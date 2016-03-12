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Küçük bir dairenin müthiş değişimi

Özlem K. Özlem K.
homify Endüstriyel Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
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Sayfamızın bugünkü konuğu Güney Kore'nin Gunpo, Gyeonggi bölgesinden küçük bir daire. Küçük çocuklu genç bir çifte ait olan bu daire, demode dekorasyonu, kasvetli görüntüsü ve yetersiz işlevi ile ev sahiplerini yeteri kadar memnun etmekten son derece uzakmış. Konut sahipleri, kendi beğenilerine hitap edecek, çağdaş, ferah ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yenile çalışması için J & Yelim iç mimarlık ofisi ile temasa geçmiş ve ortaya tarafları son derece memnun eden, modern ve çılgın bir konut çıkmış. 

Önce: Eski moda, kasvetli

homify
homify

homify
homify
homify

Bu küçücük daire yoğun ahşap kullanımı ile kasvetli bir görünüme sahip. Her ne adar geniş pencerelere sahip olsa da, kullanılan aşırı miktardaki ahşap yüzeyler, mekana sıcak bir hava vermek yerine demode ve itici bir görünüm katmış. Eski moda kırlentlerle süslü geniş, demode kanepe de bu küçük oturma odası için ideal denemez.

Sonra: Çağdaş, aydınlık, sıra dışı

homify Endüstriyel Yemek Odası Beton Gri
homify

homify
homify
homify

Genç çiftin dairesi için gerçekleştirilen renovasyon çalışması oldukça sıra dışı. Çok küçük bir alana sahip olan dairenin antresi, oturma odası ve mutfağı açık planlı, yani aralarında herhangi bir duvar bulunmuyor. Tasarımcılar antre ile oturma odasını birbirinden ayırmak için oldukça enteresan bir tasarım yapmışlar: Cam bir ayakkabılık. Böylece iki mekan birbirinden fiilen ayrılsa da kullanılan şeffaf malzeme sayesinde mekanların hiçbirinde küçülme olmamış.

Endüstriyel bir mutfak

homify Endüstriyel Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
homify

homify
homify
homify

Dairenin yenilenen çılgın iç mimarisine uygun olarak mutfakta endüstriyel tarz tercih edilmiş. Beyaz rengin ve doğal ahşabın kullanıldığı mutfakta dolaplar son dönemin mutfak trendine uygun olacak şekilde, yalnızca zeminde kullanılmış, duvar tipi kapalı dolap kullanılmamış. Duvarlarda ise bir sıra ahşap raf yer alıyor.

Ebeveyn yatak odası

homify Endüstriyel Yatak Odası Gri
homify

homify
homify
homify

Yatak odası da oldukça küçük. Bu nedenle bu mekan fazla eşya ile doldurulmamış; yalnızca çift kişilik bir yatak ve basit bir komodin yerleştirilmiş. Toprak renklerinin tercih edildiği yatak odası Japon felsefesi Wabi-Sabi dekorasyona son derece uygun. Toprak renkleri, doğadan doğal formunda dekor, yumuşak, sıcak bir aydınlatma.

Çocuk odası

homify Endüstriyel Çocuk Odası Pembe
homify

homify
homify
homify

Evin en çılgın mekanlarından bir tanesi işte bu çocuk odası! Alan çok dar olduğu için çok iyi değerlendirilmesi gerekmiş, böylece ortaya iki katlı bir oda çıkmış. Çok gelişmiş bir ranza sistemi diyebileceğimiz bu yatak odasında çocuk oyun alanı, çalışma alanı, depolama alanları, çekmeceler ve çocuk yatak odası altlı üstlü bir şekilde, derli toplu yerleştirilmiş.

Çocuk odası detayı

homify Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Çocuk odası çok küçük bir alanda yer aldığı için tüm alanların çok iyi değerlendirilmesi gerekmiş. Buna en iyi örneklerden biri de odanın üst tarafına çıkan merdivenlerde görülüyor. Tüm basamaklar aynı zamanda birer çekmece şeklinde tasarlanmış.

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Endüstriyel tarzda bir banyo

homify Endüstriyel Banyo Beton Gri
homify

homify
homify
homify

Endüstriyel tarz dairenin banyosunda da kendini gösteriyor. Epoksi cilalı brüt beton zemin ve duvarlar ile dikkati çeken banyoda ahşap lavabo tezgahı tercih edilmiş. Klozet ve lavabo ise bembeyaz seramik. Sarı duş perdesi ise mekana hem renk hem de sıcaklık katmış.

Endüstriyel tarz sizin de ilginizi çekiyorsa, ’Endüstriyel tarzda bir ev yaratmak’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ve ailenin giyinme odası!

homify Endüstriyel Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Geldik evin en çılgın özelliğine: Aile boyu bir giyinme odası! Konutun çok küçük olması, aynı şekilde yatak odalarının da çok küçük boyutlarda olması nedeniyle hem ebeveyn hem de çocuk odasında giysi dolabı bulunmuyor. Bu mekanları olduğundan daha da küçük hale getirmek istemeyen ev sahipleri, evin üçüncü odasını evin tüm bireylerinin yararlanabileceği bir giysi odasına çevirmişler. Mükemmel tasarımı sayesinde, bu oda bol bol giysiye sahip üç kişinin de tüm eşyalarını kolayca depolayabileceği düzeneğe sahip.

Country tarzı bir mutfak
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