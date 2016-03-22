Evimdeki alanları nasıl şık bir biçimde ayırabilirim ?

Stüdyo daireler veya çatı katları, eskiye göre pratikte daha fazla kullanıma sahip olmaya başlamış olan alanlardır. Her ne kadar giderek yaygınlaşıyor olsalar da, bu evleri dekore etmek diğer alanlara göre oldukça zor bir hal alabilir. Böyle alanlarda, her metrekare oldukça kıymetli olduğu için, her bir bölümün iyi bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Büyük veya küçük her ev, oturma odası, yemek odası, yatak odası gibi normalleşmiş alanlara pekala ayrılabilir. Fakat, özellikle stüdyo daire ya da çatı katı gibi spesifik alanlarda, boşlukları birbirinden ayırmanın kendine has yolları vardır. Bu yollardan ilki, alanları yükseklik farkından yararlanarak ayırmaktan geçer. Böylesi bir çözüm, özellikle bebekli aileler için ideal bir çözüm olmayabilir. Zira, henüz emekleme aşamasında olan bebeğiniz için, böylesi alanlar tehlike teşkil eder. Ayrıca, oturduğunuz evin sahibi değil de kiracısı iseniz, evinizde her türlü işlemi yapamayacağınız için bu durum, bu yöntemi kullanmanızı önleyecektir. Ayrıca, duvarların ve zeminin kalın olduğu yerlerde, yükseklik farkı yaratmak oldukça sıkıntılı bir mahiyete bürünecektir. Tüm bu durumları göz önüne aldığınızda, yükseklik farkı yaratmanın pek de pratik bir çözüm olmadığı kolayca fark edilebilir. Bütün bu koşullardan sonra, çatı veya stüdyo daire gibi alan kullanımının sıkıntılı olduğu yerlerde, alanları birbirinden ayırmak için kullanabileceğiniz en pratik yöntem, alan bölücüleridir. Bu araçlar, yalnızca alanı bölümlemek için kullanılmaz. Bunun yanında, çok az yer kaplaması da avantajlı özelliklerinden biridir.
Geniş alanları bölümlemek için kullanılan bu araçların yegane kullanım yeri çatı katı veya stüdyo daireler değildir. Özellikle aşırı geniş alana sahip olmasına rağmen, odası sayısı az olan evlerde de böylesi bölümleme ihtiyaçları vardır. Ayrıca, bu tarz alan bölümleme işlemleri, kullanıldıkları odaya göre şekil alabilirler. Örnek vermek gerekirse, yatak odasını bölümlere ayırırken yatağınızdan faydalanabileceğiniz gibi, çocuk odasını bölümlere ayırırken de oyun alanlarından faydalanabilirsiniz. Diğer yandan, oturma odasını bölümlere ayırma konusunda, koltuklar çok güzel bir biçimde iş görebilirler.
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Geniş alanları farklı amaçlar için bölümlere ayırmada kullanılan alan bölümlemeleri, genel olarak iki kategori altında sınıflandırılabilir: Kalıcı ve geçici. Diğer yandan, farklı bir ayrım da bu bölümlemelerin bulunduğu yere göre yapılmaktadır. Bazı ayrımlar yerden yarım metre yukarıya doğru monte edilirken, bazıları tavandan aşağı doğru şekil alacak biçimde konumlandırılmaktadır. Ayrıca, bu bölümleme araçları, aynı mekanın farklı amaçlara hizmet vermesini sağlama konusunda da işinize yarayabilir. Örnek vermek gerekirse, oldukça geniş bir yatak odası, iki farklı bölüme ayrılarak bir bölüm çalışma alanı olarak kullanılabilir. Geçici oda ayırıcıları, esnek alanlar tasarlamak için idealdir. İmkan verdiği bu esneklik sayesinde, özellikle kiralık evlerde sık sık tercih edilirler. Cam perde ve katlanır paravanlar, geçici ayırıcıların en sık karşılaşılan örnekleridir. Yerinde ve uygun bir paravan seçerek, bir gecede evinize birden fazla oda ekleyebilmeniz pekala mümkün. Ayrıca, oda bölücüleri dağınıklığı gizlemek için güzel bir yol olabilir. Konuyla ilgili bir başka avantaj ise, tıpkı Qzens Mobilya imzalı bu oturma odasında da görülebileceği üzere, oturma odalarında mobilyaların yardımı ile alanın oldukça şık ve pratik bir biçimde bölümlenebildiğidir.
