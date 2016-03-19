Çocuklara verimli çalışma disiplini nasıl kazandırılır?

Her ebeveyn çocuklarının saygılı, mutlu ve başarılı olmasını ister. Çocukların başarı performansını arttırmak için disiplin kazanmalarını sağlamak sanıldığı kadar zor olmayabilir. Hazırladığımız bazı ipucu ve öneriler ile sağlıklı bir biçimde çocuklarınızın çalışma performansını arttırabilir, çalışma disiplini kazandırabilirsiniz. Özellikle yaramaz çocukların disiplin kazanması zor görünebilir, fakat ılımlı yaklaşarak, yaratıcı çözümlerle kazandırmak oldukça mümkün. Disiplin, çocukların öğrenim hayatları boyunca ihtiyacı olan bir araç olarak kabul edilebilir. Sevgi dolu ve destekleyici bir ailede, disiplini pozitif yönde pekiştirmek kolaylaşır.
Bir ebeveynin sorumlulukları arasında, çocukların kendilerine güvenmesi, öz saygı duymasını sağlamak ve davranışlarını kontrol etmesini öğrenmelerine yardımcı olmak vardır. Ders çalışmama sorunu özellikle ebeveynlerin en önemli problemleri arasında gelir. Çocukların okul hayatında başarı sağlaması açısından da sorumluluklar oldukça önemlidir. Sorumluluk alma, görevi yerine getirme, gerekli bilgi ve ihtiyaç duyulan yardıma ulaşabilme gerektirir. Çocuklara zaman zaman basit görevler vererek, yerine getirmelerinde yardımcı olarak işe başlayabilirsiniz. Başlarda yeterince organize olamayabilirler. Zamanla öğrenecekleri sorumluluklar ve iş başarabilme kabiliyeti, okul hayatına da olumlu yansıyacaktır. Tüm bu aşamaları değerlendirirken, çocuklarla iletişimi kuvvetlendirmeli ve başarısızlık noktalarında ılımlı yaklaşmalısınız. Akrabalar, öğretmenler, psikologlar ve profesyoneller de bu konuda yardımcı olabilir. Hayatı kolaylaştıran aktiviteler düzenlenebilir, planların ve ödevlerin yerine getirilmesi için vasıflar edindirilebilir. Örneğin çocuk odası düzeni söz konusu olduğunda, bireysel yaşam alanını kapsayan oda düzeni ve yerleşime çocuğun da katkıda bulunmasına izin verebilirsiniz. Dolayısıyla görev bilinci aile içinde oluşmaya başlar. Diğer bir deyişle disiplin kurallarını takip etmek çocuklar için öğretici olabilir. Çocuklara, pratik yollarla çalışma disiplini kazandıracak bazı başlıklar derledik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.
Çocuklara yaşıtlarıyla verimli çalışma ortamları hazırlamak için, çalışma disiplini kazanmaları gerekir. İnternet kullanımı araştırma ve öğrenme açısından oldukça verimli olduğu gibi, sınırlanıp grup çalışmalarına yer verilmesi de olumlu etkiler gösterir. Bilgi ve tecrübeleri, grup çalışması ile sağlanacak platformlarda pekiştirmek mümkün. Çağdaş ve modern çözümlerle, çalışma alanlarını grup çalışmalarına uygun bir şekilde dizayn edebilirsiniz. İnternet ağı bilgiye ulaşmak için kullanılabilir, fakat grup çalışmasının aktifliğini sürdürmek açısından sınırlı olarak kullanılmalıdır.
Deneyimle öğrenme aşaması, teoriyi gerçekleştirme aşamasında tamamlayıcı ve akılda kalıcı bir yaklaşım olacaktır. Çocukların becerilerini kazanması, bir projeyi gerçekleştirmesi özgüven arttıracaktır. Kullanışlılık ve estetik yönünden ele alınabilecek herhangi bir kendin yap projesi için, çocuklara çalışma ve projeye odaklanma olanağı verilmelidir. Kendi başına kesme, biçimlendirme, yapıştırma, bir objeyi oluşturmada baştan sona tüm aşamaları gerçekleştirmede başarı sağlaması, çalışma disiplini kazandırır. Çocuklara basit görevler vererek işe başlayın. Bu görevler içinde basit bir karton kalem kutusu yapmak bile düşünme ve planlama yetisini geliştirir. Kağıt katlama sanatı olarak adı geçen origami görevleri verebilirsiniz. Ayrıca bu görevleri takip edebilecek ve hazırlayacak zamana sahip değilseniz, çocuklar için origami gruplarını araştırabilirsiniz. Kalkışacakları işlerde çalışma disiplini ve daha önce gerçekleştirdikleri başarılar olumlu yönde rol oynar.
