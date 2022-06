Dekorasyonda eski parçalarla modern stili harmanlayabilir miyim?

Dekorasyonlarda modern ruhu eskiyle birleştirmek her zaman işe yarar ve şık bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır. Oturma odası, mutfak, banyo ya da yatak odasında dekorasyonun stili seçilen parçaların dikkatle birbirleriyle kompoze edilmeleri ve birlikte harmanlanmasıyla gerçekleşir. Var olan ortama sadece antika bir mobilya yerleştirmek ya da modern bir ayna asmak her zaman istediğiniz sonucu vermeyebilir. Dekorasyonda kullanılan her bir öğe birbiriyle ilişki içinde olacağından her bir parçanın stili dekorasyonla doğru orantıda tasarlanmalıdır. Örnek fotoğraftaki dekorasyon örneğinde bir oturma odasının köşesini görüyoruz ve sadece küçük bir köşe bile ortamın stilini yansıtmayı gayet iyi elde etmiş. Pencere köşesine yerleştirilen klasik stile sahip ve modern çizgilerle oluşturulmuş beyaz ve metal sehpa odanın stilini ilk görüğümüz an bize gösteriyor. Sehpanın yanına yerleştirilmiş kolçaksız krem rengi koltuk ise klasik çizgiyi yansıtan bir tasarıma sahip. Zemindeki mermer kullanımı modern dokunuşların zeminden yayılmasını sağlarken ahşap kirişlerle bir malzeme çeşitliliği oluşturmuş. Sehpa üzerine yerleştirilen antik büst tarihi bir imgeyi hayatımızın içine sokarken zamanın izlerini görmemizi sağlıyor. Duvardaki aydınlatma elemanları ve küçük boyutlu oval çerçeveler klasik izlerin modern solukla oluşturulmuş detayları gibi adeta!