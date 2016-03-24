Geniş aileler için ideal bir ev dizaynı

Eğimli arazi üzerine ev inşa etmek ? Kulağa biraz zor geliyor olabilir, ancak hemen pes etmeyin. Alman menşeili bir mimarlık firması olan Arno Weirich Architektenburo, eğimli bir arazi üzerinde dahi oldukça şık ve kullanışlı bir ev inşa etmenin pekala mümkün olduğunu kanıtlamak üzere yola çıkmış. Üstelik proje sonunda elde ettiği başarı ile, eğimli bir arazide ev inşa etmiş ve bu eve harika bir manzara kazandırmış.

Evinizde ihtiyaç duyduğunuz rahatlık ve ferahlık hissinin, bir vadi havası ile tam olarak karşılanabileceğini hiç düşünmüş müydünüz ? Üstelik, evinizi bir vadide inşa etmeniz, estetik anlamda başarısız bir ev dizaynı elde etmeniz anlamına gelmiyor. Aksine, bu Alman mimarlık firmasının da kanıtladığı gibi, görsel açıdan şık çizgilere ve harika bir manzaraya sahip olan bu ev, tamamı ile eğimli bir arazi üzerine konumlandırılmış. Buna benzer ev örneklerini yakından incelemeniz ve daha fazla yaratıcı fikre göz atmanız için, sizleri evler kategorisini ziyaret etmenizi öneriyoruz…