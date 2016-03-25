Teras yapımında nelere dikkat etmek gerekir ?

Daha önce, sizlerle terasınızın zemini hakkında tercih edebileceğiniz ahşap türlerinin kısaca derlendiği bir yazı paylaşmıştık. O makalede de bahsettiğimiz üzere, terasınızın zemininde ve genel hatlarında tercih edebileceğiniz birçok farklı materyal bulunmakta. Bunların içinden en çok tercih edilen ise, hiç şüphesiz ahşap. Ahşabın teraslarda bu denli kabul görmesinin nedeni, oldukça doğal bir dokuya sahip olması. Bununla beraber, özellikle bahar ve yaz mevsimlerinde, size sunduğu doğal dokunuş hissi ile de, atmosfere güzel bir katkısı bulunuyor. Ahşap kullanımını aleyhinize çevirebilecek en önemli konu, ahşabın uzun süreli güneş ışınlarından ve sudan oldukça kolay biçimde etkilenmesi. Terasınız doğa olaylarına açık bir mekan olduğu için, özellikle uzun süreli yağmurlar bu zemin için tehdit oluşturabilir. Bunun önüne geçmek adına, dilerseniz birazdan bahsedeceğimiz gibi işlevsel bir drenaj sistemi ile bu sorunu çözebilirsiniz. Ahşap kullanımının terasınıza katacağı şıklığı görmek için, Nota Tasarım imzalı bu örneği inceleyebilirsiniz…

Teras zeminlerde, ahşap kadar sık olmasa da yine yoğun biçimde tercih edilen farklı bir malzeme de fayanslardır. Fayansların ahşaba göre en büyük avantajı, bakım aralığını oldukça genişletmesidir. Ahşabın aksine, fayanslar sudan ve güneşten kolay kolay etkilenmez. Fakat, özellikle yaz aylarında güneşten ötürü aşırı bir ısınma olacağı için, minik çatlaklar oluşabilir. Yine de, işlevsellik bakımından ahşaba göre daha önde olduğunu ifade edebiliriz. Eğer daha modern bir teras dekorasyonuna imza atmak niyetinde iseniz, terasta kullanacağınız mobilyaların cam odaklı olmasını sağlayabilirsiniz. Cam ve metal birleştiğinde, ortaya oldukça modern görünen bir teras dizaynı çıkacaktır.