Birbirinden kullanışlı raf ve kitaplık modelleri

Kitaplıklar kullanım amacı olarak bir okuma köşesi veya çalışma odasının ana unsurudur ancak yaratıcı fikirlerle veya büyüleyici tasarımlarla hazırlanan kitaplıklar sadece okuma köşesi ve çalışma odalarına değil evin her köşesine uygulanabilecek aksesuarlar olarak da karşımıza çıkıyor. Raflar ise kitaplıklara benzer bir şekilde hem çeşitli objeleri sergilemek, saklamak için hem de dekoratif bir aksesuar olarak kullanılabiliyor. Genelde televizyon ünitesi etrafına, salonun bir duvarına veya çalışma masalarının etrafına uygulanan raflar sayesinde birçok modern aksesuar için de yer kazanmış olacaksınız. Ayrıca evinizde multimedya odası olarak ayırabileceğiniz bir odanız varsa oyun ve dergilerinizi sergilemek için de raf ve kitaplıklara ihtiyaç duyacaksınız.
Hemen her odada, dekorun vazgeçilmezleri olarak yer alan raf ve kitaplıkların kullanım şekillerine dair örnekler içeren onlarca farklı tasarımı bu yazımızda bulabilirsiniz. Uzman tasarımcılar tarafından birbirinden yaratıcı ve pratik fikirlerle hazırlanan raf ve kitaplıklar, bir çok aksesuarınız için mükemmel sergileme alanı olurken kitaplarınızı da hem koruyup hem ulaşımını kolaylaştıracak. Sadece evler için değil ofis veya home ofis kullanılan alanlar için de son derece gerekli eşyalar olan kitaplık ve rafların, diğer mobilya grubu eşyalara göre uygulaması ve üretimi de oldukça kolaydır. Bu nedenle hoşunuza giden modellerin bir çoğunu çok basit ve ucuz yollarla temin etme şansınız da var.
Ayrıca sadece raf ve kitaplık modelleri değil, birçok farklı aksesuar hakkında yaratıcı fikirler bulabileceğiniz “Evinize estetik bir ruh kazandıracak aksesuarlar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Salonunuzun bir köşesini çalışma odası gibi kullanmak istiyorsanız bir duvara uygulayacağınız birkaç raf dekorunuzu tamamlayacaktır. Işıklandırma ile de zenginleştirildiği zaman mükemmel bir çalışma ortamı olmakla kalmayıp, biblo ve aksesuarlarınızla birlikte stilinizi renklendirir. Bu dekora uygulanan çalışma köşesi hem kullanılan aksesuarlar hem de mimarisi ile odanın konseptine mükemmel uyum sağlamış. Dekordaki raflar küçük aksesuarlar ve kitaplar için en uygun yer olmuş. Helo Marques Associados imzası taşıyan bu çalışma övgüyü gerçekten hak ediyor.
Bu çalışma odasında kullanılan her objeyi ayrı ayrı incelemek gerekir. Raflardan başlamak gerekirse, tesisat borusu görünümlü demir destekler ve üzerine yerleştirilen ahşap levhalardan oluşan düzenek mekanik olarak tam bir kitaplık olmakla kalmayıp görsel olarak da mükemmel bir dekoratif deha sunuyor. Kullanılan çizim masası ve sandalyenin odada fon olarak kullanılan gri tonlarıyla oluşturduğu uyum ayrıca göz dolduruyor. Ven son olarak dikkat çekmek istediğimiz, basit bir kasa görünümüne sahip tekerlekli dergilik bu dizaynın ne kadar ince düşünüldüğünün en büyük kanıtı gibi.
Dekorasyonunuza uygun şekilde ve özel olarak da dizayn edilebilen bu raf ve kitaplık sistemi sayesinde odanıza modern bir mobilya eklemiş olmakla kalmayıp kitap ve aksesuarlarınız için mükemmel bir vitrin de yaratmış oluyorsunuz. Odanın ferah ve bahar havası taşıyan konseptine açık renk ahşap malzemesi ile son derece dengeli bir uyum sağlamış olan bu tarz bir raf ürününü hemen her mobilyacıdan temin edebilirsiniz.
