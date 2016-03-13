Otuz yıllık dairenin muhteşem dönüşümü

Sayfamızın bugünkü konuğu otuz yıllık bir apartman dairesi. Şehir hayatının zorunluluğu olan ve çoğunluğumuzun yaşam alanlarını oluşturan apartman daireleri yapıldıkları dönemin mimari trendlerini ve dekorasyon ve konfor anlayışını sergiliyor. Ancak zaman değiştikçe hem mimari tarzlar hem de dekorasyon üslupları değişiyor. Dairelerimiz günümüz şartlarındaki yaşamımıza ve beğenilerimize uyumsuz kalıyor. Üstelik zaman içerinden yapılan ufak tefek tadilatlar genelde pek de ideal sonuç vermiyor, kırılan dökülen fayansların yerine konulmuş uyumsuz fayanslar, duvarları delip geçen kablolar, klima boruları gibi görüntüler ortaya çıkıyor. Her trend değişiminde yeni daireler almayacağımıza göre, ve elbette her trend değişiminde eski apartmanlar yıkılıp yerine yenileri inşa edilmeyeceğine göre yapılabilecek mantıklı tek şey dairemizi profesyoneller aracılığıyla tadilata sokmak. Böylece eski dairelerimizi zamane ihtiyaçlarımızı karşılayacak, tarz olarak çağdaş ve güncel, beğenilerimize hitap eden hale getirebiliriz. Bu işin profesyoneller tarafından planlı bir şekilde yapılması ise hatalı uygulamalara, çirkin görüntülere ve en önemlisi de sonradan ortaya çıkabilecek ve maddi-manevi yük olacak problemlere karşı alınacak en etkili önlemdir.

Bu sayfamızda işte böyle bir projeyi gezeceğiz. Koreli dekorasyon firması Salad Bowl Design eski, demode ve kötü tadilatlar geçirmiş bir daireden bakın nasıl da çağdaş, zarif ve şık bir konut yaratmış.