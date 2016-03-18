Sıradışı tasarımıyla heyecan veren bir müstakil ev

Bugünkü yazımızda oldukça enteresan bir ev tanıtımıyla sizlerle birlikte olacağız. Uzak Doğu’nun mimari tarzının ne kadar kendine özgü ama bir o kadar da şık ve kullanışlı olduğunu sitemizi ve yazılarımızı takip eden okuyucularımız rahatlıkla farketmişlerdir. Bugünkü örnek modelimiz de yine bir Uzak Doğu ülkesi olan Güney Kore’den geliyor. Home Style Toto firmasına bağlı mimarlar tarafından projelendirilen evimiz uzaktan bakıldığında bir makete benzeyecek kadar kompakt bir görüntüye sahip. Lafı daha fazla uzatmadan evimizi yakından tanımaya başlayalım.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi adeta bir maket ya da daha doğru bir ifadeyle bir süt kartonunu andıran evimiz, küçük görünmekle birlikte birazdan daha yakından göreceğimiz gibi gayet geniş bir hacim ve kullanım alanı sağlıyor. 2,5 katlı diyebileceğimiz yapı, sade ve modern görünümden taviz vermemekle birlikte modern dokunuşları da bünyesinde barındırıyor.
Şimdi evin içine biraz yakından bakalım. Dışarıdaki mini verandadan sonra evin giriş kısmına adımımızı atıyoruz. Uzak Doğu iç mimari akımının alamet-i farikası olan açık renk ahşap daha evin girişinde bile hemen ağırlığını hissettiriyor. Evin her tarafında olduğu giib burada da açık renkler ve bolca doğal ışık sayesinde belirgin bir ferahlık hissettmek mümkün.
Ön kapıdan girdikten sonra önümüze çıkan oturma odasında her şey bir ailenin rahatlıkla sosyalleşebileceği şekilde tasarlanmış. Sınırlı mekandan mümkün olan maksimum genişlikte faydalanabilmek için gerekli planlama yapılmış. İnce ahşap perdeler hem odayı diğer kısımlardan ayırırken hem de kafes gibi yapısından dolayı görsel bir daralmaya sebebp olmuyor.
Üstteki görselde incelediğimiz mekanı bu kez mutfaktan bir bakışla görüyoruz. Yemeğin birlikte hazırlanıp birlikte yendiği, oturma odasına tek adım mesafede, tam aileler için uygun bir mutfak. Modern ve minimalist tasarımı ve aydınlık ve parlak renkleriyle iç ferahlatıcı, huzur veren bir tasarıma sahip.
Evdeki huzur ve ferahlık hissinin tek nedeni açık ve aydınlık renkler ile malzeme seçimi değil aynı zamanda doğal ışıktan verimli bir şekilde yararlanmaya izin veren yapısı. Merdivenin bulunduğu kısmın çatısında bulunan iç adet geniş denilebilecek pencere bile tek başına bunu sağlamak için yeterli aslında.
İkinci kat koridoru birbirinden ilginç öğeleriyle evin kendisi gibi sıradışı bir tasarım sunuyor kullanıcılarına. Siyah küpeştelerle yakalanmış olan kontrast uygulamasını bu evin içinde ilk kez görüyoruz. Ahşap perdeler ve sağdaki duvardaki hem altta hem de üstte yer alan uzun pencereler farklı bir tasarım deneyimi yaşatıyor.
Ebeveyn yatak odası ve birazdan göreceğimiz çocuk oyun odasına geçiş noktası oluşturan kısmı görmekteyiz. Yine açık renk ahşap estetiğinden taviz verilmeden ve mekanda raflar ve dolaplarla olabildiğince geniş bir kullanım alanından faydalanmak adına düzenlemeler yapılmış. Solda gördüğünüz gibi merdiven altı dahi ihmal edilmemiş.
Son olarak çocukları ilgilendiren bir bölümle karşınızdayız. Çatı katındaki bu bölüm çocukların oyun oynamasına hasredilmiş. Geniş alanı ve çatı katında olması nedeniyle çocuklara sağladığı görece gizemlilik havasıyla çocukların yaratıcılığının gelişmesine kendi çapında katkıda bulunabilecek olan kısımda da evin geneliyle aynı dekorasyon ve iç mimari çizgisi dikkat çekiyor.
İlginç ve sıradışı ev modellerine olan merakınız devam etmekteyse ve yeni fikir ile ilham kaynaklarına karşı açıksanız, daha önce sitemizde yayınlanmış bulunan ve ‘Aydınlık ve parlaklığı zirveye taşıyan modern bir ev’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz atmanız sizin için yararlı olabilir diye düşünüyoruz.