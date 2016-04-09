Çarpıcı bir mutfak dekorasyonu örneği

Mutfağın girişi ise yaşam alanının tüm atmosferine ayrı bir hava katıyor ve mutfağın tasarım biçimini ve ayrıntılarını daha özel bir hale getiriyor. Klasik bir dekorasyonla şık ve gösterişli bir şekilde dizayn edilmiş olan salona ve konuklar için tasarlanmış geniş yemek masasına açılan ferah, sütunlu açıklıkla modernden klasiğe mükemmel bir geçiş sağlanmış ve mutfak çok daha ferah bir hale getirilmiş.

Bu mutfağın baş rolünde olan mutfak adasını ve tasarımını beğendiyseniz İlham veren mutfak adaları isimli yazımızdaki modellere de göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.