Bir ağaç ev mucizesi

Rusya'nın soğuk iklimine karşı tasarlanmış, rahat ve konforlu bir yaşam sunan bu ağaç evi ziyaret ediyoruz bu gün. Özel bir tasarım ile kalın ağaç duvarlara sahip, yağmur, soğuk geçirmeyen, iç mekanı sıcacık tutan bu ev ısıtma sistemi ve yapı malzemeleri ile Sibirya soğuklarına dayanıklı bir şekilde tasarlanmış ve hayata geçirilmiş. Genel olarak küçük olarak inşa edilen ağaç evlere nazaran çok büyük olan bu ev sadece bahar havaları için değil daimi ikamet edilebilecek rahatlığı ve konfora sahip olacak şekilde dekore edildiğinden gönül rahatlığı ile kış aylarınızı geçirebileceğiniz bir evdir. İlk uygulamalarda ön yargı ile yaklaşılsa da proje bitiminde başarılı bir iş çıkarıldığı görüldüğü için örnek bir ev olmuş ve diğer ağaç evlerinde mantar gibi inşa edilmesine ön ayak olmuş. Tasarımı ve pencereleri ile hem görsel, hem doğal hem de şık bir ev olarak hayranlık uyandırıcı bir güzelliğe sahip.