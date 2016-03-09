Neden tüm beyaz dekorasyonlar bu denli zarif görünür ?

Evinizi dekore ederken, tıpkı birçok farklı parçadan bir bütün elde edilen durumlarda olduğu gibi, birçok farklı dekoratif araçtan da genel bir görüntü çıkarmaya çalışırsınız. Hal böyle olunca, görsel anlamda başarılı ve şık bir bütün elde etmenin yolu kesinlikle şık parçalar kullanmaktan geçer. Kaldı ki, dekoratif anlamda kullanabileceğiniz yüzlerce alternatif bulunduğu için, kimi zaman aklınızda soru işaretleri oluşabilir. Kimi zaman uyumlu bir dekorasyon yaratmak isteyebileceğiniz gibi, kimi zaman da keskin tezatlarla aykırı bir atmosfer yakalamak isteyebilirsiniz. Yine belirttiğimiz üzere, bu amaçlardan her biri için, özelleşmiş durumda bulunan dekoratif araçlar kullanmanız gerekebilir. Örnek vermek gerekirse, bir klasik aşığı iseniz evinizden ahşap eksik olmamalıdır. Diğer yandan, ilginizi modern mimari çekiyorsa keskin hatlar ve cam kullanımı sizin için idealdir. Sizin de fark edeceğiniz üzere, aşağı yukarı tüm spesifik dekorasyonlar için özelleşmiş dekoratif araçlar bulunmaktadır. Fakat, dekorasyonlarda sık sık tercih edilen öyle bir seçim vardır ki, neredeyse her mekanda ve her tarza uygun olarak kullanılabilir: Beyaz renk…
Beyaz renk, insanların zihninde genellikle temizliği, saflığı ve zarafeti çağrıştırır. Bu denli pür ve bu denli parlak bir renk olması, insanların zihninde yarattığı çağrışım konusunda haklı olduğunun kanıtıdır. Diğer yandan, yine beyaz renk genellikle klasik tarzın neferlerinden biri varsayılır. Klasik tarzın o süslü ahşap oymalarında sık sık beyaz renk tercih edildiği doğrudur, fakat beyaz rengi klasik tarza mal etmek haksızlık olur. Çünkü, gerek minimal tasarımlarda ayrıntıdan kaçmak için ve gerekse modern mimaride keskin zıtlıklar yaratmak için sık sık beyaz renkten faydalanılır. Beyazın bu denli sık tercih edilmesinin bir başka nedeni ise, hem nötr hem de şık bir renk olmasıdır. Bu sebeple, kısa vadede renk değiştirmek istemeyen kişiler, uzun ömürlü dekorasyonlarda beyaz kullanmayı tercih ederler. Bu sayede, hem aykırı bir seçim yapmamış hem de uzun süre renk seçimi konusuna kafa yormamış olurlar. Ev dekorasyonlarında, sade veya modern bir görünüm arzulandığı zaman, genellikle beyaz kullanımı tercih edilir. Kimilerince klişe olarak değerlendirilse de, beyaz renk hala canlı ve parlak ruhunu korumaktadır.
Özellikle, dar mekanlarda ferahlık ve genişlik hissi yaratmak amacı ile beyaz kullanımına da sık sık şahit olmak mümkün. Beyaz renk, bu konuda da üzerine düşeni fazlası ile yapmaktadır. Örnek vermek gerekirse, görece dar bir alan üzerine kurulmuş olan banyonuzdaki o kutu gibi hissi ortadan kaldırmak için, parlak beyaz renge sahip fayanslar ve yine beyazla renklendirilmiş bir duvar, güzel bir tercih olabilir. Bununla beraber, genellikle sadeliği ve modernliği anımsattığı için, mobilyalarda beyaz kullanımı da oldukça yaygındır. Yine de, mobilyalarda büyük oranda beyaz tercih edilecek ise, bunun yanında yardımcı/tamamlayıcı bir renk seçilmesi yerinde olur. Örneğin, hayalini kurduğunuz beyaz bir oturma odası düşünün. Duvarlar ve zemin parlak beyazdan seçilmiş. Buna rağmen, ortamda monotonluğa düşmemek için oturma grubunu farklı bir renkten seçebilirsiniz. Ortamdaki o sakinliği muhafaza etmek niyetinde iseniz, pastel tonlarına sahip olan koltuklar işinizi görecektir. Diğer yandan, duvarlar beyaz ve oturma grubu farklı bir renkte ise, TV ünitesini veya orta sehpayı beyaz tercih ederek, beyazın ortamdaki hakimiyetini güçlendirebilirsiniz.
Evdeki her odanın kendine ait bir karakteri olduğu için, bu odalarda genellikle farklı renkler tercih edilir. Örnek vermek gerekirse, yatak odası dekorasyonunda pastel tonları hakimken, çocuk odasında canlı renkler kullanılır. Buna rağmen, çok küçük istisnalar dışarıda kalmak üzere, oturma odası veya salonda en çok tercih edilen renk beyazdır.
