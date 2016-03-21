Minimalist, sofistike ve konforlu bir villa

Bugün sizlerle, Brezilya merkezli bir dekorasyon firması olan Beth Marquez Interiores imzalı, özellikle sıcak bir bölgede konumlandırılmış oldukça şık bir ev dizaynı paylaşacağız. Bu yapı, tıpkı bir apartman gibi dizayn edilmiş olsa da, genel itibari ile yaklaşık olarak L şeklinde kurulmuştur. Yaklaşık bin metrekare üzerine kurulan evin oturum alanı, bu alanın çok daha azına denk geliyor. Geri kalan alan ise, birazdan sizin de göreceğiniz üzere birçok farklı amaç için kullanılıyor.

Bu villa ile ilgili olarak, özellikle geniş aileler için oldukça keyifli tatil anılarına imkan verebileceğini söyleyebiliriz. Evin dış kısmında bulunan ve villanın üzerinde kurulu olduğu arazi, zaman zaman farklı yükseltilere sahip olabiliyorken, binanın dış kısmında tercih edilen renk, bu farklılıkları bir nebze gizliyor.

Binanın sahip olduğu farklı ölçekler, arazideki eğim ile güzel bir uyum sağlıyor. Bu tarz lüks ve eşsiz bir dizayn, özellikle neşeli bahar aylarında oldukça güzel anılar edinmenize sebep olabilir. homify'ın odalar kategorisini ziyaret ederek, profesyoneller tarafından özenle seçilmiş, çok farklı alanlarda odaklanmış, birbirinden farklı birçok farklı tarza uygun binlerce dekorasyon örneğine yakından bakabilirsiniz.