Bahçenize şık bir biçimde sınır çizmenin 6 pratik yolu !

Konu bahçe dekorasyonu olunca, genellikle elinizi toprağa daldırmanız gerekir. Ancak bu sayede bahçenizle özdeşleşerek, yeni bahçe dekorasyonunuzu benimseyebilirsiniz. Bazen de, bahçenizdeki mevcut dekorasyondan sıkılmış hissedersiniz kendinizi. Böyle zamanlarda, yeni bir şey yapmak için düşünür durursunuz.

Eğer bahçenizdeki dekorasyondan sıkıldıysanız, bahçenizin çehresini yeniden çizmek için ne bekliyorsunuz ? Üstelik bu durum, sandığınız kadar zor bir konu da sayılmaz. İşte bu yazımızda sizlerle, bahçenize kolay bir biçimde yeni bir görüntü kazandırmanın pratik yollarını paylaşmaya çalıştık. Aklınıza takılan konular ve daha birçok farklı bahçe tasarımı için, homify'ın bahçe kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş binlerce örneğe yakından bakabilirsiniz…