​Evde sessiz bir ortam sağlamak için neler yapabilirim?

Gürültülü evler ve apartmanlar zaman içinde en büyük sorunlardan biri haline gelebilir. Özellikle gece meydana gelen gürültüler uykuyu olumsuz yönde etkileyerek günlük ihtiyacınız olan dinlenme ve rahatlama aktivitenizi bozar. Eğer Hong Kong gibi aşırı kalabalık bir bölgede yaşıyorsanız bunun normal olduğunu düşünebilirsiniz, ne de olsa dünyanın en büyük metropollerinden birinde yaşayanlar için koşuşturmaca alışkanlık halini alır. Ancak yaşam alanınızda sürekli olarak gürültüye maruz kalmak kendiniz ve ailenizin sağlığı üzerinde çok kötü etkiler meydana getirebilir. İlk olarak yeterli uyku çekmediğiniz takdirde sizi öfke, baş ağırı ve stres bekler. Zaman içerisinde de sürekli olarak enerjiniz düşer ve kendinizi hep yorgun hissedersiniz. Aşırı gürültüden kendimizi korumak için taşınmak dışında yapabileceğimiz şeyler var elbette. Klima, beyaz eşya, televizyon, komşular, sokak gürültüsü ve hatta hayvanlar olmak üzere gürültü, pek çok farklı kaynaktan gelebilir. Bu tür sorunlardan bazıları çözülebilir, bazıları ise daha zordur. Yine de huzurlu ve mutlu bir ev hayatı için bir yerden başlamak gerekir. Bugünkü yazımızda evinizde oluşan ve sizi rahatsız eden gürültünün giderilmesi için alabileceğiniz bazı tedbirlerden bahsedeceğiz. Bunlar ufak değişikliklerden kapsamlı teknik önerilere dek değişebilir. Akıllı tasarım uygulamaları gürültünün seviyesini azaltarak evlerimizde yaşam alanımızın kalitesini arttırır. Dolayısıyla gerektiğinde kapsamlı değişikler yapmayı da düşünmelisiniz.
Huzurlu ve gürültüsüz bir ev ortamı sağlamak için en etkili yöntem ses yalıtımıdır. Elbette yalıtım dışında da seçenekler var ancak en kapsamlı yol hiç şüphesiz yalıtım yaptırmaktan geçer. Ses yalıtımının bir avantajı da gürültüyü önlemekle beraber ısı yalıtımı da sağlamasıdır. Dolayısıyla diğer teknik önerilere geçmeden önce ilk önce izolasyon seçeneğini değerlendirmelisiniz. Ses yalıtımında amaç sokaktan, binadan vb. alanlardan gelen rahatsız edici gürültüyü en aza indirerek gürültünün sağlınız üzerindeki olumsuz etkileri önlemek amacını taşır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi gürültünün hem uyku kalitenizin bozulması hem de uykusuzluk probleminin getirdiği enerji düşüklüğü ve yorgunluk başta olmak üzere çeşitli olumsuz özellikleri vardır. Yalnızca uyku bazında da düşünmemelisiniz. Evden çalışıyorsanız yahut öğrenciyseniz çalışma veriminde ciddi düşüş, dikkati toplayamama ve öfke gibi etkileri de olur. Çünkü sokaktan gelen araç gürültüleri, insan ve hayvan sesleri, komşularınızdan gelen müzik sesi; ek olarak bir de şehir merkezinde oturuyorsanız ticari işletmelerden gelen gürültü, restoran, mağaza gibi yerlerde çalınan müzik gibi etkenler de birleşince huzurlu bir ev ortamı imkansız hale gelir. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında yaşam alanınız çok gürültülü bir hale geldiyse ses yalıtımı kaçınılmaz hale gelir. Peki yalıtım nasıl yapılmaktadır? Yalıtım duvarlar, zemin ve çatı olmak üzere üç bölümde uygulanır. Yalıtım için kullanılan malzemeler alçıpan, ahşap, taş, boya, taş yünü, cam yünü gibi çeşitli materyallerden oluşup katmanlar halinde duvara uygulanır. Duvar yalıtımında iki farklı yol vardır. Hem duvar üstüne hem de duvar altına farklı yalıtım yapılabilir. Her ikisi de izolasyon sağlar ancak duvar altına yapılan yöntem daha başarılıdır diyebiliriz.
Yalıtımı duvar, döşeme, tavan nereye yaparsanız ses yalıtım özelliği yüksek olan malzemeyi seçmelisiniz. Yalıtım malzemesi doğru seçildiği takdirde huzurlu bir ortam sağlanabilir. Bu konuda teknik bilgi sahibi olmak için profesyonellerden yardım almalısınız. Ses yalıtımında dikkat etmeniz gereken bir diğer husus gürültü kaynağını tespit edebilmekten geçer. Bazen yalnızca kendi evinizde yalıtım yaptırmak işe yaramayabilir. Örneğin üst katınızdan gelen ayak seslerine karşı komşunuzu da döşemede yalıtım yaptırması için ikna etmeniz gerekebilir. Bunu sağlayamadığınız zaman gürültüyü tam olarak engellemeni mümkün olmaz maalesef. Dolayısıyla apartmanda yaşıyorsanız komşularınızla ortak yalıtım çözümleri bulmalısınız. Tavanda ve ortak kullanılan duvarlarda yalıtım yaparak binada oturan herkesin huzuru ve konforu sağlanabilir. Yapı yalıtımına ek olarak cam yalıtımı da yapılmaktadır.
