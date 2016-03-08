Wabi-Sabi hayat tarzına ne dersiniz?

Wabi-Sabi tıpkı Feng Shui gibi bir yaşam felsefesidir. Ancak Feng Shui gibi katı kurallara sahip değildir, aksine ılımlı ve sakin bir duruşu vardır. Özgürce düşünmeyi, hissetmeyi, küçük ayrıntıları fark etmeyi engelleyen her türlü kuraldan, daha da önemlisi başkalarıyla rekabet etmekten kurtulmak, kalbi, içinde doğayı, yaşanmışlığı, sevgiyi, mutluluğu hatta kederi ve hüznü barındıran derin duygulara açabilmek Wabi-Sabi'nin kapsamına giriyor.

Wabi-Sabi, 16. yüzyıldan günümüze gelen bir Japon felsefesi olarak, bugün sanat dallarından dekorasyona kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Olabilecek en basit haliyle ifade etmeye çalışırsak, Wabi doğal, yalın, sade ve kusurlu olanın güzelliği demektir. Sabi ise eski, yaşlı, kullanılmış, yıpranmış ve aşınmış olanın güzelliğidir.

Wabi, bir yaşam şeklini, ruhani bir yolu ifade ederken Sabi, nesneleri ve onların sanatını temsil ediyor. Bir diğer bakış açısı ile Wabi, felsefi bir temel iken Sabi estetik bir idealin betimleyicisi. Özgün anlamlarından sıyrılmış ve yeni anlamlar kazanmış olan bu kelimeler bir araya geldiklerinde yarattıkları yeni anlamın tanımı ise şöyle bir şey: Wabi-Sabi, kusurlu, geçici ve bitmemiş nesnelerin güzelliğidir. Wabi-sabi, alçak gönüllü ve mütevazi nesnelerin güzelliğidir. Wabi-Sabi, nesnelerin alışılmadık güzelliğidir.