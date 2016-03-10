현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Kırsalda geniş ve modern bir aile evi

Özlem K. Özlem K.
villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Kırma çatı
Loading admin actions …

Günümüzde şehir hayatında kaçma imkanı bulan birçok insan kırsala dönmenin yollarını arıyor. Kırsal kökenli olsun olmasın, şehrin kargaşasından kurtulmayı kafasına koyan şehirliler, kırsal bölgelere yerleştikçe kırsal mimarisi de değişime uğruyor. Ev ortamında alıştıkları konforu yanında taşımaya şehir insanı, böylece kırsal alanlarda yöre mimarisine uygun dış görünüme sahip ancak şehir konutlarının sunduğu tüm lüks denebilecek özellikleri taşıyan konutların ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Bugünkü yazımız da tam olarak bu şekilde bir konut. Tek kat üzerindeki bu geniş konut Fransa'dan Folgensbourglu mimarlık firması A. Fuke-Pringent tarafından tasarlanıp inşa edilmiş. 

Tarihi bir binanın yakınında bulunması nedeniyle yalnızca tek katlı bir konut inşası için izin alınabilmiş. Ancak alan geniş olduğu için konut da ev sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek boyutlarda inşa edilebilmiş. 

Geniş bir bahçe

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Kırma çatı
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Tek katlı olan yapı tamamen ahşaptan inşa edilmiş. Ancak konutun modern çizgileri ahşabı ön plana çıkarmamış. Üç odalı konutun kapalı otoparkı ise iki araç kapasiteli. Konutun en çok dikkat çeken özelliklerinde bir ise çitlerle ayrılmamış, geniş bir çim bahçe.

Basit ancak kullanışlı bir kat planı

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Klasik Yemek Odası
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Konutun geniş bir oturma odası, açık planlı mutfakla birlikte geniş bir yemek odası, biri giyinme odalı üç adet yatak odası bulunuyor. Aynı zamanda iki araç kapasiteli bir kapalı otoparka sahip olan konutun dizaynı basit ancak son derece kullanışlı. Konutun ayrıca iki araçlık da açık otoparkı mevcut.

Tavan pencereleri

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Klasik Oturma Odası
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Son yılların en önemli mimari problematiklerinden biri sürdürülebilirlik. En az enerji ile en efektik yaşamı sağlayabilmek adına yeni nesil konutlarda bol bol pencere görüyoruz. Doğal gün ışığından azami ölçüde yararlanabilmek için, tavandan tabana pencereler ve sürgülü cam kapılar sık sık karşımıza çıkıyor. Tüm bu özelliklere sahip olan bu konut ise yaşam alanının tavanındaki pencereler ise bir adım öne çıkıyor.

Beyazın ve açık renklerin tercih edildiği açık planlı yaşam alanı tamamen açılabilir sürgülü cam kapılar sayesinde dış mekanla yer yer birleşen bir görünüm veriyor. Yemyeşil çim bahçeyi adeta içeriye taşıyan bu geniş cam kapılar sayesinde iç mekan – dış mekan sınırları kalkıyor.

Ön cephe

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Kırma çatı
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Konut oldukça dar bir yol üzerinde konumlanış. Trafiğin hiç olmadığı, yalnızca birkaç eve giden bu yol sayesinde konutun bahçesinin çevresi örtülme ihtiyacı duymamış. Son derece sakin ve nezih bir semtte yer almanın verdiği bu avantajla, hem konut hem de bahçesi son derece ferah.

Tek katlı evleri beğeniyorsanız, ’Kusursuz tasarımıyla görenleri büyüleyen bir ev!’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

​Küçük daireleri dekoratif hale getirmek için 6 tüyo
Bu konut projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler