Minimalist, sofistike ve konforlu bir villa

Bugün sizlerle, Brezilya merkezli bir dekorasyon firması olan Beth Marquez Interiores imzalı, özellikle sıcak bir bölgede konumlandırılmış oldukça şık bir ev dizaynı paylaşacağız. Bu yapı, tıpkı bir apartman gibi dizayn edilmiş olsa da, genel itibari ile yaklaşık olarak L şeklinde kurulmuştur. Yaklaşık bin metrekare üzerine kurulan evin oturum alanı, bu alanın çok daha azına denk geliyor. Geri kalan alan ise, birazdan sizin de göreceğiniz üzere birçok farklı amaç için kullanılıyor.
Bu villa ile ilgili olarak, özellikle geniş aileler için oldukça keyifli tatil anılarına imkan verebileceğini söyleyebiliriz. Evin dış kısmında bulunan ve villanın üzerinde kurulu olduğu arazi, zaman zaman farklı yükseltilere sahip olabiliyorken, binanın dış kısmında tercih edilen renk, bu farklılıkları bir nebze gizliyor.
Binanın sahip olduğu farklı ölçekler, arazideki eğim ile güzel bir uyum sağlıyor. Bu tarz lüks ve eşsiz bir dizayn, özellikle neşeli bahar aylarında oldukça güzel anılar edinmenize sebep olabilir. homify'ın odalar kategorisini ziyaret ederek, profesyoneller tarafından özenle seçilmiş, çok farklı alanlarda odaklanmış, birbirinden farklı birçok farklı tarza uygun binlerce dekorasyon örneğine yakından bakabilirsiniz.
Villanın en çok dikkat çeken özelliklerinden ilki, bahçenin imkan verdiği erişim kolaylığı. Eğer ortalama ölçülere sahip bir aracınız var ise, bahçenin neredeyse her yerinde rahatlıkla aracınızı kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, garaja doğru devam eden yol aracınızı koymanız için oldukça kolaylık sağlıyor. Bahçedeki yolun yalnızca araçlar için dizayn edildiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira, sol kısımda da görebileceğiniz üzere, yaya geçişine imkan veren yollar da mevcut. Arazide bulunan hafif eğim, yoğun peyzaj düzenlemesi ile usta biçimde gizlenmiş. Bununla kalmayıp, bu eğimi lehine kullanarak oldukça şık bir görüntüye imza atmış. Villanın sahip olduğu bin metrekarelik alanın, sizin de gördüğünüz üzere fonksiyonel biçimde dizayn edildiğine şüphe yok. Bu tarz peyzaj düzenlemelerine sahip bahçeler ilginizi çekiyor ise, Aytül Temiz Landscape Design imzalı bu şık bahçe projesine göz gezdirebilirsiniz.
Bu villanın en büyük avantajlarından biri de, hiç şüphesiz çok farklı zevklere hitap edebilmesidir. Örnek vermek gerekirse, sahip olduğu şık ve geniş peyzaj düzenlemesi sayesinde, doğa aşıkları için güzel bir tercih iken, villada bulunan havuz sayesinde de güzel bir seçim halini alıyor. Bir kısmı içeride kalan kısmı ise dışarıda bulunan havuz, oldukça akıllıca dizayn edilmiş. İç kısımda kalan havuz ise, yılın her zamanı havuz keyfi için hizmete açık.
Havuzda tercih edilen mavi mozaik, havuzu çok daha canlı ve ferah göstermeye yetmiş. Bununla birlikte, havuz da tıpkı ev gibi L şekline sahip. Havuzun üst kısmında bulunan balkon, yazın öğleden sonra, güzel bir balkon sefası için sizi bekliyor…
Şu ana kadar bahsettiğimiz üzere sizin de hak vereceğiniz gibi, böyle bir ev güzel bir mutfak hak ediyor. Üstelik, çıtayı bu denli yukarı çıkaran bu dizayn, ancak hem konforlu, hem işlevsel hem de şık bir mutfakla ihtiyacını karşılar. Mutfak dizayn olarak, keskin köşeleri ve çikolata-beyaz tezadı ile modern mimarinin belirgin izlerine sahip. Alan, hızlı bir kahvaltı veya aperatif bir yemek programı için ideal bir yerleşime sahip. Bununla birlikte, özellikle geniş mutfak tezgahı da bu tarz hızlı planlar için oldukça elverişli. Tezgahın arkasında ise, cam ve metal birleşimi ile ortaya çıkmış ve modern dizayna sahip bir masa sandalye takımı mevcut. Son olarak söylenebilecek şey, bu mutfağın depolama alanı konusunda gerçekten bir cennet olduğu. Alandaki her dekoratif araç, sanki bu amaçla kullanılmış gibi fazladan depolama alanı sunuyor.
Villada bulunan yaşam alanlarına aydınlık ve parlak bir atmosfer eklemek için cam ve ahşap paneller tercih edilmiş. Oturma odasında bulunan büyük kanepeler, hemen çaprazındaki koltuklarla güzel bir uyum yakalayarak oturma odası takımını tamamlıyor. Kompozisyonu tamamlamak içinse, yere oldukça farklı renklere sahip şık bir halı serilmiş.
Banyo dengeli ve sofistike bir atmosfere sahip. Bununla birlikte, evin geri kalanında tercih edilen estetik değerleri takip ettiğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Birbirine entegre lavabo ve banyo dolapları, ortamdaki hacmin tasarruflu bir biçimde kullanıldığının izlerini taşımakta.
Villanın bahçesinde bulunan sundurmanın altındaki sandalyeler, daha modern ve şeffaf bir yapıya sahip. Rustik tarza sahip bu mobilyalar, havuzda geçirilen keyifli bir günde, hızlı bir öğlen yemeği için oldukça güzel bir seçim…