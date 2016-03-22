Odaları pratik fikirlerle nasıl bölebiliriz?

Bölücü duvarlar olmadan, iç mekanda bütünlük sağlamak ve alanları görevlerine göre ayırmak mümkün. Günümüzde açık mutfakların kullanımının artması ile birlikte, duvarsız oda bölme ihtiyacı giderek artmıştır. Oturma odası dizaynını yemek alanı ve oturma alanına göre duvarsız ayırabilirsiniz. Fonksiyonel açıdan odaların ihtiyaca göre alanlarla ayrılması, farklı materyallerle sağlanabilir. Natürel bir atmosfer oluşturulmak istenen bir iç mekanda ahşap, kırmızı tuğla paravan, taş kaplama gibi doğal materyallerle paneller ve paravanlar bölücü amaçla kullanılabilir. İç mekanda hava sirkülasyonu ve akışı bozmadan, ihtiyaca göre açılan perde ya da cam kapı sistemleri de kullanılabilir. Bir mekanı minimum seviyede ses yalıtımı sağlayacak cam kapı sistemleri ile bölebilir, ihtiyaca göre açık plan kullanabilirsiniz.
Ortak yaşam alanlarını kullanım amaçlarına göre işlevsel açıdan değerlendirmek, iç mekanları görevlerine göre ayırmak, sadece bölücü duvarlar aracılığıyla sağlanmak zorunda değil. Duvar olmaksızın yaşam alanlarını bölmek, görevlerine göre ayırmak mümkün. Bu yazımızda sizlere duvar olmadan, yaşam alanlarınızı kullanım amaçlarına göre ayırmayı daha işlevsel hale getirecek bazı başlıklar derledik. Oturma odaları için yemek alanı ile oturma alanını daha işlevsel fikirlerle ayırmak, mekanda alandan yer kazanmak mümkün. İşlevselliği kaybetmeden alan kazanarak yemek alanı ile oturma alanını ayırmak için, döşeme zemini, mutfak adaları, halılar, koltuk ve kanepeler, paravan niteliği taşıyan materyaller ve perdeleri değerlendirmek gibi pratik fikirler mevcut. Mobilya düzeni ile oluşturulan alanlar özelleştirilebilir, zemin doku ve renkleri ile belirginleştirilebilir. Mekanları kullanım amaçlarına göre bölmek, ayırmak üzere sizler için hazırladığımız başlıkları incelemeye başlayabiliriz. Yaşam alanlarını duvarsız bölme yöntemlerini yeniden değerlendirelim. Dekoratif raflar ve kitaplıklar da iç mekanda bölücü duvar görevini görebilir. Mobilya düzeni, koltuk takımlarının bulunduğu alan ve açısı, halıların kapladığı alan bile mekanları görevlerine göre ayırmanıza yardımcı olabilir. Estetik amaçlı dekoratif bir görünüm kazandırmak amacıyla akvaryum, baskılı perdeler ve ilgi çeken paneller de kullanım amacına uygun olarak değerlendirilebilir. Duvar olmadığı zaman kapı ihtiyacı ortadan kalkar. İç mekanlarda oluşabilecek koridor ve dar geçişlerin yaratacağı sıkıntı da kaybolacaktır. İç mekana derinlik katan şeffaf buz camlar görsel amaçlı değerlendirilebilir ve aynı zamanda odanızı alanlarına göre bölmenizi ve buna göre dekore etmenizi sağlar. İç mekana derinlik katan ve alanları görevlerine göre ayıran bölücü duvar alternatiflerini sizler için değerlendirdik, pratik fikirler için alt başlıklarımıza göz atabilirsiniz.
Görsel açıdan etkileyici bir atmosfer yaratmak ve dinlendirici bir etki yaratmak istiyorsanız akvaryumlardan faydalanabilirsiniz. Akvaryumdaki su sesinin iç mekanda dinlendirici ve yatıştırıcı bir etkisi vardır. Mavinin ve renklerin göze hitap eden ahengi yatıştırıcı bir etki oluşmasını sağlayacaktır. Görsel açıdan estetik bir dekor kazandırırken, mekanları görevlerine göre bölmenize yardımcı olacak. Akvaryum ihtiyaç duyulan geniş yüzey ve derinlik, bir mekanı ikiye ayırmada araç olarak değerlendirilebilir. Hem estetik, hem de işlevsel bir sonuç elde etmek için iç mekana derinlik katan şeffaf yüzeyler, cam tuğlalar da değerlendirilebilir. Akvaryumlarla ilgilenenler için istenilen boyutlarda ve ölçülerde tasarlanarak, yarı bölme duvar görevi taşıyabilir. İş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde ya da isteğe göre evlerde akvaryumlar dekoratif unsurlarla dizayn edilir.
