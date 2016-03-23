Bir kış bahçesi oluştururken nelere dikkat etmem gerekir ?

Genel olarak, kış bahçelerinin çok farklı boyutlarda ve şekillerde bulunduğunu söylemek mümkündür. Kimi zaman dikdörtgen biçimde bir kış bahçesine rastlayabileceğiniz gibi, kimi zaman da ortama daha otantik bir hava kazandırmak maksadı ile üçgen bir çatı tercih edildiği de olur. Bunu yapı farkının ilk sebeplerinden olan iklim farkı, birçok konuda yapıları yakından etkilemektedir. Diğer yandan, kış bahçelerinin genelinde rastlanan özelliklerden biri de, yukarıda bahsettiğimiz gibi geniş cam pencerelerdir. Bu pencereler, kış bahçesinin sahip olduğu misyonla oldukça yakından ilgilidir. Daha açık konuşmak gerekirse, özellikle soğuk ve yağışlı kış günlerinde bahçenizle ilgilenemeyeceğiniz için, böyle zorlu zamanlarda bahçenize yakın olmak için bir kış bahçesi dekorasyonu yaratabilirsiniz. Kaldı ki, kış bahçenizin yan kısımlarında geniş pencereler tercih etmeniz dekorasyon açısından da işinizi kolaylaştırır. Çünkü, hem görsel hem de işlevsel bağlamda oldukça kullanışlı olan bu pencereler, kış bahçesinin duvarlarındaki çıplaklığı gizler.

Diğer yandan, zorlu kış günlerinde daha doğal ve daha ferah bir ortam yaratmak amacı ile, çeşitli bitkilerin bulunduğu bir ortam yaratmak da isteyebilirsiniz. Durum böyle olunca, bakımı görece kolay olan saksı bitkileri tercih etmeniz mantıklı olacaktır.