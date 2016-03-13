Otuz yıllık dairenin muhteşem dönüşümü

Sayfamızın bugünkü konuğu otuz yıllık bir apartman dairesi. Şehir hayatının zorunluluğu olan ve çoğunluğumuzun yaşam alanlarını oluşturan apartman daireleri yapıldıkları dönemin mimari trendlerini ve dekorasyon ve konfor anlayışını sergiliyor. Ancak zaman değiştikçe hem mimari tarzlar hem de dekorasyon üslupları değişiyor. Dairelerimiz günümüz şartlarındaki yaşamımıza ve beğenilerimize uyumsuz kalıyor. Üstelik zaman içerinden yapılan ufak tefek tadilatlar genelde pek de ideal sonuç vermiyor, kırılan dökülen fayansların yerine konulmuş uyumsuz fayanslar, duvarları delip geçen kablolar, klima boruları gibi görüntüler ortaya çıkıyor. Her trend değişiminde yeni daireler almayacağımıza göre, ve elbette her trend değişiminde eski apartmanlar yıkılıp yerine yenileri inşa edilmeyeceğine göre yapılabilecek mantıklı tek şey dairemizi profesyoneller aracılığıyla tadilata sokmak. Böylece eski dairelerimizi zamane ihtiyaçlarımızı karşılayacak, tarz olarak çağdaş ve güncel, beğenilerimize hitap eden hale getirebiliriz. Bu işin profesyoneller tarafından planlı bir şekilde yapılması ise hatalı uygulamalara, çirkin görüntülere ve en önemlisi de sonradan ortaya çıkabilecek ve maddi-manevi yük olacak problemlere karşı alınacak en etkili önlemdir.
Bu sayfamızda işte böyle bir projeyi gezeceğiz. Koreli dekorasyon firması Salad Bowl Design eski, demode ve kötü tadilatlar geçirmiş bir daireden bakın nasıl da çağdaş, zarif ve şık bir konut yaratmış.
Bu fotoğraf dairenin tadilattan önceki halinden. Görüldüğü üzere mutfak son derece kullanışsız; aşırı derece dar, aldığı doğal ışık son derece yetersiz, buna karşın aydınlatması da zayıf. Dolayısı ile insanda yemek yapma isteğini tamamen yok eden, itici bir mekan.
Konutun tadilatındaki en dikkat çekici çalışmalardan biri mutfakta yapılmış. Eski, dar, karanlık ve demode mutfakta yalnızca üniteler değiştirilmemiş, bir duvar olduğu gibi indirilerek mutfak açık planlı hale getirilmiş. Bu da konutun adeta atmosferinde fark yaratmış.
Bu salonun eski bir daireye ait olduğuna inanır mısınız? Muhteşem bir yenileme çalışması sonrası evet! Tavandan tabana, boydan boya sürgülü cam kapılar konutun doğal gün ışından uzun saatler boyunca faydalanmasını sağlıyor. Böylece ortaya hem daha ferah ve aydınlık hem de daha şık bir yaşam alanı çıkıyor.
Beyaz rengin tercih edildiği mutfak yapılan muhteşem aydınlatma çalışmasının da etkisiyle pırıl pırıl, davetkar bir alana dönüşmüş. Buzdolabı ve aspiratörde paslanmaz çelik yüzeyler tercih edilmiş, bu da mekana çağdaş bir hava katmış. Mutfak masasında ise ahşap ayaklar ve beyaz tabla tercih edilmiş. Masanın çevresindeki dört sandalye ise ikonik sandalye tasarımlarından seçmece.
Beyazın hakimiyeti yatak odasında da hüküm sürüyor. Bu odanın en büyük avantajı kapalı bir balkona sahip olması. Balkon ve yatak odası arasındaki katlanır cam kapılar komple açılarak mekanı daha da geniş hale getirebiliyor. Odanın diğer bir avantajı ise bu fotoğrafta belli olmayan boydan boya gömme dolaplar. Şu linke tıklayarak konutun tüm fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.
Tadilat projesinde daireye bir de giyinme odası eklenmiş. Bol bol depolama alanına sahip olan konutun değeri, bu özellikleri sayesinde kendine değer de katmış. Odanın girişinde kullanılan sürgülü kapı sayesinde mekan olabilecek en iyi şekilde değerlendirilmiş. Eğer siz de evinizdeki küçük bir alanı giyinme odası olarak değerlendirmeyi düşünüyorsanız, ’Küçük bir giyinme odası yapmak için harika ipuçları’ başlıklı yazımız ilginizi çekebilir.