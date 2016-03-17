Önce&Sonra: Sıradan bir evin şahane dönüşümü

Döşeme zemini laminat parke olarak yenileniyor. Daha modern bir çizgi taşıyan oturma odasının yeni görünümü, aydınlık ve ferah bir etki ile karşılıyor. Açık renk tonlarındaki duvar zemini ile uyumlu krem rengi perdeler, kanepe örtüsü, sehpa örtüsü ve dekoratif yastıklarla uyum ve ahenk yakalayan bir yaklaşım. Dingin ve ferah atmosferi ile natürel renkleri barındıran bir oturma odası dekoru oluşturulmuş. Duvar dekoru olarak posterler kullanılmış. Lamba aksesuarı değiştirilerek, iç mekanda yapay çiçekler kullanılarak dekoratif unsurlara yer verilmiş. Klasik mobilyalarla modern yaklaşımı bir araya getiren bir çalışma.