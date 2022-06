Evimdeki alanları nasıl şık bir biçimde ayırabilirim ?

Stüdyo daireler veya çatı katları, eskiye göre pratikte daha fazla kullanıma sahip olmaya başlamış olan alanlardır. Her ne kadar giderek yaygınlaşıyor olsalar da, bu evleri dekore etmek diğer alanlara göre oldukça zor bir hal alabilir. Böyle alanlarda, her metrekare oldukça kıymetli olduğu için, her bir bölümün iyi bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Büyük veya küçük her ev, oturma odası, yemek odası, yatak odası gibi normalleşmiş alanlara pekala ayrılabilir. Fakat, özellikle stüdyo daire ya da çatı katı gibi spesifik alanlarda, boşlukları birbirinden ayırmanın kendine has yolları vardır. Bu yollardan ilki, alanları yükseklik farkından yararlanarak ayırmaktan geçer. Böylesi bir çözüm, özellikle bebekli aileler için ideal bir çözüm olmayabilir. Zira, henüz emekleme aşamasında olan bebeğiniz için, böylesi alanlar tehlike teşkil eder. Ayrıca, oturduğunuz evin sahibi değil de kiracısı iseniz, evinizde her türlü işlemi yapamayacağınız için bu durum, bu yöntemi kullanmanızı önleyecektir. Ayrıca, duvarların ve zeminin kalın olduğu yerlerde, yükseklik farkı yaratmak oldukça sıkıntılı bir mahiyete bürünecektir. Tüm bu durumları göz önüne aldığınızda, yükseklik farkı yaratmanın pek de pratik bir çözüm olmadığı kolayca fark edilebilir. Bütün bu koşullardan sonra, çatı veya stüdyo daire gibi alan kullanımının sıkıntılı olduğu yerlerde, alanları birbirinden ayırmak için kullanabileceğiniz en pratik yöntem, alan bölücüleridir. Bu araçlar, yalnızca alanı bölümlemek için kullanılmaz. Bunun yanında, çok az yer kaplaması da avantajlı özelliklerinden biridir.

Geniş alanları bölümlemek için kullanılan bu araçların yegane kullanım yeri çatı katı veya stüdyo daireler değildir. Özellikle aşırı geniş alana sahip olmasına rağmen, odası sayısı az olan evlerde de böylesi bölümleme ihtiyaçları vardır. Ayrıca, bu tarz alan bölümleme işlemleri, kullanıldıkları odaya göre şekil alabilirler. Örnek vermek gerekirse, yatak odasını bölümlere ayırırken yatağınızdan faydalanabileceğiniz gibi, çocuk odasını bölümlere ayırırken de oyun alanlarından faydalanabilirsiniz. Diğer yandan, oturma odasını bölümlere ayırma konusunda, koltuklar çok güzel bir biçimde iş görebilirler.

Geniş alanları bölümlere ayırma konusunda daha fazla ilham verici fikre ihtiyaç duyuyorsanız, oturma odası kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş yüzlerce örneğe yakından bakarak bu ihtiyacınızı giderebilirsiniz.