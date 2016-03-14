2016 için yepyeni bir dekorasyona nasıl başlarım?

Yeni eve çıkan, evlenen ya da evini yenilemek isteyenlerin günden güne değişen dekorasyon trendleri arasından seçim yapmaları zorlu ve yorucu bir süreçtir. Sadece trendlere göre değil, zevk ve ihtiyaçlara göre, evin mimari özelliklerine göre, bütçeye göre de seçim yapmak zorunda olduklarından göz önünde bulundurmaları gereken birçok detay vardır. Bu zorlu mücadeleyi biraz olsun kolaylaştırmak için bol bol örnek tasarım inceleyip evinizde hangi dekoratif özellikleri bulundurmak istediğinize karar vermekte yarar var. İnceleyeceğiniz her tasarım yeni eviniz için kafanızdaki şekli biraz daha belirginleştirecektir. Homify ekibi olarak sizlere bütün yeni fikir yazılarımızda birbirinden güzel dekorasyon örnekleri sunuyoruz. Bu yazımızda da 2016 yılının dekorasyon trendlerine değineceğiz. Mimar ve tasarımcıların 2016 yılı tasarımlarında en çok kullandıkları detayları örnek dizaynlarla sunacağız. Bu trend fikirleri belki de sizin evinizin kurtarıcısı olabilir. 2016 yılında en sık kullanılan dekoratif özellikler size evinizi güzelleştirmenin en trend yollarını gösterecek.
Dekorasyon trendleri ve dekorasyon mitleri ev dekorasyonunda size en yardımcı olacak iki konudur. Yılın dekorasyon trenlerini ve genel olarak kabul gören dekorasyon önerilerini takip eden herkes başarılı bir dekorasyona bir adım daha yaklaşır. Genel kabul gören dekorasyon önerilerine ulaşmak için sitemizde arama yapabilirsiniz. Ayrıca dekorasyon hakkında yanlış bilinen mitlerden uzak durmak da başarılı dekorasyonlara ulaşmanın sırlarındandır. Ev dekorasyonu hakkında yanlış bilinen mitler için “Yanlış bilinen dekorasyon mitleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Bu sayede dekorasyon fikirlerinizi sınırlayacak yanlış bilgilerden de kurtulmuş olursunuz.
Bu yıl dekorasyonlarda dikkat çeken özelliklerden birisi de metal malzemelerle metalik renkteki ögelerin bir arada kullanılmasıdır. Özellikle modern, minimal ve endüstriyel çizgiler taşıyan dekorasyonlar için ideal olan metalik ögeler bu yıl oldukça popüler. Eğer siz de dekorasyonlarınızda metalik ögeler kullanmayı seviyorsanız bu yılın dekorasyon trenleri içinizi açacak. Ayrıca ışığı mükemmel şekilde yansıtan metalik ögeler ve metal yüzeyler en dar alanlarda bile ferah ortamlar yaratmanıza olanak sağlıyor. Bu örnek mutfak dekorasyonunda metal materyallerin, metalik renkteki ögelerin ve sleek yüzeylerin oluşturduğu mükemmel ferahlığı görebilirsiniz. Endüstriyel özellikler taşıyan mutfak ekipmanları sayesinde oldukça fonksiyonel bir yapıya sahip olan tasarım renk dengesi ve uyumlu stili ile de dikkat çekiyor.
Minimal stil son on yılda dekorasyon stilleri içerisinde en çok trend olan stildir. Son yıllarda neredeyse modası hiç geçmeyen bir stil olarak yerini koruyor. Az ve öz ögenin modern bir çizgide buluşturulduğu minimal stil dekorasyon bu yıl da oldukça popüler. Özellikle kalabalıktan hoşlanmayanların favorisi olan minimal stili dekorasyonlarınızda keyifle kullanabilirsiniz. Sadece bir stil olarak değil minimal tarzda tasarlanmış mobilya ve aksesuarları edinerek de evlerinizde bu tarzı yaşatabilirsiniz. Az renk, az desen ve az eşya ile yaratılan dekorasyonlar her ne kadar soğuk olmakla eleştirilse de son yılların trendi olmaktan geri kalmıyor. Bu örnek tasarımda modern ve minimal çizgilerin korunduğu göz alıcı bir stil görebilirsiniz.
