90 metrekareye kurulmuş süper şık bir daire

Bugünkü proje, İtalya'da faaliyet gösteren mimarlık firması Estudio Cot'a ait. Görsel anlamda güzel bir tat barındıran ve yoğun bir zarafete sahip olan bu daire, topu topu doksan metrekare üzerine inşa edilmiş. Doğru dokunuşlar sayesinde, daireye yenileyici bir atmosfer kazandırılmış. Dairede bulunan cam, koyu ahşap ve çimento, oluşturulan harmani içerisinde güzel bir uyum yakalamış. Ayrıca, birbirinden son derece farklı özelliklere sahip olan bu materyaller, mükemmel bir birliktelik kurmuş. Biraz sonra da göreceğiniz üzere, siyah ve beyazın yoğun olarak kullanıldığı bu dekorasyona, kimi yerlerde aykırı renkler ekleyerek şık bir dokunuş yapılmış.
Dairenin genel yapısı, uzun bir yayı andırmakta. Fakat, bölmelerde kullanılan cam seçimi, saydam bir aydınlatma yaratmış. Bu sayede, ortamın ışığı hiç kaybolmamış.
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Oturma odaları, genel görünüşleri itibari ile, bizi ve bizim dekorasyon anlayışımızı en iyi biçimde temsil eden alanların başında gelir. Bu örnekteki oturma odası da, bu genellemeye uygun olarak dairenin sahip olduğu karakteristik özellikleri birebir yansıtıyor. Dairedeki alanları birbirinden ayırmak için kullanılan cam, oturma odasındaki ışığı güzel bir biçimde yansıtarak ortamın yarattığı genişlik hissini arttırmaktadır. Mobilyalar, genel olarak siyah, beyaz ya da gri gibi renklere sahip olsalar bile, oturma odasının sahip olduğu duvar rengi ile güzel birliktelik oluşturmaktadır. Diğer yandan, dairenin genel karakterine uygun olarak beton ve beton rengi ile sık sık karşılaşacağız. Bu tarz dekorasyonlar ilginizi çekiyor ise, yerli profesyonellerden olan Emko Mimarlık imzalı bu proje, size yaratıcı fikirler verebilir…
Mutfağa bitişik durumda bulunan yemek alanında, bizi parlak ve canlı kırmızı sandalyelerle çevrilmiş bir masa karşılıyor. Parlak ve canlı kırmızı ile beyaz masanın oluşturduğu birliktelik, odaya hakim olan nötr renklerin etkisini kırarak mekandaki atmosfere canlı bir hareket getirmiş. Masanın sahip olduğu metal çizgiler, modern mimarinin mutfakta tezahür bulmuş hali gibi görünüyor…
Bu dairede en çok göze çarpan tek konu, bölmelerde cam kullanılmış olması değil. Bununla birlikte, tercih edilen sürgülü kapılar da sıra dışı seçimlerden bir başkası. Sabit bir yapıya sahip olsa da, oldukça kullanışlı olan bu kapılar, dairede hakim olan modern mimarinin bir başka işareti. Bu bölümde, koridor ile oturma odasını ayıran sürgülü bir kapı bulunmakta. Kapının ve cam tercihinin imkan verdiği biçimde, oturma odasından bile mutfağı görmek mümkün. Tüm bunların topu topu 90 metrekare üzerine kurulmuş bir dairede bulunması oldukça şaşırtıcı, değil mi ?
Toplamda küçük bir alana kurulmasına rağmen, akılcı çözümlerle her amaca hizmet verebilecek biçimde dekore edilen bu dairede bir de ofis alanı görmek mümkün. Bu alanda bulunan eski beton duvarlar, alanın havasını biraz değiştirse de, cam paravan ve yine bir sürgülü cam kapı sayesinde mekan oldukça aydınlık ve ferah bir hal almış. Ofiste dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, ortama hakim olan metal hissi.
Dairenin geneline gri ve diğer nötr renklerin eşit derecede hakim olduğunu düşündüğünüzde, mutfakta hemen hızlı bir biçimde fark edilen bu beyaz etkisi, ilk etapta sizi şaşırtabilir. Mutfak, bu hali ile oldukça temiz ve parlak görünüyor. Üstelik, bu görüntüsü sayesinde de tazelik hissi uyandırıyor. Mutfakta minimal çizgiler dikkat çekiyor. En az detay ile, oldukça şık bir dizayn elde edilmiş. Elinizin altında, her türlü ihtiyacınıza cevap verebilecek mutfak dolapları bulunmakta. Ayrınca, fırın ve diğer eşyaların sahip olduğu koyu renkler, mutfakta bulunan beyaz hakimiyeti ile oldukça şık bir tezat oluşturmuş.
Elinizdeki kısıtlı imkanlarla, mümkün olduğunca şık bir daire yaratmanın pekala mümkün olduğunu kanıtlar nitelikte özelliklere sahip olan bu daire projesinin son aşaması, bölmelerde kullanılan cam paravanların ışık üzerine etkisi ile ilgili olacak. Koridordan bakıldığında, cam paravanlar sayesinde birçok farklı odayı görmek mümkün. Bu dairede cam bölmelerle ilgili olarak söylenebilecek en doğru şey, ayrımın mekansal değil görsel bir ayrım olduğudur. Bu cam bölmeler sayesinde, odalar parlak gün ışığı ile dolup taşmakta. Üstelik, evin tamamında olduğu gibi hol ve koridorda da minimal bir tablo hakim…