​Ev taşırken kaçınmanız gereken 7 hata

Yeni bir eve taşınmak her ne kadar heyecan verici bir deneyim olsa da taşınma işlemleri yorucu ve stresli geçer. Bu süreçte yapılması gereken bir çok iş ve ilgilenilmesi lazım olan bir yığın detay çıkar. Tüm bu karmaşa içinde dikkatinizden kaçan, dalgınlığınıza gelen önemli noktalar da bulunabilir. Bugünkü yazıda ev taşımada pratik bilgiler verirken aynı zamanda çok sık yapılan hatalardan da söz edeceğiz. Ama öncesinde stresli ve yorucu bir evre olan eşya taşıma sürecini kolaylaştırmaya dair bazı bilgiler verelim. İlk olarak yapılacaklar listesi belirleyip, bu listeye göre hareket ederseniz zaman sıkıntısı da yaşamazsınız. Böylece tüm bu kargaşada unuttuğunuz şeyler kalmaz ve ekstra yüklerden kurtulmuş olursunuz.
Öncelikle ev taşımada pratik bilgiler vererek taşınırken yapılması gerekenlerden bahsedelim. İlk olarak yapmanız gereken adım temizlikten başlar. Ne de olsa eşyaları yerleştirdikten sonra temizlik yapamazsınız. Tabii bu aşamada boya badana ve tesisat işlerinin bitirilmesi gerekiyor. Yoksa her bir işlem sırasında eviniz yine kirlenir ve yaptığınız temizliğin bir anlamı kalmaz. Kısacası yeni bir eve taşınırken ilk olarak yeni mekanın temizliğini hallediyoruz.
Temizlikten sonra sıra eşya paketlemeye gelir. Eşyaları paketlemek için yalnızca kutu tedarik etmeniz yeterli değil. Koliler dışında paket ipliği, makas, tornavida, kontrol kalemi, bolca gazete kağıdı gibi malzemelere de ihtiyacınız olacaktır. Küçük gibi görünen ancak yorulmamanız ve zaman harcamamanızı kolaylaştıracak malzemeleri en baştan hazırlarsanız eşyalarınız da hasar görmemiş olur.
Sıra geldi paketleme işlemine… Öncelikle kitap, tabak, giysi gibi kutulara sığabilen küçük eşyalarınızı kolilere yerleştirerek hem onları darbelerden korumuş oluyorsunuz hem de kirlenmelerinin önüne geçiyorsunuz. Ayrıca kolileme işlemi esnasında her bir kutuya içinde hangi eşyanın bulunduğunu yazarak boşaltma esnasında da sorun yaşamazsınız. Bardak gibi özellikle cam malzemeden yapılmış eşyalarınızı ise kolilemeden önce gazete kağıtlarına sararsanız ekstra koruma sağlamış olursunuz.
Buzdolabı, fırın gibi beyaz eşyaların taşınmasını ise kendi başınıza halletmek yerine nakliyat firmalarına bırakın. Böyle taşınma sırasında kırık, hasar gibi problemlerin önüne geçer aynı zamanda ağır eşya taşımaktan ötürü bel sakatlığı yaşamak gibi sağlık sorunlarına karşı da tedbir almış olursunuz. Çamaşır makineniz için varsa emniyet kilitlerini yanınızda bulundurun. Mutfağınız yakın bir mesafedeyse ilk olarak buzdolabını yerleştirin, böylece kısa sürede yiyeceklerinizi yerleştirebilir, rutin hayatınıza dönmeyi hızlandırabilirsiniz.
Eğer beyaz eşya ve büyük mobilya taşınmasında nakliyat firmasından yardım almayacaksanız mutlaka yakınlarınızdan yardım isteyin. Asla tek başınıza taşımaya çalışmayın. Taşıyabileceğinizden fazla ağır kaldırarak belinizi sakatlayabilirsiniz zira. Ek olarak taşınma esnasında kaza yapabilir, camdan yapılma eşyalarınızı kırabilir ya da elinizi kesebilirsiniz. Bu gibi olası kazaları da göz önünde bulundurarak küçük bir yardım çantası oluşturmak o karışıklıkta size büyük fayda sağlar.
Yazının başında ilk adım olarak yeni evin temizliğinden söz etmiştik. Temizlik hususu eski eviniz için de geçerli. Böylece sizin yerinize o eve taşınan kişilerin yükünü azaltarak onlara da yardımcı olursunuz. Son olarak su, doğalgaz ve elektrik gibi faturalarınızın borçlarını ödemeniz sonradan oluşacak sorunları önler.
Şu ana dek hep taşınma sırasında yapmanız gereken hazırlıklardan bahsettik. Ancak işe koyulmaya başlanınca tüm bu öneriler unutulur ve sık sık hata yapılır. Bugün size ev taşırken en çok yapılan hata başlıklarını sıralayarak aklınızın bir köşesinde bulundurmanız için daha detaylı anlatacağız.
