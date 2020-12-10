​Ev taşırken kaçınmanız gereken 7 hata

Öncelikle ev taşımada pratik bilgiler vererek taşınırken yapılması gerekenlerden bahsedelim. İlk olarak yapmanız gereken adım temizlikten başlar. Ne de olsa eşyaları yerleştirdikten sonra temizlik yapamazsınız. Tabii bu aşamada boya badana ve tesisat işlerinin bitirilmesi gerekiyor. Yoksa her bir işlem sırasında eviniz yine kirlenir ve yaptığınız temizliğin bir anlamı kalmaz. Kısacası yeni bir eve taşınırken ilk olarak yeni mekanın temizliğini hallediyoruz.

Temizlikten sonra sıra eşya paketlemeye gelir. Eşyaları paketlemek için yalnızca kutu tedarik etmeniz yeterli değil. Koliler dışında paket ipliği, makas, tornavida, kontrol kalemi, bolca gazete kağıdı gibi malzemelere de ihtiyacınız olacaktır. Küçük gibi görünen ancak yorulmamanız ve zaman harcamamanızı kolaylaştıracak malzemeleri en baştan hazırlarsanız eşyalarınız da hasar görmemiş olur.