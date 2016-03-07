Banyo dekorasyonuna göre nasıl musluk seçmeliyim ?

Evin bütün odalarında olduğu gibi banyo dekorasyonları da özenli bir çalışma yapılması gereken dekorasyonlardır. Bir banyonun iç dizaynı yapılırken dikkat edilmesi gereken bir çok detay ve unsur vardır. Bu unsurların başında renk, uyumluluk, estetik, zariflik ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilmesi gelir. Yapılacak olan dekorasyon planı bu önceliklere cevap verebilmesi halinde keyifle ruhunuzu dinlendirebileceğiniz ferah bir banyoya sahip olabilirsiniz. Aksi durumda ne kadar emek sarf ederseniz edin banyonuz tam anlamı ile ihtiyaçlarınıza cevap veremeyecek, havasının ağırlığı ile sizi dinlendirmek yerine mental olarak daha fazla yoracaktır. Bu nedenle banyonuzu kişisel zevklerinize göre dekore ederken yapmanız gereken her detaya özenle eğilerek dekore etmek ve dekorasyon içerisinde tüm detayların uyumlu olmasını sağlamaktır. Banyo içerisinde yer alan ana unsurların yanında banyo muslukları, duş alanları, tesisatlar gibi detaylara pek önem verilmez. Ancak bu detaylar banyonuzun dekorasyon düşüncesini, fikrini ortaya koyan detaylar olduğundan özen gösterilmesi gerekir. Peki banyonuza musluk seçerken, veya banyonuz için en ideal musluk türünün ne olduğu konusunda ne kadar bilgi sahibisiniz ? Banyolara gelen tesisatların çıkış noktası olan banyo muslukları, hem banyonuzun dekorasyonunu görsel olarak daha iyi seviyelere çıkaran hem de ıslak hacim olan duş bölümünün kendi içerisinde estetik bir çizgiye sahip olmasını sağlayan unsurlardır. Musluk seçimi yapmak için öncelikle banyo dekorasyonumuzun estetiği, zarafeti göz önüne alınmalı, banyomuzda kullandığımız lavabo, lavabo dolabı, lavabo şekli, deseni, görselliği gibi detaylara uygun musluklar seçmek zorundasınız. aksi durumda estetik ve şık bir lavabo takımının içinde sapsarı parıldayan bir çeşme gibi insanı musluktan soğutan bir musluğa sahip olabilirsiniz. Bu nedenle yapmanız gereken lavabo takımına uygun renkte bir musluk seçmek veya banyonun genel rengine uyumlu olan renkte bir musluk seçmek, standart parlak paslanmaz krom renginde bir musluk seçerek musluk seçimini tamamlamaktır. Bu özellikler dışında musluk seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta musluğun modern, standart, geleneksel, antika, retro, klasik gibi çeşitlerinden hangisini seçmek, bu modellerden birini seçerken nelere dikkat etmek, dekorasyonuma göre tercih etmem gereken musluk modeline nasıl karar vermektir. Bu konu diğer hususların önünde yer alan önemli bir konudur. Öncelikle banyonuzu nasıl dekore etmek istediğinize karar vermelisiniz. Eğer banyonuzu sade bir düzende minimalist bir şekilde dekore edecekseniz yapmanız gereken standart veya klasik bir musluk modeli seçmek, renk olarak zevkinize uygun bir renk, seramik kaplanmış bir musluk veya standart parlak krom rengine karar vermektir. Bu şekilde banyo dekorasyonunuz görsel açıdan uyumlu olacaktır. Eğer banyonuzu modern bir şekilde dekore edecekseniz musluk yerine küçük bir musluk pompası kullanılan ve lavabonun arka tarafından ortasına doğru su fışkırtarak görsel bir şelale oluşturan lavabo modellerinden tercih edebilir ve banyonuzu daha hoş bir dekorasyon ile dekore edebilirsiniz. Bir başka dekorasyon fikri olan nostaljik dekorasyon fikrinden hoşlanıyorsanız banyonuzu geleneksel Türk hamamı şeklinde dekore edebilir, banyo musluğu olarak hamamlarda kullanılan geniş ve işlemeli kanatçıklara sahip sarı bakır veya pirinçten yapılmış iri musluklar tercih edebilirsiniz. Bu sayede banyonuz tam manası ile Türk hamamı konseptinde dekore edilmiş olacaktır. Musluk seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalar ise; kullanacağınız bağımsız lavabo, ayna uyumuna uyumlu bir musluk seçmek, banyo dekorasyonu içerisinde göze batmayan, göze hoş gelen, baktığınızda lavabo bölümünü hoş ve şık gösteren bir musluk seçilmelidir. Ayrıca musluk seçiminde ihtiyaç duyulan su miktarına göre de musluk seçebilirsiniz. Musluktan fazla su akmasını istiyorsanız ağız çapı büyük olan bir musluk seçmeli, eğer suyun bir ip gibi akmasını istiyorsanız daha küçük ağızlı, şık bir desen sahip musluk seçmelisiniz. Banyo dekorasyonları içerisinde önemsiz bir ayrıntı gibi düşünülse de musluk seçimleri banyo görselliği açısından çok önemlidir. Banyo dekorasyonlarında sadece iç konsept ön planda tutuluyor olsa da musluk ve tesisatlar da iç konsept parçaları olduğundan dikkatli seçimler yapılmalı, iyi bir araştırmadan sonra musluk temin edilmelidir. Musluk seçimi ve banyo dekorasyonuna adapte edilmesi ile ilgili olarak homify banyo dekorasyon örneklerinin yer aldığı sitemizi ziyaret ederek örnek uygulamaları banyonuza uyarlayabilirsiniz.



