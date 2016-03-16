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Ahşabın eşsiz güzelliğiyle büyüleyici bir orman evi

Murat Aksoy Murat Aksoy
Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Evler
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Bugünkü yazımızda sizlere masallardan önümüze gelmiş gibi duran bir kışlık evi tanıtmaya çalışacağız. Tahmin edebileceğiniz gibi evimiz Rusya’da yer almakta ve yine aynı ülkede faaliyet gösteren Royalwoods firmasına bağlı müteahhitler tarafından inşa edildi. Proje oldukça iddialı ve şık. Ancak tek özelliği bu değil; bu ev aynı zamanda hem oldukça modern hem de çevre dostu! Pratiklik, konfor ve estetiği bir arada sunan bu ev modelimizi şimdi biraz daha yakından inceleyelim.

Karın büyüsü

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Evler
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Rusya’nın uçsuz bucaksız ormanlık alanlarından birinde yer alan ev, bize doğayla olan bağlarımızı, yalnızca lokasyonuyla değil aynı zamanda yapımında kullanılan malzemesiyle de hatırlatıyor. Şehirden uzakta, doğanın içinde bir yaşam; şehir hayatının en bıkkınlık ve yorgunluk veren anlarında hepimiz aklında kuvvetli bir rüzgar gibi esen bir düşüncedir. Üstelik bu ve benzeri evler, sadece yaşam tarzı ve felsefesiyle bir açılım sunmakla kalmıyor, konfor konusunda da sınırları zorluyor, kısacası aradığınız her şey bu evde var!

Masalsı bir güzellik

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Evler
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Hepimizin bildiği gibi ahşabın en büyük özelliği de, insanlığın en eski yapı malzemelerinden biri olmasıyla birlikte, buna binaen en dayanıklı materyallerden birini teşkil etmesidir. Gerekli şartlar sağladığında ahşap bir ev yüzyıllara meydan okuyabilmekte, önceki yılların hatta onyılların anılarını, kokusunu ve dokusunu üzerinde barındırabilmektedir. Buna bir de yılların birikimi sayesinde günden güne olgunlaşan Rus ağaç işçiliğinin hüneri de eklenince böyle masalsı bir evin ortaya çıkması da kolaylaşıyor.

En iyi hammadde ve yüzyılların kendini kabul ettirmiş teknikleri

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Evler
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Royalwoods firmasının çalışanları tarafından özenle ve bizzat seçilen ağaçlar, ekolojik ve doğa dostu olan bu masal evinin  temel malzemesidir. Projede Angarsk ve Karelya çamı, Sibirya sediri ve oldukça elit bir ahşap türü olan Kırmızı Sedir kullanılmış. Arazinin geniş kullanım alanı da yukarıda bahsettiğimiz konfor özelliği için yeterli şartları sağlıyor.

İnşaatın incelikleri

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Evler
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Bu görkemli eve bir de bu cepheden ve aydınlatma ile birlikte bakın. İklimin de verdiği etkiyle insanı adeta mışıl mışı, derin, kaliteli uykulara ve  dinlenmişlik duygusuna sevkediyor. Üstelik evin, ahşap malzemeden inşa edilmesinden kaynaklı başka avantajları da var ki, bunlar; çabuk ısınması ve ısıyı hapsedebileme özelliği sayesinde kolay kolay soğumaması.

Rusya'nın popüler dizaynlarından biri

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Yemek Odası
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Burası da genel kullanım alanı 480 metrekare olan evin mutfak ve yemek odasının birleşiminden oluşan yemek alanı. Eleganlık ve kalitenin düzeyinin arttırılması için mobilyalar da kırmızı sedirden imal edilmiş. Oda içerisindeki renk uyumu ise bir harika. Yer karolarından tezgaha kadar her ayrıntı özenle seçilmiş.

Sedirin faydaları

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Oturma Odası
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Burada sedir ağacının kullanılması bir tesdüf değil, sedir ağacı doğası gereği böyle bir iklim için en verimli malzemelerden birini oluşturuyor. İçerdiği yüksek reçineyle, sıcak günlerdeki ısıyı hapsetme özelliği, kış mevsimi için özellikle Rusya gibi soğuk ülkelerde bu malzemeyi benzersiz kılıyor. Sedirin tek sorunu, kabuğuna yerleşen böceklere geçit vermemek için uygulanması gereken işlemlerdir, ancak bu işlemler ne pahalı ne de zordur.

Ahşaptan yapılan evlerle yakından ilgilieniyorsanız ve bu yazıyı beğendiyseniz, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Yetişkinler için doğanın kucağında bir ağaç ev’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirmeniz size yeni fikir ve ilham kaynaklarısağlama adına faydalı olabilir diye düşünüyoruz.

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