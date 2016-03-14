Dekorasyonda eski parçalarla modern stili harmanlayabilir miyim?

Dekorasyonunuzda eski ve geçmişe ait bir mobilyayı modern bir görünümle birleştirmek istiyorsanız aşağıdaki küçük dokunuşlar eminiz sizleri sevindirecektir. Dilerseniz Modernle gelenekselin buluştuğu en güzel ev dekorasyonları adlı yazımıza da göz gezdirip seçeneklerinizi çeşitlendirebilirsiniz.
Eski tarz bir mobilyanız varsa ve elinizdeki klasik öğelerle modern bir kompozisyon yaratmak istiyorsanız örnek fotoğraftaki dekorasyon örneği tam size göre! Eski ve antika elemanlar birbirleriyle birlikte kompoze edildiklerinde daha ağır bir dekorasyonla karşılaşırız. Fakat elinizde var olan dededen kalma eski bir koltuk ya da antika bir ayna varsa farklı stillere sahip mobilyaları birlikte kullanarak çok modern bir yapı elde edebilirsiniz. Örneğin fotoğraftaki dekorasyon eklektik bir stile sahip olduğu için modern ve klasiğin uyumunu hissedebiliyoruz. Dekorasyondaki oturma odası krem rengi bir duvar boyasıyla boyanmış ve perdeler de aynı renk seçilerek gözümüzün etrafta gezinmesini sağlanıyor. Pencere önüne yerleştirilen açık yeşil ve beyaz tonlara sahip damask desenli koltuk klasik çizgisini seçilen renk sayesinde modern bir görünüme kavuşturmuş. Aynı şekilde duvara paralel yerleştirilen eski tip kanepe ahşap ayaklarıyla ve kırmızı desenleriyle modern ve klasiğin hoş uyumunu bizlere gösteriyor. Solda gördüğümüz berjer koltuk modern ve desenli bir kumaş kaplamasıyla eski görünümünden farklı bir stile taşınmış. Elbette dekorasyondaki birleşim sadece koltuklarda değil, aydınlatma elemanlarından aynaya, panjurlardan orta sehpaya kadar her detayda gizli. Modern ve eski tarz mobilyanın dekorasyondaki birleşimi sizce de çok şık bir görünüme sahip değil mi?
Dekorasyonlarda modern ruhu eskiyle birleştirmek her zaman işe yarar ve şık bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır. Oturma odası, mutfak, banyo ya da yatak odasında dekorasyonun stili seçilen parçaların dikkatle birbirleriyle kompoze edilmeleri ve birlikte harmanlanmasıyla gerçekleşir. Var olan ortama sadece antika bir mobilya yerleştirmek ya da modern bir ayna asmak her zaman istediğiniz sonucu vermeyebilir. Dekorasyonda kullanılan her bir öğe birbiriyle ilişki içinde olacağından her bir parçanın stili dekorasyonla doğru orantıda tasarlanmalıdır. Örnek fotoğraftaki dekorasyon örneğinde bir oturma odasının köşesini görüyoruz ve sadece küçük bir köşe bile ortamın stilini yansıtmayı gayet iyi elde etmiş. Pencere köşesine yerleştirilen klasik stile sahip ve modern çizgilerle oluşturulmuş beyaz ve metal sehpa odanın stilini ilk görüğümüz an bize gösteriyor. Sehpanın yanına yerleştirilmiş kolçaksız krem rengi koltuk ise klasik çizgiyi yansıtan bir tasarıma sahip. Zemindeki mermer kullanımı modern dokunuşların zeminden yayılmasını sağlarken ahşap kirişlerle bir malzeme çeşitliliği oluşturmuş. Sehpa üzerine yerleştirilen antik büst tarihi bir imgeyi hayatımızın içine sokarken zamanın izlerini görmemizi sağlıyor. Duvardaki aydınlatma elemanları ve küçük boyutlu oval çerçeveler klasik izlerin modern solukla oluşturulmuş detayları gibi adeta!
Örnek fotoğraftaki dekorasyon klasik bir stile sahip olsa da mobilyaların yeniden elden geçirilmesi ortamın modern bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Örneğin yatak odası dekorasyonundaki antika ve oymalı yatak başlığı beyaza boyanarak ağır ahşap görünümünden çıkıp çok daha sade bir forma kavuşmuş. Yatak başlığı soldaki koltuğun ve yatak önündeki oturma elemanının ahşap kısımları boyanarak eski koyu görünümünden ve ağır mobilya hissinden çıkıp bambaşka bir görünüme kavuşmuş. Gördüğünüz dekorasyonun yatak başlığının üstündeki ayna etraftaki diğer mobilyalar gibi oymalı bir yapıda oluşturulmanın aksine geometrik bir formun çeşitliliğiyle tasarlanmış. Ortamdaki her bir oje klasik stile sahip gözükse de bu ince detaylar ortamın rahatlamasını ve hafiflemesini, dolayısıyla daha modern bir görünüm oluşmasını sağlamış.
