90 metrekareye kurulmuş süper şık bir daire

Bugünkü proje, İtalya'da faaliyet gösteren mimarlık firması Estudio Cot'a ait. Görsel anlamda güzel bir tat barındıran ve yoğun bir zarafete sahip olan bu daire, topu topu doksan metrekare üzerine inşa edilmiş. Doğru dokunuşlar sayesinde, daireye yenileyici bir atmosfer kazandırılmış. Dairede bulunan cam, koyu ahşap ve çimento, oluşturulan harmani içerisinde güzel bir uyum yakalamış. Ayrıca, birbirinden son derece farklı özelliklere sahip olan bu materyaller, mükemmel bir birliktelik kurmuş. Biraz sonra da göreceğiniz üzere, siyah ve beyazın yoğun olarak kullanıldığı bu dekorasyona, kimi yerlerde aykırı renkler ekleyerek şık bir dokunuş yapılmış.

Dairenin genel yapısı, uzun bir yayı andırmakta. Fakat, bölmelerde kullanılan cam seçimi, saydam bir aydınlatma yaratmış. Bu sayede, ortamın ışığı hiç kaybolmamış.

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