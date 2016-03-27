Zarif dekore edilmiş modern bir ev

Homify fikirler kitabında bu gün zarif ve estetik bir şekilde dekore edilmiş modern bir evi ziyaret ediyorsunuz. Akman inşaat şirketi Parmak Haus tarafından yenilenen bu ev, karakteri ve kişiliği ile sizi kendisine hayran bırakıyor. Günümüzün modern anlayışını tam anlamıyla kapsayan, ekolojik denge içerisinde inşa edilip dekore edilen bu ev doğa ile iç içe olmanızı sağlıyor. Yenileme sürecinde ekonomik olarak tasarruf ön planda tutularak mimar ve uzmanların özenli bir çalışma göstermesi sonucu ortaya bu şaheser çıkarılmış. Evin doğanın kalbine yapılmış olmasını fırsat bilen uzmanlar evin arka ve ön cephesine özel ahşap oturum alanları yaparak keyifli vaki,t geçirmenize olanak sağlamış. Aynı zamanda yatırım amaçlı olarak da düşünülebilir olan bu ev, ev sahipleri tarafından modern ve teknolojik bir şekilde donatılmış. Aynı zamandan teknolojinin ekolojik dengeye uyumlu olması sağlanarak keyif alabileceğiniz, yaşayabilen bir ev ortaya çıkarılmış.