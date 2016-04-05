Yaşam alanlarına güzellik katan ahşap tasarım unsurları

Ev dekorasyonunda kullanılan malzemeler evin dokusunu, karakterini, kişiliğini ve kendine has duruşunu belirler. Gerek iç mimari tasarımlarda, gerekse mobilya ve aksesuarlarda tercih ettiğimiz malzemelerin dokusu ve kalitesi söz konusu yaşam alanının içinde yaşayanlara verdiği enerjiyi değiştirir. Evlerinizin içinde sıcak, samimi, doğal ve modern bir atmosfer yaratmak istiyorsanız bunun için en ideal malzeme pek tabii ki ahşaptır. Ahşap dokusu gereği hem yapı malzemesi hem de mobilya malzemesi olarak bulunduğu yaşam alanına doğal bir sıcaklık ve samimiyet katarken modern ve şık odaların baş rollerini kapan birer yıldıza dönüşüyor. Biz de bu yazımızda ahşap kullanımının farklı oda ve tarzlarda en çarpıcı örneklerini derledik. Bu göz alıcı ve samimi bir doğallığa sahip modern yaşam alanlarının tasarım ve uygulamalarında ise Bilgece Tasarım imzası bulunuyor.