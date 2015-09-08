Birbirinden kullanışlı raf ve kitaplık modelleri

Kitaplıklar kullanım amacı olarak bir okuma köşesi veya çalışma odasının ana unsurudur ancak yaratıcı fikirlerle veya büyüleyici tasarımlarla hazırlanan kitaplıklar sadece okuma köşesi ve çalışma odalarına değil evin her köşesine uygulanabilecek aksesuarlar olarak da karşımıza çıkıyor. Raflar ise kitaplıklara benzer bir şekilde hem çeşitli objeleri sergilemek, saklamak için hem de dekoratif bir aksesuar olarak kullanılabiliyor. Genelde televizyon ünitesi etrafına, salonun bir duvarına veya çalışma masalarının etrafına uygulanan raflar sayesinde birçok modern aksesuar için de yer kazanmış olacaksınız. Ayrıca evinizde multimedya odası olarak ayırabileceğiniz bir odanız varsa oyun ve dergilerinizi sergilemek için de raf ve kitaplıklara ihtiyaç duyacaksınız.

Hemen her odada, dekorun vazgeçilmezleri olarak yer alan raf ve kitaplıkların kullanım şekillerine dair örnekler içeren onlarca farklı tasarımı bu yazımızda bulabilirsiniz. Uzman tasarımcılar tarafından birbirinden yaratıcı ve pratik fikirlerle hazırlanan raf ve kitaplıklar, bir çok aksesuarınız için mükemmel sergileme alanı olurken kitaplarınızı da hem koruyup hem ulaşımını kolaylaştıracak. Sadece evler için değil ofis veya home ofis kullanılan alanlar için de son derece gerekli eşyalar olan kitaplık ve rafların, diğer mobilya grubu eşyalara göre uygulaması ve üretimi de oldukça kolaydır. Bu nedenle hoşunuza giden modellerin bir çoğunu çok basit ve ucuz yollarla temin etme şansınız da var.

Ayrıca sadece raf ve kitaplık modelleri değil, birçok farklı aksesuar hakkında yaratıcı fikirler bulabileceğiniz “Evinize estetik bir ruh kazandıracak aksesuarlar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.