Daha canlı ve renkli dekorasyonları sevenler için bu yılın trendleri arasında bol bol seramik karolar görebilirsiniz. Özellikle rustik ve endüstriyel stilin baş tacı olan seramik karolar bu yılın en popüler dekorasyon özellikleri arasında yer alıyor. İster mutfaklarda ister banyolarda isterseniz açık hava mekanlarda kullanabileceğiniz bu dekorasyon ögesi alanlarınıza canlılık ve sıcaklık kazandırabilir. Farklı renklerde ve desenlerde bulabileceğiniz karoları istediğiniz her odada ya da köşede kullanabilirsiniz. Sibel Sarıkaya Design Office tarafından tasarlanan bu dekorasyonda karolar, tuğla, ahşap, metal gibi ögelerle bir arada kullanılarak başarılı bir endüstriyel denge oluşturulmuş. Alışılmışın dışında dizaynlar isteyenler için ideal bir öneri.
Aydınlık ve ferah odalar yaratmanın en etkili yolu olan, aynı zamanda odaları genişletmek için de kullanılan katlanır cam sistemleri de bu yılın trendleri arasında yer alıyor. Özellikle dar odalardan şikayetçi olanların evlerini kurtaran katlanır cam cepheler evinizi bahçeyle buluşturmanın en kolay yolu. Bahçeli müstakil bir eve sahipseniz öncelikle evin izolasyon ve enerji durumunu göz önünde bulundurarak uygun olan bütün odaları cam cephelerle kaplayabilirsiniz. Hem yılın dekorasyon trendine uyum sağlamış hem odalarınızı genişletmiş hem de aydınlık ve ferah alanlar kazanmış olursunuz. Üstelik evin havasını tamamen değiştiren ve çok daha modern bir görünüm kazandıran bir cepheniz olur. Bu dekorasyonda olduğu gibi sürgülü cam kapıları sıcak havalarda açabilir odalarınızı veranda ve bahçe ile birleştirebilirsiniz.
Yılın dekorasyon önerileri arasında ikonik mobilya ve aksesuarlar kullanmak ile özel tasarım dizaynlar kullanmak da bulunuyor. Eğer tasarım dünyasına ilgi duyuyorsanız ve çalışmalarını takip ettiğiniz mimar ve tasarımcılar varsa bu yıl mutlaka dekorasyonlarınızda çalışmalarını takip ettiğiniz tasarımcılara yer verin. Ayrıca beğendiğiniz mimar ve tasarımcıların işlerini takip etmek, hayranı olduğunuz tasarımcının stilini ve çizgisini çözmenize de yardımcı olur. Dekorasyonlarınızda ikonik tasarımlara yer vermenizi de önemle tavsiye ediyoruz.
Doğanın alt üst olan dengesini biraz olsun yerine getirebilmek için ekolojik tasarımlar kullanmak oldukça önemli. Sadece bu yılın trendi olarak değil her yıl dekorasyonlarınızda sürdürülebilir özellikler kullanmaya özen gösterin. Doğal ve geri dönüştürülebilir ürünler, yenileme ve bakım işlemleri ile değerlendirilen eski eşyalar, doğal ve ağaç, su, hayvan katliamı gerektirmeyen ürünler ayrıca enerji üretimi sağlayan yapı sistemleri gibi sürdürülebilir dekorasyon özelliklerini kullanabilirsiniz. Bu sayede hem doğal dengeye bir katkı sağlamış olursunuz hem de ekolojik, ekonomik bir eve sahip olmuş olursunuz.
Eğer evinizi küçük hayvan dostlarınız ile paylaşıyorsanız dekorasyonlarınızda onların ihtiyaçlarını da ihmal etmemenizi önereceğiz. Bu yılın trendleri arasında hayvan dostu dekorasyonlar da öne çıkıyor. Kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanların kullanımına yönelik dekorasyon ürünleri bu yıl oldukça popüler. Küçük ev arkadaşlarınız için üretilen birbirinden sevimli dekorasyon objelerinden alarak hem dekorasyonlarınızı güzelleştirebilir hem de onlara konforlu alanlar sunabilirsiniz.
Bu yılın kış trendleri arasında en dikkat çeken objeler dokulu, kalın kumaşlardan ya da örgülerden imal edilen kırlentler ve battaniyeler oluyor. Özellikle rustik ve iskandinav stiller için uygun olan bu dekorasyon ögelerini zevkle kullanabilirsiniz. Farklı stiller için de uygun birçok alternatifini bulabileceğiniz kırlent ve battaniyeler rahatlıkları ve şıklıkları ile dekorasyonlarınızı güzelleştirecek. Özellikler kış dekorasyonunuzu hazırlarken örgü ya da tüylü kırlent ve battaniyeleri mutlaka değerlendirin.