Kırsalda geniş ve modern bir aile evi

Günümüzde şehir hayatında kaçma imkanı bulan birçok insan kırsala dönmenin yollarını arıyor. Kırsal kökenli olsun olmasın, şehrin kargaşasından kurtulmayı kafasına koyan şehirliler, kırsal bölgelere yerleştikçe kırsal mimarisi de değişime uğruyor. Ev ortamında alıştıkları konforu yanında taşımaya şehir insanı, böylece kırsal alanlarda yöre mimarisine uygun dış görünüme sahip ancak şehir konutlarının sunduğu tüm lüks denebilecek özellikleri taşıyan konutların ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Bugünkü yazımız da tam olarak bu şekilde bir konut. Tek kat üzerindeki bu geniş konut Fransa'dan Folgensbourglu mimarlık firması A. Fuke-Pringent tarafından tasarlanıp inşa edilmiş.

Tarihi bir binanın yakınında bulunması nedeniyle yalnızca tek katlı bir konut inşası için izin alınabilmiş. Ancak alan geniş olduğu için konut da ev sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek boyutlarda inşa edilebilmiş.