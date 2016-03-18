Kusursuzca tasarlanan teras dönüşümü!

Doğal dokuların sarı ışıkla buluşması sıcak bir atmosfer oluşmasına sebep oluyor. Ahşap kaplama ile tuğla duvar dokusunun birleştiği ayrıntı, doğal dokuların uyumunu sağlıyor ve dış mekana kattığı sıcak etkiyi arttırıyor. Rustik stil mimaride tuğla duvar ve ahşap gibi doğal materyallerin kullanımına sıklıkla rastlarız. Gerek duvar dekorları, gerekse zemin döşemesi kaplamalarında ahşabın sıcak dokusu fark yaratır. Mobilya tercihlerinde benzer uyum ve ahengi yakalamak için, stile uygun tasarım ve formlar dizayn edilir. Country stil mekan dekorasyonu için de doğal dokular, ahşap, doğal taş veya tuğla duvar kaplamalarına rastlayabilirsiniz. Fonksiyonel ve estetik sonuç elde etmek için, doğal dokuları kullanarak natürel bir atmosfer yakalanan teras projesi görsellerine burada son veriyoruz.

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