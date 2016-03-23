Bir kış bahçesi oluştururken nelere dikkat etmem gerekir ?

Bir kış bahçesi yaratmak, eviniz için fazladan ekim/dikim alanı oluşturmak konusunda en işlevsel yollardan biridir. Kış bahçeleri, sera şeklinde dizayn edilmiş bir bahçe olarak kullanılabileceği gibi, yemek yemek veya güneşlenmek için de pekala ideal mekanlardır. Bu alanlarda tercih edilen cam duvarlar sayesinde, hala salonda hissettiğiniz konforu elde etmeniz mümkünken, size düşen görev açık havada doğa ile keyifli vakit geçirmektir.
Bu yazımız, genel olarak bir kış bahçesi oluştururken hangi noktalara dikkat etmeniz gerektiği üzerine olacak. Çatı, yan duvarlar, pencereler, camlar ve havalandırma noktaları çevresinde şekillenen konu, kış bahçesi oluşturmadan önce mutlaka başvurmanız gereken noktalara değinecek. Fakat yine de, daha fazla ilham verici fikre yakından bakmak için, daha önce sizlerle paylaştığımız kış bahçesi yaratma klavuzuna göz gezdirebilirsiniz…
Kış bahçesi konusunda, en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri hiç şüphesiz yalıtımdır. Bununla birlikte, dış cephede tercih edilen kaplama türünün ortama nem ve hava sızdırmaması da oldukça zorunlu bir konudur. Diğer yandan, dış ortamla böylesi şekilde iç içe olan bir mekan, ısıtma konusunda da size zorluk çıkarabilir. İşte tam da bundan ötürü, kış bahçelerinde ısı yalıtımına dikkat etmeniz gerekir. Bu yalıtımı, dilerseniz dış cepheyi mantolama yolu ile sağlayabilirsiniz. Dış cephede sağlanacak bir izolasyon, ısı kaybını fark edilir derecede azaltacaktır. Ayrıca, kış bahçelerinin olmazsa olmazları arasında olan geniş cam pencereler de, ısı kaybı konusunda baş sorumlularındandır. Görsel manada oldukça hoş görüntülere imkan verseler bile, ortamdaki ısının kısa sürede kaybolmasına neden olan bu geniş pencereler, yalıtımlı camdan tercih edildikleri takdirde ısı kaybının azalmasını sağlayacaklardır.
Genel olarak, kış bahçelerinin çok farklı boyutlarda ve şekillerde bulunduğunu söylemek mümkündür. Kimi zaman dikdörtgen biçimde bir kış bahçesine rastlayabileceğiniz gibi, kimi zaman da ortama daha otantik bir hava kazandırmak maksadı ile üçgen bir çatı tercih edildiği de olur. Bunu yapı farkının ilk sebeplerinden olan iklim farkı, birçok konuda yapıları yakından etkilemektedir. Diğer yandan, kış bahçelerinin genelinde rastlanan özelliklerden biri de, yukarıda bahsettiğimiz gibi geniş cam pencerelerdir. Bu pencereler, kış bahçesinin sahip olduğu misyonla oldukça yakından ilgilidir. Daha açık konuşmak gerekirse, özellikle soğuk ve yağışlı kış günlerinde bahçenizle ilgilenemeyeceğiniz için, böyle zorlu zamanlarda bahçenize yakın olmak için bir kış bahçesi dekorasyonu yaratabilirsiniz. Kaldı ki, kış bahçenizin yan kısımlarında geniş pencereler tercih etmeniz dekorasyon açısından da işinizi kolaylaştırır. Çünkü, hem görsel hem de işlevsel bağlamda oldukça kullanışlı olan bu pencereler, kış bahçesinin duvarlarındaki çıplaklığı gizler.
Diğer yandan, zorlu kış günlerinde daha doğal ve daha ferah bir ortam yaratmak amacı ile, çeşitli bitkilerin bulunduğu bir ortam yaratmak da isteyebilirsiniz. Durum böyle olunca, bakımı görece kolay olan saksı bitkileri tercih etmeniz mantıklı olacaktır.
