Beyaz dekorasyon, pırıl pırıl bir mutfak

Kullanıcılardan iç mimarlara, ev sahiplerinden kiracılara, kime sorsak evin kalbinin mutfak olduğunu söyler. Mutfaklar her zaman hayatımızın merkezindeki aktivitelerin ev sahibi olmuştur ve bu yüzden gerçekten de evdeki hayatın nabzı mutfakta atar. Sadece yemek pişirilen bir çalışma alanı olarak değil, evin içindeki hayatımızın merkezinde yer alan hem sosyal hem de özel bir alan olarak görmek gerekiyor mutfağı. İşte belki de bu yüzden, hem bu kadar özel hem de bu kadar aktif bir yaşam alanı olduğu için yeni bir eve taşınırken kriterlerimizin en üst sırasında mutfaklarla ilgili olmazsa olmazlarımız yatar ve evimizi satın alırken ya da kiralarken ilk önce mutfağın bize uygun olup olmadığını kontrol ederiz. homify sayfalarında ziyaret ettiğimiz örnek dekorasyonlardan, siz okurlarımız tarafından en çok ilgi görenlerin mutfaklar olduğunu görüyoruz ve bu da mutfakların evlerin kalbi olduğunu kanıtlıyor. Bugünkü yazımızda da Bilgece Tasarım tarafından dizayn edilen, şık, fonksiyonel ve iç açıcı bir mutfak tasarımını sizlerle buluşturuyoruz.