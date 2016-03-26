Bir evde meydana gelebilecek küçük kazaları engellemenin ipuçları

Evlerimizi, bizler için genellikle huzur ve güvenlik demektir. Ev kavramının insanoğlunun zihninde böylesi çağrışımlar yapması, aslında yuva olarak kullandığımız mekanlarla olan ilişkimizin binlerce yıla dayanmasından ileri gelir. Gündelik yaşantımızda, her türlü detayı dikkate alıp her türlü ince ayrıntıyı düşünsek dahi, dikkatli kullanılmadığı zamanlarda en basit gündelik ev aletinin bile tehlikeli olma potansiyeli taşıdığı göz ardı edilemez.
Temizlik malzemeleri veya elektronik aletler gibi çok basit ve sık sık kullanılan araç gereçler, dikkatsizlik sebebi ile birkaç saniye içerisinde oldukça kötü sonuçlar doğurabiliyor. Küçük bir yerden düşmekten büyük yanıklara kadar, evlerimizde her gün başımıza sayısız kaza gelebiliyor. Fakat şunu unutmamalısınız ki, gerekli tedbirleri aldığınız zaman bu kazaların meydana gelme ihtimalini de oldukça azaltmış olursunuz. İşte bu sebepten ötürü, evinizdeki kazalardan kaçınmak adına araç gereçleri kullanırken maksimum özen göstermelisiniz. Dilerseniz, evinizi fonksiyonel biçimde dekore etmenin ipuçlarının anlatıldığı bu makaleyi inceleyerek, kazalardan kaçınmak adına evinizi pratik biçimde dekore edebilirsiniz…
Eğer mutfakta vakit geçirmeyi ve sevdiklerinize leziz yiyecekler pişirmeyi seven bir okurumuz iseniz, bu örnek sizin için geliyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki, mutfakta pişirme işini hallettiğiniz zaman, ocağı/fırını kapattığınızdan emin olun. Ocağın üstünde ya da fırının içinde, bir şeyleri pişmesi için kendi haline bırakmamaya çalışın. Kısa süreli ve kısık ateşte bir şeyler pişirirken, mutfakta kullanılan zamanlayıcıları kullanmak güzel bir çözüm olabilir. Ya da, yalnız yaşamıyorsanız sizden başkalarının da mutfaktaki ocağı ve fırını ara ara kontrol etmesini isteyebilirsiniz. Ateşin bulunmadığı ocak türleri oldukça güvenli kabul edilse de, özellikle elektrik kaçağı veya aşırı ısınma, istenmeyen senaryoların yaşanmasına neden olabilir.
Mutfak gibi her türlü felakete gebe bir alanda, yangın tehlikesini önlemek için bir duman detektörü kullanmak mantıklı bir karar olabilir. Bu sayede, her türlü olumsuzluk gerçekleşip yangın çıksa dahi, yangına müdahale etmek için zamanınız olacaktır. İdil İç Mimarlık imzalı bu şık mutfak dekorasyonunda da görebileceğiniz üzere, mutfak mekan olarak oldukça farklı tehlikeye gebe. Buna rağmen, akılcı çözümler sayesinde tüm bu tehlikelerden kendinizi korumanız mümkün…
Elektrikli cihazları kullanırken ekstra özen göstermeniz gerekmekte. Elektrik hayatımızı oldukça kolaylaştıran ve zaman konusunda bize inanılmaz kolaylıklar yaşatan bir teknoloji olabilir. Fakat bu durum, elektriğin bilinçsiz kullanımında birçok kazaya sebep olduğu gerçeğini değiştirmiyor… Bazen, elektrikli cihazlar ve prizler, içlerinde canlı elektrik taşıyabiliyorlar. Yani, elektrik hattından bağımsız olarak, bu cihazlar içlerinde akım biriktirebiliyorlar. İşte bu sebepten ötürü, bir prizi ya da elektrikli aleti tamir edeceğiniz zaman, ana elektrik hattını kesinlikle kapatın. Ayrıca, sağlıklı bir onarım işlemi için, hattı kapattıktan sonra bir müddet beklemenizde de fayda bulunuyor. Televizyon gibi elektrikli cihazlar, içlerinde statik elektrik barındırabiliyorlar. Televizyonunuz arızalandığı ve hatta hiç açılmadığı zamanlarda dahi, bir uzman servis çağırarak işi uzmanına bırakmanız tavsiye ediliyor. Yine de, böylesi zamanlarda mecbur kalırsanız, lastik ayakkabılar ve eldivenler takmanız güvenliğinizi bir nebze olsun arttırabilir.
