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Kusursuzca tasarlanan teras dönüşümü!

Meral Eser Meral Eser
Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects
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Nefes kesen bir teras dönüşümü projesi ile karşınızdayız. CONCEPT EİGHT ARCHİTECTS imzası taşıyan proje, göz alıcı aydınlatma unsurları ile çarpıcı bir teras dizaynı sunuyor. Natürel dokuların hissedildiği teras projesi, rustik stil tuğla duvar kaplaması ve ahşap duvar detaylarını içeriyor. Estetik bir sonuç elde etmek için, doğal dokuları kullanarak natürel bir esinti yakalanıyor. Başlangıç noktasından itibaren bambaşka bir hale bürünen teras dekorasyonu, yeni görünümü ile iç açıcı bir atmosfer oluşturuyor. Şık ve dekoratif detaylarla göz alıcı bir sonuç elde edilen teras projesine yakından bir göz atalım.

Başlangıç noktası

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Modern Evler
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Arka bahçesi ile iç açıcı bir dış mekana sahip proje, fonksiyonel ve estetik detaylar içeriyor. İç ve dış mekan tasarımı olarak modern çizgiler taşıyan projede, teras dizaynı bakımından konfor ve rahatlatıcı bir atmosfer esas alınıyor.

Büyük ölçekli planlama

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Görüldüğü gibi cephe çıkmaları oldukça karmaşık. Açık plan tasarım için uygulanan projede, doğal ışığı muntazam alan bir cam cephe yapılması planlanıyor. İddialı ve fonksiyonel bir teras çalışması tasarlanıyor.

Yeniden tasarlanan cephe

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Modern Bahçe
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Gece ışıl ışıl görünümü ile cezbedici bir teras çalışması sonucu elde edilmiş. Ek teras alanı ile açık plan, konfor sunan bir düzen oluşturulmuş. Ahşabın sıcak dokusu ile sarı ışık göz alıcı bir atmosfer oluşturuyor. Modern çizgilerle dekore edilen terasta, şık ve kullanışlı bahçe mobilyaları tercih edilmiş. Natürel dokular, ahşap bahçe duvarları gibi doğal materyallerle hissettiriliyor. Özellikle yaz ayları için şık ve özel davetlerin verileceği bir teras alanı olarak da değerlendirilebilir.

Kusursuzca tasarlanan form

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Modern Kış Bahçesi
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Geniş cam pencere ve kapı açıklıklarından doğal ışığı muntazam alan bir cephe görünümü. İç mekanda mutfak ile oturma alanı ilişkisi görülüyor, konfor ve fonksiyonellik esas alınmış. Oturma alanı ile mutfak arasında yemek alanı dizayn edilmiş. Dingin bir akşam için şık ve serin bir atmosfer sağlanabilir. Sıcak yaz aylarında cam kapıların açılması ile birlikte ferah bir esinti sağlanırken, doğa ile iç içe natürel dokularla açık plan yaşam alanı sunuyor.

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Modern Bahçe
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Doğal dokuların sarı ışıkla buluşması sıcak bir atmosfer oluşmasına sebep oluyor. Ahşap kaplama ile tuğla duvar dokusunun birleştiği ayrıntı, doğal dokuların uyumunu sağlıyor ve dış mekana kattığı sıcak etkiyi arttırıyor. Rustik stil mimaride tuğla duvar ve ahşap gibi doğal materyallerin kullanımına sıklıkla rastlarız. Gerek duvar dekorları, gerekse zemin döşemesi kaplamalarında ahşabın sıcak dokusu fark yaratır. Mobilya tercihlerinde benzer uyum ve ahengi yakalamak için, stile uygun tasarım ve formlar dizayn edilir. Country stil mekan dekorasyonu için de doğal dokular, ahşap, doğal taş veya tuğla duvar kaplamalarına rastlayabilirsiniz. Fonksiyonel ve estetik sonuç elde etmek için, doğal dokuları kullanarak natürel bir atmosfer yakalanan teras projesi görsellerine burada son veriyoruz.

 Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Önce & Sonra: Eklemeyle genişleyen ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Taş duvarlar içinde modern ruhlu bir konut
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