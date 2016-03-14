Dekorasyonda eski parçalarla modern stili harmanlayabilir miyim?

Eski tarz bir mobilyanız varsa ve elinizdeki klasik öğelerle modern bir kompozisyon yaratmak istiyorsanız örnek fotoğraftaki dekorasyon örneği tam size göre! Eski ve antika elemanlar birbirleriyle birlikte kompoze edildiklerinde daha ağır bir dekorasyonla karşılaşırız. Fakat elinizde var olan dededen kalma eski bir koltuk ya da antika bir ayna varsa farklı stillere sahip mobilyaları birlikte kullanarak çok modern bir yapı elde edebilirsiniz. Örneğin fotoğraftaki dekorasyon eklektik bir stile sahip olduğu için modern ve klasiğin uyumunu hissedebiliyoruz. Dekorasyondaki oturma odası krem rengi bir duvar boyasıyla boyanmış ve perdeler de aynı renk seçilerek gözümüzün etrafta gezinmesini sağlanıyor. Pencere önüne yerleştirilen açık yeşil ve beyaz tonlara sahip damask desenli koltuk klasik çizgisini seçilen renk sayesinde modern bir görünüme kavuşturmuş. Aynı şekilde duvara paralel yerleştirilen eski tip kanepe ahşap ayaklarıyla ve kırmızı desenleriyle modern ve klasiğin hoş uyumunu bizlere gösteriyor. Solda gördüğümüz berjer koltuk modern ve desenli bir kumaş kaplamasıyla eski görünümünden farklı bir stile taşınmış. Elbette dekorasyondaki birleşim sadece koltuklarda değil, aydınlatma elemanlarından aynaya, panjurlardan orta sehpaya kadar her detayda gizli. Modern ve eski tarz mobilyanın dekorasyondaki birleşimi sizce de çok şık bir görünüme sahip değil mi?