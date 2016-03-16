Ahşabın eşsiz güzelliğiyle büyüleyici bir orman evi

Burada sedir ağacının kullanılması bir tesdüf değil, sedir ağacı doğası gereği böyle bir iklim için en verimli malzemelerden birini oluşturuyor. İçerdiği yüksek reçineyle, sıcak günlerdeki ısıyı hapsetme özelliği, kış mevsimi için özellikle Rusya gibi soğuk ülkelerde bu malzemeyi benzersiz kılıyor. Sedirin tek sorunu, kabuğuna yerleşen böceklere geçit vermemek için uygulanması gereken işlemlerdir, ancak bu işlemler ne pahalı ne de zordur.

Ahşaptan yapılan evlerle yakından ilgilieniyorsanız ve bu yazıyı beğendiyseniz, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Yetişkinler için doğanın kucağında bir ağaç ev’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirmeniz size yeni fikir ve ilham kaynaklarısağlama adına faydalı olabilir diye düşünüyoruz.