Dekoratif raf dizaynı depolama amaçlı birçok olanak sunarken, iç mekanda alan tanımı yapmanıza yardımcı olur. Ağır ve kasvetli bölücü duvarlar yerine, işlevsel ve çok amaçlı raf modellerini değerlendirebilirsiniz. Dekoratif raflar metal, ahşap veya plastik materyallerden oluşabilir. Bir oda dekorasyonu yapılırken, çalışma alanı ile dinlenme alanını ayırma amaçlı dekoratif raflar kullanılabilir. Basit ve kullanışlı modelleri ile, kullanılacağı alan boyutlarına göre ölçülerek tasarlanabilir. Açık raf sistemleri, kitap ve dergi depolama amaçlı kullanılabilir. Sergilenmesi gereken objeler, anılarla karakteristik öğeler katan çerçeveli fotoğraflar değerlendirilebilir. Açık raf kullanımı iç mekanda derinlik katan bir başka etki sağlar ve isteğe göre portatif olarak yeri değiştirilebilir.
Bölücü duvarların ağır ve kasvetli kütlelerinin yanı sıra, ihtiyaca göre pratik kullanım özellikleri sunan perdeler de alanları görevlerine göre ikiye ayırmanıza yardımcı olabilir. Oturma odası ile kış bahçesi arasında, mevsimsel kullanım olanakları değerlendirilerek, perdeler vasıtasıyla düzen sağlanabilir. Perdelerin ihtiyaca göre gün ışığının girmesini kontrol etmesinin yanı sıra, örneğin iç mekanda oturma alanı ile yemek alanını bölme görevi görebilir. Dekoratif öğelerle oturma grupları, duvar ve döşeme zemini ile uyum sağlayan renk ve desenleri tercih edilebilir.
Vitrin ve Tv ünitesi hem birer dekoratif öğe olarak değerlendirilebilir, hem de işlevsel detaylar içerebilir. Kullanışlılık esasıyla vitrinler, dekor olarak şık ve modern bir dizayn oluşturmanıza yardımcı olabilir. İç mekanda bölmek istediğiniz alanı ikiye ayıran bir Tv ünitesi, örneğin oturma alanı ile yemek alanını ayırabilir. Pratik çözümlerle mobilyalarınızı da iç mekanda alanları bölerken kullanabilirsiniz. İstenilen ölçü ve boyutlarda şık ve dekoratif vitrinler dizayn ettirebilir, isteğe göre boydan boya ya da kısa mesafeli bir tasarım değerlendirebilirsiniz. İç mekanda stil ve tarza göre klasik ya da modern vitrin modelleri, Tv üniteleri geniş yelpazede bulmak mümkün.
Bölücü duvar yerine sürgülü sistemlerle kapı ve paravan modelleri değerlendirilebilir. Pratik bir biçimde sürgü rayından hareket ettirilebilir bölme araçları, ihtiyaca göre fonksiyonel dizayn edilir. Çalışma alanı ile oturma alanını ayıran, ihtiyaca göre ışık kontrolü yapma imkanı sunan sürgülü sistemde kapılar renk ve malzeme bakımından değişiklik gösterir. Uygulanan stil ve tarza uygun mobilya düzeni ve dekorasyonla ilişkili materyal, renk ve doku tercihi yapılır. İhtiyaca göre alana ışık girmesini önler. İdeal bir çalışma alanı oluşturmak için sürgülü kapı sistemi mekanları görevlerine göre ayırmanıza muntazam şekilde yardımcı olacaktır.
Odaları pratik yollarla bölmek için bölücü duvarlar dışında paravanlar da kullanışlı birer eleman olarak değerlendirilebilir. Şeffaf materyaller, metal ya da mat yüzeyli ahşap değerlendirilebilir. Görsel açıdan dekoratif birer öğe olarak paravanları değerlendirebilirsiniz. Derinlik katan ferforje ya da metal materyallerle yapılan paravanları kullanabilirsiniz. Paravanlar alçı panellerle bir mekanı iki ayırmak için kullanılabilir. Fonksiyonel ve estetik çözümlerle alçı paravanlar sabit ya da portatif sistemlerle monte edilebilir. Örneğin bir odayı giysi alanı ve dinlenme alanı olarak ikiye ayırabilirsiniz. Paravanların sabit ya da hareket ettirilebilir olma özelliklerinden faydalanırken, sirkülasyon alanı kullanım sıklığı detayı göz önüne alınır. Özellikle sıklıkla kapanması gereken bir alanı ayırmak istiyorsanız, sabit paravanları kullanmalısınız. İhtiyaca göre açılması gereken noktalarda hareket ettirilebilir paravan modelleri tercih edilebilir. Örneğin bir kış bahçesinde, mevsimsel oturma alanı dizaynını değiştirme ihtiyacı görüyorsanız, paravanların portatif kullanım özelliklerini göz önüne alabilirsiniz. Pratik yöntemlerle paravan modellerini kullanıma açmak, hem fonksiyonel hem de estetik bir çözüm sağlayacaktır.
Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Yaşam alanlarını kullanım amaçlarına göre duvarsız nasıl bölebiliriz?’ yazımız da ilginizi çekebilir.