Peki ama beyazı bu denli vazgeçilmez kılan nedir ? İşte bu yazımızda, bu soruya birbirinden farklı cevaplar vermeye çalışacağız. Bunu yaparken de, beyaz rengin bir dekorasyona sağlayabildiği tüm özellikleri üzerinde duracağız. Evinizdeki beyaz hakimiyeti konusunda aklınızda hala soru işaretleri bulunuyorsa, oturma odası kategorisini ziyaret ederek, beyazla bezenmiş binlerce dekorasyonu inceleyebilirsiniz…
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, beyaz insanların zihninde genellikle zarafeti, şıklığı ve saflığı çağrıştırır. İşte beyazla yoğrulmuş olan dekorasyonların bu denli zarif olmasının ilk sebebi budur. Ailenizle çokça vakit geçirme ihtimalinizin yüksek olduğu salon gibi bir mekanda, sizi saracak ve daha rahat hissetmenizi sağlayacak bir renk kullanımı elzemdir. İşte bu noktada devreye beyaz renk girer. Bu sebeple, beyaz rengin en yoğun kullanıldığı yerlerden biri salondur. Diğer yandan, evinize gelen misafirlere sıcak bir karşılama sunmak açısında, holde ve hol çevresinde beyaz renk kullanmak güzel bir seçim olabilir…
Modern mimari, genellikle sahip olduğu özelliklerden ötürü klasik tarza rakip gibi görülür. Fakat bu konuda sürekli olarak göz ardı edilen önemli konulardan ilki, bu iki tarzın da beyaz renk kullanımı konusunda oldukça cömert olmasıdır. Gerek klasik tarz, gerek modern mimari konu beyaz kullanımı olunca aynı paydada buluşurlar. İşte bu sebepten ötürü, modern bir çizgi arayan okurlarımız evlerinde beyaz renk kullanabilirler. Özellikle de modern bir mutfak dekorasyonu istiyorsanız, cam ile ahşabın birlikte kullanıldığı ve keskin hatların hakim olduğu mutfağınızda, beyaz renk kullanımı modern mimariyi çağrıştırabilir…
Ev dekorasyonu, oldukça kanıksanmış olsa da, diğer alanlara göre görece kolay bir sahadır. Bu noktada ev dekorasyonu ile karşılaştırdığımız alanlar, işyeri ofis vs. olunca, siz de ister istemez bize katılacaksınız. Zira, bir evde bulunan atmosfer, neredeyse her türlü dekoratif aracın kullanımına imkan sağlamaktadır. Örnek vermek gerekirse, insanları çalışmaya yönlendiren bir ofis tasarımı için, beyaz tercihi yerinde bir seçim olmayabilir. İşte bu sebepten ötürü, ev gibi gayri resmi bir ortamda, beyaz renk oldukça yerinde bir alternatiftir. Kaldı ki, evinizde kullanacağınız diğer seçenekler sayesinde, beyaz rengin evinize sağladığı uyumu pekiştirebilirsiniz. Bu örnekteki gibi, baştan aşağı beyaz ile bezenmiş bir mutfak dekorasyonunda, rengarenk bir yağlı boya tablosu ortamın ihtiyaç duyduğu diğer renkleri de pekala karşılamış.
Beyaz rengin bu denli sık kullanılmasının bir başka sebebi de, yazımızın başında da birazcık bahsettiğimiz üzere minimum efor ile maksimum şıklık vaat etmesidir. İşte bu sebepten ötürü, kısa vadede renk değişimine gitmek istenmeyen dekorasyonlarda, sık sık beyaz tercih edilir. Bu sayede, hem oldukça kolay bir tercih sebebi ile renk seçimi konusu kolayca halledilebilir hem de oldukça şık görüntülere imza atmak mümkün kılınabilir…
Dekorasyon konusunda, her türlü şartta ve koşulda kullanıma açık olan bazı joker gereçler mevcuttur. Bugünkü yazımızın başrolü olan beyaz renk, bu tarz jokerlerden biridir. Bu tarz her türlü kullanıma açık araçlara başka bir örnek ise, neredeyse her türlü mekanda tercih edilebilen ahşaptır. Beyaz renk, sahip olduğu nötr doğası gereği, evinizdeki her türlü dekorasyonla kolayca bir dostluk kurar. Evinizde bulunan diğer renkler, seçtiğiniz beyaz rengi hiç yadırgamadan güzel bir kombin oluşturacaktır. Emko Mimarlık imzalı bu oturma odası dekorasyonunda da görebileceğiniz üzere, beyaz renk her türlü renkle beraber kolay bir biçimde kullanılabilmektedir. Bu oturma odasında gerek TV ünitesinde bulunan renkler, gerek siyah TV ve gerekse birçok farklı renge ev sahipliği yapan koltuğa rağmen, ortamda hoş bir uyumun var olduğunu söylemek mümkündür.
Baştan beri bahsettiğimiz üzere, beyaz renk birbirinden oldukça farklı özelliklere sahip olan tarzlarda ortak biçimde bulunan sayılı dekoratif araçlardan biridir. Hatta, bu konuda en yaygın biçimde kullanılan araçtır bile diyebiliriz. Beyaz renk, klasik tarzın olmazsa olmazlarından biri iken, modern mimari parlak ve canlı bir görüntü elde etmek için kullanılır. Taşın ve taşla yapılmış dekorasyonların hakim olduğu kırsal dekorasyonlarda, iç mekanda sık sık tercih edilen bir renktir. Hatta, birbiri ile ilgisi bulunmayan Rustik tarz ile İskandinav tarzda dahi, ortak biçimde kullanılan yegane renktir…