Soğuk ve yağmurlu bir Pazar gününü, evinizi temizlemeye ayırdığınızı varsayalım. Böylesi bir temizlik maratonunda, işinizi en çok zorlayan alanlardan biri de banyolardır. Banyoda bulunan geniş yüzeyler, temizlenmesi zaruri alanlardır. Bununla birlikte, bu alanlarda temizlemek zorunda olduğunuz birçok sayıda köşe bulunmaktadır. Bununla birlikte, banyo temizliğini çekilmez hale getiren başka sebepler de bulunuyor. Banyolar, bir evde kaza meydana gelme ihtimalinin en yüksek olduğu alanların başında gelir. Nemli ve kaygan zemin, her ne kadar dikkatli olsanız da, kaza meydana gelmesine neden olur. İşte bu sebepten ötürü, her duştan sonra süpürme ve paspaslama işlemi, banyodaki nemin biraz olsun yok edilmesine yardımcı olur. Banyonuzu kullanıp nemli bıraktığınızda, aslında sizden sonra kullanacak kişi için oldukça tehlike yarattığınızı fark etmelisiniz. Üstelik, bir sonraki kişi, yine siz olabilirsiniz… Banyonun yanı sıra, özellikle merdivenler de kayma riskinin epey yüksek olduğu alanlardır. Bir merdiveni kaygan kılan yoğun nem olabileceği gibi, merdivenin yapısında tercih edilen malzeme de olabilir…
Tıpkı yukarıda da bahsettiğimiz gibi, elektrik hayatı oldukça kolaylaştıran bir kavramdır. Her türlü zorlu iş ile, kas gücüne ihtiyaç duymadan başa çıkmanıza olanak sağlayan bu güç, kimi zaman yıkıcı bir hal alabilmekte. Bahsedeceğimiz senaryolar, genellikle ofis gibi yoğun biçimde kullanılan ve dağınıklığın pek de umursanmadığı yerlerde daha sık gerçekleşir. Gittikçe modernleşen hayatlarımız ile birlikte, birçok farklı elektronik cihaz da hayatımıza girmeye başladı. Üstelik bu elektronik cihazların tamamen zararsız olduğunu düşünmek fazla iyimser bir tutum olur. Tam aksine, bu cihazlardan bazıları gerçekten dikkatli olunması gereken cihazlardır. Evin orta yerinde, TV'den gelen güç kabloları, müzik setinin, bilgisayarın kablosu ve dahi telefonların şarj aletlerinin kabloları, artık normal karşılanan şeyler olmaya başladı. Bu kabloların başınıza bir iş açmayacağından emin olmak için, bunları ayak altından kaldırdığınızdan emin olun. Bu kablolardan kurtulmak için, bu işleve uygun biçimde tasarlanmış olan TV ünitelerinden faydalanabilirsiniz. Dilerseniz de, kabloları ortadan kaldırmak için bir kendin yap projesine başvurabilirsiniz. Özellikle çocuklu ailelerin yaşadığı alanlarda, elektronik cihazların kablolarının ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Aksi takdirde, düşünmek bile istemeyeceğiniz felaket senaryoları meydana gelebilir…
Zeminde bulunan çini döşemeler, zamanın o yıkıcı etkisine karşı oldukça dayanıklıdır. Fakat yine de, oldukça uzun bir zaman sonra bu çini döşemelerde yer yer yıpranmalar meydana gelecektir. Bu çini döşemelerin arasına, özellikle nemden etkilenen odalarda su birikmesi oldukça olası bir durumdur. Ahşap ya da lamine döşemeler, yekpare bir yapıda olduğu için, bu tarz döşemelerde bahsettiğimiz gibi bir su birikme olasılığı çok düşüktür. Fakat, özellikle fayanslarda ve çini döşemelerde, zamanda aşınan boşluklara su birikecektir. İşte bu sebepten ötürü, evinizde bulunan ve artık yıpranmaya başlamış olan böyle çini döşemeleri yenilemekte acele etmelisiniz. Aksi takdirde, alt kısmı boşalan bir döşeme sebebi ile ayağınızı incitebilirsiniz. Oldukça basit bir yenileme işlemi yapılmadığı takdirde, acı verici bir kazaya neden olabilir.
Neredeyse her gün, temizlik maddesi firmalarının geliştirdiği yeni bir formülü tanıtan reklamlar izliyoruz. Üstelik, yeni çıkmış olmasına ve az denenmesine rağmen, oldukça rahat bir biçimde evimizde bu kimyasalları kullanıyoruz. Güçlü zemin temizleyiciler, deterjanlar ve sabunlar bir yana, daha güçlü kimyasallardan bahsediyoruz. İşte bu nedenle, bu tarz temizlik maddelerini kullanmadan önce etiketlerini dikkatlice okumanızda büyük fayda var. Birçok ev sahibinin temizlik maratonu, yüksek konsantreli temizlik maddesini dikkatsizce kullanmaları sonucu yanmış parmaklarla sona erer. Gerekirse, hatta her zaman koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. Yüksek konsantreli ve yakıcı/delici maddelerin, cildinizle temasından kaçının. Bu sayede, temizlik sürecini kazasız atlatma şansınız artacaktır.
Basit gündelik işler, hepimizin hayatının bir parçasıdır. Üstelik, her evde bu tarz şeyler mevcuttur. Lezzetli bir yemek hazırlamak, bahçeyi temizlemek, kutlama için ışıkları ayarlamak vb. işler, kimi zaman tahmin edilemeyecek derecede sonuçlar doğurabiliyor. Hal böyle olunca, tedbiri elden bırakmamanız gerekiyor. Siz hazır olduğunuz zaman, olayların sonuçları ile yüzleşmeniz de oldukça kolay bir hal alacaktır.