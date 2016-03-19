Çocuklara verimli çalışma disiplini nasıl kazandırılır?

Her ebeveyn çocuklarının saygılı, mutlu ve başarılı olmasını ister. Çocukların başarı performansını arttırmak için disiplin kazanmalarını sağlamak sanıldığı kadar zor olmayabilir. Hazırladığımız bazı ipucu ve öneriler ile sağlıklı bir biçimde çocuklarınızın çalışma performansını arttırabilir, çalışma disiplini kazandırabilirsiniz. Özellikle yaramaz çocukların disiplin kazanması zor görünebilir, fakat ılımlı yaklaşarak, yaratıcı çözümlerle kazandırmak oldukça mümkün. Disiplin, çocukların öğrenim hayatları boyunca ihtiyacı olan bir araç olarak kabul edilebilir. Sevgi dolu ve destekleyici bir ailede, disiplini pozitif yönde pekiştirmek kolaylaşır.

Bir ebeveynin sorumlulukları arasında, çocukların kendilerine güvenmesi, öz saygı duymasını sağlamak ve davranışlarını kontrol etmesini öğrenmelerine yardımcı olmak vardır. Ders çalışmama sorunu özellikle ebeveynlerin en önemli problemleri arasında gelir. Çocukların okul hayatında başarı sağlaması açısından da sorumluluklar oldukça önemlidir. Sorumluluk alma, görevi yerine getirme, gerekli bilgi ve ihtiyaç duyulan yardıma ulaşabilme gerektirir. Çocuklara zaman zaman basit görevler vererek, yerine getirmelerinde yardımcı olarak işe başlayabilirsiniz. Başlarda yeterince organize olamayabilirler. Zamanla öğrenecekleri sorumluluklar ve iş başarabilme kabiliyeti, okul hayatına da olumlu yansıyacaktır. Tüm bu aşamaları değerlendirirken, çocuklarla iletişimi kuvvetlendirmeli ve başarısızlık noktalarında ılımlı yaklaşmalısınız. Akrabalar, öğretmenler, psikologlar ve profesyoneller de bu konuda yardımcı olabilir. Hayatı kolaylaştıran aktiviteler düzenlenebilir, planların ve ödevlerin yerine getirilmesi için vasıflar edindirilebilir. Örneğin çocuk odası düzeni söz konusu olduğunda, bireysel yaşam alanını kapsayan oda düzeni ve yerleşime çocuğun da katkıda bulunmasına izin verebilirsiniz. Dolayısıyla görev bilinci aile içinde oluşmaya başlar. Diğer bir deyişle disiplin kurallarını takip etmek çocuklar için öğretici olabilir. Çocuklara, pratik yollarla çalışma disiplini kazandıracak bazı başlıklar derledik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.