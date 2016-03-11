Bahçenize şık bir biçimde sınır çizmenin 6 pratik yolu !

Konu bahçe dekorasyonu olunca, genellikle elinizi toprağa daldırmanız gerekir. Ancak bu sayede bahçenizle özdeşleşerek, yeni bahçe dekorasyonunuzu benimseyebilirsiniz. Bazen de, bahçenizdeki mevcut dekorasyondan sıkılmış hissedersiniz kendinizi. Böyle zamanlarda, yeni bir şey yapmak için düşünür durursunuz.
Eğer bahçenizdeki dekorasyondan sıkıldıysanız, bahçenizin çehresini yeniden çizmek için ne bekliyorsunuz ? Üstelik bu durum, sandığınız kadar zor bir konu da sayılmaz. İşte bu yazımızda sizlerle, bahçenize kolay bir biçimde yeni bir görüntü kazandırmanın pratik yollarını paylaşmaya çalıştık. Aklınıza takılan konular ve daha birçok farklı bahçe tasarımı için, homify'ın bahçe kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş binlerce örneğe yakından bakabilirsiniz…
Bahçenize şekil kazandırırken işinize en çok yarayacak dekoratif araç, hiç şüphesiz bu amaçla yıllardır kullanılan çitlerdir. Çitlerin bu denli sık tercih edilmesinin ana sebebi, oldukça kolay biçimde erişilebilir olması. Özellikle ahşap çitler, maliyet bakımından oldukça bütçe dostudur. Kaldı ki, gerek şekil alması gerek boyanması bakımından da, bu çitlerin oldukça kullanıcı dostu olduğunu söylemek mümkün. Dilerseniz, endüstriyel bahçe çitleri yerine, kendi bahçe çitlerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, birbirine yakın boylara sahip olan ahşap parçaları bulmak. Eğer yaşlanmış veya kuru bir ağacınız varsa, bu ağacın iri dalları güzel bir çit olabilir. BAYRAM DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ'ne ait olan bu örnekten de görebileceğiniz üzere, çitlerinizi hoş tonlara boyayarak bahçenize güzel bir çehre kazandırabilirsiniz.
Çitlerden sonraki adayımız ise, yine çit gibi bir işleve sahip olan fakat daha doğal ve canlı olan bir dekoratif araç. Neden bahsettiğimizi siz de anlamışsınızdır. Bahçenize yeni bir görüntü kazandırırken, özellikle sınır çizme konusunda işinize en çok yarayabilecek şeylerden biri de, sınır çizmek istediğiniz noktalara çalılıklar ekmek ya da fidan dikmek olacaktır. Bu konuda çalılıkların çok daha işlevsel olduğunu belirtmemiz gerek. Zira, bir fidanın büyüyüp serpilmesi -ağacın türünden türüne farklılık gösterse de- genellikle uzun bir zaman alacaktır. Eğer bahçe dekorasyonunuzu uzun bir zamana yayarak yaratmak istemiyorsanız, çalı tercihi çok daha mantıklı görünüyor. Tek yapmanız gereken şey, çalılarınız gerekli boya ulaştığında bir bahçıvan makası aracılığı ile onlara dilediğiniz şekli vermek. Bu senaryoda, tıpkı bu örnekteki gibi onları duvar şeklinde budamanız gerekiyor.
Dekoratif anlamda pek sık rastlanmayan fakat yine de oldukça işlevsel biçimde kullanılan bir başka konu, alanı parçalara ayırırken yükseklik farklılıklarından yararlanmaktır. Sizlerle daha önce paylaştığımız ve evinizdeki alanları şık bir biçimde nasıl bölebileceğinizi anlatan bu yazımızda da bahsettiğimiz üzere, özellikle size ait olan evinizde işe yarayabilecek bir unsurdur yükseklik farklılıkları yaratmak. Konu bahçe olunca, kuşkusuz bu yola başvurmak daha cazip bir hal alıyor. Zira, iç mekanların aksine, bahçede yükseklik farklılığı yaratmak için pek de fazla bir inşaat işlemine gerek yok. Tıpkı bu örnekten de görebileceğiniz üzere, bahçenize yeni bir çehre kazandırma hususunda oldukça işlevsel bir yol. Eğer bu denli zahmete girmek sizi korkutuyorsa, bahçenizde halihazırda bulunan yükseklik farklılarını daha belirgin bir hale getirmek çözüm olabilir. Bunun için de, yüksekteki alanlara açık renk, alçaktaki alanlara ise koyu renk çiçekler ekebilirsiniz. Bu sayede, hem bahçenizin sınırlarını yeniden çizmiş hem de bahçenize yeni ve farklı bir çehre kazandırmış olursunuz…
