Kalbinizi çalacak, 86 metrekarelik ev

Bugün çok özel ve sıra dışı bir proje ile karşı karşıyayız. İlk bakışta bir Afrika köyü gibi görünen bu yapı aslında Brezilya topraklarında Lagoa Santa'da yer almaktadır. Bu ilgi çekici görünümlü villa Joao Diniz Arquitetura tarafında yapılmış olup gerek mimari yapısı gerekse kullanılan malzeme çeşidiyle son derece özgün bir projedir. Bina yapımında kullanılan materyal kullanımı ve tasarım genel olarak daha az enerji harcamayı amaçlar.
Şimdi ilginç detaylarıyla dolu projeyi daha yakından inceleyelim.
Bu açıdan bakıldığında geniş yeşil arazi içinde inşa edilen evin doğa ile etkileşim halinde olduğu görülüyor. Evin arka bahçesi eğimli bir tepe şeklinde. Bina ise bu tepeyi kesmiş gibi. Dikkat edilirse evin mimari yapısı da oval bir şekle sahip ve aniden bıçak gibi kesilmiş. Bu özellik bahçeden evin tasarımına hatta ön avluda dahi mevcut.
Proje 1992 yılında tamamlanmış ve Belo Horizonte kentine yakın olan CIPO de Serra'da kültürel bir kompleks oluşturmak için sanatçı George Hardy ile işbirliği yapılmıştır. Böylece dış cepheye yapılan sanatsal tasarımla rakamlar ve farklı şekiller uygulanarak duvar resimleri elde edilmiştir. Güneş kararıp akşam olduğunda tüm yapıyı aydınlatan ışıklandırma duvar şekillerini geceleri de gösteriyor.
Joao Diniz tarafından inşa edilen proje dağlar, ormanlar, şelaleler içinde arkeolojik insan hikayeleriyle kaplı bir evde enfes bir ortam sunuyor. Esasen ilkel bir barınak gibi düşünülebilen yapı aynı zamanda son derece modern.
Bu küçük villanın iç kısmına girdiğimizde önce mutfağı görüyoruz. Nefis manzara eşliğinde doğaya açık cömert pencerelerden temiz havayı evinde içinde hissediyorsunuz. Zeminde, tezgahta oldukça hareketli figürler birbiriyle yarışırken duvarlar açık bir renge sahip. Mobilyalar klasik olup duvardaki karoları andıran bir desene sahip. Mutfak tezgahı ise karıncalı bir malzemeden. Yer zemini ise dumanlı kahverengi. Tezgaha eklemlenen mutfak masası tıpkı yapının kendisi gibi oval bir şekle sahip. Masa gibi ince detaylar mimarın titizliğini gösteriyor. Mutfakta iç açıcı çiçekler kadar duvarda da bir çiçek objesi kullanılmış.
Bugün tanıttığımız projenin Sao Paulo Uluslarası Bienali'nde ödül aldığını da belirtelim. Her ne kadar ödülünü dış cephesinin tasarımına borçlu olsa da iç mekan dekoru da modern ve sade çizgisiyle gayet sofistike. Yatak odası ince ve uzun bir alana sahip olup tavanı yüksek. Aynı zamanda terasa açıldığından mutfak gibi yine şahane bir manzarası var. Yer zemini ve mobilyalarda ahşap tercih edilmiş. Renk olarak farklılık gösterse de genel olarak uyumlu denilebilir.
Bu geçiş alanı mutfak, oturma odası ve üst kata çıkan merdivenlerin bulunduğu bir bölümdür. Baştan sona kırık beyaz duvarların ortasında koyu portakal rengi kapı bölümü tropikal iklimi çağrıştırır. Yine bu bölüm üzerinde sanatsal detaylar dikkat çekicidir. Rengarenk çiçekleri, hayvan şeklinde objeleri ve otantik aksesuarlarıyla dekorasyon eğlenceli görünüyor.
Daha fazla proje görmek isterseniz ’Ailelere uygun klasik bir ev’ başlığına göz atabilirsiniz.