Zarif dekore edilmiş modern bir ev

Homify fikirler kitabında bu gün zarif ve estetik bir şekilde dekore edilmiş modern bir evi ziyaret ediyorsunuz. Akman inşaat şirketi Parmak Haus tarafından yenilenen bu ev, karakteri ve kişiliği ile sizi kendisine hayran bırakıyor. Günümüzün modern anlayışını tam anlamıyla kapsayan, ekolojik denge içerisinde inşa edilip dekore edilen bu ev doğa ile iç içe olmanızı sağlıyor. Yenileme sürecinde ekonomik olarak tasarruf ön planda tutularak mimar ve uzmanların özenli bir çalışma göstermesi sonucu ortaya bu şaheser çıkarılmış. Evin doğanın kalbine yapılmış olmasını fırsat bilen uzmanlar evin arka ve ön cephesine özel ahşap oturum alanları yaparak keyifli vaki,t geçirmenize olanak sağlamış. Aynı zamanda yatırım amaçlı olarak da düşünülebilir olan bu ev, ev sahipleri tarafından modern ve teknolojik bir şekilde donatılmış. Aynı zamandan teknolojinin ekolojik dengeye uyumlu olması sağlanarak keyif alabileceğiniz, yaşayabilen bir ev ortaya çıkarılmış.
Evin dış cephesine uzaktan baktığınızda karşınızda rüya gibi bir ev duruyor. Beyaz dış duvarlar, geniş pencereler, estetik çatı saçakları ile muhteşem bir görselliğe sahip olarak tasarlanmış ve uygulanmış. Özellikle geniş pencereler evin her alanında düşünülmüş. Merdiven boşluğu ve galeri bölümlerinde dahi pencereler yer alıyor. Bu sayede evin hem maliyet,i düşürülmüş hem de estetik bir görünüme sahip olarak gün ışığından daha fazla yararlanması sağlanmış. Dış cephe çevre düzenlemesi ilke birlikte bir villa bir köşk havasına sahip olmuş.
Evin ön cephesi gibi arka cephesi de rüya gibi bir görselliğe sahip. Giriş kapısı ve pencereler ile mutevazi bir şekilde dekore edilmiş olan bu ev küçük pencereler ile kuzey rüzgarlarının evin içine girmesini sağlayarak doğal bir hava sirkülasyonu oluşturmuş. Doğal havalandırması ile nem ve rutubetten kurtulan, yaşayan bir ev modeli olan bu güzel evin arka cephesi çevre düzenlemesi ve mermer ile estetik bir güzelliğe kavuşturulmuş. Evin arka cephesi de ön cephe gibi modern bir şekilde dekore edilmiş, yapılan yenileme işlemleri ile lüks bir villa havası kazandırılmış.
Evin içine girdiğinizde siyah ve beyazın bir biri ile dansına şahit oluyorsunuz. Gri ve beyaz, siyah ile gri tonların uyumu ile bir renk kontrastı yakalanmış. Çok sade bir şekilde dekore edilen ana giriş kısmı minimalist düşünceye sahip bir şekilde tasarlanmış. İçeri adım attığınızda karşınıza üst kata ulaşılan siyah renklere sahip merdiven çıkıyor. Beyaz duvarlar, beyaz dolap ile gri renkteki fayanslar sizi adeta içine çekiyor.
Evin salon kısmı biraz geniş tutularak hem açık mutfak hem yemek salonu hem de aydınlık açık alan olarak düşünülmüş. Yemek salonu olarak ayrılan bölüm parke renklerine sahip yemek masası ile birleştirilerek renk uyumu ile görsellik sağlanmış. Geniş pencereleri ile doğal aydınlık olması sağlanarak salonun daha yaşanabilir bir salon olması sağlanmış.
Evin mutfak kısmı açık mutfak şeklinde tasarlanarak mutfağın zarafeti artırılmış. Masif ağaç renginde bir mutfak adası ile görsellik kazandırılan mutfak da, mutfak adası hem mutfak adası hem de ön tarafı ile mutfağa güzellik katan, görsellik kazandıran fonksiyonel bir mobilya olarak seçilmiş.
Merdiven tasarımı ahşap ve metalin bir arada olmasını sağlayacak şekilde yapılmış. Zeminin ahşap olması merdiven basamaklarının da ahşap olması ile Hem oturma odası uyumlu bir dekorasyona sahip olmuş hem de oturma odasından üst kata giden merdiven metal ağırlığından kurtularak zarif bir merdiven haline getirilmiş.