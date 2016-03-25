Teras yapımında nelere dikkat etmek gerekir ?

Özellikle baharın ayak seslerinin gün gün daha fazla duyulmaya başladığı şu dönemlerde, herkes şık ve kullanışlı bir teras dizaynının hayalini kurmakta. Hal böyle olunca, homify ailesi olarak bu konuya ışık tutmaya karar verdik.
Teras dizaynı nasıl yapılır ? Teras inşasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ? Bu süreçte hangi malzemelere ihtiyaç duyulur ? Maliyet açısından durum nedir ? ve daha bir çok soruyu cevaplamaya çalıştığımız bu makale, umarım bu konudaki merakınızı tatmin eder. Aksi halde, daha fazla teras örneğinin ve dekorasyonunun bulunduğu teras kategorisi, sorularınıza cevap verme potansiyeli taşımakta…
Genel çerçeveyi ve zemini oluşturduktan sonra, sıra isteğinize bağlı yan detayları oluşturmaya geldi. Peki nedir bu yan detaylar ? Öncelikle, bu yan detayların lüks kategorisine girdiğini söylemek yanlıştır. Genel olarak, olmasa da olabilir denebilir. Fakat, bu detaylar terasınızda bulunmaları halinde, tasarımın her türlü ihtiyacına cevap verecektir. Örnek vermek gerekirse, teras için bir tente ekstra bir şeymiş gibi görünebilir. Fakat, özellikle yaz günlerinde, güneşin yakıcı etkisinden kurtulmak için bu tentenin gölgesine sığınacağınızdan tente bir lüks değil, aksine ihtiyaçtır. Dolayısı ile, terasınız için şık bir tente tercih edebilirsiniz. Bununla beraber, dilerseniz terasınızdaki mobilyaları, terasınıza entegre seçebilirsiniz. Daha doğrusu, genel hatları itibari ile, tıpkı NOUVELLE. | PROJE DANIŞMANLIK imzalı bu teras örneğinde olduğu gibi, kullanıma hazır hale gelebilmesi için yalnızca mindere ihtiyaç duyan bir teras dizaynı, özellikle havanın oldukça değişken olduğu bahar aylarında işinizi kolaylaştırabilir.
Bahçe, veranda ve teras gibi evin oturum alanına dahil olmayan mekanlarda yapılan değişiklikler, genellikle gerekli izinlere tabidirler. Resmi makamlardan önce, örneğin kiracı iseniz veya evlerin oldukça yakın biçimde sıralandığı bir bölgede ev sahibi iseniz, izin almanız gereken başka kişiler de bulunmakta. Eğer kiracı iseniz, teras için ev sahibine fikrinizi açmanız gerekiyor. Zira, ev sahibinin size oturma izni vermesi ev üzerinde dilediğiniz gibi değişiklik yapma hakkı vermez. Diğer yandan, evinize bir teras eklemek komşunuzun evinin alacağı güneşi kapatacaksa, bu konuda komşunuzla iletişime geçmeniz istenmeyen senaryolarına yaşanmasına baştan engel olabilir. Konu resmi makamlara gelince, şunu belirtmek gerekir; Genellikle, bir bölgede düzgün yapılaşma sağlamak adına, izin verilen en çok kat sayısı diye bir kavram ortaya çıkar. Dolayısı ile, evinize bir teras inşa etmeden önce, gerekli resmi mercilere danışmak ve ardından onay almak, işi kuralına uygun hale getirmek bakımından fayda sağlayacaktır…
Sizlerin de hatırlayacağı üzere, kısa bir zaman önce teras dizaynınızda zemin için tercih edebileceğiniz alternatifleri derleyen bir makale paylaşmıştık. Orada, teras dizaynında zemin malzemesi tercihinin ne denli önemli olduğunu söylemiştik. Bununla birlikte, kullanabileceğiniz materyal türlerini kısa bir biçimde hatırlatmak gerekirse, tıpkı bu örnekteki gibi, ahşap kullanımı oldukça yaygındır. Teras dizaynlarına ahşabın yeri oldukça büyüktür. Fakat, bu alanlarda yalnızca tek bir ahşap türünün kullanıldığını düşünmek yanlış olur. Zira, çeşitli etkilerle sürekli olarak karşı karşıya kalan açık bir alanda bulunan teras için, suya ve güneşe dayanıklı bir ahşap türü seçmek maliyet açısından oldukça mantıklı bir adım olacaktır.