Yeterli alanı olmayan evlere uygulanan küçük çalışma köşeleri için en ideal fikir bu dekorda olduğu gibi basit raf sistemleri ile oluşturulan köşelerdir. Tahta taşıma kasalarının duvara monte edilmesi ile oluşturulan bu raf sistemleri hem kullanışlı ve sade hem de aynı ölçüde yaratıcı ve modern bir görünüme sahip. Hem içerisini hem de üst kısmını kitaplarınız ve aksesuarlarınız için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Klasik çizgiler taşıyan mobilyalarla iskandinav stili yaratılmış olan bu dekorda kullanılan kitaplık ve raflar, odaya oldukça geniş ve kullanışlı bir çalışma alanı kazandırmış. Duvar kağıtları, halı ve kumaş objeleriyle bir sanat eseri görünümü taşıyan odaya, kullanılan aydınlatma ögeleri de oldukça yakışmış. Duvar aynasının sağ ve sol tarafına ışıklandırmalı raflar şeklinde uygulanan kitaplık hem aksesuarlar hem de kitaplar için mükemmel bir alan olmuş.
Beyaz zemin, duvar ve tavan ile bembeyaz bir fon üzerine uygulanan beyaz masa ve kitaplıktan oluşan bu çalışma odası oldukça pratik, kullanışlı ve modern. Beyaz rengin ferahlık konusundaki ustalığından faydalanan tasarımcı bu yolla aynı zamanda aydınlatmayı da kusursuzlaştırmış. İskandinav stilin izlerini taşıyan bu tasarımda kullanılan kitaplık modeli oldukça ilgi çekici. Yine kasalar kullanılarak üretilmiş kitaplıkta ahşap kasalar beyaza boyanmış ve üst üste farklı şekillerde dizilerek raflı kitaplık sistemi oluşturulmuş. Tasarımcı, hem stiliniz için oldukça yaratıcı bir fikir hem de çok kolay temin edilebilecek bir kitaplık sunmuş.
Kütüphane, çalışma odası gibi alanlarda ışıklandırmaya özellikle dikkat etmek gerekiyor çünkü okuma eylemi zaten gözleri yoracağından bir de ışığın buna olumsuz etki etmemesi gerekir. Tasarımcılar çalışma odası gibi mekanlar söz konusu olduğunda aydınlatma üzerime titizlikle eğiliyorlar. Bu çalışmada da benzer durum söz konusu. Sıradan ahşap raf ve kitaplık sistemleri ile oluşturulmuş alanda oldukça başarılı bir aydınlatma söz konusu.
Endüstriyel stilin en belirleyici özelliklerinin kullanıldığı bu dizaynda ahşap ve taş ögelerle başarılı bir uyum oluşturulmuş. Klasik dükkan tipi demirli raf sisteminin modern bir dille kullanıldığı dizaynda masa ve çalışma koltuğu da göz dolduruyor. Ayrıca tavandaki boru ve ahşaptan oluşan brütal ayrıntılar da stili keskinleştirmiş. Eğer odanızın stili endüstriyele yakında siz de bu tarz raf kitaplık sistemlerini kolayca uygulayabilirsiniz.
Birçok farklı stilde öge ile oluşturulan bu eklektik stilde çok fazla ilham alınacak detay var. Öyle ki koltuklarından, sehpalarına, kitaplığından duvarlarına kadar hemen her detayı ustaca düşünülmüş. Duvara uygulanan beyaz raf kitaplık siteminde farklı büyüklük ve genişlikte bölmeler ile başarılı kullanım alanları oluşturulmuş. Evinizde biblo, heykel gibi aksesuarları sıklıkla kullanıyorsanız bu stilde bir kitaplık çok işinize yarayacaktır.
Duvarın tamamına dekoratif bir şekilde uygulanan klasik ahşap kitaplık merdivenli ve üçgen başlı yapısı ile son derece masalsı bir görünüme sahip. Farklı büyüklükteki bölmeleri ile hemen her tür kitap ve aksesuarı saklamaya uygun raf yapısı onu son derece kullanışlı bir hale getirmiş. Odanın tarzına da mükemmel uyan büyük bir kitaplık olmuş. Eğer çok fazla kitabınız varsa bu tarz duvar boyu kitaplıkları tercih edebilirsiniz.
Binalardaki duvar süslemeleri arasında hem işlevsel hem de görsel olarak önemli bir yere sahip olan niş, çok eski zamanlardan beri kullanılagelen bir mimari yapıdır. Duvarlarda bırakılan küçük odacıklar şeklinde uygulanan nişleri, içerisinde hem aksesuarlar hem de kitaplar koyarak kullanabilirsiniz. Bu görselde raf şeklinde duvarda bırakılan niş benzeri yapılar mükemmel bir kitaplık oluşturmuş.