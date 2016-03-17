Bir ağaç ev mucizesi

Rusya'nın soğuk iklimine karşı tasarlanmış, rahat ve konforlu bir yaşam sunan bu ağaç evi ziyaret ediyoruz bu gün. Özel bir tasarım ile kalın ağaç duvarlara sahip, yağmur, soğuk geçirmeyen, iç mekanı sıcacık tutan bu ev ısıtma sistemi ve yapı malzemeleri ile Sibirya soğuklarına dayanıklı bir şekilde tasarlanmış ve hayata geçirilmiş. Genel olarak küçük olarak inşa edilen ağaç evlere nazaran çok büyük olan bu ev sadece bahar havaları için değil daimi ikamet edilebilecek rahatlığı ve konfora sahip olacak şekilde dekore edildiğinden gönül rahatlığı ile kış aylarınızı geçirebileceğiniz bir evdir. İlk uygulamalarda ön yargı ile yaklaşılsa da proje bitiminde başarılı bir iş çıkarıldığı görüldüğü için örnek bir ev olmuş ve diğer ağaç evlerinde mantar gibi inşa edilmesine ön ayak olmuş. Tasarımı ve pencereleri ile hem görsel, hem doğal hem de şık bir ev olarak hayranlık uyandırıcı bir güzelliğe sahip.
Evin her cephesi yuvarlak çam ağaçlarının kütükleri ile inşa edilmiş. Ahşap kolay bir şekilde işlenebildiği için istenilen geometrik şekiller açılarak birleşim noktaları oluşturulmuş. Çam ağacı olması, dayanıklılık ve reçinelerin kolaylıkla kütük aralarını kapatması sağlanmış, sı yalıtımı ile doğal bir iklimlendirme yapılmış. Görselliği ve güzelliği ile de evin her alanında insanın içini açan bir manzara oluşturan kütük yığınları hem doğal olması hem de görsel olması ile ev sahibinin ferah bir eve sahip olmasında avantaj sağlamış.
Uljanıchkın Tasarım tarafından hayata geçirilen bu ev, ana özellikleri ile ideal bir aile evi olarak inşa edilmiş ve daimi ikamete uygun bir şekilde dekore edilerek yaşayacak olanlara konforun, rahatlığın tadını çıkarabilecekleri şekilde dizayn edilmiş. Bu tür ağaç evlerde optimal sıcaklık betonarme evlere göre daha yüksek olduğu için soğuk kış koşullarında da rahatlıkla yaşayabilme imkanı sağlar.Yaz kış ısı yalıtımı doğal olarak sağlandığı için bir nevi klima görevi yapan ağaç duvarlar hem doğal bir duvar hem de bir hava kesici görevi görmektedir.
Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle evin ön cephesi geniş pencereler ile donatılmış. Bu sayede az olan güneşten maksimum derece de yararlanılmak istenmiş. Ayrıca ağaç ev için titiz bir pencere tasarımı yapılarak ısı yalıtımından taviz verilmeden hem görsel hem de ısı yalıtımına yardımcı pencereler oluşturulmuş. Sarı renkteki çam kütükleri arasında parlak bir cevher gibi duran pencereler evin dış cephe güzelliğinin artırılmasında da kullanılmış.
Evin odalarından birisi büyüleyici bir oturma odası şeklinde dekore edilerek çam ağacından yapılmış olan evi daha görsel ve daha şık bir ev haline getirmiş. Geniş pencere ile doğal ışığın oturma odasında doğal bir aydınlatma oluşturması sağlanmış, oturma grupları ve küçük sehpalar birbirleri ile uyumlu seçilerek görsellik ve dekorasyon şıklığı artırılmış.
Ev için tercih edilen mobilyalar, kır evleri için ideal olan renk ve mobilyalardan tercih edilmiş. Ahşap olan tüm cepheler ve zemin içerisinde gözü yormayan aynı zamanda fonksiyonel kullanımı olan mobilyalar ile dekorasyonun şık ve işlevsel olması sağlanmış. Şık bir yemek masası takımı tercih edilmiş ve ortama uygun renkleri ile görselliğin artmasına katkı sağlamış.
Mutfak geleneksel Rus mutfağı şeklinde dekore edilmiş. Küçük ama işlevsel olması için ideal mutfak mobilyaları ile insanın gönlünü okşayan bir mutfağı ortaya çıkması sağlanmış. Ağaç duvarlar ile uyumlu, ahşap mutfak dolapları mutfağın daha zarif olmasını sağlamış.