KADİR ASNAZ PHOTOGRAPHY adlı firma tarafından fotoğraflanan modern çalışma odası örneği eskinin yeniyle harmanlanması bakımından oldukça keyifli bir tasarım. Dekorasyonda duvarlarda bile eskinin yeniyle uyumunu odanın bir bölümünün tuğla duvar olarak bırakılmasıyla görüyoruz. Antrasit rengi ile boyanmış duvarların bir kısmı tuğlaların kızıllığıyla örtüşerek odaya bambaşka bir soluk vermiş. Fotoğrafın sağında gördüğümüz ve ahşap kısımları yaldızla patine edilmiş siyah antika koltuk eski bir mobilyanın şık bir görünüme sahip olması bakımından dikkat çekici. Eski tarzda dokular kullanılmasının yanı sıra dekorasyondaki modern öğeler ortamın ışıldamasına neden oluyor. Metal ve çizgisel ayaklara sahip beyaz lake masa modern tasarım ürünü olarak raf çözümlemesinin önünde yerini alıyor. Renk ve biçim açısından modern ve klasiği birleştiren dekorasyon örneği her bir detayıyla bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Örneğin eski bir kitaplığı andıran raf çözümlemesi metal konstrüksiyonuyla ve farklı boyutlardaki bölmeleriyle modern bir yapıda tasarlanmış. Zemindeki ahşap kaplama ve eski kilim üzerindeki cam sehpayla modern ve klasik dengesini pekiştirerek ortamı yumuşatıyor.
Hepimiz bir Ege kasabasında gezinirken ya da eski bir yerleşim yerindeyken ahşap kapılara göz gezdirmişizdir. Eski evlerin inanılmaz detaylarla örülü kapıları artık eskide kalan ve unutulmaya yüz tutan geleneksel ahşap işçiliğinin en sağlam örneklerindendir. Bizler o dönemde ya da o koşullarda yaşamasak da kapılardan bile zamanın izlerini okuyup geçmişin nostaljisini yaşayabiliyoruz. Eski ustaların sabrını ve emeğini sadece bu kapılardan anlamak ve okuyabilmek insana rahatlık ve samimiyet katıyor. Örnek fotoğraftaki masa örneği tam da bahsettiğimiz kapıların yeniden dönüşümünü bizlere gösteriyor. Geleneksel kapılar artık çürümek yerine doğru müdahaleyle son derece modern ve sağlam masalara dönüşebilir. Fotoğraftaki orta kısmı oymalı ahşap kapı metal ve geometrik bir konstrüksiyonla birleştirilerek malzeme bütünlüğü olan farklı bir tasarım haline gelmiş. Geleneksel kapı üzerine cam malzeme konularak ve siyah metalle birleştirilerek işlevsel ve modern bir görünüme kavuşmuş. Siz de evinizde geleneksel ve zamanın izini taşıyan bir masa olmasını istemez misiniz?
Eski bir tarza sahip mobilyalarımız her zaman geçmişte kalmak zorunda değil. Dünyanın her yerinde geçmişe ait ve klasik tarzda mobilyalar dönüştürülerek modern bir görünüme kavuşuyor. Böylelikle eskinin şimdiyle bağı kuvvetlenirken modernle kurulan diyalog sabitleniyor. Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu modern bir stile sahip olsa da eski tip mobilyaların elden geçirilmesiyle farklı bir görünüme sahip olmuş. Tamamiyle beyaz olan duvarlar eski ahşap kolçaklı kanepenin ve üzerindeki siyah deri kaplamanın uyumuyla bütünleşmiş. Küçük karelerden oluşmuş yüzeyi deri koltuğun modern havasını pekiştiren bir yapıyı sabit kılmış. Zemindeki ahşap kaplamanın açık renk seçilmesi oturma odası dekorasyonundaki koyu patineli ahşap sehpayı görünür kılmış. Siz de böyle küçük detaylarla dekorasyonunuzu geçmişle ilişkilendirebilir ve farklı bir havaya sahip olmasını sağlayabilirsiniz.