Taş duvarlar içinde modern ruhlu bir konut

Dört bir yanı doğa içinde olan muhteşem köy evinin aynı zamanda yazlık bir konut olduğu gerçeği gözden kaçmasın. Dolayısıyla tatilleri geçirmek için harika bir seçenek. Geleneksel bir köy evi olmasından kaynaklı olarak son derece eşsiz ve huzurlu bir yer. Aynı zamanda sunduğu imkanlar sayesinde eğlenceyi davet ediyor. İlk olarak konforlu bir tatil için havuz ve dış mekan mobilyaları unutulmamış. Böylelikle kırsal manzara eşliğinde hem yüzme zevkini yaşıyorsunuz hem de pastoral ortamın keyfini çıkarabiliyorsunuz.