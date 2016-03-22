Odaları pratik fikirlerle nasıl bölebiliriz?

Bölücü duvarlar olmadan, iç mekanda bütünlük sağlamak ve alanları görevlerine göre ayırmak mümkün. Günümüzde açık mutfakların kullanımının artması ile birlikte, duvarsız oda bölme ihtiyacı giderek artmıştır. Oturma odası dizaynını yemek alanı ve oturma alanına göre duvarsız ayırabilirsiniz. Fonksiyonel açıdan odaların ihtiyaca göre alanlarla ayrılması, farklı materyallerle sağlanabilir. Natürel bir atmosfer oluşturulmak istenen bir iç mekanda ahşap, kırmızı tuğla paravan, taş kaplama gibi doğal materyallerle paneller ve paravanlar bölücü amaçla kullanılabilir. İç mekanda hava sirkülasyonu ve akışı bozmadan, ihtiyaca göre açılan perde ya da cam kapı sistemleri de kullanılabilir. Bir mekanı minimum seviyede ses yalıtımı sağlayacak cam kapı sistemleri ile bölebilir, ihtiyaca göre açık plan kullanabilirsiniz.

Ortak yaşam alanlarını kullanım amaçlarına göre işlevsel açıdan değerlendirmek, iç mekanları görevlerine göre ayırmak, sadece bölücü duvarlar aracılığıyla sağlanmak zorunda değil. Duvar olmaksızın yaşam alanlarını bölmek, görevlerine göre ayırmak mümkün. Bu yazımızda sizlere duvar olmadan, yaşam alanlarınızı kullanım amaçlarına göre ayırmayı daha işlevsel hale getirecek bazı başlıklar derledik. Oturma odaları için yemek alanı ile oturma alanını daha işlevsel fikirlerle ayırmak, mekanda alandan yer kazanmak mümkün. İşlevselliği kaybetmeden alan kazanarak yemek alanı ile oturma alanını ayırmak için, döşeme zemini, mutfak adaları, halılar, koltuk ve kanepeler, paravan niteliği taşıyan materyaller ve perdeleri değerlendirmek gibi pratik fikirler mevcut. Mobilya düzeni ile oluşturulan alanlar özelleştirilebilir, zemin doku ve renkleri ile belirginleştirilebilir. Mekanları kullanım amaçlarına göre bölmek, ayırmak üzere sizler için hazırladığımız başlıkları incelemeye başlayabiliriz. Yaşam alanlarını duvarsız bölme yöntemlerini yeniden değerlendirelim. Dekoratif raflar ve kitaplıklar da iç mekanda bölücü duvar görevini görebilir. Mobilya düzeni, koltuk takımlarının bulunduğu alan ve açısı, halıların kapladığı alan bile mekanları görevlerine göre ayırmanıza yardımcı olabilir. Estetik amaçlı dekoratif bir görünüm kazandırmak amacıyla akvaryum, baskılı perdeler ve ilgi çeken paneller de kullanım amacına uygun olarak değerlendirilebilir. Duvar olmadığı zaman kapı ihtiyacı ortadan kalkar. İç mekanlarda oluşabilecek koridor ve dar geçişlerin yaratacağı sıkıntı da kaybolacaktır. İç mekana derinlik katan şeffaf buz camlar görsel amaçlı değerlendirilebilir ve aynı zamanda odanızı alanlarına göre bölmenizi ve buna göre dekore etmenizi sağlar. İç mekana derinlik katan ve alanları görevlerine göre ayıran bölücü duvar alternatiflerini sizler için değerlendirdik, pratik fikirler için alt başlıklarımıza göz atabilirsiniz.