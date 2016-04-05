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Yaşam alanlarına güzellik katan ahşap tasarım unsurları

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Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
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Ev dekorasyonunda kullanılan malzemeler evin dokusunu, karakterini, kişiliğini ve kendine has duruşunu belirler. Gerek iç mimari tasarımlarda, gerekse mobilya ve aksesuarlarda tercih ettiğimiz malzemelerin dokusu ve kalitesi söz konusu yaşam alanının içinde yaşayanlara verdiği enerjiyi değiştirir. Evlerinizin içinde sıcak, samimi, doğal ve modern bir atmosfer yaratmak istiyorsanız bunun için en ideal malzeme pek tabii ki ahşaptır. Ahşap dokusu gereği hem yapı malzemesi hem de mobilya malzemesi olarak bulunduğu yaşam alanına doğal bir sıcaklık ve samimiyet katarken modern ve şık odaların baş rollerini kapan birer yıldıza dönüşüyor. Biz de bu yazımızda ahşap kullanımının farklı oda ve tarzlarda en çarpıcı örneklerini derledik. Bu göz alıcı ve samimi bir doğallığa sahip modern yaşam alanlarının tasarım ve uygulamalarında ise Bilgece Tasarım imzası bulunuyor.

Ahşap dresuar tasarımı

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Koridor ve antre dekorasyonlarında en çok kullanılan mobilyalardan biri de dresuarlar. Ancak dresuarlar genellikle metal, taş, mermer gibi malzemelerle üretiliyor ve genellikle klasik bir tarza sahip oluyor. Bu örnekteki göz kamaştırıcı güzellikteki dresuar ise ahşap dokusuyla samimiyetin, sıcaklığın, doğallığın ve sıra dışı bir estetiğin bir araya geldiği şık bir mobilya olarak öne çıkıyor.

Modern ve göz alıcı bir salon girişi

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Salon tasarım ve dekorasyonlarında zaman zaman es geçilen ama aslında salonun tüm dokusunu ve atmosferini değiştiren ve içerideki dekorasyonun güzelliğini vurgulayan alan, salonun giriş alanıdır. Bu örnekteki harika ve geniş giriş kapısı da güzelliği ve estetiğiyle adeta göz kamaştırıyor. Çift kanatlı Fransız tarzı ahşap kapı girişe eşsiz bir modernlik katıyor; kapının yanındaki niş şeklinde dizayn edilen raflar da bu modern estetiği perçinleyen ve içindeki aksesuar ve kitaplarla atmosfere sofistike bir katkıda bulunan tasarım elemanı olarak öne çıkıyor.

Mutfakta ahşap kullanımı

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Geçtiğimiz yıllarda giderek yaygınlaşan ve yeni nesil mutfak trendlerinden biri haline gelen mutfakta ahşap kullanımı görenleri büyüleyen bir doku yaratıyor. Bu mutfakta da bunun başarılı ve etkili bir örneğiyle karşı karşıyayız. Mutfaklara hem renkli ve enerjik, hem de samimi, modern ve ağırbaşlı bir doku katan ahşap mutfak dolapları, zamanın ötesinde ve modası hiçbir zaman geçmeyecek bir tarz yaratıyor.

Sıra dışı banyo tezgahı

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Banyo
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Standart ve alışılageldik banyo tezgahlarından ve tasarımlarından sıkıldıysanız bu banyoya bayılacağınızdan eminiz. Duvara monte ve dresuar modelinde tasarlanmış olan bu banyo tezgahı ahşap kullanımının klasik şıklık taşıyan sıra dışı örneklerinden biri. Banyo fayanslarıyla ve vintage dizaynlı göz alıcı lavabo ünitesiyle harika bir ahenk içindeki tezgah, geçmişi anımsatan nostaljik ama aynı zamanda da modern ve estetik bir model.

Merdiven ve parmaklıklar

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Ahşap uygulamalarının en çok kullanıldığı ve estetik açıdan en çok beğenilen kullanım alanlarından biri de merdiven alanları. Dubleks ya da daha çok katlı evlerde katları birbirine bağlayan merdivenlerin ve parmaklıkların ince bir işçilikle tasarlanmış olan ahşap malzemeden üretilmesi, tüm evin karakterine eşsiz bir doku katıyor.

Vintage mobilyalar

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Yatak Odası
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Vintage tarzı dekorasyonlar son yıllarda giderek daha da trend olan dekorasyon tarzlarının başında geliyor. Nostaljik yapıları ve klasik asaletleriyle öne çıkan vintage ve retro tasarımlarda en çok kullanılan mobilyalar eskitilmiş ahşap malzemelerin kullanıldığı mobilyalar. Bu kırmızı vintage şifonyer de modern bir koridor alanını renklendiren retro bir mobilya olarak öne çıkıyor.

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