ise, üzerinde çatı bulunduğu için bir balkon olarak da hizmet verebilir.
Evin ön ve arka kısımlarında parlak ve canlı kırmızı tonlar bulunsa da, evin iç kısmında bulunan mutfakta daha çok tek tonun hakim olduğunu söyleyebiliriz. Mutfakta bulunan eşyalar ile, dekorasyonun genelinde kullanılan renklerin aynı tonlara sahip olması, mutfakta şık bir bütünlük yaratmış. Ayrıca, bu bütünlük sayesinde mutfak dolapları güzel bir şekilde kamufle edilerek, ortamdaki kabalığı gizlenmiş. Geniş depolama alanı, kalite aletleri ve hatta yerleşik bir şöminesi ile, bu mutfak dizaynının aile ve dostlarla birlikte mükemmel bir sosyalleşme mekanı olduğunu ifade etmek gerekiyor.
Son olarak ise, bize manzaranın tadını çıkarmak kalıyor. Mutfak ile iç içe olmasına rağmen, aralarında yine de belirli bir mesafe bulunan yemek alanında, yemek yerken bu manzarayı seyretmek doğrusu harika olmalı. Üstelik, dekoratörlerin manzaradan tam manası ile faydalanmak için böylesi geniş pencerelere yer vermeleri de oldukça yerinde olmuş. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, evin genelinin güney yamaca bakması, geniş pencereler sayesinde güneş ışığının salona dolmasını sağlamış. Üstelik, böylesi bir salonda koltuğunuza yaslanabilir ve vadi manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Dediğimiz üzere, eğimli bir arazide ev inşa etmek zor olabilir, fakat buna kesinlikle değdiğini belirtmemiz gerekiyor…