Küçük odalar için dekorasyon fikirleri

Büyüyen ve kalabalıklaşan şehirlerde evler ve yaşam alanları da pek tabii ki konut ihtiyacını karşılayabilmek adına giderek küçülüyor. Bundan 20 yıl önce apartman daireleri genellikle 3 oda ve 1 salondan oluşuyordu ve 100 metrekarenin üzerinde bir alanları vardı. Ancak bugün özellikle şehir merkezindeki apartman dairelerinin metrekareleri ve oda sayıları da düştü. Bu da doğal olarak yaşam alanlarının kullanım biçimlerinin ve dolayısıyla da dekorasyon ve tasarımların değişmesine neden oldu. Eskisi gibi geniş ve gösterişli mobilyalar yerini fonksiyonel ve alandan tasarruf sağlayan tasarımlara bırakıyor. Küçük odalar için dekorasyon ve dizayn fikirleri de bugün pek çok kullanıcının en çok ihtiyaç duyduğu ve ilham aldığı dekorasyon fikirlerinin başında geliyor. Daha önce sayfalarımızda Pratik çözümlerle küçük mutfak modelleri, Küçük banyo dekorasyon örnekleri gibi yazılarımızda küçük alanları değerlendirmenin farklı ve estetik yollarından bahsetmiştik. Bu yazımızda ise Bilgece Tasarım tarafından dizayn edilmiş ve hem pratik ve fonksiyonel yapılarıyla hem de aydınlık, ferah ve şık görünümleriyle öne çeken küçük ama göz alıcı yaşam alanı dekorasyonlarından örnekleri derledik. Umarız küçük odalar için ilham kaynağı arayan okurlarımız için faydalı olur.
Küçük apartman dairelerinin daha geniş ve ferah bir dizayna sahip olması için başvurulan iç mimari yöntemlerden biri de açık mutfak uygulamaları pek tabii ki. Ancak açık mutfakların salona dahil olduğu tasarımlarda beyaz eşya ve diğer mutfak aletlerinin açıkta olması ortamda kalabalık bir görüntü yaratıyor ve küçük yaşam alanlarında kalabalık görünüm alanın daha küçük ve dar görünmesine sebep oluyor. Bunun için mutfağın bir cephesine bu örnekte görüldüğü gibi beyaz eşyaları ve mutfak aletlerini saklayabileceğiniz bir dolap yaptırırsanız çok daha ferah ve düzenli bir atmosfer yaratabilirsiniz.
Küçük yaşam alanlarını daha ferah ve aydınlık bir görünüme kavuşturmanın en ideal yollarından biri mümkünse tavandan yere kadar uzanan geniş pencerelerdir. Hem doğal ışıktan hem de dışarıdaki ferah atmosferden maksimum düzeyde faydalanmak için geniş pencereler ve İskandinav tarzı bir mobilya tercihi oldukça başarılı sonuçlar doğuracaktır.
Eğer bu örnekte olduğu gibi, odanızda iki duvar ya da kolon arasında kalan kullanışsız bir alan varsa ve bu alanı nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsanız bu tarz divan modelleri şık ve konforlu bir oturma alanı oluşturmak için oldukça başarılı bir tercih olacaktır. Beyaz duvarlarla kontrast oluşturan yeşil minderleri yaşam alanına sofistike bir hava katarken, oturma ünitesinin altına gizlenmiş çekmeceler de yine küçük evlerde fazlasıyla ihtiyaç duyulan ekstra depolama alanı sağlıyor.
Evde çalışma ortamı yaratmak isteyenler için, özellikle 1+1 ya da 2+1 tasarımlara sahip olan evlerde ayrıca bir çalışma odası dizayn edememek büyük bir sorun meydana getiriyor. Ancak bunun aslında çok pratik ve üstelik de şık bir çözümü var. Salonunuzun bir kısmını duvara dayalı dar bir masa ile alanı son derece verimli kullanarak fonksiyonel bir şekilde çalışma alanı olarak dizayn etmek mümkün. Üstelik bu örnekteki gibi ahşap kütüphane ve masa tasarımları ve salonun oturma grubuna uygun son derece şık bir çalışma sandalyesiyle estetik olarak da göz alıcı bir alan oluşturabilirsiniz.
Küçük alanlı açık mutfaklarda karşılaşılan bir diğer sorun da mutfakta yemek alanı oluşturmak ve mutfak alanının ve oturma odasının sınırlarını belirlemektir. Mutfakla salonu ayıran yerde oluşturulan tezgah biçimindeki bir yemek masası hem tezgah alanı, hem de yemek masası olarak kullanılabilir.
Küçük evlerde tuvalet ve banyo alanı da genellikle oldukça dar oluyor. Ancak bu, alanın sıkış tıkış ve estetik yoksunu bir banyo tasarımına mahkum olduğu anlamına gelmiyor. Bu örnekteki gibi köşeye yerleştirilen cam duşakabin, duvara dayalı modern bir lavabo ünitesi, şık mozaik ve fayanslarla göz alıcı ve ferah bir banyo oluşturulabilir.