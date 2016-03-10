Kırsalda geniş ve modern bir aile evi

Günümüzde şehir hayatında kaçma imkanı bulan birçok insan kırsala dönmenin yollarını arıyor. Kırsal kökenli olsun olmasın, şehrin kargaşasından kurtulmayı kafasına koyan şehirliler, kırsal bölgelere yerleştikçe kırsal mimarisi de değişime uğruyor. Ev ortamında alıştıkları konforu yanında taşımaya şehir insanı, böylece kırsal alanlarda yöre mimarisine uygun dış görünüme sahip ancak şehir konutlarının sunduğu tüm lüks denebilecek özellikleri taşıyan konutların ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Bugünkü yazımız da tam olarak bu şekilde bir konut. Tek kat üzerindeki bu geniş konut Fransa'dan Folgensbourglu mimarlık firması A. Fuke-Pringent tarafından tasarlanıp inşa edilmiş.
Tarihi bir binanın yakınında bulunması nedeniyle yalnızca tek katlı bir konut inşası için izin alınabilmiş. Ancak alan geniş olduğu için konut da ev sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek boyutlarda inşa edilebilmiş.
Tek katlı olan yapı tamamen ahşaptan inşa edilmiş. Ancak konutun modern çizgileri ahşabı ön plana çıkarmamış. Üç odalı konutun kapalı otoparkı ise iki araç kapasiteli. Konutun en çok dikkat çeken özelliklerinde bir ise çitlerle ayrılmamış, geniş bir çim bahçe.
Konutun geniş bir oturma odası, açık planlı mutfakla birlikte geniş bir yemek odası, biri giyinme odalı üç adet yatak odası bulunuyor. Aynı zamanda iki araç kapasiteli bir kapalı otoparka sahip olan konutun dizaynı basit ancak son derece kullanışlı. Konutun ayrıca iki araçlık da açık otoparkı mevcut.
Son yılların en önemli mimari problematiklerinden biri sürdürülebilirlik. En az enerji ile en efektik yaşamı sağlayabilmek adına yeni nesil konutlarda bol bol pencere görüyoruz. Doğal gün ışığından azami ölçüde yararlanabilmek için, tavandan tabana pencereler ve sürgülü cam kapılar sık sık karşımıza çıkıyor. Tüm bu özelliklere sahip olan bu konut ise yaşam alanının tavanındaki pencereler ise bir adım öne çıkıyor.
Beyazın ve açık renklerin tercih edildiği açık planlı yaşam alanı tamamen açılabilir sürgülü cam kapılar sayesinde dış mekanla yer yer birleşen bir görünüm veriyor. Yemyeşil çim bahçeyi adeta içeriye taşıyan bu geniş cam kapılar sayesinde iç mekan – dış mekan sınırları kalkıyor.
Konut oldukça dar bir yol üzerinde konumlanış. Trafiğin hiç olmadığı, yalnızca birkaç eve giden bu yol sayesinde konutun bahçesinin çevresi örtülme ihtiyacı duymamış. Son derece sakin ve nezih bir semtte yer almanın verdiği bu avantajla, hem konut hem de bahçesi son derece ferah.
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