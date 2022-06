Neden tüm beyaz dekorasyonlar bu denli zarif görünür ?

Dekorasyon konusunda, her türlü şartta ve koşulda kullanıma açık olan bazı joker gereçler mevcuttur. Bugünkü yazımızın başrolü olan beyaz renk, bu tarz jokerlerden biridir. Bu tarz her türlü kullanıma açık araçlara başka bir örnek ise, neredeyse her türlü mekanda tercih edilebilen ahşaptır. Beyaz renk, sahip olduğu nötr doğası gereği, evinizdeki her türlü dekorasyonla kolayca bir dostluk kurar. Evinizde bulunan diğer renkler, seçtiğiniz beyaz rengi hiç yadırgamadan güzel bir kombin oluşturacaktır. Emko Mimarlık imzalı bu oturma odası dekorasyonunda da görebileceğiniz üzere, beyaz renk her türlü renkle beraber kolay bir biçimde kullanılabilmektedir. Bu oturma odasında gerek TV ünitesinde bulunan renkler, gerek siyah TV ve gerekse birçok farklı renge ev sahipliği yapan koltuğa rağmen, ortamda hoş bir uyumun var olduğunu söylemek mümkündür.