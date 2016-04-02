Beyaz dekorasyon, pırıl pırıl bir mutfak

Kullanıcılardan iç mimarlara, ev sahiplerinden kiracılara, kime sorsak evin kalbinin mutfak olduğunu söyler. Mutfaklar her zaman hayatımızın merkezindeki aktivitelerin ev sahibi olmuştur ve bu yüzden gerçekten de evdeki hayatın nabzı mutfakta atar. Sadece yemek pişirilen bir çalışma alanı olarak değil, evin içindeki hayatımızın merkezinde yer alan hem sosyal hem de özel bir alan olarak görmek gerekiyor mutfağı. İşte belki de bu yüzden, hem bu kadar özel hem de bu kadar aktif bir yaşam alanı olduğu için yeni bir eve taşınırken kriterlerimizin en üst sırasında mutfaklarla ilgili olmazsa olmazlarımız yatar ve evimizi satın alırken ya da kiralarken ilk önce mutfağın bize uygun olup olmadığını kontrol ederiz. homify sayfalarında ziyaret ettiğimiz örnek dekorasyonlardan, siz okurlarımız tarafından en çok ilgi görenlerin mutfaklar olduğunu görüyoruz ve bu da mutfakların evlerin kalbi olduğunu kanıtlıyor. Bugünkü yazımızda da Bilgece Tasarım tarafından dizayn edilen, şık, fonksiyonel ve iç açıcı bir mutfak tasarımını sizlerle buluşturuyoruz.
Pırıl pırıl, bembeyaz ve göz alıcı bir zarafete sahip bir mutfağı kim istemez ki? Mutfak dekorasyonuna ilgi duyan okurlarımızın bu mutfağa bayılacağına eminiz. Alanı yeterince geniş olan mutfakta beyaz renk tercih edilmesi şıklık faktörünü arttırdığı kadar, mutfağın iç açıcı ferah yapısını da perçinliyor.
Mutfağın merkezinde yer alan şık ve kullanışlı mutfak adası yaşam alanının yıldızı niteliğinde. Modern mutfakların en gözde tasarım unsurlarından biri olan mutfak adaları özellikle yeni nesil mutfaklarda artık sık sık karşımıza çıkıyor. Burada da mutfağın zarif yapısına uyum sağlayan, ocağı da üzerinde barındıran geniş bir yüzeye sahip şık bir mutfak adası alanın baş rolünü üstenmiş. Mutfak adasının bir tarafına yerleştirilmiş kırmızı bar tabureleri de mutfağa enerjik ve renkli bir doku katıyor.
Mutfağı bu kadar iç açıcı bir atmosfere kavuşturan tasarım unsurlarından biri de pek tabii ki yerden tavana kadar uzanan ve iki cepheyi kaplayan geniş pencereler. Doğal ışıktan maksimum düzeyde yararlanan mutfak alanı şehir manzarasını da dekorasyonun içine katıyor adeta. Mutfak adasının karşısında bulunan pencerenin hemen yanına ise modern bir yuvarlak masa yerleştirilerek dört kişilik şık ve şehir manzaralı bir yemek alanı oluşturulmuş.
Mutfaklarda genellikle dikkat çekici perdeler kullanılmaz. Hatta genelde küçük pencereleri olan mutfak alanlarında hiç perde kullanılmadığı da olur. Ancak perdelerin dekorasyonun şıklığını perçinleyen estetik katkıları yaşam alanlarımızın görünümde büyük önem taşıyor. Bu mutfağın mimari yapısı çift cephede geniş pencereleri olmasına olanak verdiğinden ötürü dekorasyonda şık ve gösterişli perdeler de kullanılmış. Beyaz mutfakla ve gri ve siyahın harmanlandığı yemek alanıyla ahenk içindeki gri tonlarından tercih edilmiş olan perdeler yere kadar uzanan estetik görüntüleriyle mutfağın zarif atmosferini vurguluyor.
Mutfakta dikkat çeken tasarım ayrıntılarından biri de yerleşimin son derece fonksiyonel bir şekilde yapılması ve mutfak dolaplarının oldukça geniş bir depolama alanı oluşturacak şekilde dizayn edilmesi. Mutfak adası sayesinde çalışma alanının genişlediği mutfakta bir cephe boydan boya mutfak dolaplarıyla dizayn edilerek tüm dağınıklığı toplayacak ve işlevli bir kullanım yaratacak bir depolama sistemi yaratılmış.
Yan cephede yer alan tezgahın altındaki ve üstündeki mutfak dolaplarında ise özellikle son yılların en trend mutfak dekorasyonu tarzlarından biri olan çift renkli mutfak dolabı uygulaması ile karşılaşıyoruz. Beyazın hakim olduğu mutfak alanına gri bir dokunuşla modern bir etki katan bu çift renk uygulaması aynı zamanda beyazın gereğinden fazla yoğunlaşmasına ve boğucu ya da sıkıcı bir etki yaratmasına da engel oluyor.