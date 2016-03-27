Mükemmel bir banyo için doğrular ve yanlışlar

Banyo dekorasyonları diğer odalara göre daha zor olan, daha fazla emek isteyen ve daha fazla zaman ayırmanız gereken dekorasyonlardır. Diğer odalardan farklı olarak banyolarda ıslak hacimler bulunduğu için tesisatların yerleştirilmesi, yerleştirilen tesisatların sağlıklı çalışması, ıslak hacimler nedeniyle nem ve rutubet oluşması, banyoların mahrem alanlar olması nedeniyle pencerelerin küçük olması veya olmaması, banyoların havalandırmasının yeterli olmaması, banyolar için ayrılan odaların ölçülerinin diğer odalara göre çok daha küçük olması gibi bir çok dezavantaj vardır. Bu nedenle banyo dekorasyonu yapılırken bütün ihtiyaçlarınıza tam anlamı ile cevap verebilen, modern, ferah, tüm dezavantajları ortadan kaldırmış bir şekilde yapılmasına önem vermeli ve titiz bir şekilde çalışmalısınız. Pek, banyo dekorasyonları yapılırken nelere dikkat etmeli, hangi doğru hamleleri mutlaka yapmalı, hangi yanlışlıklardan mutlaka uzak durmalıyız Banyo dekore ederken öncelikle hacim ile olan savaşınızı kazanmalı, dezavantajı avantaj haline çevirmelisiniz. Bütün evlerde ev hacmine oranla en küçük oda banyo olarak yarılır. Bu durumda yapılması gereken küçük odanın en modern şekilde dekore edilmesi ve banyo yerleşim planının doğru bir şekilde yapılmasıdır. Banyo mobilyalarını standart ölçülerden küçük seçmek, banyo duş kabinini banyonun en ölü alanı olarak belirlediğiniz yere yerleştirmeniz sizin için çok önemlidir. Bu şekilde banyonuzun ölçüsü küçük olsa da modern bir şekilde dekore etmiş olursunuz. Diğer bir önemli husus ise banyo dekorasyonu için seçeceğiniz fayans ve seramiklerdir. Banyolarda yer alan seramikler genel olarak neme ve rutubete dayanıksız olan çeşitlerdir. Bu durumda yapmanız gereken fayans ve seramiğin pişirme ısılarına göre nem ve rutubete daha uzun dayanımı olmasına dikkat etmeniz gereklidir. Banyo dekorasyonlarında banyo küvetlerinin seçimi, yerleştirilmesi, renk seçimi dikkat edilmesi gereken diğer hususlardandır. Dekorasyon için öncelikle banyonuzun ölçülerini belirlemeli, ve banyonuzun büyüklüğüne göre küvet büyüklüğü seçmeli ve belirlemelisiniz. Küvetinizin büyüklüğüne karar verdikten sonra banyonuz içinde yerleşim planı oluşturmanız gereklidir. Yerleşim planınızı yaptıktan sonra tesisat için plana sadık kalmalı ve tesisatların çekilmesini sağlamalısınız. Aksi durumda banyo içerisine koyacağınız küvet için yer belirleme işlemi sonrası tesisat çekilmesi sorunlu olacak ve küvetinizi banyo içerisinde süs objesi olmaktan öteye gidemeyecektir. banyo küvetleri genellikle banyolara sonradan da ilave edilen bir banyo eşyası olarak düşünülmektedir. Bu durum çok yanlış bilinen ve sonrasında sorunla karşılaşılan durumlardan biridir. Bu nedenle yapılması gereken banyo dekorasyonu yapılmadan önce küvet yerinin belirlenmesi ve belirlenen yere göre tesisat işlemlerinin yapılmasıdır. Bu sayede küvet aktif olarak kullanılabilen bir banyo mobilyası olacaktır. Bir diğer doğru bilinen yanlış ise banyo içerisinde yer alan banyo dolaplarının seçimidir. Banyo dolaplarının seçimlerinde neme dayanıklı malzemelerden yapılmış olan dolaplar seçilmelidir. Neme ve rutubete dayanıklı olan mobilyalar uzun süreler banyolarda kullanılabilen mobilyalar oldukları için hem bütçeniz açısından hem de banyo dekorasyonunuzun sürekliliği açısından önemlidir. Banyo dolabının malzemesinin yanında dolap renk ve desenlerinin seçimi de seramik fayans, banyo dekorasyon renkleri ile uyumlu olmalıdır. Banyo mobilyalarının ardından banyodaki nem sorununa çözüm bulunması gereklidir. Banyoda yer alan nem sorunu çözülmediğinde banyonuzun duvarları kabarmaya başlayacak bir süre sonra duvarda yer alan fayanslar dökülecektir. Bu nedenle ideal bir ölçüde havalandırma sağlayacak pencere oluşturulmalıdır. Eğer banyonuzda havalandırma için pencereniz yok ise banyonuza bir ısıtıcı koyarak nemli havanın kurutulmasını sağlamalı ve nemin banyonuza zarar vermesini önlemelisiniz. Pencere için ideal ölçülere sahip bir duvarınız yoksa en küçük ölçüde bir pencere açıklığı oluşturmalı, pencere ağzına bir havalandırma fanı koyarak banyo içerisindeki havayı sirküle etmelisiniz. Aksi durumda banyonuz duvarları çok zarif görünecektir ancak biriken ve kurutulamayan nem banyonuzun zarar görmesine yaptığınız dekorasyonların bozulmasına, yeni bir bütçe ayırarak banyo dekorasyonu yapmanıza neden olacaktır. Banyonuzu ideal bir şekilde dekore etmek için bir yaşam alanı oluşturacağınız fikrini aklınızdan çıkarmayın. Yaşam alanı olarak dekore edeceğiniz banyo, yaşayan ve nemden arındırılmış bir banyo olmalı, yerleşim planı ile size hareket alanı sağlamalı, şıklığı zarifliği ve ferahlığı ile ruhunuzu dinlendirebileceğiniz, vücudunuzu rahatlatabileceğiniz zarafete sahip bir banyo olarak dekore edilmelidir. Aksi durumda harcayacağınız emek, zaman, para boşa gidecek ve istediğiniz verimi alamayacaksınız. Banyo dekorasyonlarında doğru adımlar atmak ve zevkinize uygun modern bir banyo dekore etmek için homify banyo dekorasyonlarını incelemeli, ve uygun dekorasyon örneklerinden yararlanarak banyonuzu dekore etmelisiniz.



