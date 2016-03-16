Kalbinizi çalacak, 86 metrekarelik ev

Bugün tanıttığımız projenin Sao Paulo Uluslarası Bienali'nde ödül aldığını da belirtelim. Her ne kadar ödülünü dış cephesinin tasarımına borçlu olsa da iç mekan dekoru da modern ve sade çizgisiyle gayet sofistike. Yatak odası ince ve uzun bir alana sahip olup tavanı yüksek. Aynı zamanda terasa açıldığından mutfak gibi yine şahane bir manzarası var. Yer zemini ve mobilyalarda ahşap tercih edilmiş. Renk olarak farklılık gösterse de genel olarak uyumlu denilebilir.