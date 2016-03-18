Sıradışı tasarımıyla heyecan veren bir müstakil ev

Son olarak çocukları ilgilendiren bir bölümle karşınızdayız. Çatı katındaki bu bölüm çocukların oyun oynamasına hasredilmiş. Geniş alanı ve çatı katında olması nedeniyle çocuklara sağladığı görece gizemlilik havasıyla çocukların yaratıcılığının gelişmesine kendi çapında katkıda bulunabilecek olan kısımda da evin geneliyle aynı dekorasyon ve iç mimari çizgisi dikkat çekiyor.

İlginç ve sıradışı ev modellerine olan merakınız devam etmekteyse ve yeni fikir ile ilham kaynaklarına karşı açıksanız, daha önce sitemizde yayınlanmış bulunan ve ‘Aydınlık ve parlaklığı zirveye taşıyan modern bir ev’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz atmanız sizin için yararlı olabilir diye düşünüyoruz.