Yemek hazırlamak ve pişirmek birçok kişi için keyifli bir iştir. Çocuklar için aile fertleri ile geçirecekleri zamanın kalitesini, anılar, paylaşımlar ve birlikte yapılan aktiviteler sağlar. Çalışma disiplini arkadaşlarla hazırlanan çalışma ortamlarında olduğu gibi, aile içi yapılacak işlerde de deneyimle kazandırılabilir. Bilgiye ve deneyime ilk ulaşılacak mekanlardan biri aile ortamıdır. Aile içi yemek hazırlama aşamalarını çocuklarla birlikte yapmak, onlara bazı görevler vermek makul bir yaklaşım olacaktır. Elle doğranabilen sebze ve meyvelerin hazırlanmalarına yardım edebilirler. Mutfak aletleri içinde kesici ve yanıcı etkileri olan malzemelerden uzak durulmalıdır. Güzel bir akşam yemeği için sofranın kurulmasına yardım etmeleri, diğer alanlarda da işlerini kendi başına yapabilecekleri izlenimini kazandırabilir. Kurabiye yapılırken hamurlara şekil vermek, hem eğlenceli, hem de öğretici bir aktivite olacaktır. Çocuklarınızın kendi başına ve grup çalışmalarında hazırlık aşaması, deneyimleme ve başarma aşamalarını gerçekleştirmelerini istiyorsanız, sizinle birlikte hafif işlere yardım etmelerine izin verebilirsiniz. Aynı mevzu bahçe işlerinde, tehlike arz etmeyen bitki ve çim alanları için de geçerlidir.
Çocukların kendi sorumluluklarını alabileceği alanlar tanıyın. Odasını toplamak, oyun alanı ve çalışma alanını isteği gibi düzenleme şansı verin. Bu şekilde kendi başına odasını nasıl düzenleyeceğini düşünmeye fırsat yaratabilirsiniz. Depolama kutuları, çantalar ve raflar kullanmalarına olanak verin. Oda temizliği ile ilgili detaylı olmasa da, gelişi güzel bir düzen oluşturma çabasını destekleyin. Yatak karyolasının bulunduğu alanda nevresimleri düzenlemek, kıyafetlerini hep aynı yere asmak isteyebilirler. Onlara fikirler verin ve bu fikirleri uygulamada alışkanlık kazanmalarını sağlayın. Sorumluluk bilinci bireysel alanlarda başlayabilir. O halde kendisine ait odayı toparlamak ve düzenlemekte pay sahibi olmalarına izin verin.
Bahçe işleri hem keyifli, hem de doğa ile iç içe vakit geçirecekleri bir zemin oluşturur. Çocukların bahçe güvenli sağlanması ise önceliklidir. Zehirli bitkiler, sivri yapraklı bitkiler, dikenli dallar ve örneğin bazı mantar türleri gibi örneklerin bahçede bulunmasından kaçınılmalıdır. Kesici aletlerin de kullanım riski göz önüne alınmalıdır. Bahçelerde çocuklara oyun alanı sağlamak onlar için oldukça keyifli bir etkinlik ortamı sunacaktır. Sorumluluk almak ve çalışma disiplinine katkıda bulunmak için, bahçe işlerinde, küçük budama işlerinde yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz. Toprağı eşelemek, küçük çaplı yeşil alan ve bitki türleri bakımı işlerinde yol gösterebilirsiniz. Çocuklar, yetişkinlerin yaptıkları işleri yapmaktan ve taklit etmekten hoşlanırlar. Basit ve yorucu olmayan bahçe işlerini öğretmeniz ve yol göstermeniz sorumluluk almalarında olumlu yönde katkı sağlar.
Sorumluluk almada yapılacak işleri görev alanlarına göre siz belirleyebilirsiniz. Yapılacak işleri listelemelerine, not almalarına yardımcı olabilirsiniz. Örneğin odada oyuncakların toplanması ve düzen ile ilgili bir görevi yerine getirmeleri için fikirler verebilirsiniz. Onlara depolama kutuları veya çantalar sunabilirsiniz. Yerine getirilecek görev için fikir yürütme aşaması ve organize etme aşamasında onlara destek olabilirsiniz. Genel olarak yapılacak işlerin kontrol edilmesini siz sağlayın. Alınacak kararlar ve uygulama aşamasında yapılacakları çocuğunuz belirleyebilir ve sizin desteğinizle belirli görevleri yerine getirebilir. Amaçlanan görev, başlangıç aşamasından sonuca ulaştığında bir işi başarmanın güveni ve tecrübesi kazandırılır. Çocuklara verdiğiniz görevler oda düzeni, ödevlerle ilgili çalışmalar, sanatsal atölye çalışmaları olabilir. Yetenekleri doğrultusunda müzik ya da resimle ilgili aktiviteleri de değerlendirebilirsiniz. Onları yormayacak ve öğrenme, tecrübe etme becerilerini geliştirecek görevler belirleyebilirsiniz. Görevlerin yarım bırakılması durumunda ertelemek ve doğru zamanda görevin yerine getirilmesini sağlayabilir, onları yönlendirebilirsiniz. Tamamlanmayan görevler için doğru zamanı bekleyebilir, ilgilerini çekebilecek başka görevlere yönlendirebilirsiniz. Çocukların sorumluluk alma yetileri ve heveslerine katkıda bulunabilir, onları yönlendirebilirsiniz. Çocukların kısa vadede başarı elde etmelerinde ebeveynlerin desteği ve onları yönlendirmesi önemli derece etkilidir.
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