Taş duvarlar içinde modern ruhlu bir konut

Köy evinin mutfağı her türlü elektronik cihazla donatılmış olup her türlü alet bulunmaktadır. Mutfakta: mikrodalga, tost makinesi, ızgara, blender, mikser, kahve makinesi, fırın, ocak, aspiratör, buzdolabı, dondurucu vb. gibi her türlü ihtiyacınızı giderek tüm alet edavat mevcuttur. Kısacası her ne kadar geleneksel bir ortamda bulunsa da gayet modern bir evdir burası.