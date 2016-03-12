Küçük bir dairenin müthiş değişimi

Sayfamızın bugünkü konuğu Güney Kore'nin Gunpo, Gyeonggi bölgesinden küçük bir daire. Küçük çocuklu genç bir çifte ait olan bu daire, demode dekorasyonu, kasvetli görüntüsü ve yetersiz işlevi ile ev sahiplerini yeteri kadar memnun etmekten son derece uzakmış. Konut sahipleri, kendi beğenilerine hitap edecek, çağdaş, ferah ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yenile çalışması için J & Yelim iç mimarlık ofisi ile temasa geçmiş ve ortaya tarafları son derece memnun eden, modern ve çılgın bir konut çıkmış.
Bu küçücük daire yoğun ahşap kullanımı ile kasvetli bir görünüme sahip. Her ne adar geniş pencerelere sahip olsa da, kullanılan aşırı miktardaki ahşap yüzeyler, mekana sıcak bir hava vermek yerine demode ve itici bir görünüm katmış. Eski moda kırlentlerle süslü geniş, demode kanepe de bu küçük oturma odası için ideal denemez.
Genç çiftin dairesi için gerçekleştirilen renovasyon çalışması oldukça sıra dışı. Çok küçük bir alana sahip olan dairenin antresi, oturma odası ve mutfağı açık planlı, yani aralarında herhangi bir duvar bulunmuyor. Tasarımcılar antre ile oturma odasını birbirinden ayırmak için oldukça enteresan bir tasarım yapmışlar: Cam bir ayakkabılık. Böylece iki mekan birbirinden fiilen ayrılsa da kullanılan şeffaf malzeme sayesinde mekanların hiçbirinde küçülme olmamış.
Dairenin yenilenen çılgın iç mimarisine uygun olarak mutfakta endüstriyel tarz tercih edilmiş. Beyaz rengin ve doğal ahşabın kullanıldığı mutfakta dolaplar son dönemin mutfak trendine uygun olacak şekilde, yalnızca zeminde kullanılmış, duvar tipi kapalı dolap kullanılmamış. Duvarlarda ise bir sıra ahşap raf yer alıyor.
Yatak odası da oldukça küçük. Bu nedenle bu mekan fazla eşya ile doldurulmamış; yalnızca çift kişilik bir yatak ve basit bir komodin yerleştirilmiş. Toprak renklerinin tercih edildiği yatak odası Japon felsefesi Wabi-Sabi dekorasyona son derece uygun. Toprak renkleri, doğadan doğal formunda dekor, yumuşak, sıcak bir aydınlatma.
Evin en çılgın mekanlarından bir tanesi işte bu çocuk odası! Alan çok dar olduğu için çok iyi değerlendirilmesi gerekmiş, böylece ortaya iki katlı bir oda çıkmış. Çok gelişmiş bir ranza sistemi diyebileceğimiz bu yatak odasında çocuk oyun alanı, çalışma alanı, depolama alanları, çekmeceler ve çocuk yatak odası altlı üstlü bir şekilde, derli toplu yerleştirilmiş.
Çocuk odası çok küçük bir alanda yer aldığı için tüm alanların çok iyi değerlendirilmesi gerekmiş. Buna en iyi örneklerden biri de odanın üst tarafına çıkan merdivenlerde görülüyor. Tüm basamaklar aynı zamanda birer çekmece şeklinde tasarlanmış.
Endüstriyel tarz dairenin banyosunda da kendini gösteriyor. Epoksi cilalı brüt beton zemin ve duvarlar ile dikkati çeken banyoda ahşap lavabo tezgahı tercih edilmiş. Klozet ve lavabo ise bembeyaz seramik. Sarı duş perdesi ise mekana hem renk hem de sıcaklık katmış.
Endüstriyel tarz sizin de ilginizi çekiyorsa, ’Endüstriyel tarzda bir ev yaratmak’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
Geldik evin en çılgın özelliğine: Aile boyu bir giyinme odası! Konutun çok küçük olması, aynı şekilde yatak odalarının da çok küçük boyutlarda olması nedeniyle hem ebeveyn hem de çocuk odasında giysi dolabı bulunmuyor. Bu mekanları olduğundan daha da küçük hale getirmek istemeyen ev sahipleri, evin üçüncü odasını evin tüm bireylerinin yararlanabileceği bir giysi odasına çevirmişler. Mükemmel tasarımı sayesinde, bu oda bol bol giysiye sahip üç kişinin de tüm eşyalarını kolayca depolayabileceği düzeneğe sahip.