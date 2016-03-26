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Şehir içinde bir kuğu zarafeti

ümit atdağ ümit atdağ
wohnhaus hietzing , Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Modern Evler
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Şehrin herhangi bir yerinde olduğu gibi geniş araziler bulunmadığı için bu proje de olduğu gibi dar arsalar üzerine evler kurulmakta ve bu evler daha yaşanabilir hale getirilmektedir.Bu proje; Avusturya'nın başkenti Viyana'da nadir olarak bulunan boş bir arsa üzerine kurulmuş  bir evi inceliyoruz. Viyana'nın batı tarafında yer alan bu proje, ev sahipleri tarafınsan satın alınan arsa üzerinde bulunan eski evin yıkılıp yenilenmesi ile oluşturulmuş ve ev sahiplerinin hayal dahi edemeyecekleri kadar estetik bir şekilde dekore edilmiş. Eski evin dar ve küçük bir arsa üzerine kurulmuş olması, evin çok yıpranmış ve eski olması, bölümlendirmelerin çok yanlış yapılmış olması evin yenilenmesini zorlaştırsa da proje kapsamında yapılan titiz ve özenli çalışmalar sonucunda ortaya bu estetik ve zarif ev çıkarılmış.

Dışarıdan görünüm

wohnhaus hietzing , Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Modern Evler
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

 Evin son haline iki cephenin birleşim noktasından baktığımızda dış cephenin zarif ve estetik görünüme şahit oluyorsunuz. Bina iki katlı olarak yapılmış ve her katın yüksekliği standart yükseklikten fazla olarak inşa edilmiş. Küçük arsanın tam ortasına yerleştirilen ev, oturumu ile hem estetik bir bahçeye sahip olacak şekilde hem de evin dört cephesinin de açıkta olması sağlanacak şekilde düşünülmüş. Dış cephe beyaz renk ile bahçe içerisinde görsel ve kendini gösteren bir güzelliğe sahip olmuş.

Ön cephe detayı

wohnhaus hietzing , Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Modern Evler
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

Bu fotoğrafta evin ön cephesinin tüm detaylarını görebiliyorsunuz. Evin dış duvarları geleneksel inşa yöntemi ile yapılan düz duvar yerine oval ve yuvarlak bir duvar şeklinde uygulanmış. Dış duvar içerisinde her alana cam pencereler yerleştirilerek evin iç mekanlarının daha aydınlık olması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması düşünülmüş. Duvar ile zeminin birleşme noktası ince bir çizgi ile ayrılmış, zemin kaplama taşları daha göze batan şekilde düşünülerek  ayrım net bir şekilde ortaya çıkarılmış.

Oturma odası

wohnhaus hietzing , Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Modern Oturma Odası
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

Evin dışı gibi iç mekanları da detaylı bir şekilde dekore edilmiş ve ihtiyaçlar için her detay titiz bir şekilde düşünülmüş.  Evin içine girdiğinizde karşınıza oturma odası çıkıyor. Oturma odasında gözünüze çarpan ilk detay duvarların saf beyaz renge boyanmış olması. Ayrıca oturma odasına özgü aydınlatmalar da çok şık bir şekilde tasarlanmış. Oturma grubu duvar kenarına gelecek şekilde dekore edilmiş ve oda içerisinde rahat hareket edilmesi için alan bırakılmış. Tüylü bir halı ile oturma grubu ve duvar arasında bir uyumluluk sağlanmış.

Mutfak

wohnhaus hietzing , Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Modern Mutfak
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

 Oturma odasından sonra karşınıza estetik bir şekilde dekore edilen fonksiyonel mutfak geliyor. Mutfak özellikle ahşap zemini ile sizi kendisine hayran bırakıyor. Özel bir aydınlatma ile mutfağın doğal aydınlığı pekiştirilerek daha zarif bir mutfak oluşması sağlanmış. Koyu ahşap rengine karşın saf beyaz renk ile duvarlar boyanmış ve bir renk uyumu oluşturulmuş.

Banyo

wohnhaus hietzing , Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Modern Banyo
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

 Evin banyosu, mermer ile dekore edilerek dış cephe gibi estetik bir güzelliğe sahip olması sağlanmış. Mermer rengi toprak sarısı seçilerek banyonun görsel ve zarif olması, beyaz duvarlar ile görselliğin pekiştirilmesi sağlanmış. Banyo için özel olarak tasarlanmış olan pencereler sayesinde doğal bir şekilde havalandırma saplanmış, gün ışığının banyo içerisine daha fazla girmesi sağlanmış. Banyolar nemli ortamlar olduğu için bu pencereler ile yaşayabilen bir banyo oluşturulmuş.

Giyinme odası

wohnhaus hietzing , Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

Evin yapısal olarak küçük olsa da sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde dekore edilmiş. Giyinme odası hem gömme dolaplar hem de aynalar ile dekore edilerek, yatak odasının dar olması engellenmiş, cam bir kapı ile giyinme odası daha zarif bir hale getirilmiş.

Her odasında denizi çağrıştıracak mükemmel bir ev tasarımı
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