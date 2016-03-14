2016 için yepyeni bir dekorasyona nasıl başlarım?

Yeni eve çıkan, evlenen ya da evini yenilemek isteyenlerin günden güne değişen dekorasyon trendleri arasından seçim yapmaları zorlu ve yorucu bir süreçtir. Sadece trendlere göre değil, zevk ve ihtiyaçlara göre, evin mimari özelliklerine göre, bütçeye göre de seçim yapmak zorunda olduklarından göz önünde bulundurmaları gereken birçok detay vardır. Bu zorlu mücadeleyi biraz olsun kolaylaştırmak için bol bol örnek tasarım inceleyip evinizde hangi dekoratif özellikleri bulundurmak istediğinize karar vermekte yarar var. İnceleyeceğiniz her tasarım yeni eviniz için kafanızdaki şekli biraz daha belirginleştirecektir. Homify ekibi olarak sizlere bütün yeni fikir yazılarımızda birbirinden güzel dekorasyon örnekleri sunuyoruz. Bu yazımızda da 2016 yılının dekorasyon trendlerine değineceğiz. Mimar ve tasarımcıların 2016 yılı tasarımlarında en çok kullandıkları detayları örnek dizaynlarla sunacağız. Bu trend fikirleri belki de sizin evinizin kurtarıcısı olabilir. 2016 yılında en sık kullanılan dekoratif özellikler size evinizi güzelleştirmenin en trend yollarını gösterecek.

Dekorasyon trendleri ve dekorasyon mitleri ev dekorasyonunda size en yardımcı olacak iki konudur. Yılın dekorasyon trenlerini ve genel olarak kabul gören dekorasyon önerilerini takip eden herkes başarılı bir dekorasyona bir adım daha yaklaşır. Genel kabul gören dekorasyon önerilerine ulaşmak için sitemizde arama yapabilirsiniz. Ayrıca dekorasyon hakkında yanlış bilinen mitlerden uzak durmak da başarılı dekorasyonlara ulaşmanın sırlarındandır. Ev dekorasyonu hakkında yanlış bilinen mitler için “Yanlış bilinen dekorasyon mitleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Bu sayede dekorasyon fikirlerinizi sınırlayacak yanlış bilgilerden de kurtulmuş olursunuz.