Evinizdeki alanları bölümlere ayırmak, yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi çekmek kadar kolay değildir. Kaldı ki, evinizdeki her oda, bölümlere ayrılmak için uygun olmayabilir. Bir alanı bölümlere ayırmak için yapmanız gereken ilk şey, alana bir amaç kazandırmaktır. Daha açık konuşmak gerekirse, elde edeceğiniz fazladan odayı ne için kullanacağınıza karar vermeniz gerekmekte. Aksi takdirde, yalnızca gereksiz eşyalarınızı koymak için bir alan elde etmiş olursunuz. Görünüşte çok karakteristik bir amaca sahip olmasa bile, odayı bölüme ayırırken elde edeceğiniz alanın en azından bir maksatla elde edilmiş olmasında büyük fayda var. Oda bölücüler, düş köşeli, kavisli veya astarlı olabilir. Bir odayı alanlara ayırırken, her iki tarafın da ışık ve hava almasına dikkat etmenizde fayda var. Aksi takdirde loş ve havasız bir mekan elde etmeniz olası.
Evinizdeki büyük odayı farklı alanlara ayırırken, piyasadaki bölücüler yerine (paravan veya kabin vs.) kendi yaratacağınız bir dizaynı kullanmak niyetinde iseniz, kullanabileceğiniz birçok farklı malzeme olduğunu söylememiz gerek. Öyle ki, bu malzemelerle aklınızdaki dizayna en yakın dizaynı elde etmeniz olası. Fakat, bu kadar çeşit içerisinde evinizdeki dekorasyon en uygun, bu dekorasyonla en iyi biçimde bir ikili oluşturacak malzemeyi seçmek görevi size düşüyor. Eğer evinizde klasik tarz hakimse, ortama doğal bir doku kazandırmak ve ahşap kokusunu hoş bir biçimde içinize çekmek için ahşap bir paravan kullanabilirsiniz. Bu ahşap paravanların en güzel yanı, çok kolay biçimde şekil almaları ve boyanmalarıdır. Üstelik, oldukça hafif bir yapıda oldukları için dilediğiniz zaman bu paravanı ortadan kaldırabilirsiniz. Diğer yandan, evinizdeki alanı bölümlere ayırırken amacınız mahremiyet yaratmak değilse, yapımında cam kullanılmış paravan dizaynı tercih edebilirsiniz. Örneğin, tıpkı yukarıda bahsettiğimiz gibi, bir odayı iki amaç için kullanırken cam paravanlar şık ve kullanışlı bir seçim olabilir…
Hayal gücü ve yaratıcılık, bir alanı bölümlere ayırırken işinize en çok yarayacak iki ana unsurdur. Diğer yandan, bir alanı bölümlere ayırmanın zorluğu, bu amaçla kullandığınız malzemenin türüyle de çok yakından ilgilidir. Örnek vermek gerekirse, esk CD'lerden elde edilen bir paravanla alanları bölümlere ayırdığınız bir dizaynın hayali, bazen oldukça zor bir hal alabilir. Fakat, eski ahşap kapıların birleştirilmesi sonucu elde edeceğiniz ahşap bir paravanla ayrılmış bir alan dizaynı, görece çok daha kolay olacaktır. Ahşap palet kullanılan bir paravan dizaynı, alanı farklı amaçlar için bölümlere ayırırken biraz marangozluk bilgisi gerektirebilir. Bu konuda işin ehli bir uzmandan yardım almanızda fayda olacaktır. Bir alan ayırıcı olarak akvaryum tercihi, tüm seçenekler içerisinde en çok yardıma ihtiyaç duyacağınız seçimdir.
Evinizdeki alanları birbirinden ayırırken, opak bir yapıya sahip olan paravanlar tercih edebileceğiniz gibi, saydam veya yarı saydam bir paravan tercih ederek, ışığın alanda rahatça dolaşmasına da izin verebilirsiniz. Örneğin, bu örnekteki paravan, sahip olduğu cam yapıyla beraber koyu çizgileriyle, ortamda sert bir ayrılığa sebep olmuş. Diğer yandan, yarı saydam oluşu sayesinde de, ışığın diğer tarafa geçmesine imkan sağlıyor. Opak oda bölücüler, mahremiyet yaratmak ya da yalıtım sağlamak için mükemmel tercihlerdir. Görsel bir ayırım oluşturmanın yanı sıra, sesin büyük bölümünü de izole ederler.
Biraz yaratıcılık ile, en olmayacak malzemeler ile dahi odanızdaki alanı farklı amaçlar için bölümlendirmeniz pekala mümkündür. Hatta küçük 'lego' oyuncaklar bile, odayı farklı amaçlar için ayırma konusunda işinize yarayabilir. Dediğimiz gibi, bu konuda sizi en çok sınırlayan konu, hayal gücünüz ve yaratıcılığınızdır. Geniş alanları bölümlendireceğiniz mekan bahçeniz ise, kuru dallar ve yapraklar ile Rustik tarzda bir alan bölümlemesi elde edebilirsiniz. Geniş çaplarda olan ve hoş tonlara sahip PVC borular bile, çocuk odası veya banyo için farklı ve karakteristik bir dizayn oluşturmanıza yardımcı olabilir…