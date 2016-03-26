Şehir içinde bir kuğu zarafeti

Şehrin herhangi bir yerinde olduğu gibi geniş araziler bulunmadığı için bu proje de olduğu gibi dar arsalar üzerine evler kurulmakta ve bu evler daha yaşanabilir hale getirilmektedir.Bu proje; Avusturya'nın başkenti Viyana'da nadir olarak bulunan boş bir arsa üzerine kurulmuş bir evi inceliyoruz. Viyana'nın batı tarafında yer alan bu proje, ev sahipleri tarafınsan satın alınan arsa üzerinde bulunan eski evin yıkılıp yenilenmesi ile oluşturulmuş ve ev sahiplerinin hayal dahi edemeyecekleri kadar estetik bir şekilde dekore edilmiş. Eski evin dar ve küçük bir arsa üzerine kurulmuş olması, evin çok yıpranmış ve eski olması, bölümlendirmelerin çok yanlış yapılmış olması evin yenilenmesini zorlaştırsa da proje kapsamında yapılan titiz ve özenli çalışmalar sonucunda ortaya bu estetik ve zarif ev çıkarılmış.