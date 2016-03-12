Küçük bir dairenin müthiş değişimi

Endüstriyel tarz dairenin banyosunda da kendini gösteriyor. Epoksi cilalı brüt beton zemin ve duvarlar ile dikkati çeken banyoda ahşap lavabo tezgahı tercih edilmiş. Klozet ve lavabo ise bembeyaz seramik. Sarı duş perdesi ise mekana hem renk hem de sıcaklık katmış.

Endüstriyel tarz sizin de ilginizi çekiyorsa, ’Endüstriyel tarzda bir ev yaratmak’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.