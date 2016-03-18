Taş duvarlar içinde modern ruhlu bir konut

Bugün size bahsedeceğimiz proje, Portekiz'de bulunan geleneksel köylerden birinde inşa edilmiş muhteşem bir örnektir. Bu bölgenin mimari yapısı kültürel bir miras olup Portekiz köylerinde kendi ruhunu korur. Böylelikle mezhep ve tasarım mirası muhafaza edilirken bu köylerin; gastronomi, geleneksel misafirperverlik gibi yöreye özgü kültürlerin ayakta kalmasını ve gelişimini etkin kılar. Bunu sağlamak için elbette mimari yapıları korumak da elzemdir. Bu projeyi ilginç kılan özellik, binada geleneksel yapı elemanları kullanılarak modern ve çağdaş bir mekan oluşturabilmesi. Bu da tamamen proje sahibi Uma Casa Portuguesa'nın başarısı diyebiliriz.
Dört bir yanı doğa içinde olan muhteşem köy evinin aynı zamanda yazlık bir konut olduğu gerçeği gözden kaçmasın. Dolayısıyla tatilleri geçirmek için harika bir seçenek. Geleneksel bir köy evi olmasından kaynaklı olarak son derece eşsiz ve huzurlu bir yer. Aynı zamanda sunduğu imkanlar sayesinde eğlenceyi davet ediyor. İlk olarak konforlu bir tatil için havuz ve dış mekan mobilyaları unutulmamış. Böylelikle kırsal manzara eşliğinde hem yüzme zevkini yaşıyorsunuz hem de pastoral ortamın keyfini çıkarabiliyorsunuz.
Bu resimde dönüşümden önceki oturma odasına ait bir görüntü sunar. Duvarlarda geleneksel bir öğe olan taş malzeme kullanılmış.
Sonuç gerçekten etkileyici. Büyük geleneksel unsurlar yalnızca hafif dönüşüm geçirmiş ve hemen hemen aynı kalmıştır. Bu konutun içerisinde oturma odası, yemek odası, banyo, mutfak ve birkaç yemek alanı daha bulunmaktadır. Konforlu ve rahatlatıcı bir tatil keyfini yaşatmak için her türlü imkan düşünülmüş olup aynı zamanda profesyonel bir spa ekipmanı da mevcuttur.
Bu oda bol iç aydınlatması ve çevresindeki kırsal ortam da hesaba katılınca büyük bir potansiyele sahip. Dolayısıyla bu alan için tüm avantajları en iyi şekilde kullanmak gerekiyor. Ancak duvarların eski ve geleneksel olması sebebiyle bu odayı canlandıracak, ona hayat verecek bir modernleşme gerçekleştirilmesi lazım.
Fotoğrafta açıkça görüldüğü üzere oda artık bambaşka görünüyor. Modern mobilyaları ve tavana gömülü çağdaş ışıklandırma sistemiyle o eski görünümünden tamamen uzaklaştı. Dolayısıyla şimdi bu odaya yerleşebilir ve doğanın sunduğu enfes manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Oturma odasında dinlemek dışında yemek bölümü ve televizyon, aynı zamanda okumak ve müzik dinlemek için de gerekli eşyalar bulunmaktadır. Aynı zamanda internet erişimi de bulunan ev iş yoğunluğunda hafta sonu kaçamağı yapmak için de idealdir.
Köy evinin mutfağı her türlü elektronik cihazla donatılmış olup her türlü alet bulunmaktadır. Mutfakta: mikrodalga, tost makinesi, ızgara, blender, mikser, kahve makinesi, fırın, ocak, aspiratör, buzdolabı, dondurucu vb. gibi her türlü ihtiyacınızı giderek tüm alet edavat mevcuttur. Kısacası her ne kadar geleneksel bir ortamda bulunsa da gayet modern bir evdir burası.
Bahçede havuzun bulunduğu alan eskiden bir harabe görünümündeydi. Dolayısıyla müdahale şart oldu.
Sonuç gerçekten şaşırtıcı. Bahçe artık tanınmaz ve harika görünüyor. Bu alanda mükemmel aromatik bitkiler ile harika bir havuz aynı zamanda çok sayıda meyve ağacı; incir, kiraz, badem, limon, elma, erik bulunmakta.
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