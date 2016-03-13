​Evde sessiz bir ortam sağlamak için neler yapabilirim?

Gürültülü evler ve apartmanlar zaman içinde en büyük sorunlardan biri haline gelebilir. Özellikle gece meydana gelen gürültüler uykuyu olumsuz yönde etkileyerek günlük ihtiyacınız olan dinlenme ve rahatlama aktivitenizi bozar. Eğer Hong Kong gibi aşırı kalabalık bir bölgede yaşıyorsanız bunun normal olduğunu düşünebilirsiniz, ne de olsa dünyanın en büyük metropollerinden birinde yaşayanlar için koşuşturmaca alışkanlık halini alır. Ancak yaşam alanınızda sürekli olarak gürültüye maruz kalmak kendiniz ve ailenizin sağlığı üzerinde çok kötü etkiler meydana getirebilir. İlk olarak yeterli uyku çekmediğiniz takdirde sizi öfke, baş ağırı ve stres bekler. Zaman içerisinde de sürekli olarak enerjiniz düşer ve kendinizi hep yorgun hissedersiniz. Aşırı gürültüden kendimizi korumak için taşınmak dışında yapabileceğimiz şeyler var elbette. Klima, beyaz eşya, televizyon, komşular, sokak gürültüsü ve hatta hayvanlar olmak üzere gürültü, pek çok farklı kaynaktan gelebilir. Bu tür sorunlardan bazıları çözülebilir, bazıları ise daha zordur. Yine de huzurlu ve mutlu bir ev hayatı için bir yerden başlamak gerekir. Bugünkü yazımızda evinizde oluşan ve sizi rahatsız eden gürültünün giderilmesi için alabileceğiniz bazı tedbirlerden bahsedeceğiz. Bunlar ufak değişikliklerden kapsamlı teknik önerilere dek değişebilir. Akıllı tasarım uygulamaları gürültünün seviyesini azaltarak evlerimizde yaşam alanımızın kalitesini arttırır. Dolayısıyla gerektiğinde kapsamlı değişikler yapmayı da düşünmelisiniz.

Huzurlu ve gürültüsüz bir ev ortamı sağlamak için en etkili yöntem ses yalıtımıdır. Elbette yalıtım dışında da seçenekler var ancak en kapsamlı yol hiç şüphesiz yalıtım yaptırmaktan geçer. Ses yalıtımının bir avantajı da gürültüyü önlemekle beraber ısı yalıtımı da sağlamasıdır. Dolayısıyla diğer teknik önerilere geçmeden önce ilk önce izolasyon seçeneğini değerlendirmelisiniz. Ses yalıtımında amaç sokaktan, binadan vb. alanlardan gelen rahatsız edici gürültüyü en aza indirerek gürültünün sağlınız üzerindeki olumsuz etkileri önlemek amacını taşır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi gürültünün hem uyku kalitenizin bozulması hem de uykusuzluk probleminin getirdiği enerji düşüklüğü ve yorgunluk başta olmak üzere çeşitli olumsuz özellikleri vardır. Yalnızca uyku bazında da düşünmemelisiniz. Evden çalışıyorsanız yahut öğrenciyseniz çalışma veriminde ciddi düşüş, dikkati toplayamama ve öfke gibi etkileri de olur. Çünkü sokaktan gelen araç gürültüleri, insan ve hayvan sesleri, komşularınızdan gelen müzik sesi; ek olarak bir de şehir merkezinde oturuyorsanız ticari işletmelerden gelen gürültü, restoran, mağaza gibi yerlerde çalınan müzik gibi etkenler de birleşince huzurlu bir ev ortamı imkansız hale gelir. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında yaşam alanınız çok gürültülü bir hale geldiyse ses yalıtımı kaçınılmaz hale gelir. Peki yalıtım nasıl yapılmaktadır? Yalıtım duvarlar, zemin ve çatı olmak üzere üç bölümde uygulanır. Yalıtım için kullanılan malzemeler alçıpan, ahşap, taş, boya, taş yünü, cam yünü gibi çeşitli materyallerden oluşup katmanlar halinde duvara uygulanır. Duvar yalıtımında iki farklı yol vardır. Hem duvar üstüne hem de duvar altına farklı yalıtım yapılabilir. Her ikisi de izolasyon sağlar ancak duvar altına yapılan yöntem daha başarılıdır diyebiliriz.

Yalıtımı duvar, döşeme, tavan nereye yaparsanız ses yalıtım özelliği yüksek olan malzemeyi seçmelisiniz. Yalıtım malzemesi doğru seçildiği takdirde huzurlu bir ortam sağlanabilir. Bu konuda teknik bilgi sahibi olmak için profesyonellerden yardım almalısınız. Ses yalıtımında dikkat etmeniz gereken bir diğer husus gürültü kaynağını tespit edebilmekten geçer. Bazen yalnızca kendi evinizde yalıtım yaptırmak işe yaramayabilir. Örneğin üst katınızdan gelen ayak seslerine karşı komşunuzu da döşemede yalıtım yaptırması için ikna etmeniz gerekebilir. Bunu sağlayamadığınız zaman gürültüyü tam olarak engellemeni mümkün olmaz maalesef. Dolayısıyla apartmanda yaşıyorsanız komşularınızla ortak yalıtım çözümleri bulmalısınız. Tavanda ve ortak kullanılan duvarlarda yalıtım yaparak binada oturan herkesin huzuru ve konforu sağlanabilir. Yapı yalıtımına ek olarak cam yalıtımı da yapılmaktadır.

Detaylı bahsettiğimiz yalıtım dışında sizi o kadar masrafa sokmayan ve daha pratik bir takım değişiklikler de yapabilirsiniz. Bu küçük müdahaleler sayesinde evinizde sessiz ve huzurlu bir ortama bir adım daha yaklaşacaksınız. Şimdi evde sessiz bir ortam oluşturabilme adına yapabileceklerinize sırayla göz atalım.