Teras yapımı, dekorasyon bakımından oldukça keyifli bir süreç olsa dahi, başlı başına bir inşaat serüvenidir. İşte bu sebepten ötürü, yazımızın başından beri belirtmeye çalıştığımız gibi, bu süreçte işin uzmanından yardım almanız yerinde olacaktır. Fakat yine de, kaba bir tasarım için ihtiyaç duyabileceğiniz araç gereçleri belirtmek istiyoruz. Öncelikle, kullanacağınız ahşap blokları birbirine sabitlemek için kaliteli bir vidalama setine ihtiyacınız bulunmakta. Diğer yandan, bu vidalama işlemini yaparken sağlam vidalar ve dirsekler kullanmalısınız. İhtiyaç duyabileceğiniz araç gereçler sınıfına, çivi ve çekiç eklemek de pekala mümkündür. Diğer yandan, alüminyum ve PVC doğramalar da kullanacağınız için, belirttiğimiz gibi bir uzmandan yardım almanız yerinde olacaktır. Fakat unutmayın; Tüm bu çabalar neticesinde, tıpkı Sabuncuoğlu Yapı Malzemeleri'ne ait bu teras gibi şık bir dizayna sahip olacaksınız…
Daha önce, sizlerle terasınızın zemini hakkında tercih edebileceğiniz ahşap türlerinin kısaca derlendiği bir yazı paylaşmıştık. O makalede de bahsettiğimiz üzere, terasınızın zemininde ve genel hatlarında tercih edebileceğiniz birçok farklı materyal bulunmakta. Bunların içinden en çok tercih edilen ise, hiç şüphesiz ahşap. Ahşabın teraslarda bu denli kabul görmesinin nedeni, oldukça doğal bir dokuya sahip olması. Bununla beraber, özellikle bahar ve yaz mevsimlerinde, size sunduğu doğal dokunuş hissi ile de, atmosfere güzel bir katkısı bulunuyor. Ahşap kullanımını aleyhinize çevirebilecek en önemli konu, ahşabın uzun süreli güneş ışınlarından ve sudan oldukça kolay biçimde etkilenmesi. Terasınız doğa olaylarına açık bir mekan olduğu için, özellikle uzun süreli yağmurlar bu zemin için tehdit oluşturabilir. Bunun önüne geçmek adına, dilerseniz birazdan bahsedeceğimiz gibi işlevsel bir drenaj sistemi ile bu sorunu çözebilirsiniz. Ahşap kullanımının terasınıza katacağı şıklığı görmek için, Nota Tasarım imzalı bu örneği inceleyebilirsiniz…
Teras zeminlerde, ahşap kadar sık olmasa da yine yoğun biçimde tercih edilen farklı bir malzeme de fayanslardır. Fayansların ahşaba göre en büyük avantajı, bakım aralığını oldukça genişletmesidir. Ahşabın aksine, fayanslar sudan ve güneşten kolay kolay etkilenmez. Fakat, özellikle yaz aylarında güneşten ötürü aşırı bir ısınma olacağı için, minik çatlaklar oluşabilir. Yine de, işlevsellik bakımından ahşaba göre daha önde olduğunu ifade edebiliriz. Eğer daha modern bir teras dekorasyonuna imza atmak niyetinde iseniz, terasta kullanacağınız mobilyaların cam odaklı olmasını sağlayabilirsiniz. Cam ve metal birleştiğinde, ortaya oldukça modern görünen bir teras dizaynı çıkacaktır.
Teras yapımı sürecinde, zorunlu birkaç noktaya dikkatinizi çektikten sonra, sıra işe yarayabilecek bazı hususlara dair sizinle fikir alışverişi yapmaya geldi… Belirttiğimiz gibi, teras yapımında zemin tercihi, ilgili mercilerden gerekli izinleri almak, diğer malzeme tercihleri vs. oldukça zorunlu işlemlerdir. Ayakta kalabilecek, sağlam ve kullanışlı bir teras dizaynı için, bu noktaları göz ardı etmemeniz gerekir. Fakat, öyle bazı noktalar var ki, bu noktalara dikkat etmeseniz dahi terasınız bir şekilde varlığını koruyacaktır. Örnek vermek gerekirse, terasınızın üst kısmında bulunan tente dizaynı, teras dekorasyonuna dahil olsa dahi, temelde ekstra bir unsurdur. Fakat, özellikle zaman zaman yağışlı olan ilkbahar günlerinde ve güneşin yakıcı etkisini buram buram hissettirdiği günlerde, bu durumlardan kaçmak ve teras keyfi yapmak için oldukça zaruri bir ihtiyaç halini alır. Diğer yandan, teras mekan olarak dış etkilerle çok içe iç içe bir yer olduğundan, bu konuda da önlem almanız gerekir. Özellikle doğa olaylarına karşı tedbirinizi almalısınız. Sonuçta, aşırı yağan yağmurun terasınızda birikmesi, zeminin yosun tutmasına sebep olması ya da alt katın tavanında kabarmalar meydana getirmesi, en son isteyeceğiniz şeylerden olsa gerek. İşte bu sebepten ötürü, terasınızı dizayn ederken yağmur suyunun tahliyesi için bir drenaj sistemi öngörmeniz gerekmekte. Ancak bu sayede bu alanda biriken suyu tahliye edebilirsiniz…