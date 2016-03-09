Neden tüm beyaz dekorasyonlar bu denli zarif görünür ?

Evinizi dekore ederken, tıpkı birçok farklı parçadan bir bütün elde edilen durumlarda olduğu gibi, birçok farklı dekoratif araçtan da genel bir görüntü çıkarmaya çalışırsınız. Hal böyle olunca, görsel anlamda başarılı ve şık bir bütün elde etmenin yolu kesinlikle şık parçalar kullanmaktan geçer. Kaldı ki, dekoratif anlamda kullanabileceğiniz yüzlerce alternatif bulunduğu için, kimi zaman aklınızda soru işaretleri oluşabilir. Kimi zaman uyumlu bir dekorasyon yaratmak isteyebileceğiniz gibi, kimi zaman da keskin tezatlarla aykırı bir atmosfer yakalamak isteyebilirsiniz. Yine belirttiğimiz üzere, bu amaçlardan her biri için, özelleşmiş durumda bulunan dekoratif araçlar kullanmanız gerekebilir. Örnek vermek gerekirse, bir klasik aşığı iseniz evinizden ahşap eksik olmamalıdır. Diğer yandan, ilginizi modern mimari çekiyorsa keskin hatlar ve cam kullanımı sizin için idealdir. Sizin de fark edeceğiniz üzere, aşağı yukarı tüm spesifik dekorasyonlar için özelleşmiş dekoratif araçlar bulunmaktadır. Fakat, dekorasyonlarda sık sık tercih edilen öyle bir seçim vardır ki, neredeyse her mekanda ve her tarza uygun olarak kullanılabilir: Beyaz renk…

Beyaz renk, insanların zihninde genellikle temizliği, saflığı ve zarafeti çağrıştırır. Bu denli pür ve bu denli parlak bir renk olması, insanların zihninde yarattığı çağrışım konusunda haklı olduğunun kanıtıdır. Diğer yandan, yine beyaz renk genellikle klasik tarzın neferlerinden biri varsayılır. Klasik tarzın o süslü ahşap oymalarında sık sık beyaz renk tercih edildiği doğrudur, fakat beyaz rengi klasik tarza mal etmek haksızlık olur. Çünkü, gerek minimal tasarımlarda ayrıntıdan kaçmak için ve gerekse modern mimaride keskin zıtlıklar yaratmak için sık sık beyaz renkten faydalanılır. Beyazın bu denli sık tercih edilmesinin bir başka nedeni ise, hem nötr hem de şık bir renk olmasıdır. Bu sebeple, kısa vadede renk değiştirmek istemeyen kişiler, uzun ömürlü dekorasyonlarda beyaz kullanmayı tercih ederler. Bu sayede, hem aykırı bir seçim yapmamış hem de uzun süre renk seçimi konusuna kafa yormamış olurlar. Ev dekorasyonlarında, sade veya modern bir görünüm arzulandığı zaman, genellikle beyaz kullanımı tercih edilir. Kimilerince klişe olarak değerlendirilse de, beyaz renk hala canlı ve parlak ruhunu korumaktadır.

Özellikle, dar mekanlarda ferahlık ve genişlik hissi yaratmak amacı ile beyaz kullanımına da sık sık şahit olmak mümkün. Beyaz renk, bu konuda da üzerine düşeni fazlası ile yapmaktadır. Örnek vermek gerekirse, görece dar bir alan üzerine kurulmuş olan banyonuzdaki o kutu gibi hissi ortadan kaldırmak için, parlak beyaz renge sahip fayanslar ve yine beyazla renklendirilmiş bir duvar, güzel bir tercih olabilir. Bununla beraber, genellikle sadeliği ve modernliği anımsattığı için, mobilyalarda beyaz kullanımı da oldukça yaygındır. Yine de, mobilyalarda büyük oranda beyaz tercih edilecek ise, bunun yanında yardımcı/tamamlayıcı bir renk seçilmesi yerinde olur. Örneğin, hayalini kurduğunuz beyaz bir oturma odası düşünün. Duvarlar ve zemin parlak beyazdan seçilmiş. Buna rağmen, ortamda monotonluğa düşmemek için oturma grubunu farklı bir renkten seçebilirsiniz. Ortamdaki o sakinliği muhafaza etmek niyetinde iseniz, pastel tonlarına sahip olan koltuklar işinizi görecektir. Diğer yandan, duvarlar beyaz ve oturma grubu farklı bir renkte ise, TV ünitesini veya orta sehpayı beyaz tercih ederek, beyazın ortamdaki hakimiyetini güçlendirebilirsiniz.

Evdeki her odanın kendine ait bir karakteri olduğu için, bu odalarda genellikle farklı renkler tercih edilir. Örnek vermek gerekirse, yatak odası dekorasyonunda pastel tonları hakimken, çocuk odasında canlı renkler kullanılır. Buna rağmen, çok küçük istisnalar dışarıda kalmak üzere, oturma odası veya salonda en çok tercih edilen renk beyazdır.

Peki ama beyazı bu denli vazgeçilmez kılan nedir ? İşte bu yazımızda, bu soruya birbirinden farklı cevaplar vermeye çalışacağız. Bunu yaparken de, beyaz rengin bir dekorasyona sağlayabildiği tüm özellikleri üzerinde duracağız. Evinizdeki beyaz hakimiyeti konusunda aklınızda hala soru işaretleri bulunuyorsa, oturma odası kategorisini ziyaret ederek, beyazla bezenmiş binlerce dekorasyonu inceleyebilirsiniz…