Bahçe dekorasyonlarının bu denli göz önünde olmaları, özelikle bahçeler için aksesuar ve dekor satan yapı-marketlerin sayısındaki artışla kolay biçimde fark edilebilir. Peki ama insanları arka bahçeleri ile ilgilenmeye iten sebep nedir ? Aslında bu sorunun oldukça basit bir cevabı var. Bu durumun en büyük sorumlusu, gittikçe grileşen kentlerin bireylere nefes almak için şans tanımaması. Hal böyle olunca, gündüzünü plazada mesaide geçiren birey, eve geldiğinde doğaya bir nebze olsun yakın olmak istiyor. Bu durumda da, doğayla aynı paydada buluşabileceği yegane mekana atıyor kendini. İşte bahçe dekorasyonlarına bu denli önem atfedilmesinin en büyük nedeni de bu, yani doğaya yakın olma ihtiyacı. İşte bu sebepten ötürü, bahçe dekorasyonlarında sık sık doğal aksesuarlar görüyoruz. Bu aksesuarlar kimi zaman görkemli bir ağaç olabileceği gibi, kimi zaman da taştan bir duvar oluyor. Bugünkü konumuz bahçe şekillendirmesi olduğu için, bu konuda işinize oldukça yarayabilecek bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Söz konusu konu, bahçenize şekil kazandırırken suyun şık yansımalarından yararlanmak. Peki ama bunu nasıl yapacaksınız ? Oldukça basit… Tek yapmanız gereken, tıpkı bu örnekteki gibi, dilediğiniz biçimde kanallar tasarlayarak bu kanalları su ile doldurmak. Ayrıca, bu kanallardan geçen bu dizaynı süsleyerek -örneğin minik bir şelale güzel bir seçim olabilir- görsel manada da zemin hazırlayabilirsiniz…
Bir dekorasyona yeni bir çizgi kazandırmak, ilk bakışta oldukça kolay bir işlem gibi görünebilir. Sonuçta her bir yeni detay, dekorasyona dair yeni bir çizgi oluşturacaktır. Fakat burada önemli olan nokta, dekorasyona yeni bir öge kazandırırken bunu en işlevsel biçimde yapmaktır. Daha somut konuşmak gerekirse, konumuz bahçe dekorasyonu olduğu için bahçelerden örnek verelim. Bahçenizde yeni bir atmosfer yaratmak istiyorsanız, bu yeniliği var olan bahçe mobilyalarını değiştirerek yapmak, pek de işlevsel bir adım olmaz. Zira, yalnızca yenilik yapmak için elinizdeki mobilyalarını yenileri ile değiştirmek, ancak bu konuda bütçe endişeniz yoksa mümkün olur. İşte bu sebepten ötürü, bahçenize yeni bir çehre kazandırırken, halihazırda bahçenizde bulunmayan ve bulunsa idi çok büyük oranda işlev kazandıracak olan adımları düşünün. Siz düşünmeden biz söyleyelim: Bir bahçede böylesi derecede işlevsel olan ve her zaman yeni bir tanesine ihtiyaç duyulan yegane şey, bahçenizde erişim sağlamak için oluşturacağınız yollardır. Bir bahçe için yol demek, bahçede bir noktadan başka bir noktaya çamura basmadan veya çimleri zedelemeden gitmek demektir. Bunları yanı sıra, bahçe dekorasyonları için en ideal yeniliklerden biri, bahçeye yeni bir yol eklemek veya var olan yolun görüntüsünü değiştirmektir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, bahçesine yeni bir dokunuşta bulunmak isteyen okurlarımız, bahçelerinin şeklini değiştirirken işlevsel bir yol dizaynı yaratmayı düşünebilirler…
Bahçenize farklı bir çehre kazandırırken, farklı dizaynların kullanıldığı bir dekorasyon yaratmak, bahçenizin daha göz alıcı bir hal alabilmesi için oldukça işe yarar bir yöntemdir. Burada farklı dizaynlardan kastımız, sık sık tercih edilen dekoratif aksesuarlardan ziyade, daha az tercih edilen veya hiç tercih edilmeyen dekoratif aksesuarlardır. Örnek vermek gerekirse, ahşap çit kullanımı, bahçe dekorasyonuna yeni bir görünüm kazandırırken çok sık tercih edilen yöntemlerden ilkidir. Oldukça şık ve doğal bir görüntüsü olsa bile, klişelerden uzak durmaya çalışan okurlarımız, ahşap çitlerden de uzak duracaktır. Fakat tıpkı bu örnekteki gibi, yine çit mantığı ile oluşturulmuş olan fakat yapımında metal seçilmiş bir çit, oldukça göz alıcı görünüyor. Bununla beraber, hemen sağda bulunan ahşap kapı, özellikle görkemli ve büyük kapılara oranla daha az ayrıntıya sahip olmasına rağmen, yine de oldukça hoş bir görüntüye sebep olmuş. Eğer bu tarz metal bir çit sizi tatmin etmeyecekse, tek yapmanız gereken bu çitlerin dibine sarmaşık ekmek. Zamanla büyüyen sarmaşıklar, çitleri tamamen sararak doğal bir bariyer oluşturacaktır…