Detaylı bahsettiğimiz yalıtım dışında sizi o kadar masrafa sokmayan ve daha pratik bir takım değişiklikler de yapabilirsiniz. Bu küçük müdahaleler sayesinde evinizde sessiz ve huzurlu bir ortama bir adım daha yaklaşacaksınız. Şimdi evde sessiz bir ortam oluşturabilme adına yapabileceklerinize sırayla göz atalım.
Merdivenler ev içinde önemli bir gürültü kaynağıdır. Gürültüyü bastırmak için yapılacak şey zemini yumuşatmak olacaktır. Bu yumuşatma etkisi sayesinde evde koşuşturan çocukların ayak sesleri hafifler. Burada yumuşaklıktan kasıt merdiven basamaklarına halı ve kilim eklemektir. Merdivenler dışında yer zemini de gürültülü olabilir. Bilhassa ahşap parkeler ayakkabı veya topu terliklerle gürültülü hale gelebilir.
Fotoğraftaki oturma odası Bago Mimarlık tasarımıdır.
Sessiz bir ev ortamı sağlamanın unsurlarından birisi evde kullandığınız çeşitli aletleri kontrol etmekten geçer. Özellikle elektronik aletler söz konusu olduğunda tamamıyla sessiz bir ev mucizedir. Evde oluşan gürültüyü engellemek imkansız, ancak bunu azaltmayı deneyebilirsiniz. Örneğin şu sorudan başlayalım, en son ne zaman cihazlarınızı servise kontrol ettirdiniz? Eğer ev nüfusu da kalabalıksa düzenli olarak kullanılan beyaz eşyaların gerekenden fazlaca gürültü yapmaları son derece mümkündür. Özellikle uzun zamandır aynı eşyaları kullanıyorsanız kaçınılmaz hale gelir. Dolayısıyla belli aralıklara beyaz eşyalarınızın bakımını yaptırmalısınız ki sonradan geç kalmayasınız. Bulaşık makinesi, buz dolabı, çamaşır makinesi gibi aletler kadar televizyonlar, DVD oynatıcıları, stereo sistemler ve de bilgisayarlar da hafif bir ses yayma eğilimindedir.
Açılış ve kapanış esnasında gıcırtı çıkaran kapı ve pencereler her ne kadar çok önemsemeseniz de uzun vadede sizi rahatsız edebilir, kimi zaman uykunuzdan dahi olursunuz. Dolayısıyla düzenli olarak kapı ve pencerelerinizin kontrollerini yaptırmayı ihmal etmeyin. Eğer imkanınız varsa ve eviniz de uygunsa sürgülü kapı modellerini tercih edin.
Parke gibi zeminler çatlak ve boşluklardan ötürü gereksiz gürültü oluşturabilirler. Bu gibi durumlar için özel yapıştırıcılar kullanarak döşemeden kaynaklanan gürültüyü önleyebilirsiniz. Zeminden kaynaklı gürültüyü önlemenin ikinci yolu da daha önce bahsettiğimiz gibi halı kullanmaktır. Ancak evi baştan başa halıyla kaplayamayacağınıza göre ses çıkaran döşemelerinize çare bulmanız en iyisidir.
Kitapların kültürünüzü arttırmak dışında ilk anda aklınıza gelmeyen başka faydaları da vardır. Mesela kitap yığınları gibi ağır öğeler ev içerisinde oluşan sesleri emebilir. Kitaplarla dolu ağır ve hacimli bir kitaplık odadaki gürültüyü hafifletir. Boş bir oda da ise sesinizin yankısını dahi duyabilirsiniz. Dolayısıyla gereksiz sesleri emici işlevinden ötürü duvarları boş bırakmamak ve kitaplık kullanmak akıllıca bir fikirdir.
Ağır perdeler kullanmaktaki amaç hemen hemen kitap ve kitaplıklarla aynı etkiye sahiptir. Yani ev içerisindeki gürültüyü emebilir. Tabii herhangi bir perde değil katmanlı, ağır keten ya da havlu pamuk perdeler seçmeniz koşuluyla. Evde oluşan gürültü için büyük değişiklikler dışında bu tür küçük fikirler de gayet etkilidir, unutmayın.
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere evdeki gürültüyü azaltmanın en etkili yolu yalıtımdan geçer. Diğer saydığımız başlıklar da rahatsız edici sesleri yok etmede belirli bir işlev sağlarlar ancak kapsamlı bir fark yaratabilmek için hala en iyi yöntem yalıtımdır. Yapı yalıtımıyla beraber cam yalıtımı da yaptırdığınız takdirde eviniz daha huzurlu ve sessiz bir atmosfere kavuşacaktır.
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