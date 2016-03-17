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Önce&Sonra: Sıradan bir evin şahane dönüşümü

Meral Eser Meral Eser
HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
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Better Home imzası taşıyan modern çizgiler taşıyan bir iyileştirme projesi ile karşınızdayız. Bu yazımızda her oda için önce ve sonra aşamalarını takip edeceğimiz projenin, iç ve dış mekan görsellerini derledik. Sıradan bir evin şahane dönüşümünü incelemek üzere alt başlıklarımıza geçebiliriz.

Önce: Oturma odası

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Oturma odası dekore edilmeden önce ışıklandırma kusurlarından ötürü karanlık bir atmosfere sahip. Aynı zamanda duvar zemini de bakım ve boyama gerektiriyor. Ahşap parke döşeme zemini ile geçmişin izlerini taşıyan oturma odası dekorasyonunda nelerin değiştiğine dönüp bakalım.

Sonra: 18 Metrekarelik bir çalışma

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Döşeme zemini laminat  parke olarak yenileniyor. Daha modern bir çizgi taşıyan oturma odasının yeni görünümü, aydınlık ve ferah bir etki ile karşılıyor. Açık renk tonlarındaki duvar zemini ile uyumlu krem rengi perdeler, kanepe örtüsü, sehpa örtüsü ve dekoratif yastıklarla uyum ve ahenk yakalayan bir yaklaşım. Dingin ve ferah atmosferi ile natürel renkleri barındıran bir oturma odası dekoru oluşturulmuş. Duvar dekoru olarak posterler kullanılmış. Lamba aksesuarı değiştirilerek, iç mekanda yapay çiçekler kullanılarak dekoratif unsurlara yer verilmiş. Klasik mobilyalarla modern yaklaşımı bir araya getiren bir çalışma.

Önce: Yatak odası

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Renk kullanımı ve koyu renkli ahşap mobilyaların yarattığı kasvetli bir atmosfer. Yatak odası düzeni için dekoratif fikirlere ihtiyaç olduğu görünüyor. Her zaman için mobilya ve eşya almak dekoratif bir sonuç elde etmenizi sağlamaz. Bazen az eşya ve obje ile, yalın ve etkileyici bir sonuç elde eder, daha estetik bir görünüm kazandırırsınız.

Sonra: 12 Metrekarelik yatak odası

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Yeni perdeler, modern stil bir yatak karyolası ve komodinler ile yatak odasının sonraki halini görüyoruz. Daha dingin, yatıştırıcı ve göz yormayan bir tasarım anlayışı söz konusu. Duvar dekoru olarak, yine simetrik dizilen posterler kullanılmış. Pastel renkler, dingin bir yatak odası dekoru oluşturmak için oldukça yerinde bir tercih olacaktır.

Önce: Balkon görünümü

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Yanlış kullanım tercihleri ile balkon alanı verimli kullanılamaz hale gelmiş. Balkonun sonraki hali ile fonksiyonellik arttırılıyor.

Sonra: 4 Metrekarelik balkon

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

İki sandalye, bir masa, duvar dekoru olarak bir çerçeve ile dekore edilen balkon, önceki haline kıyasla büyük değişim sağlanmış. Açık renk tonları duvar zemini ve mobilya tercihi ile, daha aydınlık ve ferah bir balkon tasarımı mevcut. Küçük ve dar alanlar için derinlik katan bir yaklaşım yolu izlenmiş. Gün batımını seyretmek için keyifli bir atmosfer.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Önce: Koridor

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Dar ve küçük alanlardan biri de koridor. Renklerin ve materyallerin doğru seçimi ile koridorun nasıl bir değişime uğrayacağını görelim.

Sonra: 6 Metrekarelik balkon

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Döşeme zemini kaplaması yenileniyor, süpürgelik de döşeme zemini kaplaması ile uyumlu tercih ediliyor. Boyanan duvarlar, değişen kapı modeli ve dekoratif askılık ile koridor bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Daha estetik ve göz yormayan bir çözüm.

Önce: Mutfak

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Mutfak görünümü karmaşadan ibaret ve kullanışlılıktan ziyade estetik açıdan da yeniden dekore edilmeye ihtiyacı var.

Sonra: 7 Metrekarelik mutfak

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

7 metrekarelik bir mutfak için oldukça iç açıcı ve düzenli bir çözüm sağlanmış. Açık renk tonlarındaki duvar zemini hem mekanı olduğundan daha geniş gösteriyor, hem de mutfak dolapları ile uyum sağlıyor. Mutfak düzeni için fonksiyonellik ve estetiği bir arada yakalayan bir yaklaşım.

Ayrıca, ’Önce & Sonra: Harabeden güzelliğe’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Bir konut, iki bambaşka cephe
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