Yılın belirli zamanları genel günlere oranla daha hareketli ve yoğun geçer. Dolayısıyla uygun araç bulamamak ya da trafiğe yakalanmak gibi engellere takılmak istemiyorsanız taşınma gününü doğru seçin. Aynı zamanda nakliyat firmasıyla iş yapacaksanız önceden konuşup planlayın. Emin olun bu taşınma işlemlerinizi epey rahatlatacaktır. Büyük eşyalar dışında kendi başınıza paketleyeceğiniz eşyalar ve temizlik, toplanma gibi ön hazırlıklar için de gerçekçi bir süre belirlemelisiniz. Aksi takdir son dakikaya bırakacağınız her iş taşınma günü iş yükünüzü ve stresini arttıracaktır.
Eğer eşyalarınızı paketleme işlemini taşınmaya yakın bir zamana bırakırsanız kutuların yetersiz olduğunu fark ettiğinizde iş işten geçmiş olur. Dolayısıyla hatalar zincirleme bir şekilde devam eder. Yapılması gereken birkaç hafta önceden eşya ile orantılı olarak temiz kutular tedarik etmek. Bunun için yakınlarınızdaki marketlerden rica edebileceğiniz gibi daha titiz biriyseniz hazır kutu satan dükkanlardan da ihtiyacınız kadar satın alabilirsiniz.
Ev taşırken pratik bilgiler – Eski çarşafları değerlendirme:
Koliye sığmayacak kadar büyük eşyalarınız içinse eski çarşafları değerlendirmeyi düşünebilirsiniz; çarşaflar, masa örtüleri veya battaniye gibi her evde bulunan malzemelerden yararlanabilir yahut tanıdıklarınızdan isteyebilirsiniz. Son olarak farklı boylarda kutularla, hassas eşyalar için bolca gazete kağıdı ve hatta köpük de bulundurmayı ihmal etmeyin.
Fotoğraftaki ev Lyssandro Silveira tasarımıdır.
Gününde birinde lazım olur diye atmadığınız yahut bir anısı olan resim, giysi, biblo gibi çeşitli kişisel eşyalarınız en çok taşınma zamanı sizi yoracaktır. Elbette bu eşyaların sizin için bir anısı olabilir ancak gerçekten bir düşünün, bu ıvır zıvıra gerçekten ihtiyacınız var mı? Kendinize kural olarak şunu belirleyin, 12 ay içerisinde kullanmadığınız veya ihtiyaç duymadığınız bir eşya çoğu zaman gereksizdir ve artık ondan kurtulma vaktiniz geldi de geçiyor. Elbette bu tür eşyaları doğrudan atmak yerine önce ihtiyacı olan insanlara satmak veya hibe etmek çok daha anlamlıdır. Ancak yıpranmış durumdaysa ve sizden başka kimse için ifade etmeyecek denli kişisel şeylerse onlardan hiç düşünmeden kurtulun.
Taşınma esnasında ihtiyaç duyulan malzemeleri saymıştık. Birincisi eşyaları paketlemek için yeterli sayıda koli. İkinci olarak daha hassas parçaları sarmak için gazete kağıtları. Sonra sırasıyla makas, paket ipliği, kalem, koli bandı, battaniye ve hatta köpük. Tüm bu malzemeler taşınma işlemleri sırasında mutlaka el altında bulundurulmalı. Yoksa elinizin altında olmadıktan sonra bir de bunları arayacak vakit kaybedersiniz. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri belirledikten sonra kolayca ulaşabileceğiniz bir yere koyarak sıkıntı yaşamaktan kurtulabilirsiniz.
Taşınma gününe yakın yavaş yavaş eşyaları paketlemeye başladığınızda dikkat etmeniz gereken önemli konulardan birisi de eşyaları sınıflandırmak. Bilhassa cam ve porselen gibi kırılan parçaları daha bir özenle kolilemeniz gerektiğinden ayırma işlemini muhakkak yapmalısınız. Ayrıca paketleme işlemi bittikten sonra ne nerede kolayca bulabilmek için her paketin üstüne o kutuda ne olduğunu yazarak bu dertten de kurtulabilirsiniz.
Taşınma işlemleri yorucu ve stresli olduğundan daha önce ev taşımış tecrübeli tanıdıklarınızdan yardım almayı deneyebilirsiniz. Kesinlikle her işi tek başınıza halletmeye kalkışmayın. Bu hem ağır taşıma gibi durumlardan kaynaklı sağlık sorunları yaşamanıza neden olur hem de her işe yetişmeniz maalesef mümkün değildir. Dolayısıyla iş bölümü yapabilmek için birkaç tanıdık bulmak sizi epey rahatlatacaktır.
Yazının başında da belirttiğimiz gibi temizlik taşınmanın ilk adımı. Hem taşındığınız daireyi hem de taşınacağınız evi temiz tutmak sizin göreviniz. Aksi takdirde eşyaları yerleştirdikten temizlik tahmin edebileceğiniz gibi epey zor olacaktır. Bu yüzden muhakkak eşya yerleştirmeye başlamadan temizlik işlemini halletmelisiniz.
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