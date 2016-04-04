Küçük odalar için dekorasyon fikirleri

Büyüyen ve kalabalıklaşan şehirlerde evler ve yaşam alanları da pek tabii ki konut ihtiyacını karşılayabilmek adına giderek küçülüyor. Bundan 20 yıl önce apartman daireleri genellikle 3 oda ve 1 salondan oluşuyordu ve 100 metrekarenin üzerinde bir alanları vardı. Ancak bugün özellikle şehir merkezindeki apartman dairelerinin metrekareleri ve oda sayıları da düştü. Bu da doğal olarak yaşam alanlarının kullanım biçimlerinin ve dolayısıyla da dekorasyon ve tasarımların değişmesine neden oldu. Eskisi gibi geniş ve gösterişli mobilyalar yerini fonksiyonel ve alandan tasarruf sağlayan tasarımlara bırakıyor. Küçük odalar için dekorasyon ve dizayn fikirleri de bugün pek çok kullanıcının en çok ihtiyaç duyduğu ve ilham aldığı dekorasyon fikirlerinin başında geliyor. Daha önce sayfalarımızda Pratik çözümlerle küçük mutfak modelleri, Küçük banyo dekorasyon örnekleri gibi yazılarımızda küçük alanları değerlendirmenin farklı ve estetik yollarından bahsetmiştik. Bu yazımızda ise Bilgece Tasarım tarafından dizayn edilmiş ve hem pratik ve fonksiyonel yapılarıyla hem de aydınlık, ferah ve şık görünümleriyle öne çeken küçük ama göz alıcı yaşam alanı dekorasyonlarından örnekleri derledik. Umarız küçük odalar için ilham kaynağı arayan okurlarımız için faydalı olur.