Bir kış bahçesinin, amaç edindiği misyonu yerine getirmesi hayati derecede camlara bağlıdır. Daha açık konuşmak gerekirse, kış bahçesinde bulunan bitkilerin sağlıklı bir biçimde büyümesi ve serpilmesi için, ortamın yeterli miktarda ışık alması gerekir. Diğer yandan, eğer kış bahçeniz ile amaçladığınız konsept, bahçenizde daha yakın olmak ise, tam geçirgen olan cam tercih etmeniz gerekir. Söz konusu cam tercih olduğunda, bizim tavsiyemiz elinizden geldiği kadar sade dizaynlara başvurmanız yönünde. Eğer kış bahçenizin içinde, ısı ve ses yalıtımı için bazı kaygılarınız varsa, izole camlar tercih etmeniz mantıklı bir çözüm olabilir. Basit bir biçimde anlatmak gerekirse, cam bir duvar, ısının dışarı kaçmasını önleyerek ortama geri dönmesini sağlayacaktır. Ayrıca, görsel açıdan başarılı bir kış bahçesi dekorasyonu için de cam tercihinize dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer fonksiyonel ve alan tasarrufu sağlayan bir dizayn arayışı içerisinde iseniz, sürgülü kapılar barındıran bir dizayna başvurabilirsiniz. Bu sayede, hem ortamın aldığı ışıktan tasarruf etmek mecburiyetinde kalmazsınız, hem de açılır-kapanır kapı için fazladan alan harcamanız gerekmez…
Tüm bu adımlardan sonra, sıra en kritik konulardan birine geldi: Çatı inşaatı. Kış bahçesi oluştururken, çatıda tercih edebileceğiniz birçok farklı malzeme bulunsa da, biz size en uygun seçenek olan polikarbonatı tavsiye ediyoruz. Bu malzeme, sahip olduğu kimyasal yapısı sayesinde, oldukça başarılı bir ısı yalıtımı sunmaktadır. Cam bir çatı, elbette ki daha güzel görünüyor. Özellikle bütün enerjinizi alıp götüren sonbahar aylarında, kış bahçenizde oturup cam çatıdan yağmurlu gökyüzünü izlemek, güzel bir terapi yöntemi olabilir. Fakat, iyi bir ısı yalıtımı sağlayan ve düşük maliyetli bir tercih arayışı içerisinde iseniz, polikarbonat tam da aradığınız şey.
Çatı yapımı ile ilgili olan bir başka önemli konu ise, iyi bir havalandırma sistemine ihtiyaç olduğu. Az sonra da bahsedeceğimiz üzere, kış bahçelerinde havalarında büyük bir öneme sahip. Bununla birlikte, kış bahçesinde tercih edeceğiniz çatı dizaynı, sıcak havanın yükselmesi sonucu başarılı bir havalandırma sistemine sahip olabilir.
Gelelim kış bahçenizde bulunan bitkiler için en önemli konulardan ikincisine… Bahsettiğimiz bu iki konudan en önemlisi tabi ki ışıktı ve bu husus konusunda birkaç farklı konudan ilginizi çekmeye çalıştık. İkinci önemli konu ise, bitkilerin büyümesi ve hatta yaşayabilmesi için oldukça elzem bir konu: Havalandırma…
Kış bahçeleri, soğuk kış günlerinde, evinizde kapalı kalmaktan sıkıldığınız anlarda koşar imdadınıza… Geniş pencereleri, rengarenk bitkileri ve ferah atmosferi sayesinde içinizin açılmasını sağlar. Fakat, tüm bu güzel hisleri yaşayabilmeniz için, kış bahçenizin doğru biçimde dizayn edilmesi şarttır. Aksi takdirde, karanlıkta kalmış havasız bir dizayn karşılayacaktır sizi. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, kış bahçenizin dizaynında işlevsel bir havalandırma sistemi tercih ettiğinizden emin olmanız gerekir. Bunu yaparken, dilerseniz standart bir havalandırma sistemi tercih edebilirsiniz. Dilerseniz de, Atlas Perdecilik'e ait bu örnekteki gibi, kendine has bir dizaynı olan eşsiz bir tasarımın yardımından faydalanabilirsiniz…
Yazımızın başından beri bahsettiğimiz gibi, zorlu kış aylarında başarılı bir kış bahçesi dekorasyonunun zorunlu hususlarından biri olan ısı dolaşımı, sizi en çok zorlayacak konuların başında gelir. Gerek ısı yalıtımı konusu gerekse elde edilen ısının mekanda rahat biçimde dolaşabilmesi, mekanın doğru biçimde dizayn edilebilmesine bağlıdır. Bu bağlamda, kış bahçeniz için tercih edebileceğiniz alternatifler içerisinde, yerden ısıtma sistemi sizin için en uygun tercih olacaktır. Çünkü, ısınan zemin, ortam için duyulan sıcaklık ihtiyacını kısa bir biçimde karşılayacaktır. Diğer yandan, ısı konveksiyonel biçimde yayılır. Daha açık konuşmak gerekirse, ısınan hava yukarıya doğru yükselecek ve soğuk hava aşağı çökecektir. Ardından, zeminde ısınan soğuk hava tavana doğru yükselirken tavanda soğuyan hava aşağıya çökecektir. Böylesi sürekli bir tekrarlama aracılığı ile, ortamdaki tüm hava seri bir biçimde ısınacaktır.
Kış bahçenizin ısıtmasında yerden ısıtma sistemi tercih etmek isterseniz, zeminde tercih ettiğiniz zemin kaplaması konusunda da revizyon yapmanız gerekebilir. Çünkü, her türlü zemin kaplaması, yerden ısıtmaya imkan vermeyebilir. Bu bağlamda, size tavsiyemiz, hem görsel anlamda sahip oldukları parlak yüzeyleri sebebi ile oldukça şık bir görüntü sağladıkları için, hem de oldukça kolay bir biçimde ısındıkları için fayans tercih etmeniz yönünde olacak.