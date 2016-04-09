Çarpıcı bir mutfak dekorasyonu örneği

Hangimiz modern, fonksiyonel ve tasarımıyla göz kamaştıran bir mutfağa sahip olmak istemeyiz ki? Bu yazımızda da sizlerle tam da böyle bir mutfağa konuk olacağız. Ahşap doğallığının, beyaz zarafetinin ve incelikli renkli dokunuşların ahenkli bir şekilde harmanlandığı ve çağdaş ve kullanışlı bir mutfak örneği olan bu mutfakta merkezi Bartın'da bulunan Bilgece Tasarım imzası bulunuyor.
Mutfakta ilk dikkat çeken tasarım özelliği ahşap unsurların mat beyazla harmanlanarak yumuşak geçişler yaratılması oluyor pek tabii ki. Pencerelerin çerçevelerindeki koyu ahşap tonunun yemek masasındaki ve tavandaki açık renkli ahşap unsurlarla geçişini mutfak dolaplarındaki mat beyaz sağlıyor. Mutfak tezgahının arkasındaki açık yeşil mutfak mozaikleri ve pencerelerin önüne şık bir şekilde dizayn edilen oturma alanının kırmızı minderi ise mutfağa farklılık ve özgünlük katan renk unsurları olarak tamamlayıcı bir rol üstleniyor.
Mutfağın genel görünümünde ilk dikkatimizi çeken şey elbette mutfağın merkezinde bulunan mutfak adası oluyor. Hem yemek masası hem de çalışma alanı ve çekmeceli ve dolaplı bir depolama alanı olarak dizayn edilen mutfak adası çok fonksiyonlu şık görünümüyle odanın baş rolünde. Alandan tasarruf sağlayan ve mekanın daha geniş ve derli toplu görünmesini sağlayan bu modern mutfak adası bir tarafında bulunan dolap ve çekmeceler ve üzerindeki ahşap mutfak tezgahıyla çalışma alanını genişletirken, diğer tarafındaki masa dizaynı ve bu dizayna eklenen modern ahşap sandalyelerle şık ve konforlu bir yemek alanı yaratıyor.
Bu büyüleyici mutfağın en sıra dışı ve özgün tasarım özelliklerinden biri de vintage tarzı ahşap çerçeveli pencerelerin önüne yerleştirilen divan modelini andıran oturma ünitesi. Mutfak dolaplarının arasına niş şeklinde gerçekleştirilen bu otuma ünitesi, mutfaklarda alanların verimli kullanımına başarılı ve şık bir örnek teşkil eden sıra dışı ve modern bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu oturma ünitesinin altında yer alan mutfak dolaplarının devamı da yine fonksiyonel bir kullanım örneği olarak göze çarpıyor. Oturma ünitesindeki kırmızı minder ve yeşil ve çiçek desenli yastık ve kırlentler de pencerelerdeki perdelerin desen ve renkleriyle uyum içinde mutfak dekorasyonunu tamamlıyor.
Mutfak dekorasyonunda genel olarak modern bir tasarım uygulansa da küçük klasik detaylar da işlenerek eklektik bir estetik ortaya çıkarılmış. Mutfak dolaplarının altın renkli kulpları, aspiratör ünitesindeki işlemeli estetik unsurlar ve diğer klasik ayrıntılar her eklektik dekorasyonda olduğu gibi estetik özelliklerin daha özgün ve sıra dışı hale gelmesini sağlıyor.
Mutfağın girişi ise yaşam alanının tüm atmosferine ayrı bir hava katıyor ve mutfağın tasarım biçimini ve ayrıntılarını daha özel bir hale getiriyor. Klasik bir dekorasyonla şık ve gösterişli bir şekilde dizayn edilmiş olan salona ve konuklar için tasarlanmış geniş yemek masasına açılan ferah, sütunlu açıklıkla modernden klasiğe mükemmel bir geçiş sağlanmış ve mutfak çok daha ferah bir hale getirilmiş.
Bu mutfağın baş rolünde olan mutfak adasını ve tasarımını beğendiyseniz İlham veren mutfak adaları isimli yazımızdaki modellere de göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.